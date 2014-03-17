مصري عاطل يسمح لزوجته بممارسة الجنس مع شقيقها ويصورهما أثناء المعاشرة

القاهرة ـ في منزل ملعون غاب عنه كل ما تربينا عليه من أخلاق ونخوة، وقع زوج وزوجته في بئر الآثام المحرمة، بعد أن قبل الزوج أن تقيم زوجته علاقة مع أخيها، معللاً ذلك بقوله: “هو اللي بيصرف علينا فمن حقه يتمتع بأخته ويشبع رغباته”.
وجاءت بعدها القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد أن رأت زوجة أخيها الفضيحة الكبرى وذهبت لتبوح بالسر لأخيها، فرد عليها “طيب ما نعمل إحنا كمان كده هو حلال ليهم وحرام علينا”.
هذه العبارات هى أبرز “الجمل” الصادمة في اعترافات المتهمين في مصر أمام وكيل نيابة قسم الجيزة المستشار “محمد عادل” في القضية التى حملت رقم 1864 لسنة 2014 “زنا محارم”.
وتعود أحداث القضية بعد عرض رواية أحد المصريين أمام نيابة قسم الجيزة ويدعى السيد “ع.م” لواقعة غربية من نوعها، حيث اجتمعت أسرة بأكملها لترتكب جريمة زنا المحارم.
بعد ذلك أدلت المتهمة “صبرة.ص” وزوجها “محمد.ع″ بأقوالهما أمام النيابة، فقالت “صبرة”: “أيوه أنا بقيم علاقة مع أخويا، لأنه هو راجل البيت، وأسالوا زوجي هو اللي بيصرف، فلازم أرضيه مش كفاية أنه مستحملنا إحنا من زمان بنعمل كده وده مش بيأذي حد ومافيش حد يقدر يحاسبنا إحنا بنعمل كده بالتراضي بين كل الأطراف سيبونا في حالنا ربنا يعمر بيتكم”.
وتابعت “صبرة”: “أبويا أجبرني على الزواج من “محمد “رغم علمه بظروفه الصعبة، وكان بيساعدنا ولكن بعد ما مات لقيت نفسي مجبرة للجوء لأخي علشان يساعدنا، فقام بمساومتي أني “أنام معاه” فاضطريت غصب عني أعمل كده وزوجي ما منعش مهو مش لاقي يأكلني وولديه، ومش لاقي شغل هيعمل إيه لازم يطاطي، مهو “الفقر” بيعلم الناس تبقى حيوانات معندهاش كرامة ولا نخوة واستمرينا على نفس الحال يجي ياخد غرضه مني ويمشي، مرة في بيتنا، ومرة في بيته، و”محمد” كان بيصورنا من غير مايتكلم، وساعات كان بيلف ليه السجاير بعد ميخلص معايا”.
وأكملت “صبرة”: “بصراحة كنت باستمتع مع أخويا أكتر من زوجي بعد متعودت على الحكاية، وضاع الكسوف مني “أدمنت الأمر”، وبقى ميهمنيش حد، ولكن للأسف في مرة من المرات شافتنا مرات أخويا، ومن هنا توالت الأحداث ليفتضح أمرنا، حيث قامت بترك المنزل لأخي والذهاب إلى منزل أخيها، وقصت عليه التفاصيل، فذهب لمنزل أخي وساومه على ممارستنا الأمر جميعا، ومشاركة أخته ليقوم معها بمثل ما أفعله أنا مع أخي، فاضطرت أخته إلى قبول العرض بعد الضغط عليها من قبلنا، وأصبحنا نقوم بالأمر معا وكل منا يشارك شخص مختلف في كل مرة، وأصبحنا في حفلة جنس جماعية”.
واستطرت “صبره” أمام النيابة: “أخو “زوجة” أخي قال لها “طاب منعمل إحنا كمان كده، هو حلال ليهم وحرام علينا، بصراحة انبسطت جدا لما سمعت كده حسيت إني مش الوحيدة اللي معندهاش “أخلاق”، وأني مش غلط، وأن كل الناس بقيت “شمال” والموضوع عادي وبلاش أخدوا على صدري”.
وقال الزوج “محمد ع″ أمام النيابة: “السبب في المصيبة جارنا اللي عرف بالأمر فساومنا، ولما رفضت الرد عليه فضحنا، إحنا كلنا متفقين ومفيش حد عنده مشكلة، لا أنا هقدم شكوى في مراتي ولا أخو مراتي هيقدم شكوى في مراته، كله يا “بيه” بالتراضي اطلعوا منها، ومتكلمنيش عن الأخلاق، وأنا مش لاقي أكل “أموت ولا أخلي أخو مراتي ينبسط “وأنا وعيالي كمان ننبسط”.
وأخلت النيابة سبيل جميع المتهمين بعد رفض الزوجين والزوجتين تحرير محضر يتهم أي منهما بجريمة “الزنا”.
حيوانات عايشة في الغابة ، اللهم أرحمنا يارب العالمين ، تفشى الزنا وولد الزنا وكثرت الأمراض التي لم تكن في من قبلنا .
