فتيات يعتدين على المغني المغربي سعد المجرد في الكويت والشرطة تنقذه

الكويت ـ لم يوفق المغني المغربي سعد المجرد في زيارته الأخيرة إلى الكويت التي قصدها للمشاركة في إفتتاح إحدى محلات الماركات العالمية في مجمع الحمرا، إذ لم تمر دقائق على ترحيبه بالمئات من الفتيات اللواتي تواجدن في ساعة مبكرة للالتقاء به وإلتقاط الصور معه، حتى تحوّل مجمع الحمرا إلى ساحة معركة وتشابك بالأيدي بين الفتيات ورجال الأمن في المجمع.
وتم الإتصال مباشرة برجال الشرطة الذين قاموا بمساعدة المجرد للهروب من معجباته .
وذكر مصدر لــ “سيدتي نت” أنّ شرارة المشاجرة إندلعت بسبب غيرة بعض الفتيات من أخريات إستطعن الوصول للمجرد والسلام عليه، ما تسبّب في مشاجرة بينهن اختلط فيها الحابل في النابل.
أنا حقا آسف لما حدث ,وهدا ما قاله القدافي قبل سقوطه أرقصوا واشربوا
إذا جاءهم تافه جاءوا مرحبين ………وإن هلّ عالم وَلَّوْا مُدْبِرِينَ …….
لا خير في جيل …العالم فيه منبوذ والجاهل التافه صوته مرفوع ……لم نأخذ من الروم إلا الخمرة والرقص ودقّ الطبلة …..نعيب الزمان والعيب فينا !! ….دعانا القرآن لتبجيل خلفاء سيّد الأنام…. فصرنا نمجّد خلفاء زرياب …
ختام الكلام لمن إبتعد عن تعاليم الإسلام ( إنّ في السماء لخبراً، وإنّ في الأرض لعِبَراً)
عجبا!!!! شعوب لا قيمة ليها وأجيال فقدت أصالتها. الشيء الوحيد الذي يبرع به العرب هو تقليد الآخرين، فلم يأتوا بجديد يستحق المديح!!!
الحمدلله والشكر
حصل لي ذات الشيء مرات و مرات و البركة كانت في حماتي الثانية و الثالثة !!!
للأسف هذا الفنان يكاد يكون مجهولا لدى الفئة العظمى من الناس, أبوه البشير عبده كان مطربا غنى بعض الأغاني باللهجة المغربية , بعضها لابأس به , يغني أفضل على العود عندما عزف مثلا ” يابابور قول لي رايح على فين ” لعبد الوهاب.
حاول تقديم إبنه لمجرد على المسرح الفني المغربي , أظنه لم يوفق, أسماء فنية مغربية كبيرة في الفن لم تعد تذكر على الإطلاق , صار الفن المغربي مقتصرا على مايسمى بـ ” طرب الشيخات ” للأسف لاكلمة ولا لحن , كلاما تافها , الغرض منه الرقص والرقص فقط لاغير.
السلام عليكم أولا
لا يا أستاد، و مع كل احترامي، سعد هو فنان مغربي أبان على قدراته الفنية و لا علاقة لأبيه بالمسألة. أما فيما يخص الفنان الكبير البشير عبده فلا يجب أن نبخس مقدار الناس و ليس المطلوب منك أن تحبه أو لا تحبه. فنحن نحبه و نقدره و لا أظن لك الدوق المغربي كي يتسنى لك أن تحس بفنه.
و لا أسمح لك بالطعن في تراثنا و ثقافتنا و يكفيني عزة بالوطن الدي أنتمي اليه أن أترفع عن الرد عليك في هده المسألة لأنني و لو فعلت ما أظنك ستستوعب، لدا و لكوننا نحسب كلنا دول عربية، المرجو المستوى الأدنى من اتاحترام. و شكرا
مين سعد المجرد ؟؟اسم اول مرة اسمع به
وهل للحماقة من حدود ؟؟؟؟!!!!
