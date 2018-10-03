برهم صالح يتسلم مهام عمله رئيسا للعراق

بغداد: تسلم برهم صالح مهام عمله رئيسا للعراق، للسنوات الأربع المقبلة بعد ان حقق فوزا ساحقا على منافسة فؤاد حسين.

وجرت مراسم استقبال كبرى في قصر السلام ببغداد لاستقبال رئيس الجمهورية برهم صالح حيث كان في استقباله عند مدخل القصر رئيس الجمهورية السابق الدكتور فؤاد معصوم.

وبعد عزف السلام الجمهوري واستعراض حرس الشرف اجتمع الرئيسان، حيث جرت مراسم تسليم واستلام بين الرئيس معصوم والرئيس صالح.

وكان الرئيس العراقي المنتهية ولايته فؤاد معصوم قد وجه كلمة للعراقيين، عبر فيها عن “أصدق مشاعر الشكر والتقدير لكافة أبناء شعب العراق في النهوض بمسؤولياته الدستورية خلال السنوات الأربع المنصرمة كرئيس للدولة ورمزا لوحدة الوطن وممثل لسيادة البلاد ومكلف بالسهر على ضمان الالتزام الكامل بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور”.

وقال :”ومُنذُ 24 تموز/يوليو 2014 ولِغايَةِ اليَومْ، عَمِلتُ من موقعِ مسؤولياتنا الدستورية بفعالية وقوة، لكن بتجرد ودأب صامت، على مُواجَهَةِ وتذليل كل الصِعابَ بِوَعْيٍ وصَبرٍ وإِرادَة ثابتة، وَلَمْ أتردد قيد أنملة في الوفاء بواجباتي في حماية الدستور ورعاية مصالح العراقيين كافة من كل المكونات دون تمييز كما في تعزيز المواجهة الوطنية للأَزْماتِ والأخطار أَلتي عَصَفَتْ ببلدنا ومنطقتنا”.

وأضاف معصوم :”ولا يسعني وأنا أغادر مسؤولياتي الرئاسية، إلا أن أؤكد من جديد دَعْوَتي التي لم أكلّ منها يوماً، إلى لزوم التمسك بالدستور، وإعلاء مبادئ وحقوق المواطنة، وإنجاز المصالحة المجتمعية عبر إرساء حِوارٍ جاد ومُسْتَدَامْ وتسامحي في الجوهر بين كل أبناء الشعب وليس بين القادة السياسيين وحسب، يَكونُ وَحدَهُ إلى جانب قوة الإرادة والوطنية والتمسك بالقيم الإنسانية، صمام الأمان الضامن لحَلِّ أصعب المشاكل وتذليل العقبات”. (د ب أ)