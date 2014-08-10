الإيزيديون.. عقيدة غامضة تؤمن بالله دون نبي وتعتبر إبليس “ملك مقدس″
أربيل ـ من إدريس أوكودوجو وصالح بيليجي ـ توجهت الأنظار إلى الديانية الإيزيدية (الغامضة)، عقب استهداف تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش الإرهابي، لمناطق تقطنها أغلبية إيزيدية في العراق، بسبب عقيدتهم الدينية.
ويرفض الإيزيديون الربط بين اسم ديانتهم مع يزيد بن معاوية، الذي أمر بمحاربة حفيد الرسول “الحسين بن علي”، حيث استشهد الأخير مع (72) من أصحابه في واقعة كربلاء جنوب العراق.
ويأتي مصطلح الإيزيدي، من كلمة (يزد) أو (يزدان)، وذلك لاعتقاد هذه الفئة بـ (إله) بهذا الاسم، ويطلق الإيزيدون على أنفسهم هذه التسمية نسبة إلى كلمة “إزداي”، التي تعني “الشعب الذي يؤمن بالله من دون نبي”، في لغتهم.
ويطلق على أصحاب هذه الديانة كلمة “يزيدي”، في اللغات التركية، والإنكليزية، والعربية، و”إيزيدي” في اللغة الكردية، التي يتحدث الإيزيدون بإحدى لهجاتها.
ويعتقد الإيزيديون أن إبليس هو ملك مقدس، ويسمونه “ملك طاووس″، وأنه رسول أرسله الله، ورمز للخير، لذلك يعتقد الكثيرون أن الإيزيديين هم “عبدة الشيطان”.
كما يؤمن الإيزيديون أن “الشيخ عدي بن مسافر”، تلقى وحيا من السماء، وأنهم شعب اختارهم الله، ويعتبر مرقده الكائن في منطقة “شيخان” بمحافظة نينوى مكانا مقدسا، حيث يوجد معبد “لالش” المقدس، الذي يحج إليه الإيزيديون في العراق، ومن جميع أنحاء العالم.
والديانية الإيزيدية ليست تبشيرية، ولا يسمح لأحد باعتناقها، كما يعتبر ترك الديانة “خطيئة كبيرة”، ويتزاوج الإيزيدون فيما بينهم، ويعتبر الزواج من أصحاب الديانات الأخرى عندهم خطيئة.
وللإيزيدية “كتابان مقدسان هما كتاب رش “الكتاب الأسود”، و”كتاب جيلوة”، الذي يؤكد على التوحيد، ولا يشير إلى النبوة بشيء.
ويقدر عدد الإيزيديين بعشرات آلاف في العراق، الذي يعتبر مركز الديانية الإيزيدية، ويقطن أغلبهم في قضاء “سنجار”، و”شيخان”، و”الحمدانية”، كما توجد مجموعات منهم في بعض ولايات تركيا، كما تعيش جالية إيزيدية في ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا.(الاناضول)
الإيزيديون قوم يوحدون الله مثل الصابئة والدروز ، ولكنهم يختلفون فيما سوى ذلك بأشياء كثيرة ، وهم لا يعبدون إبليس كما يعتقد ، ولكنهم يقدسون “طاووس الملائكة” الذي رفض السجود لأي مخلوق كما يعتقدون. غالباً ما يحيطون طقوسهم الدينية بشيء من السرية كما في حالة الدروز ، ولا يمارسونها علانية إما لخوف أو لاحترام للمسلمين. يعيشون في غالبيتهم حول جبل سنجار وقليل منهم قريب من جبل كوكب في منطقة الحسكة السورية ، ولم تسجل عليهم أفعال مخلة بالأمن والأخلاق والتعدي على من جاورهم من أقليات أخرى مثل الشبك والتركمان والآشوريين والأكراد …
يا نبيل العلي:
إبليس هو الطاووس الذي رفض أمر الله عز و جل بالسجود لبني آدم !!!
و هذا الطاووس هو إبليس الذي من الجن و لقد فسق عن أمر ربه بدليل قوله تعالى:
و إذ قلنا للملائكة إسجدوا لأدم فسجدوا إلآ إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه و ذريته أوليآء من دوني و هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا * مآ أشهدتهم خلق السموات و الأرض و لا خلق أنفسهم و ما كنت متخذ المضلين عضدا *
{إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون}
صدق الله العظيم،
هذه الآية لا تعارض آية : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)
فاليهود الذين آمنوا بموسى كانوا هم مسلمي زمانهم، فمن آمن منهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.
والنصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام كانوا هم مسلمي زمانهم، فمن آمن منهم وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون.
والصابئون، أي الذين غيروا دينهم، كأن كانوا يهودا ثم اتبعوا عيسى عليه السلام فأصبحوا نصارى.
أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار، حتى لو بقي على شريعة موسى أو عيسى بغير تحريف وبغير نسبة الولد إلى الله جل وعلا، ولا يُقبل منهم عمل إلا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا ويتبرأوا مما عندهم من شرك.
هل فعلا انت مقتنع بشرحك لهذه الآية؟؟ام انك تدعي العلم بالرغم من كل التناقضات التي اوردتها
العلم لله…. فلا تقل على الله ما لا تعلم !!!!
أحسنت الرد بارك الله فيك
شکرا لنبیل العلی لصدق و صحه ما قال .
هم لا یعبدون الشیطان بل یعتقدون بانه ملک رفض عبودیه غیر الله. هذا الاعتقاد معتبر عند کثیر من العارفین کابن العربی و خطاهم ان الله غعز و جل جعل هذا الموجود اعنی ابلیس فتنه للانسان و وسیله للامتحان کالویروسات .
يا نبيل العلي:
تقول:
الإيزيدون قوم يوحدون الله مثل الصابئة و الدروز ,,,,
كل هؤلاء بكفرة بالله عز و جل فتوحيد الله عز و جل يجب أن يكون طبقا لما ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم و إلا لم أرسل الله عز و جل رسوله إلى الناس أجمعين !؟!؟!؟!؟
خذ ما يلي على سبيل المثال أيضا:
من المعلوم أن صلاة الصبح المفروضة هي بركعتين, فهل نصليها ثلاثة أو أربعة ركعات أو خمسة ركعات وووو حسب أهوائنا أم أننا نصليها طبقا لما وردت عن النبي صلى الله عليه و سلم!؟!؟؟!؟!
{إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون}
صدق الله العظيم،
يا أخ طمس هم لهم دينهم وصلاتهم ومعتقداتهم وهم حرين بأنفسهم كما نحن لنا ديننا وصلاتنا ومعتقداتنا وكل واحد يتبع دينه أو لا يتبعه هو حر له رب يحاسبه على أفعاله! أذا هم يعتبرون نفسهم موحدين بالله عز وجل فمن أنت لتعترض على كلامهم؟
إلى عبدالله محمد و علي:
أولا الآية تقول:
إن الذين ءامنوا و الذين هادوا و النصارى و الصابئين من ءامن بالله و اليوم الأخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون *
و ليست كما سطرتها يا عبد الله !!!
ثم:
إن سياق الآية هذه الآية الكريمة و أسباب نزولها تختلف تماما عما فهمك أنت و ما تعنيه أنت !!!
ذلك أن المقصود بهؤلاء هم الذين إتبعوا أنبياءهم في زمانهم و طبقوا ما جاء في الكتب المنزلة من الله عز و جل من توراة و إنجيل في زمن موسى و عيسى عليهما السلام و أما المقصود بالصابئين في هذه الآية فهم قوم ءامنوا بالله على فطرتهم و لم تبلغهم حينها دعوة نبي و هذا أمر تم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه و سلم و تنتهي مفعول هذه الأية حينما يبلغهم أمر بعث الرسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الناس أجمعين!!!
أيضا:
شرط على كل هؤلاء إتباع نبي زمانه أي أنه على من كان يتبع موسى عليه السلام إذا جاءه عيسى عليه السلام عليه أن يتبع عيسى عليه السلام و إلا يعتبر هالكا و كذلك الحال في زماننا هذا الذي يجب علينا إتباع آخر رسول قد بعثه الله عز و جل و إلا فهو بهالك !!!
و لست أنا من يعترض على كلامهم أو مقيما لهم و إنما سنة الله في عباده و أرضه هي التي تقوم بهذا المقام !!!
هناك أقوام أخرى لهم أيضا ديانتهم و إعتقاداتهم فمنهم من يعبد البقر و بل هناك من يعبد قضيب الذكر و يقدسه و هناك من يقدس فرج المرأة ووو فماذا تقول في ذلك ؟!؟!؟!؟!
و يا عبد الله ليتك إستشهدت بقوله تعالى ( إختصارا ):
و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الأخرة من الخاسرين *
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فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون *
لكل أنسان الحق في أن يؤمن بأي دين أو فلسفة دون أن يحاول فرض رأيه على الآخرين
أخي نبيل العلي، شكرا على المعلومات المهمة و المختصرة،
حتى و إن لم يكونوا مسلمين يحق لهم إتباع ديانتهم،
نحن المسلمين يجب علينا أن نتقبل الديانات الأخرى خصوصا إذا كان من يتبعها من مجتمعنا الشرقي،
سلامي لكل عربي، مسلم ، مسيحي، كردي، أمازيغي، درزي أو يزيدي، كلنا إخوة و سواسية،
أن تكون مسلم فهذا لا يعطيك إمتيازات يوم القيامة، فقط عملك و نيتك هما اللذان يقرران هل مصيرك الجنة أو النار،
إضافة إلى أننا كلنا عباد و الله جل و على وحده هو الحاكم.
صحيح يجب علينا احترام جميع الاديان والعقائد ……..لكم دينكم ولي ديني
لكن لدي تصحيح ……الاكراد………الامازيغ …هما ليسا دين ولا عقيدة هما اعراق .يعني العرق الكردي بكل اديانه وطوائفه والعرق الامازيغي ايضا ……
انا امازيغية مسلمة
الحمد لله على نعمة الاسلام
العقائد الباطنية الغامضة منتشرة في الهلال الخصيب او سورية الكبرى بسبب تسامح وتغاضي وطيبة وسذاجة اهل الاسلام فيها، بالإضافة الى مظاهر المسالمة وحب النأي بالنفس والانغلاق التي يبديها اهل العقائد الغامضة بشكل عام !
فهناك الدروز والشبك واليزيدية والسمعولية والارمن بالاضافة الى الشيعة والعلوية..
اما اهل الكتاب، وخصوصا النصارى، فدينهم واضح، وقد اثبت الكثير منهم وطنيتهم وحضارتهم على مر السنين والاعوام
لذلك ومن وحي الثورة السورية المباركة والكاشفة يجب تعميق الوعي والبحث داخل معتنقي الباطنية لتجنب كوارث مستقبلية كالتي جرها ابناء الطائفة العلوية الكريمة
وشكرا لحرية التعبير
منصورين بعونالله
الله نزل 3 ديانات المسيحيه واليهوديه والاسلام وهي ديانات نحن مومنين
هذا في معتقد المسلمين فقط لأن الأسلام جاء في منطقه لم يكن فيها من أديان سماويه غير المسيحية واليهودية سابقاً, أما لو سألت البوذي أو البهائي مثلاً فمن المؤكد انه سوف يعتبر ديانته منزلة من عند الله ايضاً!
عدد متبعي هذه الديانات التي تذكرها أقل من عدد متبعي وغير متبعي أية ديانة. إذا كنت تؤمن بهذه الديانات أيها الأخ الأنسان فلماذا أتباع هذه الديانات يتحاربون ويقتلون بعضهم؟
“..ويطلق على أصحاب هذه الديانة كلمة “يزيدي”، في اللغات التركية، والإنكليزية، والعربية، و”إيزيدي” في اللغة الكردية..”
” يزيدي ” أسهل في النطق وبما أن إسمها بالعربية ” يزيدي ” وبالكردية ” أيزيدي” ونحن ناطقون بالعربية فلتبقى ” يزيدي” إذن.
اليس هؤلاء هم قتلة احد نسائهم لما ااسلمت و انتشر فيديو ضربها حتى الموت ؟؟؟ و تلك الأيام نداولها بين الناس فسبحان الذي يقلب الأيام بين الناس ليعتبروا
اي كان معتقدهم, يجب احترامهم على ماهم عليه طالما أنهم لا يعادون أحد. هكذا كانت أخلاق السلف الصالح ولو كانت غير ذلك لما بقي من هذه الأقليات أحد ولكن عدالة الأسلام وتسامحه هي التي استوعبت هذه الأقليات واحتضنتها وحمتها. والحمد لله على هذا الدين الحنيف الذي تحاول كل أمم الأرض تشويهه بمن فيهم من يدعي أنهم مسلمون جهلا أو غباء أو خبثا. الأسلام سوف يبقى الى الأبد دين التسامح والعدل والأنفتاح والحيوية (قابلية التجديد).
هناك عدة نظريات لتسمية الديانة اليزيدية، فقسم منهم ينسبون هذه الديانة الى (يزيد بن معاوية) ويقول أحد الباحثين بأن اليزيدية أنتخبوا أسم (يزيد-اليزيدية)للتخلص من أضطهاد المسلمين.
