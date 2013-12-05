مليونيرة سعودية تبحث عن عريس صاحب عقل ومنطق

دبي ـ مليونيرة سعودية تجاوزت الـ 55 من عمرها اكتسبت لقب مليونيرة بعد رحلة طويلة في مجال العقارات، لجأت للصحف السعودية ووسائل الإعلام لتصبح ثاني امرأة سعودية تنشر طلباً بالزواج من رجل تتعدد فيه الصفات المميزة من وجهة نظرها أهمها أن يكون مثقفا.
فتون امرأة خاضت تجربة زواج فاشلة نتج عنها 4 فتيات بعد حب طويل قدمته لزوجها السابق وأرادت بعد أن تخوض هذه السيدة السعودية تجربة الزواج مرة أخرى بمقاييس معينة.
اشترطت السيدة فتون على من يريد الزواج بها بأن لا يفوقها عمراً ولا يغترم بما لديها من أموال متمنية أن يكون إعجابه بها لما تمتلكه من عقل مشيرة في إعلانها أنها لن تبخل على الرجل الذي سيشاركها حياتها بما يحتاجه في حياتهما مشيرة لرغبتها في أن يكون صاحب عقل ومنطق.
هذه ( المليونيرة ) …تبحث عن ( زوج ) ..ع مقاسها وهواها ( لتشتريه ) ..!!
* عموما : أتمنىّ لها التوفيق ف العثور ع فارس أحلامها :
الذي يضعها خلفه ع الحصان الأبيض …ويطير بيها العالم …!!!
شكرا .
أن مستعد ولي من العمر48 وواجدة
اعتقد بان هذا لعب بعواطف الرجال وبمشاعرهم فهل صحيح او يعقل بان امراءه مثلك تملك المال والجاه والسلطان ولاتجد زوج تتزوجه الا بهذه الطريقه الاعلاميه والتي تتلاعبين بها باحلام الشباب او الرجال فان كنت صا د قه فانا اعمل في مجال العقا رات فلست بحاجه الى مالك والحمد لله فهل تتزوجين بي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لااعتقد ذلك لان العرض ليس صا دقا من الاساس وشكرا لكي
لا اعتقد ستجد هذا الشخص ابدا لان الشرط ان لایکون طامع بفلوسها و معجب بها
بعد تجاوزها ال 55 عاما !!!!!!!!!!!!!! الی ان یکون مختل عقلیا ، او نصاب .
سئل فياسوف لماذا تحمل مصباح في وضح النهار قال ابحث عن الرجل****
عمرها 55 ومتزوجة بتجربة فاشلة وتبحث عن من يقلها عمرا مريضة نفسيا
كيف الاتصال بالعروسه .
انا من تبحثين عنه صاحب عقل ومنطق فالبلعقل سوف اتزوجك واستولي على أموالك و المنطق ان اطلقك بعدها وأرجو ان لا تفهميني غلط ،
ما في اي خلط وطلبها واضح وصريح والي تنطبق عليه المواصفات يقدم (ال سي في)
سيدتي الجميلة
لا اعلم ان سيصلك طلبي هذا … أم لا ؟؟؟ على العموم أن كنت ترغبين بالزواج من شخص مثقف ورجل يملك المواصفات التي تريدينها وتكون مقبولة لديك … فيمنكنك التواصل معي … وبعدها تقررين أما الأقتران بي ام عدمه ..
مع تحياتي
شهاب نافذ
ان تسالوني عن النساء فاني خبير بادوانهن طبيب
اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهننصيب
مليونيرة وعمرها فوق الـ55 زواجها السابق فاشل ولديها 4 بنات وأكيد أنهن راشدات،، الشخص الذي سيتزوجها بالتأكيد إما أنه انتحاري أو فدائي كاره لنفسه!!!!
