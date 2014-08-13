الجزائرية زاهية تعود بفضيحة جديدة .. صور عارية على فيسبوك
Aug 13, 2014
الجزائر ـ عادت الجزائرية الزاهية دهار إلى واجهة الساحة الإعلامية الفرنسية بعد إنتقاذها للمجتمع العربي المحافظ، ودعوتها لتحرير المرأة داخل الدول العربية بعدما أكدت على أن الدول العربية يجب أن تحدو حدو فرنسا في فصلها للدين عن السياسة، وإعتبرت الزاهية دهار الأشخاص الذين يدعون إلى الحشمة و الوقار في لباس المرأة دخلاء على المجتمعات العربية واصفة إياهم بالأفغانيين الذين يضيعون العالم العربي وثقافته.
هذه المرة عادت للأضواء بعد ان نشرت صورا فاضحه لها على صفحتها على “فيسبوك”، وتجدر الإشارة إلى أن الجزائرية الزاهية دهار هي بطلة فضيحة الدعارة مع اللاعبين ريبيري وبنزيمة، بعدما مارسا معها الدعارة وهي في سن قاصر، كما سبق لها أن أثارت ضجة إعلامية في المغرب العربي بعد ظهورها شبه عارية خلال ثلاثة اعلانات للملابس الداخلية.
هذا هو افضل الاختراعات التي تنافسون العالم فيه .
هذه الفتاة ( إن صحت التسمية طبعا فهي أقرب للمعزاة منها للفتاة ) مجرد تاجرة جسد مرت من مرحلة التجارة في الغرف الظيقة إلي التجارة في الغرف الأوسع ( عبر الإعلام ) رأس مالها جسد مستعد لرذيلة الفعل و لسان مستعد لرذيلة القول …..في السابق قالوا إنها قاصرا في السن و الآن أثبتت أنها قاصرة في العقل و البصيرة وكمايقال : الصخور تذوب و الفاجرة لا تتوب !!
مبروك لفرنسا مثل هؤلاء ممن سلخوا جلودهم سلخا و بدلوها تبديلا ( بإسم الحداثة )و سلكوا من طرق الحرية فقط مسلك الفساد و الرذيلة …..ندعوا لهم بالهداية إن إهتدوا
وختاما نقول : ربي إحمي أمة القرآن ، و نعوذ بك من الأفعى و العقرب و العربي إذا تغرّب واللهم خذ بيد العرجاء و النطيحة و الفاسدة و شاربة كأس الفسق و الرذيلة و المتكلمة بإسم عُصْبَةُ الرويبضة
أتمني من النساء التعليق على هذا الخبر
فالموضوع يخصهن وأحب أن أقرأ تعليقهن
المرأة جدتي وأمي وأختي وزوجتي وبنتي وحفيدتي
ولا حول ولا قوة الا بالله
كنت في رمضان في زيارة للجزائر ورأيت بأم عيني النساء في نهار رمضان بالمايوه في حمام السباحة في فندق الشيراتون
شكرا قلت فندق الشيراتون يعني اهله مارين بالمكان وليس سكان مقيمين الشاذ لا يقاس عليه وعيب عليك لا تتكلم عن ما رايت في الطرفات لانك تعلم انه عكس كلامك ولا تستحي ان تحكي انك رايت في الطرقات اخواننا واخواتنا من سوريا كل يوم ياتون وكيف ظيافتما وابوابنا مفتوحة لاهلنا من سوريا تفسير واحد فقط انك لست سوريا لم ار سوريا في الشيراتون واهل سوريا تنام جياعا
YESLEM FOUMEK YA WLID BLADI….
عنوان هذه القصة :فشلنا في صناعة التكنولوجيا و فشلنا في إستعمالها للأسف
ماأجمل الحياة عندما أرى أخي وأبي وزوجي غيوريين علي وأعيش ملكة بينهم
رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا
وبمحمد صل
ى الله عليه وسلم رسولا
….. شعب الجزائر مسلم والى العروبة ينتمي …
رغما عن انوف الفرنكوفونيون … ولم نسمع بهذه الدودة على راي ميارة الصغير … وخليها خيي دير اللي بغت ….
منكر ونكيرفي انتظارها …
واسمها الحقيقي خايبه …
اذا لم تستحي ففعل ما تشاء
هذه الفاسقة ليست جزائرية ولا تمت للجزائر الحبيبة بأي صلة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظ نساء المغرب العربي
هذه المرأة تحمل الجنسية الفرنسية و تعيش في فرنسا مثلها مثل زيدان و بن زيمة
و نصري و غيرهم ، و بالتالي كان من الأجدر القول أنها فرنسية من أصول جزائري .
الله يهديها و إلآ يديها
هذه ليست حرية المرأة إنما هي حرية الوصول إلى المرأة
هذا عادي . حرية شخصية .
عادي جدا حرية شخصية وهي في اوروبا فلا تعجب ,ففي الغرب كثير من العرب لا يصوم و يدخنون الحشيش ويسكرون في حتئ سعوديون اللدين هم هنا في عطلة الصيف على هاد الحال ..
اللهم أهدي النساء المسلمات
تحيا الجزائر .