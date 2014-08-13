الجزائرية زاهية تعود بفضيحة جديدة .. صور عارية على فيسبوك

الجزائر ـ عادت الجزائرية الزاهية دهار إلى واجهة الساحة الإعلامية الفرنسية بعد إنتقاذها للمجتمع العربي المحافظ، ودعوتها لتحرير المرأة داخل الدول العربية بعدما أكدت على أن الدول العربية يجب أن تحدو حدو فرنسا في فصلها للدين عن السياسة، وإعتبرت الزاهية دهار الأشخاص الذين يدعون إلى الحشمة و الوقار في لباس المرأة دخلاء على المجتمعات العربية واصفة إياهم بالأفغانيين الذين يضيعون العالم العربي وثقافته.

هذه المرة عادت للأضواء بعد ان نشرت صورا فاضحه لها على صفحتها على “فيسبوك”، وتجدر الإشارة إلى أن الجزائرية الزاهية دهار هي بطلة فضيحة الدعارة مع اللاعبين ريبيري وبنزيمة، بعدما مارسا معها الدعارة وهي في سن قاصر، كما سبق لها أن أثارت ضجة إعلامية في المغرب العربي بعد ظهورها شبه عارية خلال ثلاثة اعلانات للملابس الداخلية.