شيئ عادي والسيدة تعرف جيدا عقلية المحيطين بها ولهذا السبب تبحث عن شريك ان تكون صريحة معه وكل شيئ على الطاولة كتابيا قبل الزواج
الله يسعد الجميع
Hello
My name is Raed and I am interested in meeting you. If you have the desire I would like to speak to you. I live in
the United States of America and I am a businessman
هذه المرأه تطلب الستر وندعو الله لها ان تنال مرادها وان يعوضها الله خيرا ويسعدها في حياتها ويستر على بناتها – واقول لكل من علق على المال او السن ونسي انها انسانه مسلمه عاقله راشده وطلبها مشروع وهي انسانه كما نحن وفقها الله
صح لسانك أبو مراد، أجمل وأرقى تعليق.
لقد انتابني الفضول لمتابعة كل التعليقات التي ارى في البعض منها غير اخلاقي ويندرج في خانة السفاهه والبلاده ..
المهم اقول لسيدة المجتمع السودي ومن باب النصيحه .. طلبك ان يكون شريك العمر القادم من المجهول اصغر منك سنا .. يعني رغبتك في السيطره والتحكم ومن يقبل في هذا فهو ليس برجل !!!! وكذا ستكونين عرضتا للتقولات من اقرب الناس لك .. ولانك مع اربعة صبايا هذا يعني انت لم تكوني في حاجه الى اخ لهم بقدر ما انت بحاجه الى من يعينك على تدبير امورهم …وكذا شرطت ان لا يكون طامعا بثروتك التي انت من شهر بها .. وبكل الاحوال بامكانك التواصل على الموقع الاجتماعي الفيس بوك واجراء المناوره والحديث مع مختلف العقول والجنسيات واعتقد بانك ستجدين ضالتك .. متمنيا لك التوفيق.
صالح البدراني
انت…. my moon وعلي قلبي……. btmoon بعدك خلاني…….magnoonيسعد مساك وين…….matkoon
انت أحلى من الأناناس ……وأغلى من الألماس…..وأجمل من الدولار الامريكي……القمر حلو لكنه عالي والذهب حلو لكنه غالي وأنت أحلى منهم لأنك ……مليونيرة…….أهديك شيك بمليون قبلة،أصرفه من بنك حبي……i love you madam
اذا كان عمرها 55 عام يعني في نظرك تحتاج لشريك عمره 60 عام من الافضل حجز له مكان في بيت التقاعد او Nursing homes وهي مازالت تتمتع بالصحة والحيوية كانها لا تتعدى 40 عام
صحيح هناك من يخطط وهناك من يخلط
الاخت فتون وفقك الى الخير فانا عندي والدي كان مقيم هنا في امريكا والان يدور عروسه مثلك وهو لا يريد المال و الجاه والان مقيم في عدن اليمن اذا في مكتوب كان بها والتوفيق من الله والسلام
يعني لازم تعلن في الصحف والمجلات انت أمراء كبيره وكل من سيتزوجك من اجل المال المفروض ان لا تعلني عن حالتك المادية بعدها تعرفي معادن الرجال
حتي تجمع هذه السيده كل هذا المال هذا يعني أنها كانت منشغله بجمع المال وليس بزوجها مما يعني أنها تحب المال أكثر من كل شئ حتي زوجها وبناتها……
ممكن انا
ارجوا من الجميع أن ﻻ يجرح بالسيدة.
لم تطلب حراما طلبت الحلال ولها الحق بشروطها
هي حرة ولها كامل الحرية بما قالت ومن ااستخدم تعابير غير صالحة كامري نفسيا أو مجنونة أقل له لو انت تملك المال لوضعت شروطا تعجيزية وتحكمت بالبشر
نصيحتي للسيدة من حقك الزواج والسعادة لكن اعلمي أفضل إختيار لك لزوجك المنتظر هو الخلق والدين.
ابحثي عن الرجل الأمين كما فعلت السيدة خديجة وتزوجت بسيدنا محمد ص.
تسلم يالهادئ. صح لسانك.
لا ادري لماذا هذا التمييز الكريه ،لماذا يحق لرجل عمره سبعون عاما وعنده عشره ابناء او اكثر ان يتجوز من فتاه تصغره بخمسين عاما ولا يحق لامراه ،كفاكم نفاق با من تدعوا الاخلاق والدين
صاحب عقل ومنطق فقط ؟!!
