تطور الترميز….خطر يهدد القصيدة العربية !
سناء الحافي
إن من أهم ما تميّز به الشعر العربي المعاصر دون غيره من الفنون الأدبية هو الرمزية التي تجلّت أبرز معالمها في التعبيرية المطلقة التي لا تخاطب الفكر مباشرة وإنما تخاطبه من وراء حجاب وتعبر اليها على رمثٍ من الالفاظ أو اساليب انيقة مختارة بأتقان وسبل متداخلة البنية التصويرية، لتجعل من النص الشعري لوحة فنية تتشعّب فيها الألوان وتتداخل فيها الصور.
وأحيانا تكلّف الشاعر كل ما يضفي عليه خياله من معان وصور ليكمن هنا سر من اسرار الابداع الفني والابتكار الادبي المعاصر الذي جعل القارئ في حيرة من أمره في استيعاب المعنى الواضح والمباشر للقصيدة دون التنقل عبر مسارح موضوع الى اخر التي اكتسبها الشاعر انطلاقا من احساسه وثقافته الحداثية كما يتصل بنوعية الطرح الأدبي ….
فجاء توظيف الرمز في القصيدة الحديثة سمة مشتركة بين غالبية الشعراء الذين تحرروا باسم الحداثة من كل قواعد القصيدة العربية الأصيلة على مستويات متفاوتة من حيث الرمز البسيط إلى الرمز العميق ثمّ الرمز الأعمق..
وبالرغم من أن الترميز في الأدب عامة سمة أسلوبية وأحد عناصر النص الأدبي الجوهرية منذ القدم إلا أننا نراه قد تنوع وتعمق وسيطر على لغة القصيدة الحديثة وتراكيبها وصورها وبنياتها المختلفة، باعتبار أن الرمز في نظر الشاعر المعاصر بشتى صوره المجازية والبلاغية والإيحائية تعميق للمعنى الشعري وتأصيل له، ومصدر للتأثير وتجسيد لجماليات التشكيل الشعري في حالة توظيفه بشكل جمالي منسجم، واتساق فكري دقيق، مساهما بذلك في الارتقاء بشعرية القصيدة وعمق دلالاتها وشدة تأثيرها في المتلقي الذي أصبح يعاني من بعض الشتات الفكري في ظل من يدّعون الشعر المزخرف باسم الحداثة .
لتأتي القصيدة المنوّطة بالرموز والإشارات والإيماءات التي لا تنكشف مدلولاتها من القراءة الأولى، وتحتاج إلى وقفة وقراءات متعددة وتحليل عميق واستحضار لمعجم الشاعر ومتابعة سياقات القصيدة في اطارها الزمني الواحد وصورها المتشابكة المترابطة من أول القصيدة إلى آخرها حتى تتوحّد الفكرة العامة لها وتكتمل الرؤى التي يسعى الشاعر الى تصويرها لنا بعد جهد كبير.
وتعد التورية ضرباً من ضروب هذه الرمزية، والامثلة كثيرة في مجالات التورية الرمزية التي اعتمدها الشعراء المعاصرون على عدم مواجهة الحقيقة بأسلوب مباشر، والقصد اليها بطريقة مستعارة متعرجة والتلويح بها ويرجع هذا الامر الذي يعتبره البعض التواء بينيا في أسلوب الشعر إلى اسباب عديدة اهمها تطور الادب وانتقاله من الاتباعي إلى ادب الشكل البراق، وهو سبب داخلي محايث واجتماعي ناتج عن تقدم الحضارة والرغبة في الزينة والزخرفة بصور ظليلة يلجأ فيها الشاعر إلى تشخيص المعنويات، وخلق مدركات بصرية وهمية ونلمس ذلك في البيان الذي يعتبر خارجيا بالنسبة إلى الادب والشعر.
لكن اتجاه الشعر العربي بأبعاد الحداثة الى ما يسمّى بالغموض الفكري وعدم توحيد مفهومية المعنى، جعل الكثيرين يتداركون الخطر الذي يهدد القصيدة العربية التي طالما كانت تجسّد الأصالة والتراث الفكري للعرب الذي وجدوا فيه منبعا للرؤية الشعرية التي تعتبر في حد ذاتها وسيلة تعكس في جوهرها همومهم والماضي الذي يسكنهم والحاضر بلمسات الاخفاق والمستقبل الذي يحاولون بناءه على أسس الخيال والحلم.
لكن الاختباء في ثوب الحداثة وتحرر الشاعر العربي من التقليد في القصيدة العربية جعل البعض يتستر وراء قناع تراثي أوإنساني ويجعل من القصيدة كلمات متقاطعة، يتحدث من خلالها عن نفسه… بشيء أقرب إلى التنميق في الموضوعية مع مشاعر ذاتية تنزوي في اطار الغموض. .ليصبح الترميز المكلّف خطرا يهدد القصيدة العربية بكل أنماطها ويجعل منها صورا متشعبة وايحاءات مبتدعة ومجازات تشعر القارئ بالممل والغموض تصل به أحيانا حدّ التوتر،كعلاقته بالسلطة السياسية في عدم شفافيتها.