يستحقّون حكم الإعـــدام جميعا وليس إخلاء سبيلهم .
……………اين علماء الازهر الشريف من كل ما يحدث و اين الإسلام و اين النخوة و أين العروبة ….هل دفنتموها ….يا إخواني نحن في أخر الزمان و الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب …….الحمد لله ان هناك الموت …
هؤلاء هم ( عبدة الشيطان ) …قاتلهم الله وأخزاهم ف الدنيا والآخرة .
* ( الفقر ) …ليس عيبا …العيب كل العيب ( السقوط ف مستنقع الرذيلة ) …؟؟؟!
** ف ( مصريين ) فقراء …ولكنهم ( شرفاء ) …وقسم كبير من الشباب
المصري موجود عندنا ف ( الأردن ) ويشتغلون أصعب المهن ولكن بشرف
وكرامة …يشتغلون ف ( المحاجر ) وف ( المزارع ) وف ( المطاعم )
وحراس عمارات …وفي البناء …ومنهم يشتغل مع البلدية ( عمال نظافة )
ويعطيهم ألف عافية …ويكسبون قرشهم بالحلال وبشرف وكرامة .
* أماّ من يتحجج ( بالفقر ) …لممارسة الرذيلة والمنكر …فهو ساقط
وعديم الأخلاق والضمير …ناهيك عن قلوبهم السوداء الفارغة من ذكر الله
والعامرة …بذكر الشيطان …والعياذ بالله منهم أجمعين .
شكرا .
الغرب منحل!!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل ، حساب قادة وأغنياء العرب والمسلمين اللذين هم السبب في وصول هؤلاء الزناة إلى هذا الدرك من السلوك المنحط ، سيكون عند رب العالمين عسيرا وعسيرا جدا ، لأنهم هم السبب وراء فقر وتشرذم وانحطاط هذه الأمة المنكوبة بالظلم والاستبداد ، وندعو ونبتهل إلى الله أن لا يحاسبنا – نحن البسطاء – معهم ويتجاوز عن تقصيرنا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
استغفر الله العظيم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
توقعوا الزلازل والبراكين والتسونامى (طالما اصبح الحال كهذا.
العالم العربي رمز الحضارة بدليل هذا المقال !
لثلاثة أيام نقراء أحداث تقشعر لها الأبدان ؟؟؟؟!!!!!!
الحمد لله أنني أقيم في أوروبا !
لثلاثة أيام نقراء أحداث تقشعر لها الأبدان ؟؟؟؟!!!!!!
يبدوا أن هذا الإقشعرار أصاب المخ فأصبح الأخ يهذي على كل الصحة أفضل من المال كما يقال ونضيف صحة العقل أفضل من صحة البدن والسلام
الغرب منحل يايحي!
أنا عيش في الغرب منذ العام ٢٠٠٢ وسمعت بكل حكايات “الانحلال” ولم اسمع أبدا بمثل هذه الجريمة،
ورغم هذا نسمع من الأغبياء في كل مناسبة محاضرات فارغة عن العفة العربية والانحلال الغربي،
اللهم لاشماتة، بجريمة مثل هذه تقشعر لها الأبدان حتى في الغرب،
نحن نتمنى فقط الكف عن مهاجمة الغرب بدعوى ان الانحلال والتفاهة حكراً على الغير،
مهزلة غير معقووووووولة!!!!
ربنا يستر علينا والمسلمين من هذي البلاوي
الله المستعان
لا أستطيع أن أصدق أو ربما لا اريد أن أصدق هذا الخبر…
تسمرت عيناي فقدت النطق دمعت عيناي اين نحن من الاسلام والشرف، لعن الله الفقر وما يجنيه على الاسر من الدوامة وعدم الراحة ، يا الله ارحمنا وارحم امتك ياليت ولاة الامر يحسون بشعوبهم حسي الله ونعم الوكيل
قمة السفالة والقذارة.
بعد تفكير مرير . . لا تعلبق . . لكن خلينا نسأل نفسنا سؤال . . غحنا كيف و صلنا لهذا المستوى من الضياع . . الشعور بالخوف و عدم الأمان و النقص وعدم إحترام الذات . . ممكن أن يجعل الإنسان أن يجد نفسه و يحدد معالم ذاته من خلال أفعال إنتقامية من النفس أولا و من المجتمع ثانياً و ذلك مع وجود رغبة و تبرير لهذه الأفعال من خلال كلام أو قناعات كتلك التي ساقها الزوج أو ازوجة من قبيل معندناش و المجتمع تخلى عنا و طبعا هم في آخر إهتمامات الدولة . . فقط الإيمان الحق هو المنجي . . ومن منا يحمل في قلبه إيمانا حقاَ
الله الله علي الامة سيدنا محمد صلي الله عليه واله وسلم
الان هل عرفتم لماذا الغرب يتحكمون فينا لان همنا الوحيد الجنس يا رب استرنا وارحمنا واغفر لنا يا رب لا تعذبنا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب يا رب .
