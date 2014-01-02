رمطان لعمامرة ..الوزير الجزائري الوحيد الذي يحظى بإعجاب المعارضة
كمال زايت
الجزائرـ ‘القدس العربي’: منذ تعيينه على رأس وزارة الخارجية في التعديل الحكومي الأخير، لفت رمطان لعمامرة قائد الدبلوماسية الجزائرية الجديد الأنظار، ولاقت جميع تصريحاته تقريبا الإجماع، فمنذ سنوات طويلة لم يكن للجزائر وزير خارجية بهذا المستوى، وهذا التحكم في الملفات التي يسيرها، مع أن الجزائر تزخر بكفاءات دبلوماسية غيبت لسنوات.
ويعتبر رمطان لعمامرة من جيل الدبلوماسيين الذين تعلموا في المدرسة الجزائرية، فهو يتحدث أربع لغات على الأقل بطلاقة، خلافا لسابقه مراد مدلسي، الذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس الدستوري، والذي كان ظلا لنفسه طوال الفترة التي قضاها في الخارجية، و كانت له صعوبات مع اللغة العربية.
ولعل لعمامرة هو الوزير الوحيد الذي يحظى بإجماع قطاعات واسعة في المجتمع الجزائري، والذي لم تعترض على تعيينه حتى المعارضة، خاصة وأن تصريحاته منذ تعيينه أثارت الإعجاب، إلى درجة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي رشحوه لأن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية في الاستحقاق الرئاسي القادم، رغم أن لعمامرة لم يكن معروفا من طرف قطاعات واسعة في المجتمع قبل تعيينه على رأس الخارجية، على اعتبار أن تعيينه لسنوات طويلة على رأس مفوضية السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي جعله يبتعد عن الأضواء، كما أن سيطرة الرئيس بوتفليقة على الخارجية لم تسمح لكوادر هذه الوزارة بالظهور.
ولعل الفارق الرئيسي بين لعمامرة ومن سبقوه على رأس الخارجية في سنوات بوتفليقة، هو أن هذا الأخير دبلوماسي التكوين، وخريج مدرسة الخارجية الجزائرية، وإذا كان رمطان لعمامرة قد قال في آخر مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الجزائرية بأنه فخور لكونه خريج مدرسة عبد العزيز بوتفليقة الدبلوماسية، فهذا كلام لا يخلو من دبلوماسية ومن مجاملة للرئيس بوتفليقة.
وتجلى أداء لعمامرة في تسيير الأزمة القائمة مع المغرب، بعد حادث الاعتداء على القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء، وتنكيس العلم الجزائري في يوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الذي يصادف ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، وكذا رده على مزحة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بخصوص الوضع الأمني في الجزائر، إذ بادر لعمامرة بإصدار رد فعل شخصي، خلافا لسابقيه الذين لم يكونوا يتجرؤون على المبادرة بأي شيء، إلا إذا عادوا للرئيس بوتفليقة، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالعلاقات مع فرنسا.
زملاء لعمامرة في الخارجية يؤكدون أن هذا الأخير لا علاقة لتكوينه بالرئيس بوتفليقة، لأنه عندما دخل هو الخارجية غادرها بوتفليقة، مشيرين إلى أن رمطان لعمامرة تخرج في المدرسة العليا للإدارة، وبعد أداء الخدمة الوطنية ( العسكرية) التحق في تشرين الأول/ اكتوبر 1978 بوزارة الخارجية، وبمكتب الشؤون القنصلية، وأنه في كانون الأول / ديسمبر من نفس السنة توفي الرئيس الأسبق هواري بومدين، ليخلفه الرئيس الشاذلي بن جديد الذي سحب وزارة الخارجية من بوتفليقة، وعين على رأسها محمد الصديق بن يحيى، وأن لعمامرة ربما لم يكن قد التقى ببوتفليقة، إلا مرة واحدة عندما نظم هذا الأخير حفلا ببيته بحي الأبيار بأعالي العاصمة ليودع فيه كوادر وزارة الخارجية.
وذكرت المصادر ذاتها أنه إذا كان لعمامرة خريجا لمدرسة دبلوماسية، فهي بالتـــأكيد مدرسة الصديق بن يحيى، ومدرسة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الذي عمل معه كثيـــرا لما كان هذا الأخير على رأس وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.
Very competent minister
لاول مرة يتولى الخارجية من هو مولم بالشان الديبلوماسى وتماشيه مع الاحداث ففى وقت من سابقه لم نكن ندرك التعابير الجوفاء التى لامعنى لها واليوم مواكبة الحدث والرد السريع والصريح باسلوب نادرا ما نجده وهذا من مفاخر منتوج المدرسة الجزائرية وليس بضاعة مستوردة ومصنعة صنع الاخرين
بكل فخر واعتزاز نحن في العالم العربي نفتقد لمثل هؤلاء الرجال المحنكون دبلوماسيا ويعملون على حل الخلافات الاستفزازية من هنا ومن هناك فنعم الرجال ونعم هدا الرجل
لقد كتبت تعليقا في صفحات هذه الجريدة المحترمة، غداة تعيين السيد لعمامرة وزيرا للخارجية، و عبرت فيه عن إعجابي بتعيين هذا الرجل الكفء في هذا المنصب الحساس جدا. الحمد لله، لقد وجدت الدبلوماسية الجزائرية الوزير الذي تستحقه بعد طول انتظار.
منذ تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، عادت هذه الأخيرة إلى زخمها بعد غياب طويل. فنشاطه في قمة الكويت لم يكن عاديا، ذلك أنه يملك أوراقا كثيرة حاز عليها من خلال شبكة من العلاقات نسجها مع حكام و وزراء خارجية وغيرهم، خاصة في إفريقيا، جعلت مساعيه مطلوبة من أكثر من طرف عربي للتوسط في خلافات بين دول عربية و إفريقية.
و لقد تصرف بحكمة خبير تجاه الحملة المغربية ضد الجزائر و التي ذهبت إلى حد إنزال العلم الجزائري من فوق القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء و تدنيسه، بعد استدعاء السفير المغربي من الجزائر. علما أن هذا الأخير عاد إلى منصبه بعد يومين فقط نظرا لصبر الجزائر و عدم لجوئها للرد باستدعاء سفيرها.
و لقد كان حازما في الرد على الفذلكة الثقيلة للرئيس الفرنسي بخصوص الجزائر، وقد نال ذلك رضا و إعجاب الشعب الجزائري بأسره، خاصة و أن الرئاسة و كذا الخارجية الفرنسيتين، على لسان رأسيهما، سارعتا للرد واسترضاء رئيس الجمهورية و وزير الخارجية السيد لعمامرة نفسه.
و لقد ظهر الليلة البارحة على التلفزيون الجزائري في حوار تناول كل القضايا التي تهم الجزائر و كان ظهوره لافتا لإعجاب الجميع. أنا هنا لا أملك المستوى الذي يجعلني أقيـّم عمل وزير الخارجية، و إنما كمواطن عادي يطالع الصحف ويهتم بالشأن الوطني و الإقليمي، يتمنى لبلده الجزائر أن تقوم بالدور الذي هي قادرة عليه، و ها هي بشائر ذلك وصلت من خلال مجيء هذا الرجل الكفء لواجهة الجزائر. أعانه الله و حفظه و رعاه.
و الشكر الجزيل لصحبفة القدس العربي على تكرمها بالنشر,
المثال الشعبي في الجزائر يقول : لعشا لمليح إيبان وقت العاصر ،
لو لم تتدهور صحة الرئيس بوتفليقة لما برز أي إيطار في الجزائر خاصة في وزارة الخارجية.
لا تنس يا كاتب المقال انه اول وزير يرحب بالانقلاب المصري
يا سلام انه فتح عظيم أن يعين على رأس ديبلوماسية دولة تعتبر من أكبر الدول العربية شخصية تجيد اللغة العربية ، فهنا انت تقارن بين الوزير السابق الذي قالها صراحة باللغة الفرنسية لو كان للتاريخ منحاً آخر لكان الجزائريين أوروبيين الآن و كان ذلك في ندوة صحفية إعلامية وقد تناقلتها وسائل الاعلام في حينها ، في دولة تحترم نفسها و لغتها و شعبها وجب على البرلمان استدعاء هذا الوزير و مساءلته امام شعبه و تنحيته من منصبه لا ان يكافأ بمنصب آخر ، لأن الذي يحن الى زمن المستعمر و لغته و ثقافته لا يمكن ان يمثلنا على اعلى المستويات (بالمناسبة للذي لا يعرف هنا اقصد وزير خارجية الجزائر السابق مدلسي و الذي كان لا يستطيع ان يركب جملة مفيدة باللغة العربية)، قلت تقارن بين هذا الشخص و الوزير الجديد ، الذي لا نظن انه يخرج عن المضمار الذي صنعه له اصحاب القرار…
يالا العجب ما هذا الاخذ والرد والاستهجان والاعجاب،من اعطاكم الحق في تقييم رجالات الجزائر ، الجزائر تعين من تريد ولن تسال احد هي سيدة قرارها هي ادرى بشعبها،هذه المزايدات يراد بها باطل .
الجزائر بلد الرجال وبلد الدبلوماسية العالمية ،عاشت الجزائر وعاش شعبها العظيم بلد الاحرار والشهداء
لعل ما يتير الانتباه هو التشنج في العلاقات الخارجية الجزائرية التي لا تزال تعيش في عصر الأيديولوجيات الزائفة التي أكل عليها الدهر وشرب ،فقطار العولمة والمعلوماتية قد مر عليها مر الكرام وهي لا زالت في خفي كاسترو وأمثاله الذين احترقوا بنيران الحرب الباردة .. فكل شيء تغير منذ سقوط حائط برلين ..وسياسة الجزائرية بل وكل سياساتها ملخصها التركيز ليلا ونهارا على المغرب وكيف يمكن التوصل الى اضعافه . ولهذا الهدف ، فكل الموارد مسخرة لذلك ، وقد أتت هذه السياسة بنتائج عكسية لما ينتظرونه لان المغرب جعل من هذا العداء دينامية أرغمته ان يتحصن ويتقدم في اغلب المجالات وجعلت شعبه موحدا اكثر من اي وقت مضى …
العيب لا يكمن فى ايجاد اللغة العربية من عدمه بل العيب يكمن فى الولاات ……. هل يضع الجزائر اولا ومصالحها قبل كل شيئ ام مصالح ومطامع فا فا على هذا الاساس يجب التقييم
من اعراف الجزائر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهل من الصائب الاعتراف الضمني بالانقلاب على الشرعية في مصر اليس من الحكمة الحياد حتى لا نخدش شعور الشعب المصري الشقيق على الاقل
أوجه كلامي للذي يسمي نفسه أغراس فرنسا، فأقول كلامك غلط و بعيد كل البعد عن الموضوعية التي كان عليك أن تتحلى بها عندما تكتب عن السياسة الخارجية لدولة ما.
ليس هم السياسة الخارجية الجزائرية إضعاف المغرب كما تقول، بل نادت الجزائر وفي كل المناسبات بأن حي على التعاون و التضامن مع كل شقيقاتها في منطقة المغرب العربي، بل و في المنطقة العربية بكلها. و لك أن ترى في المثال التالي : أنبوب الغاز العابر للتراب المغربي نحو إسبانيا، أما كان يمكن للجزائر أن تجعله يمر عبر البحر مباشرة ؟ الأمر سهل جدا. لكن عمق الأيمان بالمصير المشترك للشعبين المغربي و الجزائري، بل و كل الشعوب المغاربية، هو الذي أملى على الجزائر أن تتصرف هكذا و تجعل الشعب المغربي يستفيد من خيرات الجزائر. و الأمثلة الأخرى كثيرة.
