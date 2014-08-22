من الصوّملة إلى العرقنة… فالسوّرنة… ماذا بعد؟
د. فيصل القاسم
وصلتني رسالة غاضبة من أخ صومالي يقول فيها: ألا تخجل عندما تستهزئ، وتقول مثل هذه الألفاظ، وتكررها يوماً بعد يوم في حلقات برنامج «الاتجاه المعاكس»، والان في منشوراتك؟ عيب عليك ان تقول «صوملة» وانت سوري. وضع الصومال حالياً أحسن بكثير من وضع بلدك السوري، ولست فرحاً بما يحدث في سوريا، لكن أقول لك: استخدم «سوّرنة» بدلاً من صوملة».
عندما أعدت نشر رسالة الأخ أعلاه على صفحاتي في مواقع التواصل تفاعل معها كثيرون، وأيدوا صاحبها. ولا شك انهم محقون. فللأسف الشديد لم تعد «الصوملة» المثال الأسوأ للدولة الفاشلة، فقد لحقت بها دول عربية كثيرة أصبحت في وضع أسوأ بكثير من وضع الصومال. وهذا يقودنا إلى الاستنتاج المؤلم بان العرب ربما يكونون قادرين على إسقاط الأنظمة والطواغيت، لكنهم غير قادرين على استبدالهم بنماذج أفضل، لكن ليس فقط بسبب قلة حيلتهم وصراعهم الأعمى على السلطة على الطريقتين الأفغانية والصومالية، بل لان ضباع العالم لا يريدون لنا ان ننتقل أصلاً من الطغيان إلى الديمقراطية ودولة المواطنة، هذا إذا لم تكن كل ثوراتنا مجرد بروفات لمشاريع دولية كبرى لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
ألم يكن البعض على حق عندما وصفنا باننا كالعنزة الرعناء التي تحلب حليباً لذيذاً جداً، لكنها سرعان ما تدلقه على الأرض بحركاتها الطائشة؟ لاحظوا كيف نجح أعداء الداخل والخارج في حرف الثورات عن مسارها وتحويلها إلى وبال على شعوب البلدان التي ثارت. لقد حذرنا منذ بداية الثورات من الوقوع في الخطأ الأفغاني القاتل. صحيح ان المجاهدين الأفغان نجحوا في طرد الغازي السوفياتي، وأسقطوا الديكتاتور المحلي نجيب الله، لكنهم بدل ان يبنوا دولة حديثة بعد الانتصار، راحوا يتقاتلون فيما بينهم بتشجيع ودعم من القاصي والداني كي تبقى أفغانستان أرضاً مستباحة بلا دولة وشعباً ممزقاً يستغلها ضباع العالم لتنفيذ مشاريعهم ومآربهم.
لم يتعلم الثوار العرب من التجربة الأفغانية المريرة للأسف، بل راحوا يكررونها بحذافيرها، وربما بشكل أسوأ وأخطر، فبدل ان يتفرغ الثوار الليبيون إلى بناء دولة حديثة على انقاض اللادولة القذافية، اختلفوا على الغنائم والسلطة، تماماً كما فعل نظراؤهم الأفغان والصوماليون. وقد ساهم الصراع والتنافس الدولي على ليبيا في تعميق الشرخ بين الثوار الليبيين، فتحولت ليبيا إلى صومال أخرى بلا قيادة مركزية، لا بل غدت مهددة بالتقسيم والانهيار.
لقد ظن البعض اننا في المقال السابق الموسوم: «لا بارك الله بثورات تطيح بالدولة»، اننا نترحم على العهود السابقة، وندين الثورات. لا أبداً. معاذ الله. لقد أردنا ان نقول ان إسقاط الطواغيت وانظمتهم الحقيرة في ليبيا وسوريا واليمن وغيره لا يعني أبداً إسقاط الدولة وتحويل البلاد إلى ساحة حرب بين المتصارعين على السلطة والغنائم. شتان بين ثورة تندلع لإسقاط الديكتاتوريات، وثورات تطيح بالديكتاتوريات والدول والبلاد والعباد؟ من يفعل ذلك ليسوا ثوراً، بل ثيران في محل لبيع الأواني الزجاجية، ان لم نقل مخربين.
