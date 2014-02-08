محاولة فلسطينية جديدة لتزوير التاريخ!
صحف عبرية
فرّق الباحث في القومية المشهور أنطوني سميث ذات مرة بين نوعين من بناء الهوية القومية: النوع الاول أمم ذات جوهر حضارة وتاريخ، والثاني أمم بلا نواة كهذه، يجب أن توجد كل شيء من جديد. والتاريخ كما بين البروفيسور اسحق رايتر ذات مرة في كتابه ‘من القدس الى مكة والعودة من هناك’ ليس دقيقا دائما بل هو اختلاق في حالات متطرفة. وإن حالة رئيس فريق التفاوض الفلسطيني صائب عريقات كما يبدو حالة تطرف من هذا القبيل.
إن عريقات الذي قذف الوزيرة تسيبي لفني هذا الاسبوع في ميونيخ بقوله إنه هو وأبناء عائلته الكنعانيين سكنوا أريحا قبل أن يأتي بنو اسرائيل الى المدينة بقيادة يوشع بن نون بثلاثة آلاف سنة، ليس هو الفلسطيني الاول الذي أوجد نفسه من جديد ومد خطا مستقيما بين الكنعانيين الذين وجدوا ذات مرة وفلسطينيي اليوم. فقد سبقه الى ذلك كثيرون في الواقع الفلسطيني. ورأى عدد منهم أنفسهم من نسل اليبوسيين ورأى آخرون أنفسهم من نسل الفلسطينيين واختار آخرون الكنعانيين كما ذكرنا آنفا.
يقوم في مركز الدعاية العربية منذ سنوات زعم أن الشعب الفلسطيني كان يسكن هذه الارض منذ آلاف السنين وسبق الشعب اليهودي الذي جاء الى هنا ‘محتلا’؛ وأن الفلسطينيين الذين هم نسل الكنعانيين القدماء أو اليبوسيين القدماء أو الفلسطينيين القدماء هم أبناء هذه الارض الأصليون التي احتلت آنذاك كما احتلت اليوم على أيدي اليهود. ويُختلق تاريخ فلسطيني جديد الى جانب محو التاريخ اليهودي وتزويره الى حد التناقض المنطقي احيانا ويصبح الكنعانيون الذين ذكروا في الكتاب المقدس عربا فجأة، ويصبح يسوع هو الفلسطيني الذي دعا الى الاسلام لا الى المسيحية، وماذا عن موسى؟ لقد كان مسلما أصلا.
إن تصفحا تاريخيا قصيرا غير استغراقي بالضرورة لما يقول الخبراء والكتب القديمة والجديدة، واقتباسات مختارة من أنحاء شبكة العرب الاسرائيليين والفلسطينيين تشهد بأن جذور عائلاتهم مغروسة بعيدا عن هنا وتدل على أن الرواية الفلسطينية التي يناضل عريقات عن كرامتها هي رواية خيالية.
خذوا على سبيل المثال السيدة سلمى فيومي من سكان كفر قاسم التي أظهرت قدرات طبخها في برنامج ‘الطاهي الاكبر’. من المؤكد أن فيومي لم تكن تقصد ادخال رأسها في الجدل’في أصل الفلسطينيين، لكنها عرضت بفخر كبير طعام ‘الكُشري’ وهو ‘طعام مصري من الأرز والعدس′ وبينت الطاهية من كفر قاسم قائلة: ‘جاءت عائلتي من مصر من الفيوم، وأنا سلمى الفيومي جئت من الفيوم’.
ولم يكن فتحي حماد ايضا وزير الداخلية في حكومة حماس الذي طلب مساعدة مصرية في اثناء عملية ‘صدى مكرر’ للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة (آذار 2012) لم يكن يقصد أن يُفسد على عريقات وأشباهه نظريتهم الكنعانية، لكن كلامه لم يترك مكانا كبيرا للتفسير فقد بين حماد قائلا: ‘حينما ندعو الى مساعدتكم فان ذلك لمواصلة الجهاد. والحمد لله أن لنا جميعا جذورا عربية وكل فلسطيني في غزة وفي أنحاء فلسطيني قادر على أن يبرهن على جذوره العربية إما في العربية السعودية وإما في اليمن أو في أي مكان آخر. إن بيننا روابط دم.
‘إن نصف عائلتي من جهة شخصية من مصر. فأين رحمتكم؟ وإن أكثر من ثلاثين عائلة في قطاع غزة تسمى المصري. أيها الاخوة إن نصف الفلسطينيين مصريون والنصف الآخر سعوديون. من هم الفلسطينيون؟ إن عندنا عائلات مصري كثيرة اصولها مصرية جاءت من الاسكندرية والقاهرة وأسوان. نحن مصريون. ونحن عرب ونحن مسلمون’.
إن الذي أراد على الخصوص أن يثبت الجدل في كنعانية الفلسطينيين هو عضو الكنيست السابق عزمي بشارة وهو عربي اسرائيلي مسيحي ومؤسس حزب التجمع الديمقراطي. وقد غادر اسرائيل كما تذكرون بعد أن اتهم بالتجسس وبمساعدة حزب الله. وقد كتب بشارة في مقدمة النسخة العبرية من كتاب ‘مجموعات متخيلة’ وهو كتاب بنديكت آندرسون يقول إن ‘القومية العربية الحديثة تتصرف وكأن حقيقة أنها نشأت في القرن التاسع عشر كسائر القوميات تغض شيئا ما من قيمتها أو من عدالتها’. ولهذا، كما بين، ‘تشعر بانها ملزمة أن تحول تاريخ الناطقين بالعربية الى القومية وأن تجعله تاريخا قوميا ممتدا الى ما قبل عصر الاسلام حتى ايامنا… إن الحركة القومية الفلسطينية…’ قال بشارة مستطرقا: ‘وعن منافسة في الماضي مع الصهيونية، ثبتت ايام بدئها عند الكنعانيين وبذلك أحرزت مصدر تميز في الماضي أقدم من الاسباط العبرية التي تزعم الصهيونية أنها استمراريتها الطبيعية…’.
