محمد عبده: انا افضل من عبد الحليم حافظ Jun 08, 2014 الرياض ـ قال الفنان السعودي محمد عبده، إنه أفضل من العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، على اعتبار أنه يجيد التلحين، وقدم ألحانا عديدة لنفسه، ومسجل ضمن نقابة الملحنين. وأضاف “أنا لا اقصد أنني أفضل منه.. ولا أقصد التقليل منه ولكنني أفضل من عبد الحليم لأنني ملحن أيضا وهو مطرب فقط”، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم له في مهرجان “موازين” بالمغرب. في الوقت نفسه تراجع عبده عن تصريحاته السابقة بشأن الفنان العراقي كاظم الساهر التي قال فيها من قبل إن كاظم صوته ليس جيدًا، قائلًا “لم أقل أن صوت كاظم مش حلو ولكنني قلت لو كان صوته أفضل لكان أصابنا”. Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to share on LinkedInClick to email this to a friend - - منوعات اونلاين
بدك مليون سن حتى تصل مستوى عبدالحليم لان الندليب تجربه لن تتكر –انت مطرب للخليج والعندليب مطرب لكل العرب .
أنا لا افهم لماذا هدم المقارنة أصلا، عبد الحليم غنى لون وانت تغني لونا آخر تماماً، ولهجة مختلفة تماماً والحانا مغايرة تماماً.. ومع احترامي لك واللون الخليجي عموما فليس كل الناس تحبه، وأنا واحد من الذين لا يحبون كل الأغاني الخليجية باستثناء بعضها، أما عبد الحليم حافظ فاعتقد أن كثيرا جداً من الناس أحبوه لازالوا.. وقولك انك افضل منه يدخل في باب الغرور والعياد بالله…
بالنسبة للاول طبعا ولا في الاحلام توصل لمستوى المرحوم اما بالنسبة لكاظم فكلامك في محله
حديث فيه كثير من الغرور.
من تواضع لله رفعه.
ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ ,ﻟﻜﻞ ﻓﻨﺎﻥ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ,ﻭﺍﻟﻤﻠﺎﻳﻴﻦ ﻭﺍﻧﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺎ ﻳﺤﺒﻮﻥ ﺻﻮﺗﻚ ,ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻓﺎﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﺮﻉ ﺷﻴﺌﺎ ﺍﻓﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﻪ ,ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻧﺴﺐ ﻟﻠﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
تصريحات تكشف مدى سطحية بعض الفنانين العرب ، وهو صاحب القول الشهير في إحدى المقابلات أن النبي محمد عليه السلام سعودي …!!
عبد الحليم عملاق الفن عندما يغني تشعر به فى وجدان وانت أيضا أصيل ولكن صدقت كاظم الساهر صوته بشع
يا اخي محمد عبدة انك بهذاا التصريح تشير الى نفسك بانك فنان تريد ان تسرق الاضواء فقط فعبد الحليم افضل من صوتك فوجه المقارنة باطل ارجوا لك التوفيق يا عبده
لا وجه لمقارنة يا عبدة صح النوم
قبل خمسه وثلاثين سنه سألت مذيعه تسال محمد عبده مارأيك في عبد الحليم حافظ فقال مطرب ناشيء واتمنة له مستقبلا افضل مع ان عببدالحليم في ذلك الوقت كان يملك قلوب وافئدة كل شباب العرب وشيبانه ثم سألته المذيعه مارايك في ام كلثوم قال مطربه طيده اتمنة لها النجاح فقالت له انت مغرور حقيقي
هذا الفنان مغرور لان اغاني عبد الحليم مازلت إلى اليوم حية ولم تنسى
أما اغاني عبدة فقد نسيناها قبل أن ينسى هو أطال الله في عمره
انا عمري ما حبيت صوت محمد عبده ولا واحدة من اغانيه مع كل الاحترام له
و كل ما شاهدت محمد عبده على اي قناة غيرت القناة فورا بسبب محمد عبده
و بخصوص ان كان يغني في حفلة ! صوت و غناء و موسيقى محمد عبد تجلب لي الصداع و كانما اسمع صوت غسل الاطباق و الطنجرات في المطبخ !
no way sir Abdelhalim is the best
يصبح العالم جاهلا عندما يقوا أني عالم.
اذا كان هذا اخلبر صحيحا فلكي تصل الى مستوى عبد الحليم حافظ عليك ان تبدع اغنية مثل قارئة الفنجان التي اصبحت خالدة الى الابد لن تصل ابدا الى هذا المستوى ليس تنقيصا من قيمتك و لكن لكل مقام مقال
اقصد اذا كان هذا الخبر صحيحا
عليك وعلى السحرة والمشعوذين ان اردت ان يصبح صوتك افضل من صوت عبد الحليم حافظ , الناس تطلب حسن الخاتمة وانت مازالت انا الافضل .
تطلق مرتي ثلاث انك يا محمد أفضل فنان علا مر اتاريخ وصوتك احسن صوت واتعبت من قبلك ومن بعدك وأنك أفضل من حليم ومن كلثوم وأنك بطلآ من الشوق