الثورات والثوار في أي مكان في العالم ليسوا اناساً وأشياء مقدسة لا يأتيها الباطل لا من خلفها ولا من بين يديها. لا أبداً، بل هي يمكن ان تصيب، ويمكن ان تخطئ خطأً كارثياً. ولهذا لا بد من تصويبها وفضح انحرافاتها، لان الشعوب لم تثر لاستبدال السرطان بالفالج، بل للانتقال إلى وضع أفضل. لكن للأسف الشديد، على عكس ثورات أوروبا الشرقية التي نجحت في نقل شعوبها من الحكم الشيوعي الطغياني إلى الديمقراطية الحديثة في وقت قياسي، عادت بنا بعض الثورات إلى نقطة الصفر، طبعاً ليس بسبب أخطاء الثوار فقط، بل أيضاً بسبب المؤامرات الداخلية والخارجية التي لا تخطئها عين. فالثورة السورية مثلاً تركها العالم لتتحول إلى محرقة ولأخطر كارثة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية. ولو قارنا وضع سوريا بالصومال الان لاكتشفنا ان «السوّرنة» وليس «الصوملة» هي النموذج الأسوأ للدولة ليس الفاشلة فقط، بل لـ «الدولة الكارثة».
أخيراً: هل، يا ترى، نماذج «الصوملة» و»اللبننة» و»العرقنة» و»السوّرنة» و» اللبينة» سببها فشل العرب في إدارة ثوراتهم وتوجيهها في الاتجاه الصحيح كشعوب أوروبا الشرقية، أم انها النماذج المطلوبة دولياً تمهيداً لإعادة هيكلة عالمنا البائس خدمة لمصالح ضباع العالم وذئابه؟ هل سنكتشف بعد فوات الأوان انهم نجحوا في استثمار الثورات لإعادة رسم خرائط العالم العربي بعد ان انتهت صلاحية معاهدة «سايكس-بيكو»، وان الأوان لاستبدالها بتقسيم جديد للمنطقة بعد مرور مائة عام على المعاهدة البريطانية الفرنسية القديمة؟ هل تمر منطقتنا بما مرت بها من قبل عام 1916 أيام ما سُمي وقتها بـ»الثورة العربية الكبرى»، أم اننا، كالعادة، نعيب زماننا والعيب فينا؟
٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
د. فيصل القاسم
بحق السماء, ألا ترى أن الوهابية وفكرها الأسود هي أساس البلاء؟
بحق من رفع السماء بلا عمد ألا ترى أن أقواما حكموا فظلموا و نهبوا فأوصلونا الى ما نحن عليه…
لأن تخسف الارض عاليها سافلها….خير من أن يحكم الأراذل..
الطائفية الدينية اساس البلاء فلا بد للمسلمين ترك السنة و الشيعة و العودة الى القرآن بوحده بمنهجية عقلانية. هذا الحالة لا تنتصر الا بتاسيس دولة علمانية ليبرالية ديموقراطية. الحل ليس تدمير السلفية و لا الوهابية بل تدمير المنابع التي بنيت عليها السنة و الشيعة!
سبب فشل الثورات العربية هو الصراع على السلطة ، لذلك نجحت ثورات اوربا الشرقية على الشيوعية بوقت قياسي وتجذرت الديمقراطية بشكل سريع في تلك البلدان وفشلت فشل ذريع في الوطن العربي .
ان غريزة حب السلطة وعشقها موجودة في الانسان العربي منذ زمن طويل ، حتى الخلاف العقائدي بين السنة والشيعة هو بسبب السلطة (من كان احق بالخلافة هذا ام ذاك) ولو عدنا الى تاريخ الدولة الاموية والعباسية سوف نجد امثلة قوية على صراع السلطة ، لذلك نجد مثل معمر القذافي وصدام حسين ونوري المالكي وحسني مبارك يتمسكون بالسلطة حتى اخر الانفاس ..
حب السلطة عند العرب ليس غريب وهو اساس فشل ثورات الربيع العربي وما يحصل الان من صراع في ليبيا ومصر واليمن وسوريا هدفه الوصول الى المناصب .