عليها أن تتخلص من سبب دائها ألا وهو المال. وبعدها سوف تجد من يسعدها بقية عمرها والأعمار بيد الله.
شكرًا للقدس العربي ..بوضع تلك المواضيع….وذلك من اجل الترفيه عن الوضع الماساوي الذي يعيشه الوطن العربي والاسلامي من استعمار عامه …وكذلك القضيه الفلسطينيه خاصه …….والله يبعث لها ابن الحلال بعد التخلص من هذا الشرير اسمه استعمار …..النشاشيبي. نعم فلنتزوج حينما نكون احرارً …لا عبيد لا للأموال …..بل .ابطال للانسانيه وتحررها من العبوديه والاستعمار ……..والرحمه علي زعيم الاحرار نيلسون مانديلي………..AL NASHASHIBI
تخيلوا معي لو ان هذه المرأة لم تكن تملك المال ، مطلقة وعمرها (٥٥) ولها أربعة من البنات ، وتشترط الزواج من رجل يعيلها وبناتها ، فهل من مجيب ،حتى لو أرادت ان توصل شروطها ، عبر المؤسسات الإعلامية فهل من مجيب ؟ إذاً هي تمتلك المال ، فمن الممكن تتزوج ذكراً ومتى أرادت منة شياً لبى وضيعاً مطيعاً،
ولكن من الممكن أيضاً تجد رجلاً يتزوجها ليعيل بناتها حتى يظفر بالجنة ،
فتلبية شروط الخالق ،،،،،،،، أولا بكثير من تلبية شروط المخلوق ،
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الشروط التي قد تؤلم الكثير من ابناء وبنات امتنا الذي لا يملكون حتى ثمن أجرة عقد زواجهم ٠
هذه المرأة تريد زوجا يقول لها أن عمرها 20 سنة و ليس 55 و يقول أنها أجمل نساء العالم هذه المرأة ليس لها منطق.
اذا كانت السيدة فتون تود الزواج بمن يعجب بذكائها وعقلها فعليها أن تعرف عن نفسها بطرح امكانياتها الفكرية وليس المادية
مازلت ابحث فى وجوه الناس عن بعض الرجال
عــن عصبة يقفون فى الازمــات كالشم الجبــال
فــإذا تكلمــت الشفــاه سمعــت ميــزان المقــال
وإذا تحــركـت الرجــال رايت أفعــال الرجــال
أمــا إذا سكتــوا فــانضار لهــا وقـــع النبــــال
يسعـــون دومـــا للعـــلى بــل نحــو الكمـــــال
يصلـــون للغــايــات لــو كانت على بعد المحال
ويحققون مفــاخــرا كــانت خيــالا فــى خيـــــال
همم لــهـــم تسمــو اذا مـــا رامـها نجـم الشمال
أفكــارهـم خطط تقـــود الـكـل نحــو الاعتـــدال
لايشتهــون الـــدون أو أحـــوال أشبـــاه الرجـال
بل يشتهون الخوض فى حرب المداولة السجــال
يتعشقون المـــوت فـي أوســـاط ســاحــات القتال
ويــرون أن الحــر عبــد إن تـوجــه للضــــلال
مــن لــى بفـــرد منهم ثقــة ومحمـود الخصــال؟؟
مــن لــى بــه يــاقوم إن هموم وجــدانــى ثقــال؟؟
سيطـــول بحثى إن ســـؤلى نـــادر صعب المنـال
فمـن الذى تحـوى معـا أوصافـه هــذى الخصــال
لكـن عــذرى أن فــى الـدنيــا قليــلا مــن الرجال
يا جماعة الخير هذا كلام صحافة فقط وإلا فأين وسيلة الاتصال بهذه السيدة وكيف لها أن تتعرف بمن يريد الزواج وكيف تناقشه لا يوجد رابط ولا إيميل ولا أي شيء حتى الجريدة التي نشرت الخبر لا يوجد فيها وسيلة اتصال لذلك هو خبر مختلق من الأساس ويشغل الناس بين مؤيد لها وبين معارض لها مع أن المرأة لم تخطئ لو فرضنا أن القصة حقيقية
الله يرزقها بالرجل الذي تتمناه و يسعدها. هذه المرأة تستحق الاحترام و التقدير لأنها تطلب الحلال إنما الخزي و العار لمن يدعون إلى الفساد و الدعارة من الفنانين و الفنانات جهارًا نهارًا بلا حياء..