مسخرة
واين اضحى الحق العام ؟؟؟؟
هذه اول بركات السيسي
ماشاء الله لم اسمع هكذا قصة في ألمانيا !!!!!!!!!!!! يمكن في زمن حسني مبارك ماكان ذلك ليحدث أليس كذلك يا مصريين؟
ربّما لعدم إتقانك الألمانية لا تسمع فربما تسمع و لا تفهم الله أعلم
مثل هذا الفعل مرفوض في اي زمان ومكان، ولكني أتحداك ان تذكر ان مثل هذه الجريمة قد حصلت في اي بلد غربي بمثل هذا المستوى.
أسوء فعل مثل هذا حدث في النمسا وكان الفاعل رجل مارس الجنس مع ابنته بعد ان سجنهما في قبو المنزل، وحصل مثل هذا العمل في احدى الدول العربية،
كما انه حدث في كندا ان مارست احدى الأمهات الجنس مع ولدها وأنجبت منه وهذا أيضاً حصل في بلد عربي بل وانتهى بجريمة قتل أدت الى انكشاف الامر،
ولكننا هنا نجد عمل جماعي بين الأخوة والأخوات وبالتراضي وهذا امر لم اسمع بمثله قط،
بالمناسبة، ولأنك مع البعض غيرك من مروجي لمقولة انحلال الغرب وعفة العرب، أسالك “لماذا لا تغادر الى بلد إسلامي؟”
عالم ولا في الأحلام، لو حصل شي مثل هيك في أوروبا لقال سامح كالعادة،
هيك أوروبا وأخلاقها وبلادنا العربية جوهر الأخلاق.
لعن الله الفقر والجهل وحالات مثل هيك لله الحمد شاذه جداً ولا تراها سوا في محيط خالي من العلم والدين.
لا أتصور ان للوضع السياسي علاقة بسلوكية مثل هذه الحيوانات ( لا أدافع عن اي جهة سياسية ) .
الجريمة، الشذوذ، الفساد الأسري، وكل الموبقات موجودة في كل المجتمعات في كل مكان من العالم يا سيد حسين – ألمانيا .
ادخل على النت وشوف جمعية رعاية الاخوة المتزوجين من أخوات والرجال من الرجال والنساء من النساء …واقرأ الصحافة الألمانية اليومية لرأيت ما يشيب شعر الرأس ( انت تسمع من حولك وإذا كانو ناس طيبين فلن تسمع منهم ما يشين).
والسلام
……اين علماء الازهر الشريف من كل ما يحصل ….!!!!!!!!!
اين النخوة و العروبة اين الإسلام…………!!!
يا اعزائي لقد وصلنا : لاخر الزمان ………….
بارك الله فيك يا سيد عوني ….!
أني متفق معك فيما تقوله و يا ريتك ان نقراء ما سيكتب كمال التونسي بعد قليل من ألمانيا عن الغرب و نساءهم !
نعم يحي بعد قليل سأكتب لك ….نعم سأكتب لك عناوين بعض المصحات النفسية وأسماء بعض أدوية الأعصاب !! هذا كل ما أستطيع أن أساعدك به للأسف !!
كما قالت الاخت سلمى لا اصدق ولا احب اصدق الذي اقرئه فهذا امر لا يحدث فقط الا عند الحيوانات وليس كلهم فالجمل عنده غيرة ولا يحدث الا مع الخنازير
أحلى نيابة في العالم ، معقول الكلام ده ؟ ألله يخليك ياسيسي ، إفرح مين قدك ؟الزوج ( ديوس ) والزوجة ( عاهرة ) وأخو الزوجة ( مش لاقي له مسمى ) هذه
الصفقة ( موضة جديدة ) ليس لها مصطلح في المجمع اللغوي .
الطوفان قادم قادم ……
السيد يحي المحترم الأقامه في أروبا ما هي بميزه , وليست أوروبا المدينه الفاضله والوطن العربي ليس بأرض السواد….؟! هذه التجاوزات إن صحت موجوده في كل المجتمعات , عندك يا سيدي مغنيه أمريكيه مشهوره من كم يوم كانت تتفاخر بممارسه الجنس مع أخيها و كونك تعيش في أروبا تعلم وتدري وتعي ما يحدث من حولك من إختلاط الأجناس وتأجير الأرحام وبيع النطف البشريه سواء كانت ذكريه أو انثويه , بالأجمال أصبحت القيم والعولمه سيده الموقف في كل شيء وسيطرت الحياه الماديه على كل أنماط الحياه اليوميه … ما تسمونه بأروبا أو المجتمعات الراس ماليه بمصطلح.