إن هذه النظرية لم تلقى التأييد حتى من الكتاب المسلمين لأنه لايوجد دليل تاريخي بأن يزيد بن معاوية أسس خلال الثلاث سنوات والنصف من حكمه ديانة جديدة ..
اما تسميتهم بعبدة الشيطان فأساسها أن اليزيديين يرفضون الجمع بين حرفي الشين والطاء ويحرمون البصاق على الأرض علناً ولعدم التمييز بين ما تعنيه التسميتين كما هي واضحة عند اليزيدية، حكم عليهم وأتهموا بعبادة الشيطان والحقيقة انهم يتشاءمون من أي لعن، وحتى لعن الشيطان وابليس،.لأنه لم يسجد لآدم فإنه بذلك ـ في نظرهم ـ يعتبر الموحد الأول الذي لم ينس وصية الرب بعدم السجود لغيره في حين نسيها الملائكة فسجدوا، إن أمر السجود لآدم كان مجرد اختبار، وقد نجح إبليس في هذا الاختبار فهو بذلك أول الموحدين، وقد كافأه الله على ذلك بأن جعله طاووس الملائكة، ورئيساً عليهم.
ويرى بعض الكتاب أن اليزيدية هم ملة أبراهيم الخليل، وكتابهم المقدس (مصحف رش) نزل على ابراهيم (ع) والدليل على أن اليزيدية هم ملة ابراهيم الخليل مايلي:
-. عيد القربان ويأتي مع عيد الأضحى عند المسلمين وهو من الأعياد البارزة عند اليزيديين وما هو الا ذكرى لمحاولة ابراهيم الخليل(ع) عندما اراد ذبح ولده إسماعيل فدية لربه ووفاء لما وعد به ربه..
هذي البداية ومازال مازل..في ظل حكم الأنظمة الوطنة مثل نظام الشهيد المغفور له بإذن الله وحكم البطل المغوار وأسد الأسود، ما كنا نسمع لا عن إيزيدية ولا زيدية ولا وهابية لا داعش ولا بطاطا..أما اليوم وبعد أن أحكمت فصول المؤامرة الكبرى لتقسيم المسم وتجزئة المجزأ، ها هي مؤشرات سايسبكو الجديدة والعالم الجديد، حيث أصبح نشاهد بأم أعبننا الحدود الجغرافيا الجديدة بين مكونات أوطاننا وها هي مصر السيسي تقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل لتنفيذ بنود المؤامرة بدءا بتجريم المقاومة الفلسطينية بغزة
احسنت اخ فهد
الذي يدعو للديمقراطيه يجب أن يحترم الإختلاف. و يحترم إختيارات كل شخص . سواء مؤمن أو ملحد أو قرر يعتنق فكر أخر أو معتقد أخر. هل لمن يعتقد أنه يملك الحقيقة المطلقه و يكفر الأخرين هو ديمقراطي, و هل هذه الأحزاب الدينيه تحترم هذا التنوع بالطبع أثبتت الأحداث في سوريا أنها تلغي الأخر .و تعتبر أن هذا البلد لها فقط رغم وجود هذه الأقليات قبل وجودها و كانوا يشكلون الأغلبيه . متى نخرج من فكرنا المتعالي و لا نفرضه على الأخرين . هذه الأفكار الرافضه للأخر جعلت الصراع بالنسبة للأقليات صراع وجود و ليس مطالب للديمقراطيه.
لا يعنينا الغوص في ديانتهم ويجب النظر الى امرين الاول انهم كفرة بالدليل القطعي فهم ليسوا مسلمين والثاني انهم يعاملوا معاملة اهل الذمة وينطبق عليهم قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حق المجوس ( سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير اكلي لحومهم ولا ناكحي نساءهم )
“أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ”
صدق الله العظيم،
لا يا حبيبي نحن في عام 2014 وهم مواطنيين في نفس الوطن بالدرجة الأولى ولهم نفس الحقوق والواجبات كأي مواطن أخر وعلى الدوله حمايتهم من العصابات أما ديانتهم فهم حرين فيها.
كل مواطن حر في ديته وعقيدته انا اعرف واحد من القوم هم لايشركون بالله ولا يعبدون الشيطان يعتقدون لما امرالله جل وعلي الملائكة ان يسجدو لادم قال ابليس لعنه الله يا الله انا لا استطيع ان اسجد لغيرك هذا اعتقادهم اما الدروز مسلمون مثلهم مثل كل المذاهب كونهم يريدون ان يحافظو علي نوعيتهم وخصوصيتهم فهذا لا يخرجهم من المللة ويتميزو الدروز بالشهامة واعتزاز بعروبيتم وكلنا مواطنين عرب اما المذهب الجديد داعش طلع من رحم الوهابية ومتخصصين بفتل الشيعة ومن يخالفهم في السيلسة يا جماعة الدين لله والوطن للجميع انظرو الهند حين اخذت مذهب المساواة وانظرو الباكستان ماذا جري لها من تشرذم مع ان كلهم مسلمون ويجب ان تعرف ان الهند فيها مسلمين اكثر من العرب كلهم وهم 24 دولة واحتمال يصبحو 50 دولة خلال السنين القادمة وممكن الصومال لحالها تصبح ثمانية دولة واليمن ستة وكما قال الفنان المحبوب الاستاذ دريد لحام والخير الي الامام
لا اكراه في الدين. والدين هو العمل والتعامل ……
الدين للله والوطن للجميع ….
ان الله يحب ان يري اعمالكم وليس صوركم ….
حب لأخيك في الانسانيه كما تحب لنفسك ….
النشاشيبي. يدعم حريه الامعتقدات….لكم دينكم ولي دين دين دين …
…ودين الانسان هو عمله …فل نحكم علي الاعمال في خدمه البشريه جمعاً
اللهم اهدنا الي هديك وابعد عنا جهل بني ادم
AL NASHASHIBI …
السجود لادم ليس شرك انما يرمز السجود لاحترام و تقدير المخلوق ابليس رفض احترام و تقدير افضل ما خلق الله و عصى امر الله و اصبح عدو لبني ادم
ان الله بعث محمد هاديا ولم يبعثه قاضيا ولا جابيا ولا قاطع اعناق
* التحية والتقدير لكل الاخوة الذين كتبوا في الامر فبعضهم كانت وجهتهم (حرية الاعتقاد الديني ) وبعضهم كانت وجهتهم عرض الايزيديين على القران الكريم وبعضهم كان متعاطفا مع الديمقراطية.
*اودان احيي الاخوة الذين تحدثوا عن حرية الاعتقاد ( وهذا امر في رايي لا نقاش فيه فالاعتقاد من لوازمه حرية الاعتناق عن سابق تصميم وقناعة وبالتالي الاكراه غير ممكن ابدا في اي معتقد انساني مهما اختلفنا معه او اتفقنا من وجهتنا الاعتقادية الجمعيةوالفردية .
* ثانيا : لابد من التشديد على مسالة هامة جدا وهي ان حرية الاعتقاد لا تلغي النقد والتحاور الثقافي والحضاري فكمسلمة مثلا اخترت الاسلام معتنقا اجد ان من لوازم انسانيتي ان اهدي ما اعتقده حقا الى غيري وهذا ليس استبدادا فمن المؤكد انه لا يمكن ان يكون هناك اختلاف او صراع بين حق وحق وان دورنا الانساني والثقافي هو اهداء ما نعتقده حقا الى كل انسان في الدنيا وهذا ليس الغاء بل تنوير ،وليس عيباان اعتقد ان ديني حق ( لانه لو لم يكن حقا لما اعتنقته ) ودين غيري باطل ( لانني لو كنت اعتنقه لكنت عليه )فغيري ايضا يعتقد خلاف ما اعتقد ويخطئ رايي وبالتالي كلمة كفر في الاسلام تعني خروجا عن الاصول التي تعتبر بها مسلما وعليه فانا اعتقد ان الايزيديين والدروز ليسوا مسلمين وهذا لا يعني انني افتي بقتلهم او اضطهادهم بل انني اقول ان اصول الاعتقاد عندهم ليست اسلاما صافيا ولا يمكن ان تتفق مع اصول الاسلام وعليه هم ثقافة دينية قريبة من الاسلام ( من حيث التوحيد مثلا وهو امر فاصل وهام جدا ) ولكنهم من حيثيات اخرى ليسوا مسلمين فهم بهذا المعنى كافرين بالاسلام كما اننا من حيث معنى عقائدهم كافرين بالايزيدية او الدرزية
ايتها الاخت العزيزة:
1- انصحك بمراجعة ما قال الأزهر عن الدروز ومن بعدها اطلقي الأحكام اذا شئتي.
2- لا اظن ان الله سيحاسبني على عملك او يحاسبك على عملي فكل انسان يحاسب على عمله وهذا شأنه مع الله.
3- لو نترك هذه التصنيفات ونلتفت للعلم والمجتمع اعتقد حينها سنتطور قليلاً ولا نبقى من الدول المتخلفة.
وشكراً
لا افتي ولكن عندا قرأت تعليقات من سبقني
فمنهم من قال هم احرار باتباعهم واعتقادهم ومنهم من اعتبرهم كفار ومنهم من مدحهم وبرر لهم ، ومع كل احترامي للجميع ، رغم هذا هل يجب علينا كمسلمسن قتلهم و وانتهاك حرماتهم واستباحة كل شيء يعود لهم من اموال وحتى اعراض وارواح؟
لا افتي لاني لا اعلم أسأل الله ان يهدينا ويثبتنا على ما يحب و يرضى
و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تفكير “داعشي”….. بتعرف انو صرنا ب ال 2014؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
شكرًا أخي النشاشيبي وانا اتفق معك. ولكن الدواعش لا يفقهون شيئا وقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وما هم الا احد أعراض أمراض امتنا المتأزمة. كالجهل والظلم والدكتاتورية وضيق الأفق واحادية التفكير ناهيك عن الفساد المتفشي في الخلق والحكم والاقتصاد.
للأسف الكثيرون يؤولون معنى التوحيد على نحو خاطئ … فبهذاالتأويل سيصبح البوذيون موحدون والهندوس موحدون والمجوس موحدون وغيرهم الكثير … فكثير من الديانات الأرضية والسماوية تعترف بوجودرب خالق للكون تماما ككفار قريش ولكنهم لايفردونه سبحانه وتعالى بالعبادة أو الطاعة أو اتباع رسله لذا فهم بالنهاية كفار نصوص القرآن فلاداعي للخلط والتلبيس على الناس … نؤمن بماورد في القرآن وصحيح السنة فقط ولن يشرع لنا إبن عربي أو غيره ؟؟
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
اليهودية والمسيحية هي رسائل وليست ديانات، وما ابتدعه الإنسان من طرق لعبادة الخالق هو ضلال.
واذ قلنا للملا ئكة اسجدوا لاادم فسجدووا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين الاية 34 البقرة. فكيف ان يكون رئيس وطاووس الملائكة وهو كافر وهذا كلام الله عز وجل في كتابه
طبعا الناس أحرار في معتقداتهم ولكن في النهاية “إن الدين عند الله الإسلام” وهده حقيقة الاهية شئنا أم أبينا
هذه حقيقة الاهية لنا نحن المسلمين لاننا نؤمن بذلك بحسب ديننا ولكنه من البديهي أن كل شخص يتبع دين يعتقد ان دينه على حق دون الديانات الأخرى فأما ان نتذابح ونترك كل شخص لدينه!!!
الإسلام هو الإستسلام لجميع أوامر الله و الإنتهاء عن نواهيه و سبيل ذلك الإيمان بالقرآن و تتبع آياته:-وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.- و يقول أيضًا:- وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.- الإيمان الحقيقي هو تتبع الآيات و فق ما جاء به القرآن.
الايزيديين لهم دينهم ولنا ديننا وهم كما سمعنا وقرئنا قوم متسامحون
فيجب احترامهم وتركهم وما يؤمنون به فهم هكذا يعيشون منذ آلاف السنوات
لا اكراه في الدين اليست هذه اية ام ان التخلف عندنا وصل الزبى اما اسلامنا فقد وصل حد الجهاله عند الغالبية العظمى فهذا سبب التقاتل بين المسلمين انفسهم والذبح باسم الاله هذا ,الههم لايرف له جفن عند انتهاك الاعراض واطلاق النار على رؤوس ناس اخرين ,اقسم انهم لايعرفون اسمائهم او افكارهم انهم يريدون الناس ان تكون لهم نعاجا وبباغاوات ناس في احسن الاحوال مرضى خرجوا توا من مستشفيات المجانين ,وكل من يوافقهم هو على شاكلتهم . هل وصلت جيوش الاسلام الى اندونيسا حتى اصبحوا مسلمين , ام اعمل ابو بكر البغدادي رصاصه في روؤس الماليزين حتى يدخل الاسلام الى رؤوسهم وافئدتهم
مالي ارى ان لبس الا صهيوني اخر لبس عمامة بدل قلنسوة وجاءنا بمذابحه في العراق وسوريا ليبرر لاخوته الصهاينه في فلسطين ما يفعلونه بغزة .هل هي مفارقة؟ لا اعتقد
ابحثوا بالدين ماشاء لكم البحث وابحثوا بالفلسفة والتاريخ ما شاء لكم البحث ولكن النتيجة واحدة هذا الطاعون الاسود لن يفرق بين مذهب واخر ودين واخر هذا الطاعون يفهم ان تكونوا جميعا عبيدا له لااكثر ولا اقل
الحقيقة التاريخيه هي بالوصايا العشر التي نزلت على موسي , لا تقتل , لا تسرق , لا تزني ,لا تشتهي إمرأة غيرك …الخ. كل هذه الوصايا كسرتها هذه الجماعات الجهاديه بإسم الله. فقتلوا أناس مسالمين في بيوتهم و إعتدوا على نسائهم و باعوهم. و هجروا أهلها و سرقوا بيوتهم . يفعلون كل الأفعال المخالفة لوصايا الله و يتهمون الأخرين بالكفر و يضعون أنفسهم أوصياء ع الناس و حكام , شيء غريب هذا التناقض و هذا النفاق.