عندي عقل فأنا لست مجنونا ودرست علم المنطق بكلية الفلسفة وعمري لا يتجاوز 53 سنة هل تقبلين بي؟ وكيف يتسنى لي الإتصال بك؟
انا هو الرجل اللذي تبحثين عنه
الوزن 80 كلغ
الطول 175
اللون :اسمريميل الى البيض
المستوى : دكتوراه البيولوجيا
السن: عندما تتصلين بي
عندما كنت ادرس كنت انعت بالذكي
الركض: 100م في 13ثانية
طاقة الحمل 70 كلغم
اعرف 3 لغات :العربية المصرية الخليجية
اتبابع بانتظام اراب ايدول و المسلسلات الخليجية
احب المشي على الرمال
اعرف نصب الخيام و حلب الناقة
اشبع بسرعة
لا احب ان انجب اطفال
لا يهمني المال
زهيد في الحياة
ما مرضت يوما و لا اضن سامرض
ليست لى عائلة
خلاصة:انا فرييييييييييييد
امرأة شريفة وواضحة , تريد أن تعيش حياتها متزوجة بالحﻻل من رجل يقدرها ويحترمها …. ليه ﻻ ؟ موش أفضل من العيشة بالحرام وهى لديها اموال الدنيا لفعل ذلك ؟ تتندرون وتهزأون من انسانة طاهرة ونظيفة …. أختى الفاضلة .. ربنا أعطيك رجل أهل بك ويحقق امنيتك .
الله يرزقها وينولها مرادها طالما وهي تطلب الأمر وفق الشرع ولاعيب ولا حرام في ان يتمنى الانسان أمنية ليس فيها ضرر للغير ، الم يتزوج الصادق الأمين صل الله عليه وسلم أمنا خديجة رضوان الله عليها ، يجب علينا ان لانتندر على عواطف وافكار البشر ولا ان نكون قضاة على خياراتهم الخاصة… تحياتي
مالمشكله في بحث المرأة عن زوج على مقاسها وتفكيرها بالعكس تماما قد يضمن الاستقرار الاسري على المدى البعيد
الا تريدين رجل أعمال يمثلك نشاطات شركاتك العقارية خارج المملكة
أنا رجل من تونس كل شروط تتوفر فيا أنا أشتغل فلاح صاحب مزرعة . رقم الهاتف +21697846420
موضوع رائع ومثير للاهتمام. بس هاي جيزة عمر مؤ حيا الله.اهم أشي التوافق والانسجام قبل كل شي والله يكتب مافيه الخير..انا شب عربي الحمدلله مقيم بدوله اجنبيه كتير السفر لدبي وإسطنبول .عمري شي ٣١سنه. وهيدا ايميلي ممكن نتواصل ونتعرف اكتر. raschina83@hotmail.com. والله يكتب مافيه الخير
السلام عليكم انا سمير من الجزائر عمري 26 سنة ابحث عن فتاة من السعودية اريدها جميلة حنونة وممتلئة الجسم وان تكون تملك مسكن خاص ولاباءس بها ماديا سنها من 25 الى 40 سنة وانا اعدها بالحب والوفاء
انا موافق
مدرس من ليبيا == موافق على الزواج
انا معجب بالمليونيره السعوديه
اريد الزواج منكى
منصف هذا اسمي و عون الله هذا لقبي متخرج من جامعة قسنطينة بالجزائر علوم تسيير تخصص مالية سنة 2010 وعمري 26 سنة ابيض البشرة طولي 184 سم ووزني 70 كغ جميل والجمال لسيدنا يوسف عليه السلام ابحث عن زوجة صالحة متدينة اما انت فتون او واحدة من اصدقائق لا يهم السن وارجو منكي قراءة طلبي هذا ووفق الله في مسعاك واللقاء .