إن كلاما أوضح من هذا بنفس الروح قاله وليد شعيبات الذي كان في الماضي مسلما ونشيطا في فتح ثم تنصر وأصبح متحدثا بارزا عن فضل اسرائيل والمسيحية. يزعم شعيبات الذي هاجر من الاردن الى الولايات المتحدة أن كل من عرفه في فلسطين ‘استطاع أن يتتبع جذوره الى الدولة التي جاء منها جده القديم. وقد عرفنا جيدا أن أصلنا ليس كنعانيا برغم أنهم حاولوا أن يعلمونا ذلك… وقد اعتاد جدي أن يُحدثنا عن أن قريتنا بيت ساحور في محافظة بيت لحم كانت فارغة حينما جاء أبوه الى هناك مع ست عائلات اخرى. ويوجد اليوم في القرية أكثر من 30 ألف ساكن’.
إبحثوا في القرآن
إن البروفيسور رافي يسرائيلي وهو مستشرق ومختص بالاسلام من الجامعة العبرية ومؤلف أكثر من عشرين كتابا عن العرب والاسلام يُعرف الصلة التي يصطنعها الفلسطينيون بالكنعانيين المذكورين في الكتاب المقدس بأنها ‘متناقضة منطقيا’: ‘إن أصل العرب القديم الذين جاءوا الى البلاد شبه الجزيرة العربية، فمن هناك جاء أوائلهم. وهم الآن يقفون على رؤوسهم فبدل أن يقولوا إنهم عرب هاجروا الى ارض كنعان وحولوها الى ارض مسلمة، يجعلون أنفسهم أبناء كنعان’.
ويذكر البروفيسور يسرائيلي أنه ‘توجد حتى في اسماء العائلات العربية آثار سافرة تُبين هجرتهم الى هنا. ففي أم الفحم اربع عائلات كبيرة أصلها من مصر. وكان في البلدة القديمة في القدس حي المغاربة للمسلمين الذين جاءوا من شمال افريقيا من المغرب واستوطنوا ارض اسرائيل. هذا الى أن الدولة العثمانية نقلت مجموعات من السكان من مكان الى مكان كي تحسن سيطرتها عليها. فقد جاءت الى هنا بالشركس وهم مسلمون من القوقاز وأُسكنوا في هذه البلاد.
‘ليس للفلسطينيين في الحقيقة جذور هنا وهم يعلمون ذلك جيدا ولهذا يحاولون أن يوجدوا لأنفسهم جذورا اخرى. وحينما تنتقض من جهة تاريخية أو أثرية هذه الحماقة، يدعو الدارسون في العالم من الفور الى ‘احترام الرواية’ ولا يهمهم ما هي الحقيقة التاريخية. فاذا لم ندحض ذلك فسيُقبل على أنه حقيقة لأنه اذا كُرر الكذب آلاف المرات أصبح يُرى حقيقة آخر الامر ولهذا لا يجوز السكوت’.
صدر هذا الاسبوع الكتاب التاسع للبروفيسور نسيم دانه الذي يتناول الصراع الديني بيننا وبين الفلسطينيين: ‘لمن هذه البلاد نظر في القرآن من جديد’ (اصدار مؤسسة بيالك وجامعة اريئيل). وكان دانه يرأس لسنوات طويلة قسم الطوائف الدينية غير اليهودية في وزارة الاديان وهو يعمل اليوم رئيسا للقسم المتعدد المجالات في علوم الاجتماع والآداب في جامعة اريئيل.
إن استنتاجاته قد تفاجيء غير المطلعين على الكتاب المقدس للدين الاسلامي. ‘في القرآن الذي يرى الاسلام أنه كلام الله الذي لا يوجد أقدس منه’، يقول البروفيسور دانه ‘توجد عشرة مواضع تقول إن الله أورث شعب اسرائيل هذه البلاد. وقد أُكد فيها جميعا تقريبا ذلك الحق بل الواجب المفروض على بني اسرائيل أن يرثوها. وفي مقابل ذلك لا يوجد أي ذكر في القرآن يورث المسلمين أو العرب أو الفلسطينيين البلاد أو أية أمة اخرى ليست شعب اسرائيل.
‘والى ذلك فان الزعم الحالي وهو أن الشعوب التي احتل شعب اسرائيل الارض منها وهم الكنعانيون واليبوسيون والعمالقة كانوا شعوبا عربية – لا يتساوق مع حقيقة أن بني اسرائيل بحسب الاسلام نفسه قد أمرهم الله باحتلال هذه الارض من تلك’الشعوب بعد أن دنسوها بعبادة الأوثان مثلا’.
ويستشهد دانه في كتابه بالاصل باللغة العربية ويأتي بالترجمة وبالتفسير. وهو يستعرض ايضا كتب عشرات مفسري القرآن ويقول إن اكثرهم يؤيدون الاستنتاج الذي يقوي صلة شعب اسرائيل بارض اسرائيل. ‘بل إن محمد الطبري (محمد بن جرير الطبري المفسر المشهور المترجم) الذي يعتبر بحسب المصطلحات اليهودية راشي المسلمين وأكبر مفسري القرآن’، يبين دانه، ‘يلتزم بهذا الاتجاه بل إنه يحدد حدود ارض اسرائيل ‘من الفرات الى ضفة النيل الشرقية’ ‘.