الجلوس على الهوامش ومد أرجلنا بين السطور هو من أكبر مصائبنا … إن كان اليزيدي موحداً أم لا فهذا شأنه مع الله وليس معي لأن الله لم يوكل أحداً في هذا الكون على أحد بعد رسول الله المبلغ والنذير وليس المسيطر. أنا تحدثت عما رأيت وعرفت وخبرت ، ولا يعنيني كثيراً الجدل في إبليس والشيطان والجن والملائكة ورجال الله وأولياء الله والفروق بينهم لأن هذا البحث مضيعة للوقت والجهد في رايي. من أراد الطريق القويم وجده بسهولة بدون الدخول في كل هذه المتاهات التي لم يتفق عليها مفسران. لا يجوز لأحد أن يكفر الآخر لأن أمر الناس إلى الله مهما تكن دياناتهم ومعتقداتهم. فالناس لم تتفق على شيء في الكون حتى على وجود الله إلى هذه الساعة. المهم أن ناقل المعلومة ليس بالضرورة هو صاحبها أو فاعلها أو مؤمن بها أو ناكرها. لو عشنا في أوطاننا تحت فضيلة المواطنة بغض النظر عن الديانات لحلت كل هذه العقد والأمراض النفسية التي تصبغ خطاباتنا وتصرفاتنا وحقدنا على بعضنا.
يا نبيل العلي:
ألفت طرفك الكريم إلى ما جاء في كتاب الله من ءأياته التي ذكر فيها بعضا من أخبار رسله و أختار لك ما يلي:
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم إعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم * قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين * قال يا قوم ليس بي ضلالة و لكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي و أنصح لكم و أعلم من الله ما لا تعلمون * أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم و لتتقوا و لعلكم ترحمون * فكذبوه فأنجيناه و الذين معه في الفلك و أغرقنا الذين كذبوا بأياتنآ إنهم كانوا قوما عمين *
لم أرسل الله رسله إذا ؟؟!! و ها هم و قد أخرجوا رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة التي كان أهلها يعبدون الأصنام و لا تنسى ما حصل مع إبراهيم عليه السلام و قومه و أبيه معهم و أما قوم لوط فأمرهم عجيب ووووو !!!
فرحمة بنا من الله عز و جل لم نعرف عبادة الأصنام التي كانت متفشية في مكة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه و سلم و رغم الفارق الزمني بين بعثته و ما نحن فيه من زمان و نرى العجب العجاب من المعتقدات التي تفشت في الناس فمنها ما سبق لي و ان ذكرتها أعلاه !!!
جرب أن تعيش في قرية كل أهلها بهندوس فقط أو بشواذ جنسيا فقط ؟؟!! يا ويلك من النتيجة !!!!
أيضا :
تخيل كيف سيكون حالنا لو أن الله عز و جل لم يرسل أي رسول للبشرية جمعاء ؟!؟!؟!
منذ 1437 سنة والناس تدخل في دين الاسلام الذي ارتضاه ربنا للعالمين . ومنذ ذلك الزمن الفتوحات الاسلامية ما زالت مستمرة في الماضي حربا بالسيف وفي الحاضر بالحجة والاقناع في اميركا واوروبا واستراليا ، في مشارق الارض ومغاربها . وقد امرنا رب العباد ان نقاتل الكفار حتى يكون الدين كله لله . واستغرب كيف لمسلم ان ينادي بترك هؤلاء الناس على ضلالهم ولا يسعى لاخراجهم من الظلمات الى النور .والسلام على من اتبع الهدى .
{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم
لااکراه فی الدین
الاصل في التعامل مع غير المسلمين اما يكون من اهل الكتاب ( ايهود و النصارى ) فهؤلاء عليهم دفع الجزية الى المسلمين لكي يحموهم اما غير من الكفار فما الشهادة بان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و بغير الشهادتين يقتل رجالهم و تسبى نساؤهم هذا هو الحكم الشرعي و من عنده غير ذلك من الكتاب و السنة فعليه ان يزودنا به .
ان هؤلاء الايزيديون ليسوا الا كفرة فجرة لا يامنوا برسالة سيدنا محمد بل و تمادى بعضهم الى تآليه ابليس .
هذه العقائد الفاسدة يجب تخليص الامة منها
العقائد الفاسده يا أخي العزيز هي العقيدة الداعشية الوهابية التي لا تفهم غير سفك الدماء وقطع الرؤوس وكاننا ما زلنا بالعقود الوسطى! أن اليزيدية مثلها مثل عقائد أخرى كانت موجوده في هذه المنطقه قبل ظهور الأسلام وثم عاشت في كنف الدول الأسلامية ومنها الخلفاء الراشدين دون أن يمسها أحد بضرر فمن أنتم حتى تفتون بقتل فلان وتكفير علان. كيف بأمكانك أن تفرض عليهم الأيمان بشيء بحد السيف؟ ببساطة أما أن يكون الأيمان نابع من القلب أو لا يكون أبداً! للأسف أصبح لدينا عقول تعاني من أنفصامات بسبب عدم القدرة على التكييف مع أنفتاح العالم الحديث!! أمر محزن أن نرى العالم الأسلامي الذي كنا نتفاخر بأنفتاحه وتسامحع قد وصل الى هذه الدرجه من التعصب الأعمى ولن يصلح حالنا أبدا|ً ما لم نغير طريقة تفكيرنا هذه.
الاستاذ نبيل العلي : المعتقدات والمنظومة الروحية والاعتقادية لكل الجماعات الانسانية وليس فقط للجماعات الدينية تلعب دورا هاما في احداث العالم والحروب واخلاقها مثلا انظر الى داعش التيتستبيحقتل وحرب كل من يخالفها اليس هذا ناشئا عن معتقد عدم النقاش والارشاد الديني فيه يؤدي الى سفك دماء الناس وفوضى كونية ؟
بعد النبيصلى الله عليه وسلم علينا البلاغ وحمل راية الدين السمح العالمي الذي لا يقر ارهاب الجماعات ولا ارهاب الدولة ووجهتنا يجب ان لا تكون امنية في تقييم التوجهات الثقافية للجماعات الانسانية حفاظا على استقرار انظمة فاسدة مثلا
لللأسف يعيش حولنا كثير من الداعشيون. الذين يريدون بالسيف تغير معتقدات العالم و كأن الله لا يستطيع أن يغير من يشاء , و خلقناكم شعوبا و أمما لتعارفوا . و الله يهدي من يشاء . هل الله يريد شخص أن يعبده بالسيف و ليس من القلب.هل الله يرضى أن تقطع رؤس الناس. أليست هذه هي الظلمه بحد ذاتها و أين السلام في هذه الأفعال . من وكلكم بقراءة عباره تركضون بها و تقتلوا الأخر المختلف و تهجرونه و تعتدوا على نسائهم و تدعون بأنكم بهذه الأفعال تخرجون الناس من الظلمات إلى النور , الحقيقه أنكم في الظلمات و تسمعون عباره من شخص أو يدعي المعرفة بالدين لغاية في نفسه أو من يستأجره يحلل قتل الأخرين و تقومون بأفعالكم الشنيعة. للأسف في تاريخنا كثير من القتل و نحن نجمله و نجعل منها بطولات ليقتدي بها الجيل التالي مثل الدواعش. المنتصر هو من يكتب التاريخ و بالطبع يحرفه.
تحية احترام ومحبة إسﻻمية سلمية لكل من علق على فحوى هذا الخبر المؤلم حول اليزيديين المنكوبين وهم جاثون حفاة ، شبه عراة يتألمون جوعا واضطهادا! ترى من هؤﻻء اﻷجﻻف الﻹنسانيين الذين شردوا بني اﻻنسان من قراهم وافتكوا بيوتهم وسلبوهم فتياتهم ونسائهم واضطهدوا اأطفالهم وشيوخهم ثم أكرهوهم على الدخول في الدين اﻻسﻻمي او الجزية او الموت!؟ أيعقل في القرن الواحد والعشرين أن يخرج من أمة محمد ( صلعم ) ربوتات متزمة ملتحية ومتقمصة يزرعون الرعب في قلوب الناس أينما حلوا، يسفكون الدماء ويقطعون رؤوس “أعدائهم” بسوريا وشمالي العراق ويتبجحون افتخارا بأفعالهم اﻹجرامية على شاشات ا ﻹنترنت باسم ” الله أكبر”! ألم يحن الوقت للمسلمين من الخليج الى المحيط أن يفيقوا من سباتهم الطويل ويعارضوا هؤﻻء ” الخوارج الدمويين” في بﻻدهم كي يصححوا مسار دينهم التوحيدي المسالم والمتسامح مع كل اﻷديان اﻷخرى والمعتقدات والتوجهات البشرية في عالمنا الحديث؟
لكل إنسان الحق في اختيار عقيدته وممارستها بكل حرية أينما كان وليس ﻷحد الحق في تكفير اﻵخرين أو اضصهادهم أو تقتيلهم باسم اﻻسﻻم ﻷن ديننا الموحد ﻻ يكره أحدا على دخوله حتى ولو أن الدين عند الله اﻻسﻻم: فالله ترك للناس اﻻختيار ولم يأمر آخر أنبيائه بإرغام الناس على الدخول في اﻻسﻻم بل” قل يا أيها الكافرون( الرافضون لدين اﻻسﻻم ) ﻻ أعبد ما تعبدون وﻻ أنتم عابدون ما أعبد وﻻ أنا عابد ما عبدتم وﻻ أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكن ولي ديني”، أليس كﻻم الله عز وجل صريح بترك اﻻنسان لوحده يختار ما يريد اتباعه وعبادته؟
كذلك اليزيديون المضطهدون ظلما فلهم الحق أن يعبدوا ما يريدون بكل حرية وفي أمان !
“الناس صنفان : إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق”
الإمام علي .
ألفئة اليزيديه هي فئة ضاربه بالقدم وهم متكتمن جدا على معتقدهم الذي نحترم منذ اكثر من 1500 عام. لم تستطع كل الدول التي تتالت على منطقتنا بكل أطيافها,المتنورة أو حتى المظلمه والباطشه أن تغير من إنتمائهم او من أن تزيلهم لأنهم أبناء هذه الأرض.
هم لا يعبدون إبليس والطاؤوس هو رمز ل عزرائيل رئيس الملائكه حسب معتقدهم. . فنحن أمة مبتلاة بالتخلف ورفض اللآخر. ندعي عبادة الواحد الأحد ولكننا في حقيقة الأمر نحاول أن نسرق منه دوره الأزلي و نصدر أحكامنا على الآخرين بالإيمان أو الكفر.
ألطائفة اليزيديه في قلوبنا وأبناؤهم ابناؤنا ومبتلاهم أصابنا. ولهم منا كل العزاء والتعاطف والمحبة.
يا سيد طعس ارحمنا
نحن اكثر الامم تخلفا وأبعدها عن الدين الاسلامي السمح.
بالمناسبة طعس على وزن دعش. داعش لها نفس رأيك وانظر ماذا فعلت بالمسلمين قبل اليزيديين. الخليفة يلبس الساعة في اليد اليمنى لعدم التشبه بالغرب رغم ان الساعة الثمينة مصنوعة هناك.
يا محمد صيام:
خيالك واسع جدا !!!
هل تعلم أن دولة الخلافة الإسلامية بدأت بتحسين البنى التحتية في الأراضي التي سيطرت عليها !؟؟؟؟! ؟
و أنها بدأت بالتعليم ووووووو
و هل تعلم أن دولة الخلافة الإسلامية هي بدولة حقيقية بدأ أعداؤها يعترفون بها ؟؟؟!!!
و هل تعلم أن دولة الخلافة الإسلامية قد غنمت من الجيش العراقي في الموصل العتاد العسكري لأربعة فرق كاملة و من أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية خاصة ؟؟؟!!!
و هل تعلم أن هناك خبراء في جيش دولة الخلافة الإسلامية هم من كانوا من خيرة ضباط الجيش العراقي السابق ؟؟!!!
ان لم اكن اخلصت في طاعتك, ,فانني اطمع في رحمتك , وانما يشفغ لي انني قد, عشت لا اشرك في وحدتك . الدين : لا اله الا الله محمد رسول الله .
يا عباد الله..يا ناس عيشوا إنسانيتكم وأتركوا الخلق للخالق! فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم مّن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم إنّ اللّه عليم خبير.
ويقول جلا جلاله: قل يا أيّها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد مّا عبدتّم، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولي دين.
مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
الاخ تموز من الامارات اين هي فتوى الازهر التي ادعيتها ارجو ان تنشرها قبل ان تنسب للقوم ما لم يقولوه وانا هنا انتظرك ومتاكدة ان هذه الفتوى ليست موجودة فانشرها مع رابط منسوب للازهر حتى لا يكون حدس تنسب به ما لا اصدق ان الازهر افتى به ؟
ثانيا هل افهم من قولك ان الله لا يحاسبني على فعلك ولا يحسبك على عملي انه لا يحاسبنا على البلاغ ( البلاغ نحن محاسبون عليه ودعوة الناس الى الاسلام فريضة لمن يعتنق الاسلام دينا وهذه معلومة قطعية في كل الديانات التبشيرية الغير عنصرية فهل تدعو الى انانية حضارية والى التقصير الديني ا،نعم ان لم ندعو الناس الى الخير وان لم نعكس ثقافتنا الاسلامية الراقية المتسامحة نعم الله يحاسبنا ان لم نبلغ غيرنا وان لم نعلم غيرنا ما تعلمناه اليس زكاة العلم النشر واليس التذكير فريضة الانبياء وورثتهم واليس الله لعن بني اسرائيل لانهم لم يقوموا بهذه المسؤولية فسكتوا عن المنكرات ؟(لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذللك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكرفعلوه )، فهل تريد لنا ان نشبههم حسنا اسكت عن داعش ولا تستنكرجرائمهم لانك لن تحاسب واسكت عن ارهاب الميغ وارهاب حزب الله لان الله لن يسالك هل هذا منطق قابل للصرف ؟
ثالثا : اتمنى عليك ان تقدر ان النقاش في موضوع الحريات العامة والعلاقة مع غير المسلمين وتصنيف المسلم وغير المسلم كل ما يتعلق بفقه التكفير والدماء امر خطير ومسؤوليةانسانية و دينية واخلاقية وحضارية و هي امور قاد الجهل فيها الى نموذج خارجي سني هو داعش واخر شيعي هو حزب( الله ) كلاهما قتلوا ابرياء واجلوا سكان وطهرواعرقيا ودينيا الحزب في حمص والقصير وعرسال وبعض المناطق السورية واين هو الاخ حكمت ليقول لك ان الجهل هو عدو كل شيء في عالمنا كما هي عادته الجميلة وان تقارعت معه بالسيف واختلفت معه اختلافا عميقا نحن نواجه نموذجين اسلاميين قاتلين ارهاب داعش الخارجي( السني ) فيسنجار والموصل وارهابداعش ( الشيعي ) حزب ( الله ) ( في حمص والقصير وسوريا ولبنان وعرسال وكلا الارهابين ناشئين من منظومة فقهية ودينية موبوءة الاولى تبرر قتل ومحو الاقليات والثانية تبرر ارهاب الدولة والظلم السياسي وتهجر الاكثرية
وزارة المستضعفين عاصفة الثار ام ذر الغفارية منشقة عن النسخة الشيعية من داعش حزب ( الله )
اختي الكريمة:
اولاً: هذا نص الفتوى:
فتوى الأزهر الشريف وبتوقيع رئيس لجنة الفتوى الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي التي نشرتها صحيفة القبس الكويتيه في عددها الصادر بتاريخ 2/10/1983 و هذا نصها:
( نفيد بأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:- “بني الاسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقامة الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا” ومن هذا يتضح أن الاسلام الكامل يتحقق ظاهرا لمن اتى بهذه الاركان الخمسه مختارا . وجاء في حديث أخر :- “من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه” ، وجاء كذلك في حديث ثالث :- ” أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأني رسول الله فاذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله” ومن هذا يتضح أيضا أن من نطق بالشهادتين مختارا فقد ثبت اسلامه مع ملاحظة التفاوت في قوة الاسلام وضعفه بالنسبه لمن أتى بالاركان الخمسه ومن اقتصر على الشهادتين فقط، وحيث أن طائفة الدروز ينطقون بالشهادتين ويؤمنون بالقرآن وبما جاء فيه من أحكام تتعلق بالتوحيد وبالتشريع ولا يحصل منهم بجانب ذلك اشراك لأحد مع الله ولا مناقض للاسلام في قول ولا عمل فهم مسلمون ولا يجوز لأحد حينئذ أن يتهمهم بعدم الأسلام، فأن اتهامهم بعدم الأسلام يثير الفرقه بين الجماعه الأسلاميه وربما كان هذا الأتهام مقصودآ لتلك الفرقه ، ولذلك نهى الله عن هذا الأتهام بقوله تعالى :- ” ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا” والله تعالى أعلم)
الشيخ محمد متولي الشعراوي، شيخ الأزهر الكريم يؤكد في كتاب رسمي موقع و مختوم بختمه بأن الدرزية هي طائفة من طوائف المسلمين يجوز شرعا التزاوج بين أفرادها و أفراد الطوائف المسلمة الأخرى.
ثانياً: ما قصدته بالمحاسبة ليس التبليغ ولا السكوت كما فهمتي بل محاسبة الفرد عن اعماله وليس اعمال غيره.
ثالثاً: انا ضد كل من يصنف الناس، فكيف تتهمني بإني اصنف كافر او مسلم؟؟!! هذا الموضوع وليس عندي
وشكراً
من اراد منكم ان يصلي قليغلق بابه ويصلي وابوه في السماوات يسمعه و الي في دين اي انسان المهم يكون مسالم محب للناس لا يستعمل الارهاب والقتل والى السيده خالده البابا فان تعليقك ممتاز
الايزيديون شعب مسالم لا يحملو ساطورا ولا سيفا ولا يدعون اد الى دينهم ادن هم شعب مسالم بينشرب كاسهم
إلى سعدو و غيره:
إذا نحجت الدولة الإسلامية في فرض سيطرتها على منطقة ما من الأرض تدعوا الناس الآخرين المقيمن عليها إلى دين الله , فمن يؤمن منهم صار منهم أي من المسلمين و من لا يريد أن يسلم له ذلك أيضا شرط أن يدفع الجزية للدولة الإسلامية عن يد و هو صاغر و بعدها تحفظ له كافة حقوقه و منها حمايته و لا يتعرض إليه في أي سوء من أي من المسلمين كان من كان و بل تحرم الجنة على المسلم إذا آذى أي من المعاهدين الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية !!!
الدين لله والوطن لبجميع
تحية لك أخي تموز من الإمارات على جهدك وبحثك وراء الحقيقة.
المسلمين في الشرق معجونين عجن بالدكتاتورية وبالأخص الدينيه الي يسمع طعس مادري عطس يفتي راح يكره الاسلام ليوم يبعثون، كرهتونه بديننا يا دواعش
اولا : هذا نص مشيخة الازهر ممثلة بالشيخ عبد المجيد سليم الذي تولى المشيخة في حين لم يصل الشيخ السبكي الى موقع مفتي المشيخة الازهرية ( هذا اذا سلمنابمصدر الفتوىالمنسوبة والتي اجتهدت كي احصل على مصدر علمي موثوق لها فلم اجد ، راجية منك ان تنتبه الى ان هذا الحكم من القطعيات المتفق عليهابينالعلماءالاربعة فلا يمكن لاحد ان ينقضها لانه ينقض اجماعا / كما لا يمكن لاحد ان ينسب الاخو الدروز الكرماء الى الاسلام لانهم هم انفسهم يعرفون الفرق بين مدرستهم الدينية وبين مدرسة الاسلام ولو وقع التشابه الكبير والتي لا يناقش فيها احد ووقع عليها الاجماع الذي لا يمكن نقضه بفتوى منهنا او هناك وبلا دليل قال مفتي الحضرة الازهرية الشيخ عبد المجيد سليم -رحمه الله- عن الدروز: .
وسُئل -رحمه الله- عن رجل درزي أجرى عقد نكاحه على امرأة سنية من أشراف النساء، فهل صحَّ هذا العقد، وهل يَحِلّ لذلك الرجل الدرزي أن يدخل بتلك المرأة السنية؟
فأجاب -رحمه الله- قائلاً: “نفيد بأنَّه قد قال ابن عابدين في باب: “المرتد” من الجزء الثالث من “رد المحتار” بعد كلام ما نصه: “تنبيه: يعلم مما هنا حكم الدُّروز والنيامنة فإنَّهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح، وحِل الخمر والزِّنا، وأنَّ الألوهية تظهر في شخص بعد شخص، ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون: المسمى بها غير المعنى المراد، ويتكلمون في جناب نبينا -صلى الله عليه وسلم- كلمات فظيعة، وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة، وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يُلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف، ونَقل عن علماء المذاهب الأربعة أنَّه لا يَحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيره، ولا تحل مناكحتهم.
مع الانتباه انني التي اكتب لك سكنت فترة لا يستهان بها مع اخوات منالطائفية الدرزية الكريمة واؤؤكد لك ان مراجع الطائفة الدينيون لا يقولون عن انفسهم مسلمين البتة ولديهم منظومة معتقدات كلها تختلفعن الاسلام من حيث اصول الاعتقاد فارجوك عندما تتصدى لاي مسالة من المسائل ان تتمتع بالعلم والقراءة الجيدة حول اصول الاسلام وانا هنا لا تهمك اخي بالجهل بلبضرورة التريث لان هذا الموضوع يحتاج الى متخصص وليس الى حفن ونقل فتاوى منبوذة ما انزل الله بها من سلطان ويعرف البسيط في العلوم الشرعية مدى انحرافها :
* على فرض صحة ما ( تدعيه ) وانا هنالا اكذبك ولكنني متاكدة من قطعيةالحكم بعدم (اسلام اخوتنا الدروز) لان اصول الاعتقاد عندهم تختلف كما الشعائر كما انهم يمنعون اي انسان من الدخول في دينهم ( دينهم قومي وليس تبشيريا ) فهذه الفتوى مردودة على مصدرها وهم كذللك لا يؤمنون بالاخرة ويقولون بتناسخ الارواح رعاية للعدل الالهي ولا يبيحون الزواج بين اي درزي او درزية وبين اي دين اخر ويحكمون بالردة على من تفعل ذللك ولا توبة لها ولا يقرون بالنبوات بل يمنحونها مثلا لسلمان الفارسي وينكرون اصولا كثيرة
*ومعلوم بلا جدل ان من انكر اصلا اعتقاديا يتعلق بالاخرة او الله او خالف نصا قطعيا في كتاب الله ليس مسلما
* الطائفة الدرزية الكريمة وهم مصممون على خصوصيتهم الدينية التي تخالف اصول الاعتقاد واخلاقهم وطباعهم قريبة جدا من المسلمين اكثر من ذللك هناك غيبيةعقائدية لا يسمح للدرزي بافشاء سر دينه وقد اجريت العديدمن الحوارات مع رجال دين دروز لم ينسبوا انفسهم ابدا الى الاسلام و(كما احب ان اؤكد لك ان الشيخ السبكي هو مثار جدل في كثير من الفتاوى ولايشكل ماعرضته اي مرجعية اما فتوى شيخ الازهرفي الاخوة الدروزفقد تقدم نصها راجية منك ان تنتبه قبل النقل لان ما وقعت عليه الى الان لا يعدو كونه نقل نقله قارئ عن جريدة القبس ولوسلمنا جدلا بصحة هذا النقل فهذه الفتوى مردودة على اصحابها لانها خالفت اجماع الائمة الاربعة ولان المحاكم الشرعية في لبنان لا تعقد اي عقد زواج بين الدروز والمسلمين لان هذا ناقض لمذهبالمسلمين ومذهب الدروز على السواء لانهم لا يلتقون مع الاسلام الا في جزئيات ودينهم خليط من البوذية والاسلام والمسيحية ولا يشهرون عقائدهم وتفضل بقبول فائق الاحترام وما تكلمت عنه هو التبليغ وليس العمل فما دخل العمل في موضوع التبليغ انت تكلمت عن الحساب في تعقيبك وانا كنت في مقالي اتكلم عن التبليغ فارجو ان تكوندقيقا في قراءة ما اكتب وتفضل بقبول الاحترام والشكر
* الاخوين ابو عبد الرحمن من الامارات والاخ طعس انتما مسلمان مخلصان فهمتما ان هناك حديثا بل عدة احاديث تؤكد على ان النبي صلى الله عليهوسلم كان اذا بعث بعثا طلب من قائد هذا الجيش ان يدعوهم الى الاسلام فان ابوا فالجزية فان ابوا فالسيف ، وانا اشدد عليكما اخواي ان الذي يحق له ان يفتي لا يجب ان يكون ناقلا لحديث بل يجب ان يستقرئ كل روايات الحديث وكيفية تطبيق النبي صلى الله عليهوسلم وصحابته الكرام للحديث ويكون عالما باصول الفقه وفقه المصالح الشرعية والمقاصد العامة للشريعة الاسلامية وبوصفي متخصصة في فقه الجهاد في الاسلام فارى واجبا علي بيان المقصود من هذه الخصال الثلاث والتي دفعت كثيرا من الشباب المسلم الى اعتبار ان داعش (طبقت السنة) وساحاول تجزئة التعليق واختصاره ما استطعت حتى اضمن النشر وعدم ضياع الجهد :
* هذا الحديث له مقصد واحدوهو مقصد قطعي من مقاصد الشريعة الاسلامية وهو اسلام الناس اسلاما صادقا طوعيا واسماعهم دعوة الله وتبين لي بعد البحث ان اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في تطبيق الحديث اختلف من بلد الى بلد ومن قوم الى اخرين بحسب هذه المصلحة فمنهم من لم يفرض عليهم جزية ومنهم من هادنهم بلا سيف ومنهم من بعث لهم سرايا دعوة لا قتال دون ان يخيرهم وبالتالي هذا الحديث يدور مع هذا المقصد وجودا وعدما تاجيلا او تعجيلا .
* ثانيا السيف المقصود ليس سيفا ضد شعب غير مسلم لاكراهه على الاسلام بل ان الجهادشرع من اجل كسر السلطات الظالمة التي تحول بين الناس وبين سماع الاسلام او حرية الدعوة اواعتناقه او ممارسة شعائره اذن السيف موجه الى السلطة وجيشها لا الى عموم الشعب من غير المسلمين وهذا ما تؤكده ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم،بل ان من علماء الاسلام كالزهري مثلا من يقول ان اغلب المهادنين اسلموا لما عرفوا الاسلام ، ومنهم من بلغهم بسرايا للدعوة فقط وبدون هذه الخصال بدون قتال ابدا او جزية فكما علينا ان ننقل الحديث على انه سنةرسول الله علينا ان نتقيد باسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي راعى هذا الهدف في تطبيق الاحاديث .
* وقبل البدء يتوجب علي ان ابين ان الجهادفي الاسلام وخصلة السيف المذكورةفي الحديث شرع للمواجهة العسكرية مع سلطات الدول التي تمنع وصول الدعوة او اعتناق الاسلام او ممارسة شرائعه او تضطهد المسلمين ولم يشرع لاكراه الناس على الاسلام لان اعتناق دين مايحتاج الىبحث ومدة واختلاط قبل ان يقرر الانسان الاعتناق من عدمه فلو ان هرقل سمح للدعاة المسلمين بالدعوة الى الله في اراضيه لما اشهر عليه سيف الدولة الاسلامية وهذا سابينه عبر الادلة التالية :
*اولا الخصلة الاولىالمذكورة في الحديث ( الدعوة): لا تتحقق الا بعد مدة تستوفى فيها كل وسائل التبيلغ بالتلفزيون والاذاعة وارسال الدعاة والوعاظ والاحسان الى الناس حتى يختاروا الاسلام طوعا لا كرها فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرق ثلاثة عشر عاما لينقل قومه من الظلمات الى النور ويحدث ثورةعقائدية في مجتمع وثني عريق يقدس الباطل وفي بيئة مركزية في الكفر والضلال ( الكعبة المليئة بالاوثان ) ولم ينجح بذللك بكبسة زراو تلويحا بسيف كما تفهم وتفعل داعش بل ان اغلبسراياه لم تكن سرايا قتال كما توهمتما بل سرايا دعوة :
*وهذه امثلةعلى ما اقول :
*كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعثا( لقتال سلطة ظالمة تمنع الدعوة الى الاسلام وتمنع الناس من سماعه قال :
(تألفوا الناس ، وتأنوا بهم ، ولا تغيروا عليهم(اي لا تهجموا عليهم هجوما حربيا وتهاجموا قراهم ومدنهم ) حتى تدعوهم ، فما على الارض من اهل بيت من مدر(بيت من طين اشارة الى المدن والارياف ) ولا وبر( اي (الخيام وبيوت الشعر في اطراف البادية البعيدة عن المراكز الحضارية ) ، الا ان تاتوني بهم مسلمين احب الي من ان تاتوني بابنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم ). .
*قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عن الحبشة التي كان يرجى فيها اسلام الناس دون عرضهم على الخيارات التي ذكرتها والواردة في القران كنص اساء الكثيرون فهم انه يخضع لمصلحة اسلام ا لناس وجودا وعدما وتاجيلا اوتعجيلا :قال (اتركواالحبشة ما تركوكم )لانه كان يرجى ان يسلموا بعدوقت ( طالما انهم سالموا المسلمين ولم يعتدوا عليهم ) وهنا لم يسمح بتخييرهم بين الخصال الثلاث ذللك ان النجاشي حاكم الحبشة لمادعاه امية الضمري الى الاسلام ( _وهوغيرالنجاشي الذي هاجر المسلمون اليه قال هذا النجاشي- مستمهلا : : ((ولكن اعواني من الحبشة قليل فانظرني حتى اكثر الاعوان و ألين القلوب ) اي اعطني مهلة لكي احضر ارضية للاسلام بالدعوة والكلمة الطيبة فتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام للامرجاء في سياق اعتبار لمصلحة عليا هي مقصد الشرع في الخصال الثلاث وهي الدعوة تألف قلوب غير المسلمين الى الاسلام وعدم اخذهم بالشدة .
* (قال ابن اسحاق وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حول مكة السرايا تدعو الى الله عز وجل ولم يامرهم بقتال .
وجاء في فتح الباري : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين افتتح مكة الى بني جذيمة داعيا ولم يبعثه مقاتلا
*واورد ابن القيم فيفي زاد المعاد عن البيهقي ما فحواه ان رسول الله بعث خالد بن الوليد لدعوة اهل اليمن ثم عاد خالد ولم يؤمنوا فبعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاقام الصلاة ودعا الى الله فاسلمت همدان
ثالثا : الدليل على ان هذا الامر خاضع لهذه المصلحة ولفقه المقاصد وللسياسة الشرعية _ وليس نصا لا يجوزتجاوزه كما تظن اخي_ هو فعل عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقبوله صلح نصارى تغلب بدلا عن الجزية وقاس عليه علماء كثر ومن اعلم علماء اهل السنة والجماعة ومن اذكى الفقهاء قلبا الشيخ المرحوم محمد ابو زهرة الذي قدم مشروعا فقهيا حول ان الاخوة من غير المسلمين من رعايا الدولة الاسلامية والذين يحملون جنسيتها يمكنهم ان يدفعوا بدلا ماليا هو زكاة واقترح مساواتهم بالمسلمين (قانوا لا لا عبادة لانهم لا يعتقدونبها اعتمادا على صلح عمربن الخطاب مع نصارى تغلب وعدم الزامهم الجزية التي رفضوها واعتبروها صغارا وذلا واصروا ان يدفعوا ضريبة لا جزية وهذه الضريبة هي ضريبة مواطنة لمن يحمل جنسية الدولة الاسلامية ولو لم يكن مسلما ( اي اهل العهد ) مع الانتباه ان الجزية لا تفرض على الفقراء ولا النساء ولا كبار السن ولا العبيد ولا الصغار بل يعطى لهم ثمن زكاة المسلمين اكراما وتقريبا لهم من الاسلام ويتمتعون بضمان اجتماعي وحقوق معنوية ومواطنة تماما كما المسلمين الا في منصب رئيس الدولة الاسلامية ( الامامة العظمى ) او الخلافة فلا بد ان يكون مسلما اصليا ( لضمان ولائه وقدرته واعلميته وتقواه )
*والخصال الثلاث التي مارسها الصحابة لم تكن كبسة زر بل دعوة تحتاج الى نقاش وتوضيح لكل شيء ولا تفرض الجزية الا بعد استنفاد الدعوة وتكون نوعا من صيانة حرية الاعتناق لمواطن غير مسلم وتمتعه بجنسية الدولة الاسلامية التي هي الاسلام مع المحافظة علىحقوق مواطنتةفي دولة جنسيتها الاسلام وهي ضريبة يدفع مثلها المسلم بل اكثر منها بل ويعطي المسلمون ثمن الزكاة لغير المسلمين من رعايا الدولة تحببا وتقريبا لهم الى الاسلام والا لو كان السيف لاجبارهم او موجها لهم لا لسلطات بلادهم القمعية لما قبلت اصلا الجزية ولو كانت تمييزا لما دفع المسلمون اكثر منها في عبادة الزكاة بل وادوا ثمن زكاتهم لاهل الكتاب.
وزارة المستضعفين عاصفة الثار ام ذر الغفارية جريحة فلسطينية متخصصة في فقه الجهاد منشقة عن النسخة الشيعية من داعش حزب ( الله )
* الخلاصة : الدولة الاسلامية هي حكومة تنشا باختيار مجموعة انسانية للاسلام عقيدة ومنهجا وتشريعا وتبدا من القاعدة الشعبية الى اعلى الهرم وليس بالعكس او بانزال جوي او طحشة عسكرية ( على طريقة كبسة الزر وداعش ) ويترشح لخلافتها من اشتهر بين العلماءوالعوام بالتقوى ( العدالة ) والعلم ( الاجتهاد المطلق في كافة فروع الدين ) ويتنعقد شرعية له ببيعة الامة لا فريق منها له على السمع والطاعة ولا تكون بالقوة الحربية العسكرية او بالبراشوت وكل معارك الاسلام حتى الفتح الاسلامي كانت ترمي الى كسر سلطات الدولة الظالمة التي تمنع الناس من سماع دعوة الاسلام او تمنع الدعاةاوتضطهد من اسلم وليس الى غير المسلمين من عموم الناس ولهذا فداعش هذه تنتهج منهجا هو منهج الخوارج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بل ان بعض الروايات الشرعية تشير الى ان اصحاب الرايات السوداءسيقتلون المسلمين شر قتلة ( خوارج ) .
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الاخت غادة :
نشكرك على التوضيح و نتفق معك ان الدروز و الايزيدية و النصيرية غير مسامين و عقائدهم تختلف عن عقيدة التوحيد .
و قد اراد احد الاخوة من الامارات ان يتزوج فتاة درزية أو علوية و كان لا يعلم عن عقيدتهم انها مختلفة و ذهب و سأل العديد من المفتين في الدولة عن ذلك فكان جوابهم بالاجماع أن عليه قبل أن يتزوجها أن يذهب بها الى اي محكمة شرعية لكي تعلن اسلامها قبل الزواج منها ! ! ! ! !!!!!!!!!
و الا فان الزواج باطل باطل باطل ! ! ! ! !
ومن لديه شك في هذا الكلام فعليه أن يتفضل و يسأل أي من كبار المفتين في اي دولة اسلامية و يسمع الجواب
من يرتضي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه
بعد قرائتي لمعظم الردود توصلتُ الى استنتاج منطقي ان المرحوم العلامة الفيلسوف جبران خليل جبران هو الاصدق من بين جميع الشيوخ وفتاويهم التي تكفر الآخرين وكانهم هم من حملة العرش الثمانية لا احدٌ سواهم .
بحسب رد الاخت غادة الشاويش وسردها المطول واستعانتها بشيخ الازهر الشيخ عبد المجيد سليم وهذا بدوره استعان بابن عابدين في تكفير الدروز( الموحدون) اقول ورزقي على الله ان قصص الديانات وروايتها تنخرط في مربعات الاسطورة والخرافة.
بما ان الامر هكذا وليس غير ذلك فلم يبقى لي الا ان استعين بقول كارل ماركس″ الدين افيون الشعوب”اوكما قال جبران :
والدين في الناس حقلٌ ليس يزرعه …..غير الألى لهم في زرعه وطرُ
من آملٍ بنعيم الخلد مبتشر…..ومن جهولٍ يخاف النارَ تستعر
فالقوم لولا عقابُ البعث ما عبدوا….رباً, ولولا الثوابُ المرتجى كفروا
كأنما الدين ضَربٌ من متاجرهم …ان واظبوا ربحوا , او اهملوا خسروا
ان قتل داعش للايزيديون لا يوصلهم الجنة , كذا فان عبدة الشيطان لا تؤنسهم مساكن جهنم والسلام
الاخ ابو عبد الرحمن : حتى الاخوة الدروز لا ينسبون انفسهم الى الاسلام لكنني اشعر ايضا انهم مسلمون مفقودون اقرب الناس الى الاسلام في لبنان هم اخوتنا الدروز واتذكر ان طالبة درزية كانت جارة لي في بيت الطالبات وكان معي في شقة الطالبات اخوات درزيات اسلم بعضهن اسلاما صافيا كنا نجلس وندعو الله معا حتى اللواتي لم يسلمن كن يبكين من الدعاء لانهن قريبات جدا من الاسلام كنا نسهر الليالي معا يشربن متة الجبل ويعبرن عن طيبة اهله وجمال عاداته ، هذه الطالبة خطبها شاب مسلم سني قالت لييومها انا اعلنت اسلامي اهلي نبذوني وهددوابقتلي
لانني مرتدة ماذا افعل قلت لها هل خطيبكالمسلم امين عليك اياك ان تذهبي( خطيفة)
ومعنى الخطيفة ان تهرب فتاة مع شاب تحبه ليتزوج بها واهلها غير موافقين وهذه كثيرة الوقوع عندنا فيلبنان بسبب اختلاف الاديان والمذاهب في الدين الواحد ، سالتها
هل اسلمت لاانك تحبيه ام لانك مقتنعة ؟
قالت لي لا والله انا اسلمت من قلبي قبل ان ارتبط معنويا به واحبه واتمنى ان اكون زوجته حاولت ان اقنعها كثيرا ان تقنع اهلها توسط احدا ، لانه ايضا من الجناية عليها ان تكون بلا اهل ماذا لو اكتشفت بعد حين ان هذا المسلم ليس بالصورة التي تمنتها وماذا لو اختلفت معه لنيستقبلها اهلها او يحميها ابوها وابسط كلمةستسمعها (اهانة كبيرة لانهارضيت بالزواج بلا اذن اهلها ) كانت مسكينة وحاولت ان احل مشكلتهاوذهبتالىدار الفتوى طبعاوليها القاضي لكنني بقيت الى اليوم فيقلق
لان وضع فتاة متزوجة بلاسند من اهل يبقى مخيفاان انقلب الزوج او اهله اقول انني احببت جدا اخوتنا الدروز وكنت ازورهم فيجبل لبنان واعجب بعاداتهم الشرقية وطيب قلوبهم وصراحتهم اتذكر سهراتنا ونحن نتناقش في تناسخ الارواح الذييؤمنون به وبعضهم ممن ربما تجاوز دينيا يبوح لي بالاسرار الدروز في ظني كما الايزيديون اخوة اصلهم مسلمون طرا على عقائدهم تزوير واختلاف عنالاسلام واجبنا مؤاخاتهم احتضانهم ورعاية حقوقهم المعنوية والحفاظ على كرامتهم الدينية واهداءهم سماحة الاسلام فعلا لا قولا وسيكونون مسلمين حسن اسلامهم اكثر منا جميعا
وزارةالمستضعفين عاصفة الثار ام ذر الغفاريةجريحة فلسطينية منشقة عن النسخة الشيعية من داعش (حزب الله )
الاخ عبدالرؤف بدران اختلاف الناس فيما يعتقدون وتعدد ارضياتهم الثقافية امر طبيعي واما انني لم احكم باسلامالاخوة الدروز فهذا تنبيه على اننا نتحدث عن ثقافتين دينيتين مختلفتين عندما نتحدث عن الدروز والمسلمين كمجموعات انسانية لها معتقدات وشعائر وحدود ثقافية تحدد كل مجموعة انسانية فيها حدود المنسجم معها والذي يحمل هويتها الثقافية او الاخرالمختلف عنهاوالذي يحمل هوية لها مضامين ثقافية وشعائرية مختلفة ( وهذا لا يعن يصراعا عسكريا او استباحة دماء فارجو عدم الخلط ) .