هذا أفضل مطرب في المغرب الآن وأغانيه تعدت المغرب العربي لتصل إلى العالم العربي الله يوفقك أخي سعد المجرد مغني متواضع وشعبي . … أغاني المغرب
مبروك , و إلى المزيد من التطور !!!
إلى الأمام إلى الأمام ؟؟!!!
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اسم المغني الشاب جديد علي .. فعلا و سيم و صوته جميل جدا ينتقل بسلاسة بين الطبقات الصعبه.
الظاهران بعض البنات اختلط عليهن الاسم فصار المغني المسكين ليس فقط سعد المجرد .بل بعد الهجوم عليه صار سعد المجرد من ملابسه.
انت محظوظ ياسعد المجرد لانهن لم يجردك من ملابسك
الأم مدرسة . . ماشالله ع أمهات امستقبل
الرجل الديوث الذي يطلق العنان لزوجته وبنته واخته وكل من له سلطة عليها كي تقوم بعمل شائن و بعيد كل البعد عن ديننا الحنيف وعن عاداتنا الطيبه والمحافظه ……. هو المسؤول الاول والاخير عن ما جرى….في الكويت و كل بلاد المسلمين..
لو ان الام ربت تربيه اسلاميه صحيحه والاب وجه توجيها صالحا لما فتن ابنائهم وبناتهم باشباه الرجال …بل تجد الانكى من ذلك ان ولي الامر ربما يكون جالس او مصفق او معجب ….. فأذا كان رب البيت بالدف ضاربا ….فشيمة اهل البيت كلهم الرقص….. يا من اضعتم صلاة الفجر ونسيتم عذاب القبر ….بادروا بالتوبه قبل فوات الاوان …..
الى المديع محمد الملا :
مؤكّدٌ أن الملايين من المغاربة لم يسمعوا كلامَك الموجعَ عنهم ولا سمعوا بك، فلا بِه ولا بك يهتمون.. أي نعم المغرب يسحر وإذا كان كذلك فهو فعلا ساحر بجماله وطبيعته وكرمه وطيبة أهله ووداعة الناس فيه…
هدا المديع ارتايت ان اجاوبه بانه انسان دون اخلاق ويرمي الناس بالسب والشتم لكي يروج برنامجه.. كيف سولت لك نفسك ايها العنصري المقيت و البليد ان تنعت شعب بأكمله بتلك الاوصاف التي تدل عن مدى حسدك و عنصريتك المقيتة ضد الشعب المغربي العريــــــــــــــــــق.
يحتقر الحلاق وبائع البرتقال ظنا منه أنه يقزم من قيمة شاب وسيم تهافتت عليه بنات بلده.. سعد لمجرد أولا ليس بقال ولا بائع برتقال, هو فنان ومتخرج من مدارس أمريكا يتقن اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة والده وأمه غنيان عن التعريف من اسرة فنية كبيرة و من اعرق العائلات ..
كان الأحرى بهذا “الأعرابي” أن يصب بجام غضبه على المنظمين الذين فشلوا في تنظيم افتتاح المول, لا على المغرب والمغاربة الذين لا ذنب لهم ان تهافتت بناته على فنان ذو شهرة في بلده قصد أخذ صورة معه..
السلام عليكم. الغناء هو اصلا محرم شرعا هي مسألة محتومة. ولا يوجد شئ يفصل هدا غناء محترم والآخر مخل بالأخلاق والقيم فالكل سواء. وما فعله هدا الشاب هو أمر محظور شرعا وفتنة كبيرة لكل المسلمين لأنه امر مثير للفتنة و يوقع في الرذيلة. كما لا ننسى دلك الكم الهائل من الفتيات اللواتي يزدن و يثرن حماس هذا الشاب انا لا اقول فنان لان هذا ليس فن وانما هبوط وتدني الاخلاق منه ومن الفتيات والفتيان الحاضرين ومن جميع المغنين مثله المبشرين بسوء الخاتمة وعذاب اليم ان لم يعلنوا بالتوبة والبكاء على خطاياهم. مع ذلك فلا يجب ان نسب احدا لا هو ولا والديه بل ننصح بالتي احسن عسى الله ان يهديه ولا نحكم لا على وطن ولا بلد بالفساد او السحر لانها موجة وفتنة سائرة على جميع البلدان والبقاع فقط اللهم سلم سلم كما قال نبينا الكريم سيأتي زمان القابظ فيه على دينه كالقابض على الجمر. فنسال الله ان يهدينا جميعا ولا نحقد عليهم فكم من مغن ومغنية شاء الله فتابوا و اسلموا فأصبحوا هم دعاة وسبيلا الى الله.
