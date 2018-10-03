أمير سعودي يلمح لاختطاف خاشقجي ويهدد أكاديمياً بمصير مماثل

لندن- “القدس العربي”: ألمح أحد أمراء أسرة آل سعود، إلى اختطاف الكتاب والصحافي جمال خاشقجي، من مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، توجه الأمير خالد بن عبد الله بن تركي آل سعود، إلى الأكاديمي السعودي المقيم في اسطنبول أحمد بن راشد بن سعيد، وهدده بمصير مماثل لمصير خاشقجي، قائلاً له: “ما ودك تمر على السفارة السعودية؟ يبوك (يريدونك) في كلمة رأس”.

وقال ناشون ومغردون على تويتر، إن تغريدة الأمير السعودي تلمح إلى أن السلطات السعودية اختطفت بالفعل خاشقجي من القنصلية في اسطنبول.

وأضافوا أن التهديد الواضح للأكاديمي ابن سعيد المطلوب لدى القضاء السعودي، يكشف عن سياسة السعودية الجديدة تجاه معارضيها.

والأمير خالد بن عبد الله هو من أحفاد الملك عبد العزيز، ويتركز اهتمامه على الرياضة، وهو عضو المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي.