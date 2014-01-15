الدوحة تشرع في منح تأشيرات عمل للفلسطينيين ضمن قرارها استيعاب 20 ألف فلسطيني في سوق العمل القطري
وليد عوض
رام الله ـ ‘القدس العربي’: أكدت مصادر فلسطينية رسمية أمس الأربعاء بأن قطر شرعت منذ بداية العام الجاري بمنح تأشيرات عمل لعشرات الفلسطينيين ضمن مكرمة الأمير القطري باستيعاب عشرين ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة في غضون ثلاثة أعوام في سوق العمل القطري للتخفيف من نسبة البطالة في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد سفير دولة فلسطين في قطر، منير غنام، الأربعاء أن الدوحة وافقت رسميا على استقدام عشرات الفلسطينيين للعمل في شركات القطاع الخاص منذ مطلع العام الجاري، وأن العمل جارِ على استقدام المزيد من خلال التنسيق بين البلدين، وذلك وفق تصريح صحافي صادر عن مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أمس الأربعاء أن وزير الداخلية الفلسطيني الدكتور سعيد أبو علي بحث مع نظيره القطري مؤخرا في الدوحة آلية منح الفلسطينيين تأشيرة الدخول لقطر، مؤكدا بأن حكومته ‘تعمل ضمن أولوياتها على الحد من البطالة وخلق فرص عمل للخريجين، وفتح الأسواق أمام البضائع الفلسطينية، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة’.
وأشار الحمد الله إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الحكومة للنهوض بالواقع الإقتصادي، وتعزيز الشراكة الفلسطينية العربية بمختلف المجالات الإقتصادية والمهنية، في إطار مواجهة التحديات الإقتصادية والسياسية الراهنة، منوها الى أنه وعلى ضوء نتائج زيارته الأخيرة لدولة قطر، قام السفير الفلسطيني بالدوحة منير غنام بمتابعة موضوع استقدام الأيدي العاملة الفلسطينية، بالتنسيق مع وزير العمل القطري، والإتفاق على اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق أيضا مع وزارة الداخلية القطرية، لتسهيل منح تأشيرات عمل للفلسطينيين الذين تطلبهم جهات خاصة أو حكومية قطرية.
وحسب الحمد الله فإن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة بحث مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري مسألة إجراءات فتح باب الإستقدام ومنح تأشيرات العمل للفلسطينيين.
اكيد اغلبهم سوف يكونون من الاخوان المسلمين !
أو من المحسوين على جماعة فتح اذا كان للسلطة يد في منح التأشيرات
خطوة ممتازة .وشكرا قطر ….وننتظر خطوة مماثلة من باقي الدول العربية للعمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني .
كل الاحترام لقطر دوله صغيرة المساحه ولكن كبيرة في فعلها وحجمها السياسي والاقتصادي لمن لا يعرف كيف كانت قطر قبل 15 سنة واين هي الان.
بارك الله في قطر وشعبها وإلى الأمام قطر
یا تری هل هو توظیف الفلسطینین ام بدایة توطینهم و نهایة مسئلة حق العودة ؟؟
I hope that this not a plan to vacate the west bank and the jews more space to spread more settlements.
هذه هي الخطوات المدروسة على اساس علمي صحيح للنهوض بشعوب هذه الامة . ولو تمكنا من استيعاب الكفاءات كل في مجاله لأصبح هذا الحلم حقيقة خلال ربع قرن من الزمان. وبدلا من احراق ابنائنا واموالنا في محارق الحرب المسعورة بين المشاريع العلمانية والاسلامية نستخدمها ونوجهها نحو بناء الانسان والحضارة الكفيلة بارغام كل من يتولى السلطة الالتزام بالسلوك السليم والابتعاد الكامل عن اساليب الحكم التي جلبت لنا ما نحن عليه الآن. بارك الله في حكام دولة قطر وشعبها النبيل المعطاء ونأمل من كل الدول العربية السير في هذا الاتجاه الصحيح.
خطوة تثمن و تقدر لأمير قطر !!!
على الفلسطينين أن ينصفوا فيما بينهم و أن لا يتقاتلوا و أن لا يتخذوا من الواسطات و المعارف ( كالعادة ) سبيلا للحصول على التأشيرات !!!
مرة أخرى : شكرا ( لقطر ) …وبارك الله فيها …وف كل من يمد يد المساعدة
لشعبنا الفلسطيني الصامد الأبي .
* ومرة أخرى : أدعو …وأرجو …وأتمنىّ :
أن لا يحصل خلاف وتصادم بين ( سلطة رام الله ) و ( سلطة غزة ) :
ع المحاصصة ويعطلوا …أرزاق خلق الله …؟؟؟!!!
شكرا .
السلام عليك يا امير القلوب ويا صاحب النخوه والجود ادام الله ملكك وعزك وانعم عليك وافر الصحه والعافيه كلمات اكتبها من كل وجداني وقلبي لا محابه لسلطان لانه لا يعرفني ولا انا من بطانه حكمه بل فلسطيني اعياه العقاب الصهيوني بمنعي من العمل اكثر من عام كامل لقد مسنى العوز والجوع بسبب هرافه النظام المصري وعنجهيته بعد حرب الخليج الاولى وطرد الفلسطينيين من الخليج الذي حرض عليهم وما زال حتى يوفر للمصريين فرص عمل وحاجه الخليج لمصر كقوه اقليميه ولها تاثير في العلاقات الدوليه واستضعاف الطرف الفلسطيني لانه الحيطه الواطيه التي يتجراء الكثيرين عليها لعلمهم ان السلطه محتاجه لمساعدتهم بمعنى تصبر على منهم واذاهم لذا السلام عليك وعلى والديك من قبل ومن بعدواتم الله على تميم حسن الخاتمه
مره اخرى اكتب لك يا تميم الدار انت بيت العز وسليل وجار كتب الله الاجرلك يا صاحب الوقار دعوه لك مني في ليل اذا العدو جار انت السند في زمن الذل والعار هولاء العرب قد ارتدو علينا لا لشىء سوى اننا احرار سلام عليكم من الله يا ابرار لم تنفضوا العروه معنا ابدا لانكم اخيار
يا أخ أبو مصطفى:
لو كنت الأمير للبيت لك طلبك و على الفور يا إبن الأجاويد !!!
نرجو من الله لفرصت عمل وشكرا 0599328791
ما شاء الله الى الامام يا قطر بارك الله في بلادكم العامره وادامها عليكم بلأمن والامان
انا من يافا عايش بلاردن لا املك جنسية اردني جوازي مؤقت اقاربي في قطر شو قادرين يطلعولي الفيزا
بدنا مساعده من احد الاخوة الكرام في المساعده 00962787538965
Soossaber22@gmail.com
شو بالنسبة لفلسطينيي لبنان ضايعين نحنا كمان ما حدا سائل فينا
شكراً قطر حاكماً وشعباً …. دمت آبا حمد.
شكرا الشيخ تميم والله يحفظك ويسعدك ويكثر من امثالك شكرا قطر حكومة وشعب تحية من صميم القلب الى القلب الرحيم
هاي انا اخوي فلسطيني ومعه دبلوم صيانه إلكترونيات
وكمان معه رخصة سواقه تجاري اهم شي عندنا
تأشيرة الدخول لقطر والله يجزيكم عنا كل خير
معي ماجستير ادب عربي انا فلسطينيه مقيمه بلبنان بقدر اخد تاشيره او لا
بدي فيزا عمل او زياره لقطر فلسطنيه مقيمه بلبنان
فلسطنيه مقيمه في لبنان ارغب العمل او زياره لقطر