أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2018

ستوكهولم: أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم الأربعاء فوز الأمريكية فرانسيس إتش أرنولد والأمريكي جورج بي. سميث والبريطاني جريجوري بي. وينتر بجائزة نوبل للكيمياء لعام .2018

وستحصل الأمريكية أرنولد على نصف الجائزة، بينما سيتقاسم سميث ووينتر الجزء الآخر، وذلك لإسهامهم في تطوير بروتينات تحل مشاكل كيميائية للجنس البشري.

واستحقت أرنولد الجائزة لأبحاثها في مجال التطوير الموجه للإنزيمات، بينما استحق سميث ووينتر الجائزة لأبحاثهما في مجال الفيروسات الغازية، التي ساهمت في إنتاج أدوية جديدة.