ويقول دانه محددا ‘فيما يتعلق بالقدس جاء في القرآن في السورة الثانية من الآية 142 فما بعدها أنها كانت قبلة الصلاة من اجل استهواء اليهود وجذبهم الى الاسلام، لكن القبلة الصحيحة هي الكعبة في مكة. بل فيما يتعلق بالقصة التأسيسية وهي عروج نبي الاسلام محمد الى السماء بعد الاسراء به من مكة الى القدس وهو يركب البراق يوجد عند القرآن ما يقوله، فالقرآن يأتي بشهادة عائشة، زوجة محمد المحبوبة، التي قالت إنه مكث معها طول الليلة تلك كلها التي زُعم أنه عُرج به الى السماء فيها ولذلك فليس الحديث بحسب عائشة سوى عن حلم ورؤيا فقط لا عن رحلة حقيقية’ (لم يُذكر هذا في القرآن بل ذُكر في احاديث صحيحة من كتب السنة المترجم).
ويضيف دانه ايضا أن ‘المفسر ابن تيمية الذي توفي في 1328′يرى أن الدعوى الرائجة اليوم التي تتحدث عن علامات بقيت من زيارة محمد لجبل الهيكل، يراها كاذبة. وإن اصطبل سليمان الذي حوله المسلمون في عصرنا الى مسجد يراه واحد من عظماء الاسلام هو ابن خلدون، بصراحة جزءً من الهيكل’.
إن نظر دانه في القرآن من جديد يجعله يستنتج أنه ‘لا يوجد أساس لتعريف الفلسطينيين أنفسهم اليوم بأنهم كنعانيون. لأن أصل المسلمين الذين يعيشون هنا اليوم والذين تحول’آباء آبائهم في 622 ليصبحوا مسلمين، في شبه الجزيرة العربية. وإن زعم أنهم من نسل الكنعانيين هو من جهات كثيرة ‘هدف ذاتي’ لأن الله كما ورد في القرآن أمر بطرد الكنعانيين من البلاد بعد أن دنسوها’.
هجرة جماعية
إن الرواية الفلسطينية بحسب عريقات التي تتحدث عن اتصال الوجود الفلسطيني هنا منذ العصر الكنعاني لا تثبت لامتحان الشهادات التاريخية. يقول الدكتور شاؤول بارتال من قسم دراسات الشرق الاوسط في جامعة بار ايلان إنه في كثير من كتب التاريخ الفلسطينية كان التأكيد الرئيس لـ ‘الاحتلال العربي لفلسطين’ في القرن السابع في سنة 638 للميلاد، ‘وهو احتلال جعل فلسطين ارضا اسلامية مدة نحو من 1300 سنة’.
ويُبين الدكتور بارتال أن موجات الهجرة التي جاءت من شبه الجزيرة العربية وبعد ذلك من شرقي الاردن وسوريا ايضا هي التي أفضت الى استيطان العرب في هذه البلاد. ‘حتى في رام الله التي هي العاصمة الادارية للسلطة الفلسطينية يرجعون جذور سكانها العرب الى عائلات هاجرت الى هناك من الاردن في نهاية القرن الخامس عشر’.
يدل بحث قام به الدكتور بارتال مع الدكتورة رفكا شفاك ليسك على أن العائلات الاربع المركزية التي يتألف منها سكان أم الفحم وهي محاجنة وجبارين ومحاميد واغبارية أصلها عائلات هاجرت الى فلسطين منذ القرن السابع عشر فما بعد من السعودية واليمن وسوريا. وبعد ذلك فقط في القرن التاسع عشر انضمت اليهم عائلات كثيرة هي في الاصل من مصر وشرق الاردن.
وتشهد سلسلة من المصادر التاريخية على أن مساحات شاسعة من ارض اسرائيل كانت في القرون الماضية متروكة وشبه خالية من السكان. وقد استعرض د. بارتال ذلك إن تشارلز اليوت رئيس جامعة هارفارد وصف منطقة الجليل في سنة 1867 بأنها ‘مكان قفر وبؤس′.
‘وتحدث مارك توين في كتابه الشهير ‘رحلة لذات الى الارض المقدسة’ عن أنه لم ير نفسا حية طول الرحلة كلها، أما الراهب صموئيل منينغ فتساءل في 1874: ‘أين السكان؟’، وذكر جيمس بين القنصل البريطاني في 1857 أن ‘الارض خالية من السكان بصورة ملحوظة’، ووصفت دائرة معارف المانية صدرت في 1827 هذه البلاد بأنها ‘قفر تتجول فيه عصابات نهب عربية في كل ركن منه’.
ويقول د. بارتال بناءا على ذلك بصورة قاطعة: ‘إن الفلسطينيين ليسوا هم الفلاحين الذين كانوا يسكنون فلسطين حقبا متطاولة، بل هم في الاساس مهاجرون جاءوا الى هنا من قريب. قُبيل نهاية القرن التاسع عشر فقط بدأت هذه البلاد تزهر على إثر دخول عامل جديد هو الصهيونية، وكانت النتائج مدهشة.
في 1878 كان عدد سكان البلاد 141 ألف مسلم من السكان المستقرين عُرف 25 بالمئة منهم على الاقل بأنهم جدد جاءوا من وقت قريب، وجاءوا من مصر في الاساس′.
ويذكر بارتال أن ‘ابحاثا مختلفة قام بها على مر السنين موشيه براور وجدعون كارسل وآخرون تبين بوضوح أن اصل اكثر العائلات العربية التي سكنت قرى في السهل الساحلي والمنطقة التي اصبحت دولة اسرائيل بعد ذلك كان من السودان وليبيا ومصر والاردن. وتشهد ابحاث اخرى على موجات هجرة كبيرة من دول عربية في فترة الانتداب’.
إن الكتاب الاشهر هو ‘منذ الأزل’، لجون بيترز الذي وجد ‘أن الوضع ليس على الخصوص وضعا دُفع فيه أو أُبعد عن ارضه شعب عربي كثيف كان موجودا منذ الأزل بل الوضع عكس ذلك تماما تقريبا: وهو وضع شعب اليهودي اجتذب وجوده اليه مهاجرين عربا، وأن ارض اليهود التي كانت مخصصة لتكون وطنا لهم سلبت منهم مع وصول مهاجرين عرب’.
