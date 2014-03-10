الإعلان عن تشكيل ‘فيلق الشام’ بحلب يضم 19 لواء مسلح معارض

إسطنبول- الأناضول: أعلن في مدينة حلب الاثنين عن تشكيل مجموعة عسكرية سورية جديدة معارضة باسم (فيلق الشام)؛ باتحاد 19 لواء من الفصائل الإسلامية العاملة في كل من محافظة حلب، وإدلب، وحمص، وحماة، إضافة إلى ريف دمشق.
وفي بيان مصور نشر عبر موقع يوتوب على الانترنت من قبل المكتب الإعلامي التابع للتشكيل الجديد؛ قرأ أحد القادة بياناً يعلن فيه تشكيل الفيلق وأسماء الألوية العاملة تحته، مؤكداً أن الألوية “تعاهد على أن تعمل من أجل الدفاع عن دينهم وأهلهم؛ واستعادة كامل الأراضي من النظام المجرم”؛ على حد تعبيره.
وأوضح القائد – الذي لم يذكر اسمه – أن الألوية الموقعة هي كالتالي: لواء الحمزة – لواء أبو عبيدة بن الجراح – لواء التمكين – لواء هنانو – لواء حطين- لواء عباد الرحمن – لواء الفرقان – تجمع صقور الإسلام – لواء المجاهدين – كتائب الأمجاد – لواء نصرة الإسلام – لواء أشبال العقيدة – لواء مغاوير الإسلام – لواء أسود الإسلام – لواء سهام الحق – لواء الفاتحين – لواء مغاوير الجبل – لواء الإيمان – لواء أنصار إدلب.
ويعتبر اسم (فيلق الشام) بديلاً عن كتائب كانت تعمل تحت راية هيئة حماية المدنيين.
وشهدت الآونة الأخيرة إعلان اندماج عدد من الفصائل تحت مسمى واحد، وتجمع مجموعة كبيرة من الكتائب المسلحة؛ من بينها الجبهة الإسلامية وغرفة عمليات أهل الشام وجيش المجاهدين وغيرهم.
ينقصهم لواء الشيطان
فيالق الناتو
bravuuuuuuuuuuu.
ينبغي تسميته حقا فيلق الشيطان أو فيلق الناتو .. كلها تصلح له.
لواء الشيطان بقيادة بشار الأسد
فيالق الخزي
هذه الفيالق عليها الاتجاه نحو فلسطين لتحريرها من اليهود ورفع الحصار عن اخوانهم المسلمين بغزة هناك والمحاصرين منذ 15 سنة ن