منظمة التحرير: التصريحات الأمريكية بشأن الخان الأحمر انحياز للاحتلال

لندن -“القدس العربي”: شجبت منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، التي أعلنت خلالها “أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء منطقة البدو (الخان الاحمر) غير القانونية، مقبولة لدى الحكومة الامريكية”.

وقالت دائرة العلاقات الدولية في بيان صحافي، إن هذه التصريحات عبارة عن تحريض مباشر على هدم وتهجير مواطني الخان الأحمر، واستهتار بالإرادة الدولية الرافضة للقرار الاسرائيلي، وصفعة في وجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستصل في زيارة للمنطقة.

وذكرت الدائرة في بيانها ان جيش الاحتلال يواصل استعداداته لهدم القرية، وتهجير مواطنيها الشرعيين قسرا، وإحلال المستوطنين الغاصبين مكانهم،حيث حول المنطقة الى ثكنة عسكرية بتجميع مئات الجنود بكامل أسلحتهم فيها ، فيما يواصل المستوطنون استفزازاتهم بفتح المياه العادمة تجاه القرية، وإلقاء الحجارة على السيارات المارة وإلصاق التهم بمواطني القرية، لإيجاد المبررات لجيش الاحتلال لاقتحامها.

ودعت الدائرة الهيئات المختصة والمجتمع الدولي وقوى السلام فيه، للتصدي لمثل هذه المواقف اللامسؤولة المنحازة لقوة الاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية والتي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.