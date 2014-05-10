رئيس البوسنة: أردوغان زعيم كل المسلمين وأنا منحاز له

سراييفو- الأناضول: قال رئيس مجلس الرئاسة الثلاثي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، “إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ليس زعيم تركيا، فحسب بل زعيم جميع المسلمين”، معبراً عن تمنيه بأن يتولى أردوغان منصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في حديث لمراسل الاناضول قبل زيارته المزمعة إلى تركيا في 11 أيار/ مايو الحالي، بناء على دعوة وجهها له الرئيس التركي عبدالله غل، بعد توليه الرئاسة الدورية للبوسنة والهرسك في آذار/ مارس الماضي.
وأفاد بيغوفيتش أن أردوغان صديق له ولوالده – الزعيم الراحل علي عزت بيغوفيتش – مضيفاَ أنه “لا يخفي انحيازه لأردوغان، ويتمنى له أن يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه يستحق أن يكون في هذا المنصب، فما قدمه لتركيا على مدى 12 عاماً أشبه بالمستحيل”.
وأوضح بيغوفيتش أن تركيا ساعدت بلاده كثيراً، ومنحتها قرضين أحدهم في مجال إعادة التصنيع وتنمية المناطق الريفية، والثاني دعم لبنك بوسني، مشيراً إلى أن المسؤولين الأتراك يشجعون رجال الأعمال للذهاب للبوسنة والاستثمار فيها.
وانا معك
اردوغان زعيم كل المسلمين
وهو اشرف واكثر وطنية واكثر صلابة واكثر نجاح ممن يدعون القيادة
كانت فين تركيا فى حرب البوسنه وفين مصر لما يحدث فى فلسطين مش دى الدول الاسلاميه الوحيده القويه تسلحيا القادره على الحرب