* اخيرا انا لا اعتقد ان الدين افيون الشعوب لان الدين يا استاذ عبد الرؤوف هو منظومة معتقدات لا تشبه بعضها بعضا فمثلا فيالاسلام الدين كان باعثا هاما على الثورة على الظلم وعدم قبول استعباد الانسان لاخيه الانسان وانظر مثلا الى دور رجال الدين المسلمين فيالثورةعلى الاستعمار ستكتشف ان الدين كان افيون الشعوب في اوروبا القرون الوسطى وفي روسيا القيصيرية لما كان عليهم ان يقبلوا بظلم القياصرة وفساد رجال الدين الفظيع وظلمهم للناس وتغطيتهم على عورة السلطات الظالمة (عمرالمختار مدرس القران الكريم بفجر ثورة على المستعمر في ليبيا ، عز الدين القسام في جيلة ضد الاحتلال الفرنسي وفي فلسطين ضد الانجليزوالصهاينة ( رجل دين ازهري ) ، هذا على سبيلالمثال طبعا لا الحصر لاننياتجنب الاطالة بلاننيازعم انه فيالشرق الاسلامي يكاد لا يخلو تاريخ ثورة عن دور مكزي لرجل دين .
*اما ان الناس تعبد خوفا وطمعا انا اتفق معك ولكن ليس مطلقااستاذ عبد الرؤوف فقد سجل لنا التاريخ حالات انسانية تاله فيها البشر حبا لجمال خالقهم وعشقا لعظمته وولاء لالوهيته بدون خطوط الخوف والرجاء ، ولكنني متاكدة ان النفس الانسانية يختلف فيها معيار الصلاح والفجور (بحسب قوانين الخير المتفق عليها انسانيا ) وان خط الخوف موجود في النفس الانسانية انظر الى اولادك وتلاميذك ستفهم ان هذا ليس نقصا في اي منظومة اعتقادية تستخدم الترغيب والترهيب ، بل نوع من الانسجام مع طبيعة النفس الانسانية التي تحمل خط الخوف وخط الرغبة في تكوينها ما يعني اخي ان بعض النفوس لا تترك الاجرام الا بالعقوبة او بالتخويف منها وان بعضها لا ينفع معه التخويف بل الترغيب بالثواب الا تعامل الحكومات والمجتمعات نفسها وفق هذه القاعدة عند تشريع الجنايات والمكافات والاوسمة والا تعامل اولادك وفق هذه القاعدة ؟، وهناك بعض اخروصل لى الحقيقة حقيقة اننا عباد ناقصون ولسنا الهة كاملة ونحتاج الى الكمال عند نقصنا ومعنى الكمال المطلق هو الله من وجهة نظري واؤكد لك ان عالما بلا دين هو عالم يملؤه الخوف والجريمة والمادية المتوحشةالحيوانية الشيوعية قدمت لنا تجربة فشلت انسانا وحضارة وانصافا وعدلا فهل ان الدين افيون الشعوب ام فطرة الشعوب حتى لو اختلفت في مفردات الدين وعنوانه ؟
وزارة المستضعفين عاصفة الثار ام ذر الغفارية لفهم التنوع الانساني وخطوط الخير والشر واهمية المنظومة العقائدية والاخلاقية والروحية لانها تشكل دوافع للافراد والجماعات في افعالهم خيرها وشرها وحروبهم واخلاقهم وعلاقتهم مع الاخرين من بني جلدتهم ومن اخوتهم في الانسانية
تحية للأخت غادة على جهدها المشكور في توضيح الأمور.
مختصر الكلام الدروز والعلويون ( النصيرية) ليسوا مسلمين فهم لا يؤمنون باي من أركان الأسلام وليس لهم مساجد ويبيحون الزنا وشرب الخمر. ويخلط الكثيرون – خصوصا أخواننا في المغرب العربي- بين العلويين والشيعة مع أنه لايوجد أي رابط بينهما (اللهم الا المنفعة السياسية المؤقتة).
الاخ بدران الهمتني ابياتا مكسرة احبب ان اصحح بها الابيات التي تدعي ان الدين تجارة لهاوطر :
والدين في الناس حقل ليس يزرعه غير الذين اذا ما ابصروا شكروا
من آمل بنعيم الخلد مبتشر ومن تقيٍ يخاف النار تستعر
والناس لو انهم بالبعث قد كفروا لاشعلوا الارض نيرانا لها شرر
ما كان يردعهم عن ظلم أنفسهم ايات نهي عن الاثام تنتهر
لو كان جلهم بالبعث معتقدا لما رأيت طغاة افسدوا نشروا
ظلما وتقتيلا قصفا وتشريدا حربٌ وموتٌ وطغيانٌ فاسقٌ أشرُ
لما رايت شهيدا باع دنياه لما رايت رهبانا في الدير قد أسروا
منعوا رغائبهم عن كل منفعة عبادة الله لها الاعمار قد نذروا
لما رايت كريما جاد مستترا بكل ما عزَ المال والدرر
ما يحمل المرء عن ترك شهوته؟ ما يلزم القوم احكام بها حصروا ؟
بدران لو كان الدين منفعة لما رايت سجونا اصحاب اللحى بها حشروا
لكان فسقٌ وماٌل منجاة أغلبهم من مدلهماتٍ كبارٍ لها ضرر
الله نور السماوات الارض فتنته لنورهسجدت شمس من خلفها قمر
وزارة المستضعفين عاصفة الثار تعتذر عن التكسير للسرعة والاستعجال
جريحة فلسطينية منشقة عن المنظمة التكفيرية الداعشية (داعش الجناح الشيعي ) التي
تطلق على نفسها اسم حزب ( الله )
*تنبيه : ملاحظة للامانة العلمية الدروز الذين اختلطت معهم لا يبيحون الزنا باي شكل من الاشكال وهذه نقطة يجب ان نفرق فيها بين دروز الماضي( الذين قصدهم ابن عابدين ) ودروز يومنا فاقتضي التنويه ، بل ان العفاف لديهم خلق بارز في رجالهم ونسائهم وكذللك الحشمة في لباس النساء اللواتي يدخلن الخلوة للعبادة (شيخة درزية لها حق الاطلاع على سر الدين ) يلبسن لباسا هو عبارة عن ثوب اسود طويل الى القدمين ومع شاشة بيضاء يغطين فيهانصف الوجه السفلي (الفم وجزء من الانف ) فالطائفة الدرزية الكريمة فيها عفاف بارز جدا ومحافظة عالية بل انهم يحرمون تعدد الزوجات واكل الملوخية والتدخين ولهذا تلتقيمنظومتهمالاخلاقية كثيرا مع المسلمين وكذللك لديهم عاشور الاضحى ويعيدون فيعيد الاضحى ايضا
أنت تضيعين وقتك فالمعزوفه الطائفيه عفا عليها الزمن
وهي لا تستقر ألا في عقول المرضى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى كل من ينادي بحرية الاعقتقاد اقول بأن جميع البشرية تعيش في عالم واحد وليس مجموعة على الارض والاخرى على المريخ وان الصلاح والفساد يؤثر على الجميع وتصوروا لو انه ليس هناك دين اسلامي يحل الحلال ويحرم الحرام وليس هناك ما يمنع القتل والسرقة والزنى وشرب الخمر وكل ما يضر الفرد والمجتمع والبيئة عموما كيف سيكون حال الضعيف منا. ان الاسلام هو حماية لكل ما خلق الله من شجر وبشر وحجر وطير الخ….وان الفساد الذي نراه في الارض من مجموعات تدعي انها مسلمة ما هي الا ادوات صنعها اعداء الاسلام للاساءة الى الاسلام.
وهنا لا اقول بأنه يجب قتل من هو غير مسلم بل امرنا بالدعوة اليه بالموعظة الحسنة والصبر على اذى الكفار: قوله تعالى : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) [سورة النحل : 125: 128]
والحديث الشريف الصحيح الذي فيه مثل بليغ لتحقيق الحماية والسلامة لجميع البشرية قول النبي صلى الله عليه وسلم:
((مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ اللَّه والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا وهلكوا جَميعا، وإنْ أخذُوا على أيديِهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعا))
تحياتي
لا داعي لتخيل كيف يكون الحال في غياب الدين الأسلامي ما علينا سوى النظر للبلدان الغير مسلمة مثل السويد وكندا وأستراليا لنرى المسلمين مكدسين أمام السفارات يتوسلون اللجوء الى تلك الدول الغنية الأمنه العادلة المتصالحه مع شعبها دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي فهل بأستطاعتنا قول نفس الشيء بصراحة عن الدول التي أنعم الله عليها بالأسلام؟؟
قال الله عز و جل:
و لقد صرفنا في هذا القرءان للناس من كل مثل و كان الإنسان أكثر شيء جدلا *
و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جآءهم الهدى و يستغفروا ربهم إلآ أن تأتيهم سنة الأولين او يأتيهم العذاب قبلا * و ما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين و يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق و إتخذوا ءاياتي و مآ أنذروا هزوا * و من أظلم ممن ذكر بأيات ربه فأعرض عنها و نسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و في ءاذانهم وقرا و إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا * و ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا * و تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا *
شكراً جزيلاً لك اخت غادة على تنبيهك الاخير , وملاحظتك الصادقة النابعة من المعاشرة والاختلاط لهذه الفئة من الموحدين وما كونتِ من فكرةٍعنهم , ان تصريحك هذا ونشرك هذا الواجب “نشر الفضيلة واجب” يلزمنا نحن الموحدون بشكرك ,. وان دل تصريحك هذا على شيء فانه دلالة المصداقية والدراية التي تتمتعين بها يا اخت غادة….اما هذا المسمى vistor فقلة اجابته افضل لانه كما يقول المثل الشعبي(قلة الجواب جواب ) نصيحتي لك يا “باستور” ان تقرأ ما كتبته الاخت غادة عن الموحدون الدروز لتعرف ساعتها كم انت متجنٍ على الحقيقة , ربما هذا التجني نابع من ضحالة فكرك والجهل الذي يشملك.
وعودة الى الشاعرة..الاديبة الاخت غادة اقول انك شاعرة وبامتياز وابياتك الشعرية ليست مكسورة ولا( معوورة ) بل هي في قمة الروعة والاجادة والفكرة المعافية فداومي الابداع …نحن بانتظار المزيد.. مع تحياتي
أستاذ رؤوف أنا أتكلم عن دروز سوريا, أما دروز فلسطين فيكفيكم عارا أن قائد قوات النخبة الأسرائيلية التي طحنت غزة مؤخرا هو واحد منكم وفيكم ولم أسمع الا انتقادات خجولة له من أبناء جلدته , وعلى النقيض من ذلك هناك الكثير من الدروز الذين للأسف يمجدونه. لقد سألت كل أخواننا الفلسطينيين عنكم وكانت الأجابة واحدة: دروز فلسطين أشد قسوة وتجرؤ واضطهاد لنا نحن الفلسطينيون من اليهود انفسهم. وبعد ذلك تتحامل عليا لأني قلت الحقيقة. أنا أتمنى لو أن الواقع غير ذلك لقلت الحقيقة ولا أخاف في الله لومة لائم. يجب عليكم مقاطعة الصهاينة الأوغاد والأنتماء الى عالمكم العربي كي نصدقكم بدا من الكيل بعدة مكاييل.
