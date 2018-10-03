اليمن: الحوثيون يعلنون الإفراج عن نجلي صالح

اليمن: أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، الأربعاء، الإفراج عن نجلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح من أحد سجونها في العاصمة صنعاء، بعد احتجازهما لنحو 10 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء “سبأ” بنسختها الحوثية عن مصدر في وزارة الداخلية في حكومة الجماعة (غير معترف بها)، إنه جرى الإفراج عن نجلي صالح، صلاح ومدين، بموجب عفو رئاسي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة سياسية للحوثيين) مهدي المشاط.

ولم تورد الوكالة مزيد من التفاصيل حول عملية الإفراج.

كما لم يشر المصدر إلى مصير عفاش نجل طارق محمد عبدالله صالح، شقيق الرئيس السابق، ولا إلى مصير محمد شقيق طارق، اللذان احتجزا مع نجلي صالح في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2017.

كان مسلحو جماعة الحوثيين احتجزوا عددا من أسرة صالح الذكور، عقب المواجهات العنيفة التي دارت بينهم وقوات موالية للرئيس السابق، في صنعاء، انتهت بمقتل الأخير.

لكن الحوثيون لم يفلحوا في القبض على طارق محمد عبدالله صالح الذي قاد المعارك ضدهم حينها، قبل أن يفلت منهم وينتقل إلى الساحل الغربي للبلاد، ليؤسس بدعم من الإمارات قوات تقاتل الحوثيين.(الأناضول)