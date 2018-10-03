محكمة العدل الدولية تلزم الولايات المتحدة بإلغاء بعض العقوبات ضد إيران

لاهاي: أمرت محكمة العدل الدولية الأربعاء الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع “ذات الغايات الإنسانية” المفروضة على إيران.

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن “المحكمة تعلن بالاجماع انه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الاجراءات التي أعلنت في 8 ايار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية الى إيران”.(أ ف ب)