* اخي العزيز فيزيتور : انت من الاقلام المعتدلة التي نعتز بها جدا على صفحات القدس فانت مدافع عنيد ضد الظلم وانا دائمااعتزبتعليقاتك اخيفيزيتور الاخوة الدروز في فلسطين كانوا ضحية استهداف الاحتلال لشعورهمبانهم اقلية فرض الاحتلال عليهم العمل بالجيش منذ مطلع الخمسينات هم ودروزسوريا مواطنون عرب لاوطانهم ولنا لذلك اخيفيزيتور الانيوجد حركةاسمها حركة ارفض نظمتكل شيء حتى تستطيعان تساعد الاخوة الدروز الذين يرفضون العمل في الجيش الاسرائيلي وتوفر لهم الحماية القانونية لانهم يشعرون انهم يخدمون غيرهم وحتى الاراضي تصادر منهم اخي فيزيتور انا حزينة لانني ربما تسببت بسوء فهم بينك وبين الاخ بدران كما ان الطائفةالدرزية الكريمة في لبنان اعطت افضل المفكرين والعروبيين الشهيد كمال جنبلاط وكانت حليفةللثورة الفلسطينية اما دروز فلسطين اخي فاناواثقة ان الوطن يمد ذراعيه املا بهم وان كان كثيرون خدموابواقع الخوف على الوجود فهم ضحاياالاحتلال الذين يجب ان يجدوا الحاضنة العربية لهم فبدلا من ان نلعنهم اينهم منبرنامجالصراع مع العدو كفلسطينيين وكسوريين عروبيين معارضين للاستبداد والظلم والاحتلال كنت فخورة بنيسان حمدان الناشطة الدرزية الفلسطينية التي تقود حملة لتوقيف استغلال اخوتنا الدروز في الجيش وانا ارى شمس الوطن تضحك لهم واذرعنا تحتضنهم بفخر انهم ابناء الام التي سيعودونالى حضنها رغم انف الاحتلال واسلما اخوين فاضلين تجمعكمالفضيلة والعروبة ونعتزبكما فيزيتور قلم حر ضد الظلم والاستبداد وعبد الرؤوف بدران درزي كريم ينطق بكرامة ويكتب بحرية -ولواختلفت معه في موضوع الاخرة والدين فهذا باب للحوار والتبادل الثقافي وثق ان الفضيلة وحسن الخلق هو دين انساني جامع يقرب ولا يبعد ويوحد ولا يفرق
وتفضلا بقبول احترامي العميق لكما وتقبلا صداقتي واخوتي التي اعتز بنفسي انكما اخواي العزيزين جمعتنا القدس فهل يفرقنا احد ؟
* ايضا بدو النقب مسلمون سنة يخدمون في جيش الاحتلال والجيش يحاول الان ان يعتدي على المسيحيين الفلسطينيين بقرار مماثل احب اناقول ان العمالة لا دين لها كما ان الفضيلة والوطنية دين جامع يجمع من حسنت نياتهم وصفت وطنيتهم وامتلكوابذرةالخير احب ايضا ان اؤكد ان حالة بدو النقب ولدروزليست حالة عادية (اشتغل عليها الاحتلال بتخطيط وخبث ) الاحتلال لا يحب احدا الا الصهاينة يفرق في كل شيء البدو تزال قراهم والقرى الدرزية تمنع من البناء ومن ثم يطلبون منهم ان يموتوا بدلا عن الاحتلال ولا يعطونهم ما يسمونه ( مواطنة كاملة في الحقوق فهل نكون مع العدو عليهم ام نذكرهم ونذكرهم بلا نفاق نذكرهم بالمرمية والزعتر واهازيج الوطن الذي عيونه تنظر بحزن عليهم وشوقا الى مكانهم الكبير الذي لن يملؤه الا هم ولن ينوب احد عنهم فيه لان فلسطين امنا جميعا وتحب ان تذوق طعم نضالنا جميعا
بعض الاخوة يقعون في مواقف الغائية عن غير قصد . وينطلقون من قناعة عاطفية منغلقة تؤدي المبالغة في تصوّرها الى الغاء الآخر في ذهن حامل هذه القناعات وبالتالي تعكس نفسها على سلوكه تعصبا وعداء لمختلف اطياف ونسائج المجتمعات الاسلامية وهي الارض الخصبة لبروز التكفيرية . فشهادة ان لا اله الا اله امام اي امام تكفي لان يتحول اي انسان من اي دين او فكر آخر لان يصبح مسلما .فكيف بالمسلم نفسه والذي عنوان ايمانه الشهادة بان لا اله الا الله وانّ محمدا ” عليه الصلاة والسلام ” رسول الله اما بقية تفاصيل العبادة والاعتقادات تحت هذه الخيمة فلله وحده الامر فيها يوم الحساب والاشد في هذا الحساب هو السلوك والمعاملة حتى كان في الحديث النبوي الشريف تلخيصا لمجمل عبادات المسلمين في عبارة واحدة قوية ومعبّرة ” الــديـن الـمــعـامـــة ”
فلنتقي الله في ديننا ولنتوقف عن الشرذمة تعصبا وتزمتا كابشع وصفة للقتال والصراع على امور الاخرة ونضيع ونمزق معها اوطاننا ووشعوبنا , وكان الله في عوننا جميعا .
* الى مقهور الطائفية هي التي اضلت الحزب فجعلته يرى القدسفيشوارعحلب وجعلته لا يدافع عن كل المظلومين بل فقط عن (نبل والزهراء) وبقية السوريين المظلومين الله لايردهم ، الطائفية هي التي اوجدت مشكلة داعش التي تريد ان تلون العالمبلون واحد اما هي او القتل الظاهر عندي ان عدد المرضى مرضى النفوس والعقول كبيروخاصة في الطبقة السياسية وطبقة رجال الدين في هذه الاحزاب داعش الشيعة وداعش السنة فيها مرضى عقليون يقتلون الناس بدلا من يتحاوروا معهم يتسببون فيظلم انساني يندى له الجبين الله تعالى برئ منه لهذا يجب ان نفهم اهميةان يكون من يدرسون العلوم الدينيةااو لهم رتبة روحية معينة اوسياسية يجب ان يكون هؤلاء على مستوى الله تعالى في اسمه الواسع يجب ان يكون لهم عقول وقلوب يفقهون بها واذان يسمعون بها واعين يبصرون بها التنوع الانساني والروحي في عالمنا وبدلا من يفتحوا شلال دم غبي اثم يكره الانسان باخيه الانسان ويدمر كل ماهو جميل بين ابناء ادم يتسببون في صراع حضاري هناك فكرة راقية يبدو انك لم تلتقطها
اسمها حوار الحضارات الحوار هو الذي يجعلك تكتشفالجميل في الاخر وتناقش بحب واحترام صادق لا بنفاق مهين كما فعلت بنا داعش الشيعية ممثلة بحزب ( الله ) فرفعت شعار الوحدة الاسلامية واجتذبتنا ثم كانت اول من خان هذا الشعار )
اختي سلمى انا سعيدة بك وبالاخ عبد الرؤوف بدران وبكل الاخوة حتى الذين اختلف معهم اتمنى من الله ان يسعدك ويسعدني باخوة صافية وان يجمع الله المفرق وان يري كلا منا اخوه الانسان بعيني محب لا مبغض انا اعيش وحدي وفي المنفى ولكنني اشعران لي اصدقاء واخوة واخوات كل واحد منهم مكسب عظيم بالنسبة لي
حتى لو لم اكن انا مكسباعظيما بالنسبةلهم فانا احب الناس وصدقيني لقد نمت سعيدة جدا البارحة (بعد ان كنت متعبةجدا )بسبب تشجيع الاخ بدران لقدشعرت انه فهم ما اريد قوله من الاعماق وبصدق وبلا نفاق احتفلت في سري باخي الجديد وشعرت كم ان العائلة الانسانية كبيرة تجمعها الرحمة والاحترام والكلمة الاخوية الطيبة وتفرقها الانانية والتعصب والكراهية واليوم ايضا انا اسعد بك اختا انت لا تعرفين كم يفرح المغتربون باخوة لهم انت تتكلمين عن التعليق اما انا يا اختي التي اعتز بها احتفل بك اختا جديدة لي يمكنني التواصل معها وتبادل الافكار والعلم والعاطفة الصادقة اليست هذه نعمة كبيرة ثم تجدين من يكره ينافق يفرق لا يقول الحق بل ويحاول ان يفتن بين الناس قراءتك لتعليقي اعتزبها وهي نعمة من الله علي فكما يشتمني او يجرحنيالبعض ( هذه ضريبة انا معتادة عليها ) فان البعض الاخريسعدني المهم اختي ان يرضى الله عنا جميعا وينظرمن عليائه الى غرفة التعليق ويكافئمنيكتب بقلبه وعقله ارضاء له وحبا لعباده وحفاظاعلىامتيازنا الانساني الرفيع الذي يحب الله ان يرانا عليه وانيفنى ويذوب في محبة الله وفي محبةالناس حتى لو اختلف معهم فيرضى الله عنه وتغمرهسعادةعالية جدا تجعله يدمن على حب الناس جميعا الا الظالمين وقساة القلوب فلا يفهمون اي لغة ولكن يتوجب علينا ان نذكرهم في الدعاء اتمنى ان احظى بسطر من دعائك في صلاتك لانه سيعطين قوة معنوية احتاجها كالماء
اختي الكريمة غادة :
لقد زادت دقات قلبي زهواً…وهبت نسائم كلماتك برداً وسلاما ,عند قرائتي ردك الاخير .
ان النفس البشرية , ما هي الا جزئية من النفس الكلية ..واوافقك القول ان العائلة الانسانية لا يوجد في قاموس عرفها حدود ولا في تضاريسها سدود.
اني اعاهدكِ بميثاق الرحمة والطيبة ان اكون لكِ اخاً ..والمنفى سيصبح مجمعاً تحوم فيه بلابل الرضى وتعشعش به عنادل الطيب .
مرة اخرى شكراً يا غادة يا اسمٌ على مسمي لكلمات الاطراء التي ذكرتيها .