اجتذب المهاجرون العرب الى هذه البلاد لان الاستيطان اليهودي طور الامكانات الاقتصادية فيها ومستوى الصحة والطب فيها. وهكذا نشأ وضع اصبح معه عدد عرب فلسطين الانتدابية في 1948 نحوا من 1.3 مليون انسان، في حين كان عدد افراد الاستيطان اليهودي 600 ألف انسان فقط برغم امواج هجرة كثيرة جاءت الى هذه البلاد.
قال فرنكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة في 1939 إن هجرة العرب الى فلسطين منذ 1921 فاقت بقدر كبير هجرة اليهود في تلك الفترة. وتطرق ونستون تشرتشل ايضا الذي اصبح رئيس حكومة بريطانيا بعد ذلك الى الهجرة العربية الجماعية الى ارض اسرائيل في تلك الفترة. وذكر انه ‘برغم أن العرب لم يضطهدوا تدفقوا جموعا الى البلاد وتكاثروا فيها، حتى إن السكان العرب فاقوا كل ما كان يهود العالم يستطيعون أن يزيدوا السكان اليهود به’.
وتقول بيترز في كتاب ‘منذ الأزل’ اعتمادا على البحث الشامل الذي قامت به إنه وجد مع الشعوب التي عُدت عربية فلسطينية من ابناء هذا المكان شعوب اخرى كاليونانيين والسوريين واللاتين والمصريين والاتراك والارمن والايطاليين والفرس والاكراد والالمان والافغان والشركس والبوسنيين والسودانيين والجزائريين والتتر ايضا.
تربية كاذبة
لكن كل ذلك لا يؤثر في الفلسطينيين فالربط المتوهم بين الكنعانية والفلسطينية دليلا في ظاهر الامر على حق الفلسطينيين الذي له الاسبقية في هذه البلاد قد أُدخل حتى في المادة الدراسية في مدارس السلطة الفلسطينية. إن عيدو مزراحي مُركز مجال ‘ثقافة السلام والتحريض في السلطة الفلسطينية’ (وزارة الشؤون الاستراتيجية)، فحص فوجد أن رسالة أن الكنعانيين عرب تُدرس من الصف الثاني حتى الصف الحادي عشر.
واليكم مثالين فقط: ‘كان العرب الكنعانيون أول من سكنوا فلسطين’، جاء في كتاب تربية وطنية للصف الثاني، فقد حدد هدف الدرس وهو ‘أن يربط الطالب بين ارض فلسطين والشعب الكنعاني الذي سكنها’. وفي كتاب تربية وطنية للصف السابع جاء أن ‘الفلسطينيين الكنعانيين هم الذين أوجدوا الحروف الهجائية في العالم القديم’. ووجد مزراحي أن الكنعانية لا تحتل مكانا واسعا في مواد التدريس الفلسطينية لكن الرسائل القصيرة تتكرر والاستنتاج هناك واحد وهو أن هذه البلاد كان يسكنها العرب قبل أن يأتي اليها اليهود. وربما يكون الفحص عن الوان العلم الفلسطيني يروي الحكاية الحقيقية. يلاحظ شاؤول بارتال أن ‘العلم ليس له تميز: فاللون الابيض يرمز الى حكم بني أمية (650 750للميلاد)، واللون الاسود يمثل حكم بني العباس ، واللون الاخضر هو لون الاسلام ولون الفاطميين الشيعة، في حين أن اللون الاحمر هو لون الهاشميين عائلة النبي محمد.
‘إن لكثير من الدول العربية اعلاما متماثلة تكاد تكون متشابهة: الاردن والعراق حتى 1958، والصحراء الغربية والكويت والسودان. وينبع التشابه من أن هذا العلم يمثل القومية العربية وليس فيه شيء يربط الفلسطينيين بالكنعانية التي وردت في الكتاب المقدس′، يُبين بارتال.
نداف شرغاي
اسرائيل اليوم 7/2/2014
و أنتم من أين أصلكم ، ألم تأتوا من أوربا.
اكذب …… ثم اكذب……… ,ثم اكذب ، هناك مثل شعبي يقول : الحكي ماعليه جمرك ، اي ان الكلام لا ضريبة عليه .
والله
مقالة من مجموعة من المزورين لاتقوم على قدم
قال
حتى ان الله سبحانه قد امرهم اي اليهود بان يطردوا الكنعانيين من فلسطين لانهم عبدوا الاوثان
راجعوا المقالة وابحثوا عن العبارة
ابحثوا عما فعلوا في اقتصاد المانيا وفي المواد التموينية للشعب الالماني وفي تامرهم مع اعداء المانيا والمانيا في حالة حرب
الله امر اليهود بطرد الكنعانيين بعد ان هاجروا من مصر لذلك هم يطالبون ببعض اراضي مصر
فالكنعانيين كانوا موجودين قبل الاسراءيليين او ان شءت اليهود
كما ان الفرس في ايران قبل المسلمين وكذا الهنود والصينيين وشعوب اوروبا ونحن المسلمين العرب لانطالب ولا ندعي انها اراض عربية فتفكر
اريد ان اسل سؤال واحد
كل اليهود الذىين استوطنو اسرائيل ( فلسطين المحتلة ) من اباؤهم واين ولد اباؤهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كلهم مهاجرين اباؤهم من روسيا وفنلدنا والمانيا بريطانيا جاؤوا محتلين للارض .. الارض لم سكن بها فكلنا ابناء ادم .. فما الفرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انتم محتلون للارض اباؤكم جدودكم جدود جدودكم ولدو وترعرعوا في اوروبا والدول الاسكندنافية وحتى باليمن والمغرب وبعض الدول العربية
انتم تشوهون التاريخ..