(Materialistic Life ) أو Materialism وهو مذهب يقول ان التغير الأقتصادي والأجتماعي ناشيء عن عوامل ماديه والأنشغال بالشؤون الماديه بدلاً من الفكريه او الروحيه . وهو سيطرت راس المال على القيم والمباديء والاخلاق .. الخير .. الشر .. الحق .. الباطل … يمكن ان توضع الفضائل في نطاق اكبر , هو القيم المطلقه , فبداخل كل إنسان توجد مجموعه من القيم , تشكل أساس عقيدته وأفكاره واراءه . والنزاهه في تطبيق القيمه تضمن إستمراريه وجودها , وهذه الأستمراريه تميز بين القيمه في حد ذاتها , وبين المعتقدات والأراء والأفكار , ومن هنا نجد أن القيمه كاالحقيقه أو المساواه أو الطمع هي اللب الذي يتحكم في أفعال وردود أفعال الفرد . والمجتمعات تتبنى القيم التي يعتنقها الأغلبيه من ممارسي ثقافتها . لذا فقيم الفرد غالباً ما تنسجم إلى حد كبير وليس بالكامل مع قيمه وثقافته , وكل فضيله شخصيه تقع في واحده من هذه القيم . المذهب .. الأخلاق … الفطره … الجمال..
أنصح الأحبه المعلقين بقراءه روايه عميد الأدب العربي طه حسين
(المعذبون في الأرض )وكتاب المناضل الأممي فرانز فانون (معذبوا الأرض) .
وكتاب (حتى الرجل الأخير ) للفيلسوف الأنجليزي ..جون راسكن …
تصبحون على خير
- لاجىء فلسطيني
عائد إلى يافا
مافي خلاف يا غاندي،
المصيبة ان هناك من يصر على ان الغرب فقط منحل وان بلاد العرب خالية من الشوائب!
هذا البعض قرفنا بتعليقاته التافهه،
وردنا كان دائماً هو ان كل بلاد العالم فيها الصالح والطالح،
للعلم، لو ان هذه الواقعة حدثت في الغرب لما أخلت النيابة سبيلهم لان هذا العمل مخالف للقانون حتى وان كان اصحاب هذا الفعل قابلين به،
في الغرب هناك ما يسمى بالحق العام وهذا الحق لأ يسقط حتى وان كان الفعل بالتراضي في الحالات المشابهه لهذا،
الاخت التي تسأل أين علماء الأزهر ؟ علماء الازهر مشغولين الان في السياسه وبالتطبيل والتزمير للسيسي
أنني فخور بأوروبا لانها أعطتني حق العيش بكرامة و لم يهددني بها جهاز استخباري أو امني أو يعتقلني عقيد أو عميد لانه يريد ان يجبرني علي طلاق زوجتي حتي يتزوجها هو كما يحدث في العالم العربي المتخلف و الفاسد !
يا يحي:
غالبية الوزراء و أعضاء البرلمانات و المسؤولين الأوروبيين ما بين شواذ أو غاصبين للأطفال و النسوة أو مغصوبين في صغرهم !!!
فإن كنت في شك مما يقوله لك طعس ؟؟؟!!!!
فإن طعس مستعد بتزويد أسماء البعض ممنهم ؟!؟!؟!؟!
كلام فارغ ياطعس، القانون الغربي يجرم ممارسة الجنس مع قاصر سواء بنت او ولد،
يا اخي كفانا كلاما عن زوجتك الاوروبية التي ما فتئت تستشهد بها في تععليقاتك.
واضح ان الأخ يحيى ضغط على مكان الوجع عندما قال الحقيقة!
لانه من العيب التعرض لأعراض الناس، كل الذي قاله يحي كان يخص قضية عامة ولم يتعرض لزوجة او اخت احد في المنتدى،
نرجوا البعد عن الممساس بالأعراض، ولو كان يحي تعرض لعرض أحد هنا لقلنا له عيب هو أيضاً.
أكبروا قليلاً وكفاية البهدلة السياسية العربية التي لا تحتاج الى اي زيادة،
كيف أمكن إطلاق سراح هؤلاء الحيوانات؟ الجريمة واقعة في حق الأخلاق وفي حق الضميرالإنساني وفي حق جميع البشرية، و الإعتراف سيد الأدلة. فكيف حكم هذا الوكيل نيابة؟ فرغم كل هذه الإعترافات المقززة لم يتمسك إلابذريعة عدم تحريرهم لمحاضر اتهام فيما بينهم ليطلق سراحهم. وأين الإنتصارللحق المدني وللدين وحرمة العلاقات العائلية؟ فهذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب النفوس الضعيفة للحذو حذوهم، و الوزر كل الوزر على من أصدره.فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم عليك بالظالمين.
الأخ سامح المحترم: الاحظ دائما انك تكتب حرف ( ف ) بدلا من (في ) فهل هذا الحرف غير موجود في لوحة المفاتيح عندك ؟ أتمنى ان تصحح ذلك في المستقبل لأن حرف (ف) لغويا : خطأ ,,,, تحياتى ، وبالمناسبة أود ان أسأل : كيف أفرجت النيابة العامة عن المذكورين ؟ أليس ما حصل يعتير على الأقل جريمة زنــى من الدرجة الأولى ويعاقب عليها القانون ؟ أم ان الزنى اصبح مسموحا به في مصـر أم الدنيا ؟
يمكن المخدرات قضت على عقولهم
اذا لم تستحي فافعل ماشئت
الى يحيى مادام انت تعيش بالمانيا ومتزوج بالمانية كماتقول والغرب اعطاك الحرية وحق العيش بكرامة فلماذا انت منشغل بالعالم العربي ومايحدث فيه ماتخليك في احوال المانيا والعالم الحر اللي انت عايش فيه وتترك العالم العربي المتخلف لشانه ولاهي المشكلة اللي عندك هي في عقدة النقص اللي عندك تجاه الغرب وتحاول التنفيس عنها باحتقار وتشويه كل ماهو عربي واسلامي الله يكون في عونك اعتقد انك بحاجة لطبيب نفسي لمعالجة عقدة الخواجة عندك
أخي ( هشام الصالح ) .
