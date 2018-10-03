نانسي عجرم : بحزنٍ كبير تلقيت الخبر..!

لندن – ” القدس العربي ” : بعد إقفال دار الصياد أبوابه بعد باعٍ طويل من المسيرة الصحافية ، كانت الفنانة نانسي عجرم من أوّل النجوم الّذين غرّدوا عن هذا الموضوع، وأعربت عن حزنها وأسفها بعد انتشار خبر إقفال دار الصياد معتبرةً أن الصحافة اللبنانية تنزف.

فكتبت نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها الخاص على تويتر: ” بحزن كبير تلقيت خبر إقفال دار الصياد .. الكلمة بخطر والصحافة اللبنانية تنزف مجددًا.. هل من يتحرك؟”.