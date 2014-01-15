الدوحة تشرع في منح تأشيرات عمل للفلسطينيين ضمن قرارها استيعاب 20 ألف فلسطيني في سوق العمل القطري

رام الله ـ ‘القدس العربي’: أكدت مصادر فلسطينية رسمية أمس الأربعاء بأن قطر شرعت منذ بداية العام الجاري بمنح تأشيرات عمل لعشرات الفلسطينيين ضمن مكرمة الأمير القطري باستيعاب عشرين ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة في غضون ثلاثة أعوام في سوق العمل القطري للتخفيف من نسبة البطالة في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد سفير دولة فلسطين في قطر، منير غنام، الأربعاء أن الدوحة وافقت رسميا على استقدام عشرات الفلسطينيين للعمل في شركات القطاع الخاص منذ مطلع العام الجاري، وأن العمل جارِ على استقدام المزيد من خلال التنسيق بين البلدين، وذلك وفق تصريح صحافي صادر عن مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أمس الأربعاء أن وزير الداخلية الفلسطيني الدكتور سعيد أبو علي بحث مع نظيره القطري مؤخرا في الدوحة آلية منح الفلسطينيين تأشيرة الدخول لقطر، مؤكدا بأن حكومته ‘تعمل ضمن أولوياتها على الحد من البطالة وخلق فرص عمل للخريجين، وفتح الأسواق أمام البضائع الفلسطينية، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة’.

وأشار الحمد الله إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الحكومة للنهوض بالواقع الإقتصادي، وتعزيز الشراكة الفلسطينية العربية بمختلف المجالات الإقتصادية والمهنية، في إطار مواجهة التحديات الإقتصادية والسياسية الراهنة، منوها الى أنه وعلى ضوء نتائج زيارته الأخيرة لدولة قطر، قام السفير الفلسطيني بالدوحة منير غنام بمتابعة موضوع استقدام الأيدي العاملة الفلسطينية، بالتنسيق مع وزير العمل القطري، والإتفاق على اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق أيضا مع وزارة الداخلية القطرية، لتسهيل منح تأشيرات عمل للفلسطينيين الذين تطلبهم جهات خاصة أو حكومية قطرية.

وحسب الحمد الله فإن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة بحث مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري مسألة إجراءات فتح باب الإستقدام ومنح تأشيرات العمل للفلسطينيين.