* حياك الله يا طيب .
* أثار نفس النقطة الأخ توفيق …وأنا أكتبها ع الجهتين وكما أجبته أجيبك :
* ( كل شيخ وله طريقته ) …المهم يا طيّب …المغزى العام من التعليق
يفيد ولا يضر …يبني ولا يهدم …أماّ طريقة الكتابة … فيها ( حرية ومتسع )
ولا يضر اللغة العربية الجميلة أن تختصر ال ( في ) بـــ ( ف )
أو ال ( على ) بـــ ( ع ) …والأهم عندي كما قلت لك يا عزيزي هشام
هو ( الهدف والمغزى من التعليق ) …؟؟؟
شكرا .
شكرًا اخ يحي على تعليقك وبنفس الوقت اطرح سؤالك مرة اخرى على سامح لماذا ام أقراء له لغاية الان تعليقات سياسيه، مع انني من المعجبين بتعليقاته وكذلك تعليقاتك وتعليقات الأخ كمال التونسي وشكرا.
الحمد لله على نعمة الاسلام
نعم يا سيد عوني ويا سيد يحيى، السيد سامح دائما ينظر الى الغرب من خرم ابرة. ولا اعلم ان كانت صدفة او بقصد ان يكون خرم هذه الابرة مثبت على الجنس في الغرب فقط، حيث لا يستطيع السيد سامح رؤية الغرب بصورته الكاملة! سبق وان قلت للسيد سامح بان هذه الامور تحدث في كل مكان وزمان وفي كل المجتمعات، والاختلاف بينها هو مقدار ظهورها للعلن! اخلاق الغرب ليست جنس فقط كما يفهمها السيد سامح. اخلاق الغرب من احترام الانسان والالتزام والامانة والمساواة.. الخ اوصلته الى ما هو عليه الان، بالمقارنة مع ما وصلت اليه احوال هذه الامة. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.
يا امة ضحكت من جهلها الامم.
شكرًا Mr. T كفيت ووفيت، الغرب ليس فقط جنس وإنما حرية رأي ومبداء وفي اغلب الأحيان الشخص في أوروبا لا يتعدى حدوده. من خلال معاشرتي لهم لأكثر من ٣٠ عام يحترمون الرأي والرأي الاخر. عندهم قصص بتكون غريبه بالنسة إلنا وطبيعيه بالنسبة الهم كما يستغربون من مواقف وقصص بتكون طبيعية وبديهية بالنسبة لنا، قليلون من يحكم علينا بحقد كما نحن نحكم عليهم أشد حقدا.
إنها علامات الساعة!!! لا أصدق أن يصل الإنحدار الأخلاقى إلى هذا المستوى. ما الذى يحصل فى عالمنا العربى؟ أصبح الشعب يمارس أعمالا لا تصدق ولا تخطر على بال. هل هو اليأس؟ أم هو الكفر بكل القيم والأخلاق بسبب الفساد المستشرى فى كل أركان الدول. ناس لم تكن شيئا وأصبحت من أصحاب الملايين، وناس مش لاقية لقمة عيش. الله يستر على أمتنا العربية ويبعث لها بالقيادة الصالحة لتعيدها الى جادة الصواب.
اعتقد ان هذا فلم. هندي بامتياز لآ أشغال الناس عما يجري ثم هم حسب القصه قد اعترفوا بجرائمه الزنا فلماذا لم يعاقبوا ؟؟؟ اعتقد سوف. نسمع كثيراً في عهد المهدي المنتظر السيسي
اتمني ان يقراء كمال التونسي تعليقك يا سيد mr .t لعله يفيق من غيبوبة التطرف القومي و الديني !
وأخلت النيابة سبيل جميع المتهمين بعد رفض الزوجين والزوجتين تحرير محضر يتهم أي منهما بجريمة “الزنا”.اين الحق العام
قلت لكم ولازالت اكرر الغرب الكافر والشرق العاهر.
اخ يحي لا تهتم بمن يهاجمك من الواضح انهم يرفضون اي احد يخالفهم الراى و لاسيما المدعو كمال التونسي و كلامه الذي ينقط حقدا
هذول المفروض اعدام علي طول طول لان راح تنتشر بين الناس .
اخ كمال يسعد مساك.للأسف يحي ما رح ينفع معه لا دكتور نفساني ولا عصبي حتى .حالته ميؤس منها حاله غريبه عجبيه بنفعش فيها لا طب ولا دواء ممهما حاولوا ..
