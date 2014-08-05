“كهف الجنون”.. مملكة الجان لدي الطوارق في ليبيا
سبها (ليبيا) ـ من جبور دوكن ـ كهف الجنون أو كما يسمي عند الطوارق بـ “أيندينان ” هو عبارة عن جبل يمتد لمسافة نصف كيلو طولاً وشكله البارز يتكون من تكوينات صخرية ويقع في بلدة غات جنوبي ليبيا.
ويقول الباحث الطارقي الشيخ محمود محمد وهو من سكان بلدة غات للأناضول إن “كهف ايندينان كما هو معروف عند الطوارق أو كما يعبر عنه بالمصطلح الحديث بكهف الجنون هو مملكة للجان لدي الطوارق كما تقول الأساطير”.
ويضيف أن “مسألة وجود الجن أمر معروف ولا خلاف عليه ومذكور حتى في القرآن الكريم وفي الصحراء له دور اساسي ومعتقد مهم جداً عند الطوارق”.
وبحسب محمد فإن “الطارقي دائما يحمل معه سكين او سيف وخاصة في المناسبات الاجتماعية كالزواج بالرغم ان السيف ليس لمقاتلة الجن، ولكن الطوارق يعتقدون أن الجن “يخاف من الحديد وما يجعلهم متمسكين بتلك السيوف حتى في عصرنا هذا”.
ويشير الباحث الطارقي إلى أن هناك قصص عن “كيل اسوف” أو الجن عند الطوارق في هذا الكهف وتعتبر جزء كبير من الاسطورة ومن تراث الصحراء للرجل الطارقي وهناك عدة وقائع حصلت بالمنطقة لكثير من الناس مشهود لهم بالصدق.
ومن بين هذه الوقائع “رؤية غزال في الكهف ليلاً وهذا الغزال لا يمكن اصطياده، حيث يعتقد أن الجن تمثل في هذا الغزال، وهناك رؤية أخرى لأحد الطوارق وهو يبحث عن الإبل بناء على طلب والده، وعندما جاء إلى موقع الكهف جاء عليه الليل ولم يستطع الرجوع إلى منطقته حيث نام بجانب الابل وعندما مضى جزءا من الليل سمع صوتاً غامضا بالكهف يناديه “انهض لكي تتعشى”، وهو ما أصابه بالرعب وفر هاربا.
ويقول محمد “في هذا الكهف بشكله المخيف تروى عدة قصص تختلط بها الحقيقة والخيال، ولا نستطيع أن نجزم بحقيقتها ولا بعدم صحتها حول وجود الجن وهناك عدة محاولات لاستكشاف الكهف واسراره، وقد حاول البعض ان يتسلق الكهف ولكن الجبل هش وهذا ما أعطاه نوع من السرية والخوف منه”.(الاناضول)
الجن حقيقه وليس خيال
منهم الجيد ومنهم الخبيث
لا نراهم ولكنهم يرونا
الجن الخبيث لا يتلبس الانسان ولكن يوسوس له
وسلاحنا الوحيد بقراءة آية الكرسي
ولا حول ولا قوة الا بالله
ما الجن إلآ هوالإنسان لآ غير. فمنه الخبيث ومنه الصالح . ولآ أعتقد في أي عفريت أو جن آخر.
اسالوا المفتي العام
الخرافات و الخزعبلات لا تنتهي في عالمنا الاسلامي.
الجن ذكر في القران الكريم اتقي الله يا محمد!!
(إنهض لكي تتعشى !)
سمعت هذه القصة بحذافيرها قبل أربعين سنة شرق اليمن !
ما يعنى أنها أسطورة صغيرة إلا أن اليمنيين أضافوا لها ملحاً حيث أن راعي الإبل نهض وتعشى عشاه الذي يعرفه وفي نفس الإناء الذي يملكه !……وعند عودته منزله وجد طعامه كما هو فأعطاه للإطفال ولكنهم تقيئوه فور أكله…….
