أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2018
Oct 03, 2018
ستوكهولم: أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم الأربعاء فوز الأمريكية فرانسيس إتش أرنولد والأمريكي جورج بي. سميث والبريطاني جريجوري بي. وينتر بجائزة نوبل للكيمياء لعام .2018
وستحصل الأمريكية أرنولد على نصف الجائزة، بينما سيتقاسم سميث ووينتر الجزء الآخر، وذلك لإسهامهم في تطوير بروتينات تحل مشاكل كيميائية للجنس البشري.
واستحقت أرنولد الجائزة لأبحاثها في مجال التطوير الموجه للإنزيمات، بينما استحق سميث ووينتر الجائزة لأبحاثهما في مجال الفيروسات الغازية، التي ساهمت في إنتاج أدوية جديدة.