فلما لا تكونون دولة واحدة قوية بكل سكانها عرب ويهود وتبنوا الدلوة اقتصاديا بلا حروب ونزاعات وعنصرية دولة يحكمها القانون فقط
هذا رأى من سكن فلسطين من مىات السنين مهاجرا وليس له حق ومن أتى البارحة من بولونيا. ومن روسيا وغيرهما هم اصحاب الارض وهم الأصلاء .
كلام فارغ لا يمد للحقيقه بصله ونحن كفلصطلينين ابناء الكنعانين شاء من شاء وابا من ابا وانت يا نداف شرغاي اسال اباك من اين اتا باسمك (نداف ) النداف عائله كبيره في بيسان حتى اسامي العائلات تصرقوها ستخرج منها انت وكل الباحثين المزويرين للتاريخ رغم انفك طال الزمن اوقصر
اذا امعنت النظر والتفكير في ذاك الهجوم الشرس وتزوير الحقائق والتاريخ تجده وضع من خبراء وفلاسفه صهيونيين فماذا نتوقع من شعب ادمن على قلب الحقائق وتزوير التاريخ ومواصلة الكذب يوميا في كل موضوع حتي يقنعوا العالم بآرائهم واعتقادهم … وتدحيضا لمقولة فلسطين كان يسكنها فقط 141 الف انسان … في اواخر القرن الثامن عشر بعثت الحركه الصهيونيه مندوبين عنها ليتفحص ارض فلسطين .. رجع ذاك الوفد وقال ارض فلسطين جميله كالعروس ولكن تلك العروس لها زوج وهو الشعب الفلسطيني الذي موجود هناك من ازل التاريخ ولا يمكن قلعه او تجاهله … فكان الجواب لا بأس فسنقلعه اما بالمال او بقوة السلاح وبالتهجير وهذا بالفعل ما حصل … فمهما تمادى الصهاينه بقلب الحقائق والتاريخ فهذا لا يسعفهم فلسطين عربيه وستبقى عربيه الى ألأزل وستتحرر آجلا ام عاجلا
انا ارجو بل اطلب من خبراء التاريخ العرب نشر مقال مقابل على الاقل بهذه الصحيفه والافضل بالصحف العالميه ان امكن لهذه الروايات الصهيونيه الملفقه. فهذا واجب وطني بل ديني لكل خبير تاريخ فلسطيني كنعاني. وبالاحرى فان قول عريقات بان اصل الفلسطينييي هو كنعاني يعد اكبر انجاز له منذ ٢٥ عاما. اجتماع ميونخ هو بالمناسبه وُجد لاختلاق طرق جديده لمكافحه الارهاب بمفهوم الغرب وهو طبعا في معظم الحالات الاسلاميين اي المسلمين اي العرب الكنعانيين ودمتم.
بلاد كنعان التاريخيه تشمل فلسطين ولبنان وسوريا وجزء من الأردن وجزء من بلاد الرافدين.
التاريخ من يقول بأن الكنعانيين والحثيين واليبوسيون والأموريين والآراميين هم في الحقيقه شعب واحد قدم مهاجرا من مناطق البلقان وهضاب الأناضول .
هنالك خلافات حول أصول الكنعانيون فالبعض يقول أنهم شعب سامي والبعض يقول بأنهم حاميون وآخرون يقولون بأنهم هندو أوروبيون .
اليهود يعترفون بأن الوجود الفلسطيني سبقهم الى فلسطين وانهم عند وصولهم الى فلسطين وجدو ان الفلسطينيين قد تكنعنو وكذلك توراتهم تذكر حروبهم ضد الفلسطينين وكيف ان طفلهم الصغير داوود قام بقتل القائد الفلسطيني العظيم جالوت وعملو من هذه الروايات أساطير تتحدث عن بطولاتهم ؟
لا يستطيعون نكران توراتهم والتاريخ اليوناني والروماني والفرعوني الذي يتحدث عن الفلسطيننين .
الأبحاث الجينيه أثبتت ان اليهود الحاليين لا يجمعهم أصل واحد ولا تاريخ واحد ولا لغه واحده فهم خليط من جميع شعوب العالم من أفارقه وغربيون وعرب وأسيويون وليس لهم أي علاقه ببني اسرائيل القدماء أو باليهود القدماء
اخطر مقال نشر في ١٠٠ سنة عن القضية الفلسطينية يزعزع من الجذور أساسيات الصراع في المنطقة ويضرب مرتكزات التاريخ العربي القديم والحديث و ينال من أساسيات الديانات الوحدانية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام . ابشروا يا عرب بعد قليل سوف يتم اعتقال اي فلسطيني يسمح لنفسه بالانتماء للشعب الفلسطيني والأمة العربية وبعد قليل سيتم تبرير إبادة أمة أشتكت من وهنها الأمم . فحوى المقال تمثل نمط تفكير الطبقة الحاكمة في اسرائيل وشرائح المثقفين الموالية لها في إلغاء وجود الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف به أصلا لا اليوم ولا امس ولا غداً ، تمشيا مع مباديء الرفيق المناضل هرتزل والأخت المكافحة غولدا مائير . حضر نفسك يا ابن فلسطين فبركات التاريخ الصحيح قادمة : سوف تتم محاكمة الشعب الفلسطيني قريبا بتهمة ابشع جريمة ضد الانسانية منذ بزوغ فجر البشرية وهي الانتماء لفلسطين واحتلالها عنوة بشهادة مراكز الحقيقة الأميركية الساطعة كما ورد في المقال.
لا داعي لسرد كل هذه التفاصيل التاريخيه ليقول لنا كاتب من نحن ومن أين اتينا
على رأي المثل العربي الشعبي ( قالوا للحرامي إحلف يمين قال لهم أتى الفرج) !!
