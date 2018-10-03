هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الماليزية توقف زوجة رئيس الوزراء السابق

بوتراجايا: أعلنت الهيئة الوطنية الماليزية لمكافحة الكسب غير المشروع توقيف روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق للاشتباه في تورطها في فضيحة صندوق التنمية الماليزي “1إم دي بي”.

وفي بيان رسمي للإعلام، قالت الهيئة إنها ألقت القبض على روسمة “على خلفية التحقيقات في غسيل أموال، وبعد الحصول على إذن من الادعاء العام”.

وكانت روسمة وصلت إلى مقر الهيئة في وقت سابق الأربعاء لمواجهة جولة ثالثة من عملية استجوابها بشأن تورطها المشتبه به في نقل 42 مليون رينجت (10 ملايين دولار) للحساب المصرفي لزوجها من مؤسسة “إس آر سي” الدولية والتي كانت شركة تابعة لصندوق التنمية.

ويواجه نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2009 وحتى 2018، اتهامات باختلاس نحو 4,5 مليار دولار من الصندوق الحكومي، من بينها نحو 628 مليون دولار يتردد أنه قام بتحويلها إلى حسابه البنكي الشخصي. (د ب أ)