نعم سعد المجرد له صوت جميل واتمني لو اني اسمعه في تلاوة القران ويتغنى فيه بصوته الرائع . اتمنى يا سعد ان تحقق لي هده الامنية وادعوا لك الله ان يهديك
أتفق مع رد الأخت (مغربية حرة) تماما، فقد شاهدت الفيديو المذكور وساورني نفس الشعور بالنسبة للمذيع الذي أجحف في حق الرجل وقلل من قدر الأعمال البسيطة كالحلاق أو بائع عصير البرتقال، ونسي أن العمل شرف، وأن كونه هو لم يحترف أي من الأعمال الدنيوية إنما هو بفضل الله تعالى، ويجب عليه شكر الله وحمده عوضاً عن التحقير والتجريح.
أعجبني في رد الأخت (مغربية صادقة) الجزء الأخير بدءاً من: “مع ذلك فلا يجب…” جزاكِ الله خيرا.
الأخت (خولة) .. بارك الله فيكِ .. مع تقديري لصفاء نيتكِ، لا أظنك تقصدين “يتغنى” بالقرآن، وإنما “يتلو” أو “يقرأ” القرآن -على أقل تقدير.
.. وفقنا الله لما فيه رضاه.
كلما زاد تقليدنا للغرب زادت غربتنا عن ديننا
الله المستعان
مديع لا اخلاق ولا حضور ولا تقافه ولا لباقه دون المستوه رجعي
لا إلاه إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول المثل الناس في الناس والقرعة في مشط الراس خوتنا كيتقتلوا واحنا كل وحال شوفو سوريا وشوفو فلسطين واش هاد الشيء عاجبكم رآه لا زم تصلحوا حالنا يا مسلمين باش يتصلح حال إخوانا ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مابانفسهم ) أخي المذيع لا انت على حق ولا سعد على حق ولا النساء على حق هاد الشيء كل حرام وأنا مغربية وغرت على الكويتيات وما عجبنيش لي عملوا حنا كلنا أخوة وانت تسب عامة المغاربة هادا إثم تحاسب عليه بلاد المغرب بلد ناس فيهم الخير وغيورين على بلادهم وعلى بلاد المسلمين وعيب عليك نعتهم بهاديك الأوصاف وكل بلد فيه الصالح والفاسد الله يهدي الجميع وفيقوا من الغفلة
اغنيتك ملو حبيبي عجبتني
السلام عليكم-لايمكن لاغنية ان تشهر مطرب وانما فترة مؤقتة ليس الا-اعطوة اكثر من حجمة مع احترامى له كشخص.
سعد المجرد مغربي الاصل والجنسية مزداد بمدينة الرباط سنة 1985 ابوه الفنان البشير عبدو امه الممثلة الناجحة نزهة الركراكي كان يدرس بامريكا له عدة اغاني ويعتبر احسن مغني عربي لثلات سنوات متتالية غنى في انحاء العالم المانيا و هولاندا وجميع الدول العربية الا القليل منها لا ….شاب متواضع خلوق اصبح مليونيرا بعد عدة سنوات وقد حطم رقم قياسي على اليوتوب وتجاوز كل المغنيين العرب والعالميين كمايكل جاكسن و جنيفر لوبيز وغيرهم حيت يتابعة الملايين فور طرح اي اغنية ….بكل صراحة من يسبون سعد المجرد سوى مجموعة من الحساد اللذين يتمنون ان يكونوا متله فعجزوا عن دلك انا لا ادافع عنه بل عطاءه من يفعل ذلك ….سعد بالتوفيق الى الامام ولا تنظر خلفك …# بالتوفيق اخي سعد