فعجبي من هذا الكاتب الباحث الذي يبحث عن هويته المفقوده في سِجلات التاريخ المزوره .
أولاً : لنعود بالتاريخ الأنساني إلى مابعد الطوفان ونبي الله نوح وقصته المعروفه .!
ثانياً : قدوم نبي الله إبراهيم وزوجته ( ساره ) وبن عمه نبي الله لوط مهاجرين من أرض بلاد مابين النهرين مستوطنين أرض فلسطين وقصه إبراهيم معروفه ورحلته من مدينه أور في شمال العراق ومروره بسهل حوران الممتد بين الأردن وسوريا إلى أن صول به الحال إلى أرض مصر وقصته المعروفه مع الفرعون ملك مصر حينها وزجته ساره!! إلى أن زوجه مَلِك َ مصر حينها ….
إحدى الأميرات العربيات المصريات وإسمها هاجر ومن ثم رحل عن مصر إلى أن إستقر به المطاف هو وزوجتيه وإبن عمه لوط في فلسطين واستأذن أهلها بالأقامه بينهم هو وحاشيته .
ثالثاً : يهود اليوم ليسوا يهوداً ولا علا قه لهم بالديانه اليهوديه ..أنصح الباحث بقرائه مرجع ( يهود اليوم ليسوا يهودأً ) للمؤلف الدكتور أسعد السحمراني , وكذالك مرجع دوله الخزر ؟؟ والموسوعه الفلسطينيه لدكتور المرحوم عبد الوهاب المسيري !!؟؟
رابعاً : لايوجد شيء في التاريخ الأنساني يدل على أنه في كان شعب يهودي يوجد ديانه يهوديه ولا يوجد شيء إسمه شعب يهودي . ولكن هناك كا ما يسمى ببني إسرائيل وذالك عندما نسبوا أنفسهم إلى نبي الله يعقوب إبن إسحاق إبن إبراهيم . وكما ورد ذكره في القرأن المجيد في الأيه ( كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه)وهؤلاء إندثروا وتلاشوا بنبؤه نبي الله المسيح عيسى إبن مريم
خامساً : على الرغم من كل ذالك وإقامتهم في فلسطين كانت على مراحل . !
وكانت من ضمن أوعباره عن جيتوهات معزوله في مناطق جغرافيه محدده من أرض فلسطين التاريخيه وهذا هم يعرفونه جيداً وما حدث في السبي البابلي الأول والثاني على يد القائد العربي العراقي نبوخذ نَصَر شاهد عيان على ذالك !!
فعجبي !!!! فأي وقاحهٍ هذه وأي تزوير ٍ في التاريخ البشري هذا…إن لم تستحي فصنع ماشئت ؟؟؟
التزوير الواضح هو ما جاء به الكاتب حيث اود بعض الجوانب و اخفى اخرى ومنها اولا بالنسبة للقرآن الكريم الذي اكد غضب الله على اليهود لكفرهم و قتلهم النبيين وهلاكهم في فلسطين سورة الاسراء. و ما زعمه على لسان السيدة عائشة التي تزوجها الرسول بعد الاسراء بسنوات. اما استناده الى كتب معينة دليلا فاننا يمكننا ايضا الاستناد الى كتب اخرى اكثر منها و اقوى. القضية اولا و آخرا ان وجود اسرائيل في المنطقة هو ضد منطق الجغرافية و التاريخ و الدين .و هو عدوان غربي صهيوني على المشرق كله. القضية ليست قضية فلسطينية اصلا. القضية هي قضية يهودية مبنية على اساس غير منطقي وهو العودة بعد الفي سنة، و لها الف حل اعقلها و اسلمهما ان يعودوا من حيث اتوا بعد ان يدفعوا ثمن جرائمهم و عدوانهم او ان يذهبوا الى بلاد ترقب بوجودهم مثل روسيا التي استعدت ان تعطيهم جمهورية ضمن الاتحاد الروسي
قولو لهم اننا لسنا ضد اليهود العرب لكننا ضد اليهود الغربيين. هم يزعمون ان لهم جذور في فلسطين. لنفرض ان لهم جزور في الارض. هل يعني ان لهم حق في التطهير العرقي للفلسطينيين؟ طبعا لا. هل من حق الأمريكان ان يعودوا من أين أتو وان يطردو أهل الارض الحاليين. الأبحاث الجينيه أثبتت ان اليهود الحاليين ليس لهم صله بالشرق الوسط او فلسطين. ان المورثات التي يحملوها تثبت انهم من جذور اوروبيه وغربيه وليس شرقيه اي انهم غير ساميين كما يدعون. منهم من اعتنق الديانة اليهوديه واليوم يريد ان يقتل او يطرد الفلسطينيين الأصليين . انهم مجرمين ومحتالين ومغلطين.