الله يعينو على حالو
اللهم عافنا واعفو عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب
للأخ ( عوني / المانيا ) .
* واشتراكي اليومي بالتعليق ع المقال الجميل ( رأي القدس )
* ما ذا تسميه ( تنكيت ) أم لعب عيال …؟؟؟
* واشتراكي بالتعليق ع مقال الإعلامي الكبير ( فيصل القاسم )
ما ذا تسميه يا طيب …؟؟؟ إعداد وصفة طبيخ …!!!
* بكتب وبعلق ع معظم الموضوعات التي أراها مهمة والتي تهم معظم
القراء الكرام …
* هل المطلوب مني يا عزيزي ( عوني ) أن أتصل بالجزيرة لتنزل
خبر عاجل …أنني علقت ع الموضوع الفلاني …؟؟؟!!!
* أنت لا تقرأ جميع التعليقات …لي عدة تعليقات ما زالت موجودة
ف نافذة ( بركات الجزائرية ف مواجهة السلطة ) .
حياك الله وشكرا .
جميع ذنوب هؤلاء العباد العاصين في رقاب اولياء امور المسلمين الضالين.
سرقوا اموال شعوبهم فضلوا واضاعوا بلادهم.
العجب ان اغنى بلاد الدنيا هي دولة الاسلامية.
زكاة هذة الدول كافية لسد جوع مصر وجنيع الدوا الاسلامية الفقيرة, ولكنهم عوضا عن ذلك يشترون الاسلحة لقتل شعوب سوري والعراق ومصر ….الخ
فلعنة الله على الضالين.
للسيد يحيى أنت إنسان ترى العرب من منظور خاطئ هل دماغك مغسوله لكي تتكلم بهذه الطريقه او ربما حياتك في الغربه جعلتك تنسى ان اصلك هو عربي لطالما تكن كل هذا الحقد على المجتمع العربي لما تتابع اخباره وتكتب تعليقاتك المردوده عليك وبالمره خلي هالدوله الي اعطتك كل الحكيت عنه تغيرلك اسمك ﻻنه اسم عربي هيك بتتبرئ من العرب عالآخر والله مهزله الحمدلله على نعمة الاسلام و المسلمين دين سيدنا محمد
اعتقد ان عدم نشر هكذا مصيبة للناس هو الافضل .
البعض سيبدأ باختلاق الاعذار ( الفقر – غياب الدولة – …..الخ ) ومع الوقت وكثرة الكلام عن هكذا موضوع ومواضيع اخرى مشابهة ستكبر شريحة الناس الذين يجدون مبررا للقصص الشبيهة .
ندعو الله ان تكون حادثة شاذة وان يجنب مجتمعاتنا هذه الامراض .
اخيرا ليس للفقر علاقة فقد سمعنا عن اشياء شبيهة _ اقل بشاعة _ حتى في دول الخليج وبين الاثرياء .
للأخ كمال كان الله في عونك ونصيحتي لك الرد على هيك بشر عبث ﻻ تغلب حالك وشكرآ
اخ كمال التونسي تحياتي عزيزي .هناك أشخاص دون المستوى لا يستحقون حتى الرد عليهم لا تتعب نفسك ..
العزيز يحي تحيه رقيقه وبعد: الأختلاف في وجهه النظر لا يفسد للود قضيه !
كل إنسان لديه تجربه صعبه تختلف عن تجربه الخر بإختلاف الزمان والمكان , ومشكله الجوء لدى الجنس البشري موجوده من عصر ماقبل التاريخ ومن عصر النشوء والأسترقاء وسيطره الجنس البشري أو ما يعرف بنظريه .
التحدي والأستجابه حسب رؤيه صاحبها المؤرخ العظيم أرنولد تيونبي الذي إستمدها بإعترافه واستلمها من علم النفس السلوكي : ان الفرد الفرد الذي يتعرض لصدمه يفقد توازنه لفتره ما . ثم قد يستجيب لها بنوعين من الأستجابه -الاولى النكوص إلى الماضي لأستعدته والتمسك به والتمسك به تعويضاً عن واقعه المر , فيصبح إنطوائياً – والثانيه تقبل هذه الصدمه والأعترف بها ثم محاوله التغلب عليها , فيكون في هذه الحاله إنبساطياً . فالحاله الأولى تكون إستجابه سلبيه والثانيه إيجابيه( لاحظ أن ذالك ينطبق على حاله العرب , فأنهم تعرضوا لصدمه الحضاره , فالجؤوا إلى النكوص إلى الماضي لدفاعاً عن النفس. وان ردود الأفعال كانت تختلف من جماعه لأخرى بعضها سلبي وبعضها إيجابي ,ولهذا ظهرت الحضارات الأصليه ألأولى وعلمت البشريه معنى الحضاره والأنسانيه بدايه من حضاره مابين النهرين في العراق وصولاً إلى حضاره وادي النيل العظيمه في مصر والسودان .
