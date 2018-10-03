إيران تنشر صوراً قالت إنها للمواقع التي استهدفتها في سوريا – (شاهد)

“القدس العربي”: نشرت “قوات الحرس الثوري الإيراني” صوراً، قالت إنها تخص المواقع التي استهدفتها في سوريا في وقت سابق، وذلك بعد أن قالت تقارير إن أحد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها، إيران على “مقر لقيادة إرهابيين”، في سوريا، قد تحطم في ولاية كرمنشاه الإيرانية.

وقامت “قوات جوفضاء” التابعة للحرس الثوري الإيراني، بنشر صور، قالت إنها لمكان “إصابة الصواريخ، وقصف الطائرات المسيرة لمقار الإرهابيين شرق الفرات”، وفقا لوكالة “تسنيم” الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الإثنين، أنه هاجم “مقرا لقيادة إرهابيين” في شرق سوريا بـ”صواريخ باليستية”، وطائرات مسيرة، ردا على الاعتداء الذي استهدف مدينة الأهواز الإيرانية في 22 سبتمبر/ أيلول.

فيما كانت موجة من السخرية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ورود تقارير، تفيد بأن أحد هذه الصواريخ الباليستية، قد تحطم في ولاية كرمنشاه الإيرانية، لتنفي إيران بعدها هذه التقارير.

وقال هوشانك بزواند، حاكم الولاية: إن “هذه المزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة”.

ووفقا للحرس الثوري فإن الهجوم الصاروخي أدى إلى “قتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين التكفيريين من القادة والمتورطين الرئيسيين في جريمة الأهواز”، كما أدى إلى “تدمير البنى التحتية ومخازن ذخيرتهم”.

#الحرس_الثوري الإيراني ينشر اولى الصور للاماكن التي استهدفها يوم امس بالصواريخ والتي تعود لتنظيم داعش الإرهابي شرق الفرات pic.twitter.com/vQn5Z0906R — سعيد شاوردي (@Saeid_Shaverdi) October 2, 2018