ربما التزوير يبدا دائما بالجهل,,,,, فالرواية الصهيونية اتخذت من الديانة اليهودية اساسا لتبرير مشروعها السياسي في اقامة وطن قومي ليهود اوروبا وروسيا للهروب من القمع والاضطهاد,,,, مع ان الكثير من اليهود الاوروبيين الوطنيين اعتبروا ذلك مشروعا عنصريا لطرد اليهود والتخلص منهم خارج اوروبا واعتبروه في النهاية الحل النازي الاخير للمشكلة اليهودية,,,,,, مع العلم انه يذكر في الموسوعة اليهودية المنشوره عام 1978 ان 90 في المائة من اليهود اليوم تعود اصولهم الى قبائل الخزر الاسيوية والتي قرر ملكها اعتناق الديانة اليهودية وكل رعيته في القرن الثامن عشر لاسباب سياسية ولتفادي الحرب والتحالفات في منطقته,,,,,,,,,,,,, أما عن الاصول الكنعانية وغيرها في فلسطين ,,,, فلقد كانت فلسطين دائما ارضا للحضارات ولم تكن على اساس ديني وعنصري,,,,, لقد جاء الكثير من الغزاة الى فلسطين وغادروها منهزمين,,,, بقي بعضهم ليعيش مع السكان الاصليين ولكن بقيب الجذور الحضارية الفلسطينية من الفترات التي سبقت حتى الكنعانيين انفسهم,,,,,,,,,, اليهود كانوا ضمن الجماعات التي اتت الى فلسطين كلاجئين من مصر وسمح لهم البقاء بكرم الشعب الفلسطيني حينها ولم يمثلوا ابدا قوه عسكرية ولا اقليمية لتنافس السكان الاصليين ولا القوى في المنطقة,,,,,,,,,,, لقد اقاموا على شكل بضع قبائل وعاشوا على الرعي ولم يشكلوا بذلك اي تهديد لاي قوى بل على العكس كانوا مدار النهب والسلب والاستعباد من قبل القوي الاقليمية والجيوش العابره في المنطقةوحتى في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر اتت الى فلسطين عدة افواج من اللاجئين الارمن واليهود والذين تم استقبالهم بحفاوه ومساعدتهم على العيش كمواطنيين فلسطينين دون تمييز,,,,,,,,,, كل الهياكل والجبال التي يتحدثون عنها في مزامير بابل هي موجودة في اليمن من اسماء ووصف لجبال,,,,,,,,,,,, ان ارادوا ان يتحدثوا عن اختراع التاريخ فليراجعوا تاريخ البعثات الايكولوجية الاوروبية، البريطانية والالمانية والفرنسية، الممولة يهوديا لاستكشاف فلسطين ورسم الخرائط الدقيقة لها، لمدنها وقراها وتضاريسها ومياهها,,,,, منذ القرن الثامن عشر!!!!!!!!!!!! المشكلة او اللامشكلة هي ان التاريخ الحقيقي موجود ولكن الانتقائية من المصادر غير الموثوقة والمزورة او المختلقة تجعل المدعين الاسرائيليين يقولون على صفحات صحفهم ما يشاؤون ويشكلوا بذلك تاريخا وهوية مزوره لمواطنيهم وينفون الشعب الفلسطيني من التاريخ ومن حقوقه في التواجد على ارضه,,وهذا يعد بذاته تحريضا على ارتكاب التطهير العنصري ضد الشعب الفلسطيني,,,,,,,,,,, ان سرد الرواية الاسرائيلية بهذا الشكل هو جريمة ويجب على منظمة التحرير مجابهة هذا التحريض عبر المؤسسات الدولية وخاصة اليونسكو,,,,,,,,,,,
الجواب موجود يوجد الكثير من مكتبات العالم الحر حافظة لأقدم مخططات تاريخية لمنطقتنا العربية وهي تقو بالتاريخ بكل حيادية وسنرى هذه الارض تخص اي أمة امتنا ام أمتهم والموضوع منتهي
قال تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) البقرة / 87
إن الله سبحانه وتعالى أرسل لبني إسرائيل جيشاً من الرسل ورغم كل المعجزات التي كانو يرونها بأم أعينهم كانو يكذبون فما بالك اليوم لقد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة ولا داعي لحوارهم والرد عليهم وهم يعلمون بأن الإسراء والمعراج موثق من الله في القرآن لكن هؤلاء هم بني إسرائيل ليس مع المسلمين فحسب بل مع كل الأديان
لا فض فوك يا اخ ماجد قلت فاوجزت فصدقت لا فض فوك صح لسانك
يستطيع العربي الفلسطيني اثبات اصله
فهل يستطيعون اثبات اصولهم ؟؟ وانهم هم بنو اسرائيل حقاً (وهم لا يعلمون سوى اباهم انه من الارجنيتين او روسيا او غيرها من دول اوروبا وكثير منهم لا يعلم اباه)
- هل يعقل وهل يفهم العاقل ان الله بعدله وعلمه يورث ارض الانبياء لقوم يستحلون ما حرم الله !!
هل هذا شعب الله المختار !!
فقط قليل من التفكر
لم يدهشني ما جاء في المقال ، بل ادهشتني تعليقات الاخوة التي تنم عن جهل فاضح مرده الاعتماد اعلى المصادر والمراجع التي وضعها مؤرخون توراتيون ووآخرون تاثروا بهم ،حتى ابن كثير والطبري وبن الاثير قد اخذوا عن مؤرخين يهود مثل وهب بن منبه، لا علينا .
ان قراءة متمعنة للتوراة : ستضع الجواب الشافي والمقنع لكل الاكاذيب التي يروجها الصهاينة واذنابهم قصدا او جهلا ، خذ مثلا : تقول التوراة ان ابراهيم ( ع ) خرج من مدينة ( اور كسديم ) ولم تذكر خروجه من بابل , فاين تقع اور كسديم ؟ اور= مدينة ، كسديم = كسد+ يم ، يم هذه هي علامة جمع عبرية ، بمعنى الكسديون او بنوكسد ــ كاسد ــقاصد هؤلاء فرع من قبيلة يافع في جنوب اليمن ولا يوجد كسديم غيرها على وجه المعموره ، تضيف التوراة انه ذهب الى قادش وشور وتغرب في جرار وهذه مواضع في اليمن ، مثلا جرار توجد في محافظة شبوة هناك ، ان جميع الاماكن والقرى والمدن والجبال والوديان الوارد ذكرها في التوراة هي موجودة في اليمن ، وقد وجدتها مع تحديد موقعها هناك ( لم انته من البحث فبقي القليل ) استطيع ان اقول وبكل تاكيد ان لا موسى ولا يشوع ولا شاول ولا داود ولا سليمان ولا سبي بالبلي عبرفلسطين ،فاذا بحثنا عن مواضع حروب شاوول وداود وفلشتيم وسليمان سنجدها جميعا مواضع يمنية بدون استثناء .الفلشتيم الواردة في التوراة لا تعني الفلسطينيين ,فاللغة العبرية تحتوي على حرف ” ط ” فلو كان المقصود هم الفلسطينيون لاستعمل حرف ” ط ” وليس حرف ” ت ” فهؤلاء جماعة اخرى في اليمن نسبة الى البلسة = البلست والذين يرجح انهم الفلاشا = الفلاشة الفلشت.