في الوقت الذي كانت تعيش فيه ارووبا مايطلق عليه العصور المظلمه وسيطره الكنيسه على المشهد العام وإصدار قانون صكوك الغفران فريق في الجنه وفريق في السعير, كان هناك في الجهه المقابله في غرناطه وقرطبه وإشبيليا وقرطاجنه , العلم والحضاره والفن والثقافه والعدل والمساواه . وكيف كانت تستجدي أرووبا حكام ألأندلس من أجل البعثات التعليميه هناك ومراسلات ملك بريطانيا والسويد والنرويج جورج الثاني والملك العربي هشام الثالث . أرووبا العظيمه بعد عصر النهضه وتوجهها إلى غزو وإستعمار وإستعباد شعوب الجنوب من أجل الماس والثروات الطبيعيه وتجاره الرقيق ( العبيد ) هل تعتقد عزيزي يحي ان أرووبا وإسبانيا تحديدا ستعتذر عن قصف جبال الريف المغربي بالغازات السامه ( السارين ما بين عام 1921 – 1926 في أعقاب معركه( أنوال ) ؟ هل ستعتذر المانيا لشعب العربي المصري عن حقول الألغام الموجوده في منطقه العلمين ؟ هل ستعتذر الفتيكان عن ما يعرف بالحملات الصلبيه على الوطن العربي عفواً ردي بعيد عن موضوع التعليق ما أود قوله صديقي يحي لا زال هناك على أرض وطنناالعربي ما يستحق الحياه .. أعطيك مثال هناك دوله الأمارات العربيه المتحده كيف إستطاعت بناء دوله عظيمه وعريقه على أسس حديثه قائمه على أساس العدل والمساواه وبناء مؤسسات دوله القانون يتساوى فيها الفرد ولأنسان الصغير والكبير القوي والضعيف المرأه والرجل …. عاش وطننا العربي وأمتنا العربيه المجيده .
- لاجيء فلسطيني
شي مقرف ….. سواء الجريمه أو مستوي تعليقات البعض
كيف تستهجنون هذه الجريمة وتتغاضون عن جريمة ساهم فيها علماء من المسلمين بفتوى جهاد النكاح واخرى تبيح زنا المحارم في سوريا حيث أن (المجاهدة ) يمكن أن تتزوج حتى عشرة رجال في يوم واحد ووتتطلق في الليلة الواحدة عشر مرات ومن لا يصدق فليرجع للانترنت أويسأل ويتأكد .
الي أيمي من الولايات المتحدة !
أراهن انك تعيشين حياة ممتازة و تحظين بالتقدم العلمي و التكنولوجي و سلطة القضاء و القانون في الولايات المتحدة و في نفس الوقت تهاجمين الأمريكيين ؟!! لماذا لا تغادرين الي بلد إسلامي ؟ انك لا تستطيعين العيش في البلاد الاسلامية لانها لا توفر لك العيش بكرامة كما هو الحال في أمريكا و بالرغم من ذلك لا تدخري فرصة الا و تهاجمين الأمريكيين ! مصيرك السجن في السجون الأمريكية ذات الخمس نجوم !
و الي دينا من الاردن ، انت تحتاجين الي أطباء نفسانيين لعلاجك ربما بسبب الفقر و الجوع ون ! الله يكون لك بمعين !
اعتقد ان الوقت حان لإيقاف التهجمات الشخصية وخصوصا من الاخ يحى
اللي تزوج أروبية وأبتلينا احنا وسامح الخير بمشكلته !!
اخي يحى انت شلون سياسي جدا جدا ؟.
التساهل والتسامح والليونة ميزة السياسي الناجح ( لا أقصد التنازل)
يا سيد عبد الله من كندا القوانين الغربية لا تتدخل في حياة الانسان والقاعده القانونية تقول (No complain No case) اي لا قضية بدون شكوى ولا يوجد حق عام في القضايا الجنسية بين البالغين المتراضين ( الا اذا كان فيها مثلا أطفال فتكون الدولة طرف و تصبح هي المدعي في القضية) والمقال أوضح ان الكل بالغين بالعمر و اتفقو على عدم الشكوى ضد بعض فلا حق عام هنا ( والشرع يمثله رجل الدين الذي ممكن ان يكون المدعي هنا) ، فلا ارى ان التهجم على النيابة له مبرره او حتى السيسي لانه لا يمثل القانون .
العملية قذرة ووحشية وحيوانية وليس لها ما يبررها في اي مكان في العالم.
المهووسون والمنحرفون والقتلة والفسقة موجودون في كل مكان وجد فيه لإنسان ولا دليل على وجود علاقة جغرافية مع الجريمة.
اما الدولة المثالية فهي حلم أفلاطون وقد تصبح مرض نفسي وشخصي بحاجة الى علاج .
وأشكر الجميع (ع) هذه التعليقات الجميلة ولقدسنا العزيزة .
ربي اغفر وارحم انك تعلم ما لانعلم.