السباحة خارج بحور الشعر جهل بعمق الشعر العربي وانحصار للفكر في يابسة الأمية التي جعل منها بعض من أعداء اللغة العربية تحررا. وما معجزة القرآن إلا نتاج لمعجزة ما علقته العرب على الكعبة أيام جاهلية غلبت عليها الكتابة دون التكلم. ولوقع الشعر جاء ذكره في محكم التنزيل يبين الغواية في اتباع صنف الشعراء حتى ينقى الشعر وقائله.
l ما أروع الشعر عندما يخرج بدون تكلف يخرج من القلب للقلب يشعر به القاريء ويسبح معه في فضاءات رحبه ييزينها الشعر ولنا في العصور المنصرمة قدوة عندما تقراء اشعارهم تجد في اشعارهم لغة عربية فصحي كالشعر الجاهلي والعباسي وغيره .
(بعد التصحيح)
الأخت سناء،
مَنْ يعتقد أن الرمزية في الشعر، خاصَّةً، وفي الأدب، عامَّةً، لَسِمَةٌ من سمات الحداثة فهو جِدُّ مخطئ. ذلك لأن الرمز والترميز قديمان قِدَمَ الكتابة الأدبية في حدِّ ذاتها –وما ملحمة «جلجامش» إلا خيرُ مثالٍ ملموسٍ على هذا القِدَم. وفي كثير من الأحيان، فإن الغُلُوَّ والإغراقَ في استخدام الرموز بين ثنايا النصَّ الشعري (أو حتى النص النثري)، “تحلِّيًا” بثوب الحداثة، لا يعدوان أن يكونا دليلَيْن على النقص النفساني المتجذِّر في مخيِّلة الكاتب الشعرية/النثرية أو على القصور المعرفي المترسِّخ في مَلَكَتِهِ الكتابية أو حتى على كليهما!!!
السلام…لا يمكننا سيدتي الفاضلة أن نقرأ شعرا عربيا اليوم دون أن نعثر على هالة من الرمزية التي احتوت القصيدة…ولعل مرد ذلك يرجع إلى الجانب الفني الذي وجب أن يوظف فيه الشاعر هالة من الرموز القديمة أو الحديثة أو حتى المعاصرة لتخدم المعنى وتقرب الفهم الذي استعصي عليه،وحين نثرأ اليوم للأكبر شعراء الشعر الحر سوف نندهش لتلك الحالة الغريبة التي اعترت مفاهيمهم الشعرية والفنية والحداثية…..
سيبقى الرمز أساسا في بناء القصيدة العربية، طالما أنه لا يخل بالمعنى بل يزينه وينمقه،ليقدم للقارئ العربي الصيل زادا معرفيا وكما نوعيا من أوجه البلاغة كالاستعارات والتوريات والكنايات….وشكرا
المبدعة سناء الحافي .. تحياتي
أنا مع رأيك تماما ..لأن الشاعر يريد بقصيدته أن يصل إلى قلب القارئ وعقله، ولهذا فأنه يلجأ إلي التعبير المجازي لتوصيل ما يختلج في دواخله إلى قارئه واضحا ومؤثرا فيه ، وليس العكس .إن المجاز بكل مراتبه يعين الشاعر على تحديد أفكاره المشتتة والغامضة ، وإن لا يبقييها غارقة في ضبابيتها ، وهذا الأمر لا يقدر عليه إلاّ الشعراء الكبار..الذي يلجؤون أحيانا إلى لغة بسيطة جدا ، وإلى العفوية المدهشة ، والتشبيه البسيط ، لأن لديهم ما لا يعرفه أو يكتشفه الأخرون ، ويختار
شكله بتلقائية ، لأن الشكل خاضع لمعناه
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الغالية سناء أحييك بعمق على رأيك والذي قد يحترم ،فالرمز سيدتي هو الثوابل التي نضفيها على الطبق الشعري ،كي نتذوق نكهته ،فهو الحلي بفيروزه البراق بألوان قوس قزح في سبيكة القصيدة ، فالقصيدة بالموقف والموضوع الداخليين غير كافية دون الوجهة الخارجية / الأسلوب المزخرف بألوان التشكيلي الرمزي / الإيحائي ،الذي يخاطب في القارئ حدسه وخياله ،فالرموز أو الترميز بكل أشكاله الإيحائية والبلاغية والمجازية في تراكيبها الصورية المدهشة ،تخلق من القصيدة لوحة تشكيلية بكل ألوان الطيف ،تربك المتلقي وتخلخل توقعه المعرفي ،مما يجعله أحيانا يكمل القصيدة بما يملكه من ثقافة ،فيخلق بقراءته قصيدة ثانية قد تكون أقوى وأمتن ..