السؤال متى نتجاوز عصورنا الوسطى؟؟؟
اؤمن بوجوده واذا جمعت الروايات المختلفة للتراث الانساني ستجد انه امرخبره البشر فياكثرمن مكان واختلفوا في تفسيره فمنهم من فسرها اشارات دماغية تؤثر في حاسة السمع والبصر وهذه نظرية صحيحة مرتبطة بالكيمياء الحيوية والتيتؤثرعلىالجهاز العصبي ولكن ايضا انا شخصيا لي تجارب شديدة الغرابة وصادمة وخارقة للعادة علىنحو اعجزني عن اي تفسير علمي او سيكولوجي قرات في الامر وحاولت ان اقارن التجارب الانسانية بعيدا عن التصورات الدينية ( ليس لانني لا اؤمنبها فانا انسانة تؤمن قطعا بصحة كل حرف في القران الكريم ، لكنني كنت اريد ان افهم وارىالجانب التجريبي لظواهر متعددة وغريبة واذا تابعتم زون ريلتي مثلا ستجدون كثيرا منالاشياء التي تستحق البحث وتتشابه فيها الثقافات من حيث وجود الظاهرة وتختلف في تفسيرها لكن المؤكدانها خارقة للعادة وهناك ما يمكن ان يقال له البعد الرابع في عالمنا نرى بثلاث ابعاد فهليمكن انيكونهناك بعد رابع هو السبب في اننا لا نبصر الجن في المستوى الثلاثي ايضا اشعر ان الجن يشبه الاشعةاوالطاقة التي تخترق الاجسام المادية وتكون غيرمرئية ولها مفعول اكيد (مثل اشعة اكس وتحت الحمراء وفوق البنفسجية ، ولكن الاهم هي الذات العاقلة ( الشخصية ) والتي تجعل موضوع الاشعة بتعلق فقط بطبيعة الجن المفترضة الكيانية
في النهاية من المؤكد ان الامر اختلط بالخيال والاساطير الدينية والموروث الثقافي وخوارق العادات التي لم يجد لها العلم تفسيرا الا في عوالم تجريبية علميو رضيت ان تدخل مضمار البارا سايكولوجي الشائق والمثير والمدهش جدا والمشكلة ان احدا ما لم يبحث الامر تماما بطريقة علمية متجردة بعيدة عن الانحياز للمعتقدات وعن الاستكبار المادي الذي ننحى فيه الى انكار الغيب فيغرورنا العلمي شخصيا انا متاكدة من وجوده ولي كم من التجارب الصادمة التي انتقدتها بقوة وصار عندي معلومات تجريبية بواقع التجربة التي دخلت فيها والتي كانت ايضا حولي سامحوني لست مجنونة فقط انا اقول كل ما اعتقد بلا خوف واعتقد ان التجربة المتجردة (عبر التجريد والبحث عن العوامل النفسية والعصبية بحيث يستحيل تفسيرها على اي وجه من هذه الوجوه برهان لا شك فيه وصدق الله العظيم اذ يقول ( يا معشر الجن والانس ان استطعنم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ) وبحسب القران فالنحاس المصهور قد يكون مؤثرا ربما ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وكذللك فكرة ان الشياطين ترجم بالشهب ( معادن وصخور مصهورة تدل على موضوع الطاقة التي يمكن ان يكون الجن احد صورها لهذا هو خارق للاجسام وغيرمرئي
وزارة المستضعفين لديها تجربة صادمة جدا متكررة وغير مفسرة شخصية وفي عدة بيئات محيطة كلها كانت صادمة ومدهشة
الجن حقيقة فمنهم الصالح الذي لا يظهر للبشر و منهم الطالحين !!!
أذكر بقول الله تعالى:
خلق الإنسان من صلصال كالفخار * و خلق الجآن من مارج من نار * فبأي ءالآء ربكما تكذبان *
و قال أيضا في سورة الجن:
قل أوحي إلي أنه إستمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرءانا عجبا *
إلى آخر السورة !!!
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و قال الرسول يارب إن قومي إتخذوا هذا القرءان مهجورا *
قصص من الخيال