للسيد يحيى أو كاره البﻻد العربيه الاسﻻميه بعت نفسك وبلدك التي تنحدر منها من أجل مغريات قدمت إليك ماذا نتوقع من واحد بأمثالك أما الفقر والجوع الذين تحدثت عنهم فأنا أنحدر من أسره غنيه جدآ ومتزوجه برجل غني ولله الحمد ولو كنت فقيره سوف أكون سعيده ﻷن الغنى غنى النفس وليس المال أسألني كان الله في عونك
أعزائي جميعاً،
يا ريت ان نبقى على مسافة واحدة من بعضنا البعض ونبعد عن التجريح وإلا ماذا تعلمنا من اخطاء غيرنا. كلنا جايين من نفس المحيط ونفس البيئة نناقش الموضوع سويا لنتعلم من اخطاء غيرنا ونعلم أولادنا كل ما هو طيب وجميل. وشكراً
قصة تشابه الخيال حسبي الله ونعم الوكيل
بارك الله فيك يا سيد عبد الله من كندا !
اتمني ان يقرأ هوءلاء المغرر بهم و القومجيين المزعومين أمثال أيمي و دينا مقالاتك و يستفيدوا منها !
هنالك من وصفني بالمنحدر اخلاقياً و الشاذ وطنياً لأني أقول الحق و لا اغطي الشمس باصبع كما يفعلون .
خبر مقزز والمدعو يحيى برفع الضغط بغباء ردوده
اكيد
يا أخ عوني :أنظر لتعليقات السيد يحيى وأنت قرر من الذي يجرح الاخرين وكل ما يكتبه يدل على
مدى حقده وغله على المجتمعات العربيه ف بالله عليك في تقرير الليدي غاغا يصف القراءبالمعتوهين وهنا يقول اننا بحاجه لاطباء نفسيين ومره يقول لاخت ايمي مصيرك السجون الأمريكية ذات الخمس نجوم لماذا ﻻيحترم الرأي الاخر السيد يحيى الذي يتحدث عن الدول المتحضره او هذا التحضر الذي تعلمه أثناء عيشه في الغربه وأنت قرر من هو الذي يحتاج لطبيب نفسي
شكرا للأختين الفاضلتين دينا وإيمي ثبتكما الله على الحق .بالنسبة ليحي سفينته قد ضاعت في أمواج الغرب للأسف.. شكرا مجددا والسلام عليكم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم، قالوا يا رسول وإن ذلك لكائن ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأشد منه سيكون، قالوا وما أشد منه ؟ قال: كيف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تَنْهَوْا عن المنكر ؟ قالوا: يا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال: نعم، وأشدُ، كيف بكم إذا أمرتُم بالمنكر، ونهيُتم عن المعروف ؟ قالوا: يا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال: نعم، وأَشدُّ منه سيكون، قالوا: وما أشد منه ؟ قال كيف بكم إذا رأيتُمُ المعروفَ منكرا والمنكرَ معروفا)
لماذا لم يعاقب وكيل النيابة الذى يدعى بقصفته رجل العدالة والقانون .. حيث خرس هو ودار الأفتاء أم أنهم خارج التغطية؟
الموضوع هم إعترفوا به أمام النباية ومع ذلك لم تستطع فعل أي سيئ وسبب أنه لاأحد منهم إشتكي ده وقاحة وعلة واضحة في القوانين ربما كانوا علي علم بها وإستغلوها ولذلك يجب إستدراك الامر وتغيير القاتون حسبن الله ونعم الوكيل
العدل أساس المُلك
وإقامة العدل الإلهي هو وحده الذي يقضي على هذا السقوط في الرذيلة
تخيلوا
كل هذه الإعترافات التي ترفضها حتى الوحوش والخنازير .. واخلوا سبيلهم ؟!
ويحدث هذا في أم الدنيا أرض الكنانة وأم الأزهر الشريف ؟!
المجاهرة في فعل زنا المحارم وكأنهم يتكلمون عن فلم جنسي أجنبي سوداوي
حتى الحديث عن الأفلام الجنسية بين الأهل والأسرة بهذه الطريقة البشعة لا يجوز
ولا ترضاها كل الأديان ولا الذوق العام ولا يرضاها حتى عبدة الشيطان
ولم يحدث مثل هذا الفسق والفجور حتى في العصر الجاهلي قبل ظهور الإسلام
أين حكم الله ؟!
أين العدل ؟!
أين القساص حتى يكونوا عبرة لغيرهم ؟!
وحتى لا يتفشى زنا المحارم
أخاف أن يأتي يوم نقول فيه ما قال سيدنا توح عليه السلام
(رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنهم إن يظلوا يضلوا عبادك ولا يلد إلاّ فاجراً كفّرا) صدق الله العظيم
حيوانات
عايشة بلغابة تستحق الاعدام او
حتا الموت شو هلحيوانات
ظهر الفساد في البر وفي البحر بما كسبت أيدي الناس
تنبأ الرسول صل الله عليه وسلم بأنه قي آخر الزمان سيظهر قوم ديوثين لاغيرة فيهم علئ أعراضهم وسيتفشئ زنا المحارم وهو أشد جرما عند الله تعالئ من زنا الاجانب فحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نبرء إليك منهم