ان سيدنا موسى لم يعرف في حياته جمهورية مصر العربية الحالية ولم يعرف فلسطين ،لانه كان في اليمن لا تعجب اخي القارئ فالتوراة تقول : انه كلم ربه على جبل حوريب ،فاين يقع هذا الجبل ؟ لو ذهبنا معا الى اليمن الى محافظة مأرب سنجد هناك قضاء وقرية وجبل وواد حريب الى يومنا هذا ،
اما تسمية ( اسرائيل ) فهي تتالف من : اسرا + ئيل وهذا المقطع ئيل يعني الاله اما اسرا فجذرها( سر) فقد يكون السر ـيسر سراي ساره سار وهذه المواضع وهي اسماء قبائل موجودة في اليمن ، اما قصة يعقوب فهذا كلام من قصص خرافية اسطورية
للاختصار انصح بقراءة كتاب : فلسطين المتخيلة من جزاين لمؤلفه فاضل الربيعي ،وكتاب القبيلة الثالثة عشر لمؤلفه اليهودي كوستلر وكتاب تاريخ شعب الخزر لمؤلفه اليهودي دنلوب وكتاب يهود اليوم ليسوا يهودا لمؤلفه اليهودي بنيامين فريدمان وكتاب التوراة جاءت من جزيرة العرب لمؤلفه كمال الصليبي
هذا كذب وتدليس الشعب الفلسطيني ليس كنعانيا مئة بالمئة وايضا على النقيض ليس مهاجرا مئة بالمئة الشعب الفلسطيني فيه كنعانين وفيه مهاجرين وحتى الدول المجاوره هاجر لها الكنعانين من ابناء فلسطين هاجروا لمصر وللمغرب الكبير ولسوريا ولبنان وحتى لتركيا ودول اخرى في العالم .. وحتى بتكوين الشعب الفلسطيني هناك من بني اسرائيل فنابلس على سبيل المثال يرجع اكثر عوائلها الى اصول السامرية اسلم اغلب السامريين حتى اصبحت اقل طائفة في العالم
مسخرة
فوجود بعض العائلات من اصل مصري او سوري او سعودي لا يعني ابدا انا الشعب الفلسطيني جاء من هذه الدول، كل الدول وكل الشعوب بها الكثير العائلات التي وصلت من الخارج.
فلنقل ان نصف مليون فلسطيني اصلهم من الدول العربية المحيطة فهناك 10 مليون اصلهم من فلسطين
ماشاء الله اصبح اليهودي يوزع شهادات انتماء للارض. اليهود يعلموا تماما اصلهم غير الاسرائيلي و يعلموا تماما ان علاقة يهود اليوم ببني اسرائيل و نسل ابراهيم هي كعلاقة اليابانيين ببركينافاسو.ف 90% من يهود اليوم هم اشكناز و هم ذوي الاصول الاوروبية الشرقية , و الاشكناز عاشوا في القوقاز حيث هي اصولهم و قد اثبتت تحاليل الحمض النووي ذلك بما لا يدع مجالا للشك, و كانوا وثنيين و اعتنقوا اليهودية اعتناقا و ليس نسلا من يعقوب و ذلك ابتداء من القرن الثامن او التاسع الميلادي زمن الدولة العباسية. اما ال 10% الباقية فمعروفة ولا تحتاج لدليل لاثبات انهم يهود بالاعتناق كيهود اثيوبيا و اليمن و غيرهم. هم فقط يكذبوا ثم يكذبوا حتى يصدقوا الكذبة و يعتمدوا على المثل القائل “ساتغدى بهم قبل ان يتعشوا بي”. الصهاينة يعلموا جيدا انهم ليسوا اصحاب الارض و انهم اعجبهم الاستقرار بارضنا بسبب الكراهية التي لقوها في اوروبا بسبب دينهم.اقول لهؤلاء اليهود الذين ذكرت اسماؤهم في المقال,لا اذكر اسماءهم لانها غريبة عن منطقتنا, نحن الفلسطينيون الكنعانيون العرب اصحاب الارض نحن احرار بان نسمح لمن يريد ان يسكن ارضنا , انشاء الله من موزمبيق, لا دخل لكم بنا ايها الغرباء القوقازيين. عد الى بلدك اكرانيا و روسيا فقد اشتاقت لك يا قوقازي. لا و عامل حالو هل المعفن انو من نسل ابراهيم كمان.
من أراد الحقيقة فعليه البدء من علم البصمة الوراثية و عدم إعتبار الاقوام عرب لأنه يشوش الحقيقة
تحليل الجينات للهياكل العضمية القديمة و هي من آثار للأقوام الذين سكنو كنعان قديما (سلالة كنعان هي E-V22 ) و هي لا تنتمي لسلالة إبراهيم لا من قريب و لا من بعيد و هي تلتقي مع الإسرائيليين و بني عمومتهم العرب في آدم فقط
و السلالة E-V22 او الكنعانيين نجد أن إبن خلدون كاد أن يصيب الحقيقة حين قال أن أهل شمال إفريقيا هم ابناء الكنعانين في حين أنهم ابناء عمومة (العروبة نسب لبني إسماعيل و لا يمكن إعتبار إبراهيم عربيا و إلا فالإسرائيليين هم عرب أيضا و هذا مخالف للمنطق و لا يعتقد به سوى الجهلة