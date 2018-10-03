أكثر من 140 نائب أمريكي يطالبون بإلغاء تقليص المساعدات للفلسطينيين

لندن – “القدس العربي”: طالب نحو 150 نائبا من الحزب الديموقراطي، الذين يشكلون ثلثي أعضاء الكونغرس الأمريكي، الإدارة الأمريكية، بالتراجع عن قرارات تقليص المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، والمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية، والمنظمات التي تعنى بتعزيز العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال 34 نائبا من مجلس الشيوخ و112 من مجلس النواب، في رسالة موجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو:” نحن قلقون جدا من محاولة إجبار السلطة الفلسطينية على الجلوس حول طاولة المفاوضات، من خلال منع المساعدات الإنسانية عن النساء والأطفال. هذه التقليصات ستضعف القوى التي تطالب بتعزيز السلام داخل المجتمع الفلسطيني، وستقوي حماس وجهات متطرفة أخرى”.

ومن الأسماء البارزة الموقعة على الرسالة ، ديان فينستين من كاليفورنيا ، ومرشح الرئاسة بيرني ساندرس ، كوري بوكر من نيو جرسي وكاميلا هاريس من كاليفورنيا.