..باسمي اخت غادة اقول باني لا استحق هذا المدح منكِ ..مع ذلك الف…الف..شكر والسلام
*عفوا اخي بدران وانا سعيدة جدا بكسبك اخا لي وهذا ميثاق الطيبة والرحمة والمحبة اقدمه انا من قلبي ان اكون لك اختا مع انني اسعد منك بك، منك بي، واحوج الى اخوتك منك الى اخوتي، واتذكر انني ذكرتك البارحة في الدعاء ليلا ولم اعلم ان له كل هذه الاسرار الجميلة ولم اعلم ان الله قد اوصل رسالة محبتي الصادقة بهذه السرعة والسهولة، الصدق جسر الوصول الى الارواح ومعراج الصعود الى جنات الحب وشجرة وارفة الظلال نسعد بها تحت ظل الله العلي الكبير الذي خلقنا جميعا ولم يميز بيننا احبنا واكرمنا عبادا له محبين له منتمين الى اجمل ما في الكون وارقاه الحب الانساني انه اصل الانتماء الى اخوة تجمعنا ابوك ادم وهو ابي وامك حواء وهي امي وانت اخي المميز منذ اليوم وكم تمنيت لو انكم تستطيعون فعلا زيارتنا في لبنان ساسعد بكم جدا وتفضل بقبول كل احترامي ومحبتي الاخوية اخي الجديد والذي ربما كتب اسمه من قدم في قدر الله انه يصبح لي اخا انا سعيدة باخوتك وطيبتك ورحمتك جدا ومن قلبي شكرا لك
رحم الله صدام حسين
والله ماحد شوه الاسلام غير الذين يحاربون باسم الاسلام. الرسول ص لم يعتدي ولم يغزو بقصد ادخال الناس في الدين بل حارب مدافعا عن الدين وغزوة مؤته هي غزوه استباقية للقضاء على المؤامرات من الروم والفرس. الذي غزا وقتل وفجر باسم الدين هم بني أمية والعباسيين قطعوا الرؤوس وقتلوا الأطفال والشيوخ. وهاهم بني أمية هذا الزمان داعش و القاعدة سبحان الله اخذوا دينهم من بني أمية لان الذي يفعلونه ليس من أخلاق ورحمة رسول الله. فلنعترف ان محمد الذي يتكلمون عنه داعش والنصره والوهابية هو غير نبينا محمد ص نبي الرحمة لجميع الناس بعض النظر عن دينه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى .. خلاصة الجدل الذي لا ينتهي بين الجميع . .وبالعقل والمنطق .فقد خلق الله تعالى الإنسان وأرسل إليه الرسل بالتدريج وحسب علوم وثقافة وقدرة البيئة المرسل إليها هذا الرسول .والعاقل يدرك أن حياة الإنسان بدأت من البداوة والكهوف إلى أن وصلت إلى قمة التطور والتقدم .ولذاك كانت الرسالات السمواية متدرجة في الفكر والتكاليف . مع الحفاظ على ثوابت الدين . لأن الدين منذ آدم عليه السلام هو الإسلام .. فكل الخلق الذين آمنوا بالله تعالى منذ آدم وإلى آخر مؤمن فهم مسلمون موحدون بالله تعالى … وگل رسالة تأتي تنسخ ما قبلها . حتى جاء أخر الكتب السماوية وآخر الرسل . فالقرآن ناسخ لكل ما سبقه من كتب مع الاعتراف والإيمان بنزولها .. ولكن نسخ تكاليف وإثبات تكاليف جديدة تناسب إنسان هذا العصر والعصور التالية . فقد تعامل الله تعالى مع بني آدم بأسلوب تربوي ومنهج تصاعدي في التكاليف . ولكن العقيدة واحدة منذ آدم .. لا إله إلا الله . وبالمنطق فإننا نستخدم نفس الأسلوب في التربية .. فالمرحلة الابتدائية تنسخ مرحلة الروضة . والمرحلة المتوسطة تنسخ المرحلة الابتدائية . حتى نصل إلى مرحلة الجامعة التي تنسخ كل المراحل .فالإسلام هو خاتم الرسالات ومحمد هو خاتم الرسل . ووجب على جميع الخلق اتباع رسالة الإسلام . دون إكراه . لأن الاعتقاد قلبي ثم يقره العمل الموافق لذلك الاعتقاد ً. فالنص القرآني كل ما عدا الإسلام فهو كفر . ولك حق الاختيار . ولكن ستتحمل نتيجة اختارك . ولكن يبقى التعامل الإنساني والإسلامي أيضا وهو بالرحمة وحسن التعالا
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد خاتم الرسل .. وبعد . .لقد حركت داعش الماء الراكد وأحدثت بلبلة في جميع أرجاء العالم بالتصرفات الخاطئة . مما ألظهر صورة الإسلام بصورة غير لائقة به . فهو دين الرحمة والتسامح والرقي الإنساني .وقد اعترفأهل الكتاب أنفسهم بأنهم قد عاشوا أزهى عصورهم في ظل الحكم الإسلامي . مما يعني أن الإسلام ليس زين القسوة والانتقام بل دين الصفح والمبة والسلام . وردا على من يدعي قسوة الإسلام فٱنه قد انتشر في أرجاء العالم حبا ورغبة وتقديرا لسماحته وحكمته ورحمته وعدله .. فهناك دول كاملة دخلت في الٱتيلام دون ذهاب مجاهد واحد خالي ا . مما يعني أنه دين الإنسانية لا دين الحرب والقتل والتعذيب . فلا لداعش وما تفله ولا لكل جماعة تدعي الوصايا على الإسلام وعلى تعاليمه … الشاعر أحمد الفشني
.. .. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى . قالوا . ومن يأبى يا رسول الله .قال .. من أطاعني دخل الجنة . ومن عصاني فقد أبى .. فمحمد . صلى الله عليه وسلم . خاتم الرسل . والقرآن آخر الكتب السمواية الواجب الإيمان بهما شرطا لدخول الجنة .فقد أجمع علماء الإسلام على لا إله ٱإلا الله . محمد رسول الله . هي مفتاح الجنة . وكل ما تقدم من رسالات سماوية ما هو إلا تمهيد للبشرية لنزول خاتم الكتب والعمل به إلى قيام الساعة . ونجن أمة الإسلام ما علينا إلا عرض ديننا على جميع الأمم والشعوب فمن آمن فلنفسه ومن عصى فعليه وزره . وقد اعترف الإسلام بأهل الكتاب كأمم آمنت برسلها في وجودهم . وقد انتهى دور هذه الرسل بمجيء محمد . عليه الصلاة والسلام . ومن عظوة الإسلام عدم وجود الكهن.تية فيه . فعلاقة العبد مباشرة بربه . فهو دين اليسر والسماحة والوضوح . وأعمدته الأساسية . شهادة ألا إلا إلا الله. محمد رسول الله . والصلاة .الصوم والحج والزكاة ..من فعل هذا قد أسلم لله تعالى …
ردا على كل أهل الحركات التي تدعي بأنها أديان مستقلة . فالإسلام قد جب كل ما قبله من رسالات . ومحمد . عليه الصلاة والسلام . هو خاتم الرسل . ولا نبي بعده . وعلى هذا وجب على جميع الخلق إنس وجن اتباع رسالة الإسلام . وتفيذ ما جاء بها من عقائد وعبادات ومعاملات . وإلا كان خارجا عن ملة الإسلتم بتلكلية . ولا إكراه في الدين . فقد منحك الله ت الى الاختيار . ولكن ستتحمل نتيجة اختيارك يوم القيامة . ولكني كمسلم حقا مطالب بتليغ دعوة الإسلتم إلى الناس كافة . ولكن بكل أدب وذوق ورقي . وليس مطلوب مني قطع الرقاب . فالإسلام دين الرحمة والعدل والتسامح .وأما عن الحركات المنفصلة في وطننا العربي فأرجو من أهلها مراجعة النفس والتفكير بروية في معتقداتهم . وخاصة أن هذه الحركات عليها علامات استفهام كبيرة من قبل علماء الإسلام . وكيف أن هذه الحركات ظهرت في ظل الاحتلال البريطاني لدول الشرق مثل البابية والقاديانية والبهائية . وغيرها من الحركات التي لا معنى لها ولا محل لها من الإعراب في شريعة المسلمين . فما معنى أن إنسان يبدأ العبادة من سن الأربعين . ومن أين أتى هذا الزعم . وما معنى أن إبايس اللعين سيد الموحدين . ومن الني الذي أخبرهم بهذا الزعم . وغيرها من الأباطيل والهراء . فقد نشأت هذه الحركات تحت ظل الاحتلال لتفتيت شريعة الإسلام وقد بلع أهل هذه الحركات الطعم وصدقوا أكاذيبهم .. الشا ر أحمد الفشني
من الأدب الإنساني . بقلم الشاعر أحمد الفشني .. وحدي أموت بأحزاني .. والدمع يملأ أجفاني .. ودع أخاك وقبله .. فأنا سليل النسيان ..عشت الحياة أداعبها .. واليوم تنسج أكفاني .. جئت ترابا .. عشت سرابا . مت اغترابا . ذقت عذابا .. أين بن.ك الأموال .. أين ليالي الخلان .. أين ربيب الأحضان . صرت صريع العصيان . سحقا لدنيا الأوهام . سحقا لكيد الشيطان . …
السلام عليكم.
ا لجميع دخل في نقاش عن الأديان .
هذا النقاش يسعد أعداء العرب لأننا وبدون تفكير نعمق الخلافات التي بيننا
ويعزز كل منا بدينه ويصبح العربي ذو الدين الآخر عدوا.
هنا يصبح هذا الوطن جاهزا و مرحبا بالتمزيق و التفتيت وطلب المعونة ممن لا يؤمنون
بأي دين ليطعنوا حرابهم بنا جميعاً .
قال تعالى
الم أعهد اليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
وقال
إن الشيطان لكم عدواً فتخذوه عدواً
المطلب الثاني: أصل التسمية
جاء في كتب الملل والنحل ذكر لفرقة من الإباضية يدعون باليزيدية وهم أتباع رجل اسمه يزيد بن أبي أنيسة وهو غير المحدث المشهور كان بالبصرة ثم انتقل إلى أرض فارس وكان من زعمه أن الله تعالى سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا جملة واحدة ينسخ به الشريعة الإسلامية ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن الكريم وليست هي الصابئة الموجودة بحران وواسط فذهب بعض الفاضل الذين بحثوا في أمر اليزيدية إلى أنهم من بقايا هذه الفرقة.
والظاهر أن الحامل لهم على هذا الرأي اتحاد الفرقتين في النسبة وسوء المعتقد.
والذي ظهر لنا بعد التحقيق أن لا علاقة بين يزيدية اليوم وتلك الفرقة وأن أتباع ابن أبي أنيسة قد لحقوا بغيرهم من الفرق التي بادت وبادت معها آراؤها أما يزيدية اليوم فنسبتهم إلى يزيد بن معاوية على التحقيق كما يقولون ولكن لا على ما لفقوه من المزاعم.
وزعمهم هم في يزيد على ما جاء في كتابهم الأسود (مصحف رش) أن معاوية أباه كان خادما لنبي الإسماعيليين أي نبينا صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه يوما فجرحه وأكب على الدم فلحسه بلسانه لئلا يسل على الأرض فقال له النبي أخطأت وستكون ذريتك أعداء لأمتي فعاهده على أن لا يتزوج أبدا ولم يكن له بنون من قبل ولكن الله سلط عليه عقارب لدغته في وجهه وجزم الأطباء بموته إن لم يتزوج، فتزوج امرأة في الثمانين ليأمن حملها فلما أصبحت إذا هي بنت خمس وعشرين فحملت وولدت يزيد أحد آلهتهم السبعة.
ويقول أميرهم أنور معاوية الأموي في مقال له على الشبكة ومنشور في بعض الصحف الغربية:
صحيح أن اليزيدية لها جذورها العراقية القديمة، إلا أنها اتخذت طابعها واسمها اليزيدي الأموي المتميز بعدما دخل فيها الجنود الأمويون الشاميون (12 ألف مقاتل) والذين استقروا في شمال العراق بعد هزيمتهم في معركة (الزاب الأعلى) بقيادة آخر خليفة أموي (مروان الثاني) في 750م.. لكن هذا التأثير بقي من الناحية البشرية وسببا لوجود العوائل الأموية في طائفتنا، لكن التأثير الأكبر حدث بعد مجيء (عدي بن مسافر) (رض) في القرن 12م، وهو متصوف شامي أصله من (بعلبك) في لبنان، ومن السلالة الأموية. قام هذا الشيخ الجليل بتجديد ديانتنا النابعة من شمال وطننا العراق بميراثه الآشوري البابلي، وتأصيلها مع ديانة سيدنا إبراهيم الخليل)
هناك عدة نظريات لتسمية الديانة اليزيدية، فقسم منهم ينسبون هذه الديانة إلى (يزيد بن معاوية) ويقول أحد الباحثين بأن اليزيدية انتخبوا اسم (يزيد- اليزيدية) للتخلص من اضطهاد المسلمين.
إن هذه النظرية لم تلقى التأييد حتى من الكتاب المسلمين لأنه لا يوجد دليل تاريخي بأن يزيد بن معاوية أسس خلال الثلاث سنوات والنصف من حكمه ديانة جديدة.
أما تسميتهم بعبدة الشيطان فأساسها أن اليزيديين يرفضون الجمع بين حرفي الشين والطاء ويحرمون البصاق على الأرض علناً ولعدم التمييز بين ما تعنيه التسميتان كما هي واضحة عند اليزيدية.
ويرى بعض الكتاب أن اليزيدية هم ملة إبراهيم الخليل، وكتابهم المقدس (مصحف رش) نزل على إبراهيم ويدلل أصحاب هذا القول على أن اليزيدية هم ملة إبراهيم الخليل بما يلي :
1. عيد القربان ويأتي مع عيد الأضحى عند المسلمين وهو من الأعياد البارزة عند اليزيديين وما هو إلا ذكرى لمحاولة إبراهيم الخليل عندما أراد ذبح ولده إسماعيل فدية لربه ووفاء لما وعد به ربه.
2. الختان من العادات الأساسية والمهمة عند اليزيديين ومتأتية مما أمر به الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم كوثيقة عهد بينه وبين ربه.
كما أن كلمة أيزيدية تعني (يزدان بمعنى الخالق). ففي صلاتهم يقول اليزيديون
(باسم الله (يزدان) المقدس الرحيم الجميل، إلهي لعظمتك ولمقامك ولملوكيتك، يا رب أنت الكريم الرحيم الإله ملك الدنيا جملة الأرض والسماء، ملك العرش العظيم)
وهناك من اعتقد بصلة ما بين كلمة اليزيدية وبين الكلمة السومرية
(a-zi-da) المكتوبة بالخط المسماري وتعني (الروح الخيرة والخير)
لقد كثرت الآراء وتضاربت حول سبب تسمية هذه الطائفة بهذا الاسم، لذلك سوف أورد تلك الآراء التي اطلعت عليهـا، وأناقشها بعد ذلك، وبالتـالي سأبين الرأي الراجح لديّ مع ذكر الأدلة على ذلك. وقد اختلفت آراء الباحثين حول سبب هذه التسمية، على النحو التالي: الرأي الأول: يرى الكثير من الباحثين أن سبب تسمية هذه الطائفة باليزيدية إنما يعود إلى نسبتهم إلى الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، بمعنى أنهم كانوا مسلمين في يوم من الأيام، إلا أنهم ابتعدوا عن الإسلام شيئا فشيئا إلى أن صاروا طائفة مستقلة عن الإسلام. الرأي الثاني: هناك من يقول إن هذه الطائفة سميت بهذا الاسم نسبة إلى يزيد بن أنيسة الخارجي. الرأي الثالث: هناك رأي آخر مفاده أن هذه الطائفة سميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة (يزد) الإيرانية، حيث إنّها ظهرت في أول الأمر في تلك المدينة ثم انتشرت في باقي المناطق ا
يا أخي نحن لا نعبد الشيطان
جيش محمد سوف يعود بأذن الله