الجزائر اكتوت بالعقدة التوسعية التي تميز سلوك حكام المغرب و التي جعلتهم لا يستثنون دولة واحدة من جارات المغرب دون أن تكون لهم فيها مطالب ترابية ويهاجمونها عسكريا. فبعد أن فعلها المغرب سنة 1963 بهجومه على الجزائر وهي لا زالت جراحها تنزف من حرب تحريرها من فرنسا، فعلها فيما بعد ضد شعب أعزل، شعب الصحراء الغربية الشقيق. و كما يعرف العالم أجمع، عارضت الجزائر الطريقة التي تصرف بها المغرب و نادت بتنظيم استفتاء يعبر من خلاله الشعب الصحراوي عن خياره في الأستقلال أو الأندماج في المغرب. فأين هو العيب ؟ ثم إذا كان المغرب صادقا في ادعائه ملكيته لأرض الصحراء الغربية، فلماذا رضي باقتسامها مع موريتانيا ؟
فلهذا أرجو أن تتحلى بشيء من الموضوعية و ترى الأشياء كما هي، فالجزائر ليس لها أي شيء ضد المغرب ما عدا سياسته التوسعية التي لا بد عليه أن يعدل عنها و يعود إلى صوابه و يشارك في تنقية الأجواء بوقف أطنان المخدرات التي يصدرها للجزائر بغية إفساد عقول شبابها. عندئذ سيجد في الجزائر أكبر عون له و أقوى سند.
الى الاخ ابوصلاح رجب ، احترم رأيك في الموضوع لكن لا بد لك بالمثل ان تطلع على رأيي وتأخذه بعين الاعتبار ، فاغلب المدافعين عن الانفصال يأتون بحجج لا نقبلها لانها غير موضوعية وخاطئة في الأساس . فأنت وكل المتشددين في انفصال الصحراء عن مغربها إنما يرددون الشعارات التي اعتدناها عند حكام الجزائر منذ اكثر من ٣٠ سنة وكما ترى فقد جمدت اي تفكير اخر. وليكن في علمك ان للجزائر أطماع في الصحراء المغربية وإلا لما اقترحت هي نفسها التقسيم ويمكنكً ان تطلع على هذا في ملفات الامم المتحدة . والفرق بين المغاربة والجزائريين هو في الصميم: فالشعب المغربي كله وراء قضيته التي يعتبرها تمس بكيانه بينما الجزائر تعتبرها ورقة ضغط لإضعاف جارتها . ويجب ان نكون مغلفين لدرجة الإيمان بجمهورية شيوعية في ارضنا ! نعم اقول شيوعية: الم تهجر أبناء الصحراويين الى كوبا لكي يربيهم كاسترو وأمثاله ؟ ولنفترض ان هذه الجمهورية الوهمية رأت النور فما يمنع الجزائر في اليوم نفسه الإعلان عن وحدتها معها حتى تغلق امام المغرب كل أبوابه الافريقية وتعزله عن عمقه الأفريقي!!
وختاما وقبل الختام ، اذا كانت الجزائر وكما تدعيه تقدس “تقرير المصير “فلتبدء بتطبيقه في ولايات القبائل وفي الصحراء الشرقية التي تاه أهلها ولم ينتفعوا باي شيء من خيراتهم …
ان مصلحتنا جميعا كمغاربيين ،هو إيجاد الحلول التي ترضي الجميع لكي نبني جميعا منطقة مغاربية حرة ، ديمقراطية يتعايش فيها جميع أبناءها في السلم والأمن والاستقرار . مع احتراماتي
هدا الدي يستحق رئاسة بوابة افريقيا =جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزير من طينة الكبار
يتمتع هذا الشخص بقوة الشخصية و دهائه فهو مصدر ثقة الشعب و انا ارشحه لما لا كرئيس للبلاد