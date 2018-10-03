فرنسا: مصادرة جواز سفر ضابط سعودي وإحالته للمحاكمة بتهمة “الاعتداء الجنسي”

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: أفادت مصادر قضائية فرنسية أن الضابط السعودي الذي تم اعتقاله يوم السبت الماضي، بعد أن اتهمته موظفة، بأحد فنادق مدينة “سان-مالو” بشمال غرب البلاد، بالاعتداء عليها جنسياً، مَثُلَ يوم الاثنين أمام المدعي العام في المدينة، ثم تمّ إحالته للمحاكمة يوم الـ08 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

وأكدت إذاعة “أوروب1” الفرنسية أنه تم إخلاء الضابط السعودي (40عاماً) مؤقتاً، مع بقائه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى مصادرة جواز سفره. كما أنه سيخضع أيضا لفحض نفسي، يُعد إلزامياً في هذا النوع من الحالات.

“أوروب1″، كانت قد كشفت في وقت سابق أن الضابط السعودي، هو برتبة مقدّم، ويعمل لدى وزارة الداخلية السعودية، وكان من المفترض أن يبدأ الاثنين دورة تدريبية أكاديمية الشرطة في مدينة سان مالو.

لكن هذا الأخير وجد نفسه متورطاً مع القضاء الفرنسي، بعد أن اتهمته موظفة في الفندق الذي يقيم فيه، بمحاولة تقبيلها في المصعد ثم دفعها إلى غرفته وإلقائها على السرير، قبل أن تتمكن من الفرار وإبلاغ صديقها، الذي قدم إلى الفندق مسرعاً وانهال بالضرب على المتهم وأصابه بجروح.

ومع أن المشتبه به نفى التهم التي وجهتها إليه موظفة الفندق الشابة، إلاّ أن الشرطة المحلية في مدينة سان مالو أكدت وجود عناصر كافية لملاحقته قضائياً، كما أشارت إذاعة “أوروب1” دائما.