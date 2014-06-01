شقيق زوجها يقتلها لرفضها معاشرته جنسيا

القاهرة ـ تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بني مزار بشمال المنيا، من فك لغز العثور على ربة منزل مذبوحة داخل غرفة نومها، وتبين أن شقيق زوجها هو من ارتكب الواقعة لرفضها معاشرته جنسيا .
تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يتضمن وصول بلاغ إلى مركز شرطة سمالوط من ، محمد طه محمود وشهرته هلال، 70 سنة مزارع، ومقيم بعزبة أبو الليل ببنى مزار , يتضمن مقتل ابنته “خلود محمد طه” 18 سنة ربة منزل، ومقيمة بمنزل زوجها.
وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثاني من العمر مسجاة بإحدى غرف الشقة عارية, وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بجرح ذبحي غائر بالعنق وآخر طعني بالكتف الأيمن، وبجوارها سكين عليه آثار دماء ووجود دماء على جدران الغرفة، وتبين سلامة جميع نوافذ المسكن.
وتبين أن القتيلة متزوجة من “مصري محمد عبد الرحمن” 29 سنة حداد، ومقيم حاليا بدولة السعودية, وأنها تقيم بمفردها بشقتها بالطابق الثاني بمنزل أهلية زوجها المقيمون بالطابق الأول.
وتبين من تحريات رجال البحث الجنائى ، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها ويدعى علاء محمد عبدالرحمن ، ومقيم بقرية القمادير؛ وذلك بسبب رفضها معاشرته جنسيا وخشية افتضاح أمره عقد العزم على التخلص منها.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أن السكين المضبوطة بمكان الواقعة هي المستخدمة في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
رحمها الله، ماتت وهي تدافع عن شرفها و شرف زوجها
* خسة ونذالة وقلة دين وعديم الضمير .
شكرا .
وبشر القاتل بالقتل …
انشاء الله يحاكم هذا المجرم والخائن للأخوة ويراه الناس معلقاً في حبل المشنقة علنا في مكان الجريمة ليكون عبرة لغيره ..
أليس هذا هو العدل ؟
وشكرا للقدس المتنوعة
ربي يلطف
منحل سافل ( بلا اخلاق ) مو متربى
قلنا ان الشيطان شاطر ولازم ناخذ حذرنا ( ماحدن رد علينا )
طريقة تعليق اخونا العزيز سامح اللة يذكرة بالخير
العزيز ابو جاسم
الجواب … لانك قلت الحق والسكوت علامة الرضا والموافقة.
بارك الله بك وبامثالك .
وشكرا للقدس الجميلة
لعنة الله على هذا المجرم اخو الزوج ارتكب جريمتين لا تغتفر الاعدام هو الحل .
لا حول و لا قوة إلا بالله ، اللهم أصلح أحوالنا و تولنا برحمتك .
هذا نذل والعقوبه الطبيعيه له القتل لتطهيرالمجتمع منه
“…وخشية افتضاح أمره عقد العزم على التخلص منها.”
لم يكن ليقتلها ولو حتى يقتل قاتلها مع أنه ربما كان ارتاح.
الجهل وعدم التربيه هما المصدر الاساسي لهذا السلوك الحيواني الذي ليس له ضوابط انسانيه ولا دينيه ولا اخلاقيه …وبهذا هو الجنون حينما نفقد العقل وتتحكم بنا الغرًاًز الحيوانيه علي العقل ….
فهو خيانه من 3امور خيانه أمانه الاخ …..خيانه أمانه زوجه الاخ وهي باعتبا ها اخت له بعد زواجها من اخوه …..خيانه الدين الذي يحرم هذه العمل …وهذا دليل وأضح علي التخلف العقلي لاهذا الانسان ..وبهذا هناك الكثير من المصابين من هذا الداً الاجتماعي ويعود كل هذا الي انعدام العلم والتربيه والاخلاق …اي الجهل هو الذي يسير هاولاً الاشخاص ..النشاشيبي ..جريمه منتشره في كثير من المجتمعات الفقيره العقل والتربيه ..وبهذا نحن بحاجه الي المصلحين الاجتماعيين من اجل توجيه الأسر العربيه للأساليب الجيده في حل مشاكل الحياه .،..
النازح بسبب الجهل ودهاً الاستعمار ..AL NASHASHIBI
خسه وعرفناها وقله دين معروفه وسافل اكيد ما حدا بختلف بس شو دخل النذاله بالموضوع معلش خذوني علي قد عقلي منا ماشي حافي ليل نهار.
حبيبنا أبو جاسم يعطيك العافية بس نسيت كم نقطة و كم شرطة مائلة هههههههههه و هنيئا لك يا سامح أصبح لأسلوبك في الكتابة مقلدون و مريدون ، حيا الله الجميع .
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو وقال الحمو الموت الحمو الموت يعني اخو الزوج لانه يدخل على بيت اخيه بلا حرج والاصل ان لا يدخل بيت اخيه اذا لم يكن اخاه او احد من محارمها في البيت لان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع رجل وامراه الا كان الشيطان ثالثهما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمها الله واسكنها فسيح جناته واسال الله ان يكون القصاص من هذا المجرم في الدنيا والاخره
* حيا الله جميع الأخوة الكرام ( ابو جاسم وحكمت وعبدالكريم ومتابع ) .
أسعد الله أوقاتكم .
* للأخ ( كويتي ) بس مو حافي ( ليل ونهار ) !!!
* يا طيب : النذالة مرادف ( الخسة ) وجميعها عكس النخوة والشهامة .
وهذا الخسيس النذل أبعد ما يكون عن النخوة والشهامة ( قاتله الله ) ما أقذره .
شكرا .
أعتقد والله أعلم ان السبب هي المخدرات
فهي تسلب العقل من الانسان ويصبح حيوان بلا ناموس
تبين من كثير من التحقيقات ان المسكرات كانت السبب الأول
لحالات التفكك الاسري والانحلال الاخلاقي وجرائم القتل
الحمدلله على تحريم ما يذهب من عقولنا وبالتالي من انسانيتنا
ولا حول ولا قوة الا بالله
انا لا أدعوا ولا باي شكل الى الانحلال الأخلاقي ولكن هذه الجريمة من تبعات الكبت والحرمان الجنسي في مجتمعاتنا والخافي اعظم يجب على اصحاب المسؤلية إيجاد حلول لهذه المشكلة والا فالقادم لا يحمد
شفت الحلقة كاملة وكانت جدا ضعيفة من المقدم والمخرج مع الاسف وسهلة الحل جدا وهي الذهاب بالجثة وفحص الحمض النووي وتنتهي المشكلة حتى لو لم يقذف لان الولد الصغير اتهمه بالاختصاب قبل يومين او مارس معه ومع الضحية الطب العدلي هوة الحكم لكن المذيع والمخرج وضابط الشرطة من المفروض ان يمارسو مهنة ثانية وهي بيع الفول افضل
واخيرا هل هذا برنامج يذاع على مجتمعات متخلفة احنة ناقصين تخلف
ليش ماتعلمو الناس العلم اضن راح تقولون توعية او شماعة ثانية تعلقون بها حججكم الاذن والعين اذا تلوثت يتلوث العقل
اصلا هذا انتقاص من الامن والتحقيق المصري على تخلفه وعدم مزاولة الاحترافية في المهنة وعدم تعاون الطب الشرعي وهو الاساس مع التحقيقات