انا موافق
royal_online2000@hotmail.com
009647719228913
انا انسان صاحب عقل ومنطق
عمري ٢٩ عام
تعلمت علم النفس في هولندا.
واجيد اللغه الانكليزي وللغه الهولنداي وللغه تركيا وللغه فارسي وللغه كوردي وللغه العربي الخليجي..وانا طولي 182
وزني 88 كيلو وانا رجل وسيم
royal_online2000@hotmail.com
009647719228913
انا جزائري عمري 56 سنة من بين ماميزني الله العقل والمنطق
اعرض نفسي على هذه السيدة ان قبلت بي طبعا
فسأكون عند حسن ظنها
انا بيدي المال فقط لااكتر ولا اقل نحنو العرب نعرفو روحنا اعطني واح مليون دولار فقط عماري 33 سنة
أرجو من الله أن يمنحك أمنيتك ويوفقك لما يرضاه ، ويسعدك ، فقط لي طلب أرجوا أن تقبليه مني أعطي حنانك لبناتك
وكوني لهم نعم الأم حتى تجيدينهم في كبرك فالدنيا زائلة ولاينفع المال ، ماقيمة السعادة بدون حب وتفاهم وتضحية من
أجل الآخرين
00962777388837
انا موافق العمر 40 سنه بس مثل ما انتي عرضتي شروطك انا لي شرووووووووط
هذه امرأه لديها جاذبيه لامرأه فى الاربعينات وعيناها بها عمق وسحر تفوق امرأه الثلاثينات وعقل اجن من امرأه العشرينات وانا على ثقه باحساسى بها وبفهمها لكن للاسف لا تطلب من تعدى سنها ولكن اقول لها اليوم معى بعشر سنوات كما فى كتاب الف ليله وليله وهذا ماهو كلام فقاعات وعزة النفس تاجى لها وان اردت الوصول الى صعب ولكن حاولى فعنوانى على الفيس بوك صفحه عليها قلب احمر به نار تشتعل واول اسم محمد بس كفايه كده ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب أعيش بأوربا وأريد العيش بالجزيرة العربيةلدى قد آهتممت بهده القصة وأعجبتني هده السيدة ، لدى أطلب ممن له بعض المعلومات أن يدلني على طريقة للإتصال بها .وشكرا .
انا علي من مصر وعندي 30 وياريت رقم تلفونك اوالايميل
بسم الله الرحمان الرحيم وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمابعد: أناأسمي عبد العزيز من الجزائر أبلغ من العمر 42 سنة يتيم الوالدين أبي توفى في 02/01/2009 رحمه الله وأمي توفات في 13/01/2014 رحمها الله وليس لديا إخوى ذكور ولا أخوات إناث وأنا موظف مسؤول في مؤوسسة حكومية والحمد لله ميسور الحال.سيدتي الفاظلة أنا أعجبت بكي ليس لي أجل المال أو الجاه أو السلطة انا الذي يهمني هو الصدر الحنون والعطف والحب والحنان هذا كل ما أبحث عنه وهذا ماأفتقده في حياتي ويكون لي الشرف العظيم أن أكون لكي زوجا وحبيبا وعشيقا والله ولي التوفيق وإذا كنتي لا تريديني زوجا لكي أجعليني عاملا في إحدى شركاتك وأطلب من الله أن أكون يوفقني وأكون عند حسن ظنكي ولي التفاصيل أكثر هذا رقم هاتفي +213771792145أو +213663244484وفي الأخير تقبلي مني فائق الإحترام والتقدير
اذا امكن تشوفى صورتى. وانتى اتعرفى كل حاجة الحديث الذى دار بيننا والدليل هو 600 موظف فى شركتى / ابن الاصول
لقيتي من تريدي ولا لا منكن الفلوس تشتري كذاب بس مستحيل تشتري رجل كل احترامي انا اعزب لاكن لو فكرت اتزج وحدة غنية اعيشها معي ببيت صغير ملكلي لا اكون راجلها مو تكون حاكمتي