سؤال لك يا دكتور فيصل تعرف اجابته
من دعم ثورات أوروبا الشرقيه أليس الاتحاد الأوروبي
من دعم ألمانيا الشرقيه أليس ألمانيا الغربيه
أما السؤال الذي لا تعرف اجابته فهو لماذا لم يدعم العرب ثورة سوريا
مع العلم وقفت ايران بكل مقوماتها وأذنابها ضد ثورة الشعب بسوريا
ولا حول ولا قوة الا بالله
سؤال يا عزيزي الإجابة عليه سهلة…البدوية لا تقول عن زيتها عكر… و القرد في عين أمه غزال…و هؤلاء جميعا من طينة واحدة…
سنكتشف بعد فوات الاوان ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!! لا ياسيدي فنحن نعرف ونعي مايجري لكننا الآن في اسوأ مراحلنا .
” لان ضباع العالم لا يريدون لنا ان ننتقل أصلاً من الطغيان إلى الديمقراطية ودولة المواطنة”.
قبل الحديث عن الضباع, يجب تحليل تركيبة المجتمعات العربية التي تسعى للتحول الديمقراطي, كيف هي مركبة ؟ العقلية السائدة في المجتمعات العربية ؟ بعدها سنتفق على شكل هذه الديمقراطية العربية, البعض يريدها ديمقراطية إسلامية مع العلم بأن الديمقراطية نظام الشد والجذب والجدال والمجادلة وليس تقبل الأمر الواقع مع المنع الكامل في الجدال لأننا سندخل في باب آخر.
من يجرؤ على القيام بتحليل شاف وكاشف عن الوضعية العربية أولا وهل من أمل في تغييرها قبل التوجه لأي جهة أخرى. الدول العربية كلها تقريبا قبائل وطوائف ولاءاتها لزعيم القبيلة وابناء العمومة أكثر منه لدولها, حيث تجد عداوات قديمة عمرها الالف سنة يذكرونا ويرددونها كأنها حصلت بالأمس ضد طائفة أخرى من نفس الوطن كان أجداد أجدادها هم “الجلادون” كيف ستصنع الديمقراطية مع من يسبح بإسم زعيم طائفته ولا يفقه شيئا إلا فيما تعلق بتاريخها وأمجادها وعظمتها.
العرب ضحية أنفسهم قبل أن يكونوا ضحية الآخرين.
العرقنة نتيجة الاحتلال وموقف الحكام العرب المتخاذل والخادم للاحتلال ونجاح العرقنة او
الاصح بقاء العرقنة تخاذل الحكام العرب وموقفهم ضد الثوار العراق مع عصابات الاحتلال
وشكرا للدكتور فيصل القاسم .
سورنة ولا صوملة ولا عرقنة … كلو متل بعضو … اختصر على حالك وسميها عربنة او جحشنة
تحية طيبة وبعد:
يبدوا لي أن الجميع يتغافل عن نقطة بالغة الأهمية، وهي عملية إستحضار الطرف الإسلامي والجهادي على وجه التحديد.
ففي كل من ليبيا و سوريا جيئ بالجهاديين رأسا لشراستهم القتالية وكان الغرب يعلم واللبراليون يعلمون ذلك، ولما اسقط نظامفي ليبيا قيل لهم إنتهى الدور، إذهبوا إلى منازلكم وشكر الله سعيكم، وكانوا يتوقعون أن يستجيبوا لهم وبقية الحكاية معروفة .
الاخ مقهور لماذا تلقي السبب على الوهابيه، الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب حارب البدع والظلال، ان ارى السبب هم الصفوين المجوس هم سبب البلاء،وشكرا للقدس العربي
“خذوا المناصب والمكاسب لكن خلو لي الوطن”أغنية للمطرب التونسي لطفي بوشناق الذي أجهشته بالبكاء ولم يستطيع إتمامها.لكن يبدو أن الذين يتصارعون في ليبيا وسوريا واليمن لم يصغوا لنداء بوشناق وصمموا على شردمة بلدانهم من أجل مصالح ضيقة أما الوطن فاليذهب للجحيم.
الحقيقة هذا عذاب شديد احيل بهذه الأمة ،هل تعرفون لماذا ؟؟؟انه الظلم الكبير للمرأة ، نعم كم من الظلم تعيشه النساء في البلاد العربية ، و لا تستطيع الشكوى لانها امرأة يهزمها الرجل بقوته العضلية ، لاتستطيع ان تحب !!تخيلوا تصل الى الأربعين و هي لم تعرف الغزل و سباق الحبيب على شاطى البحر ،،ماذا تنتظرون بعد ذلك، انها ثورات الشباب المكبوت يبحث عن حور العين في الآخرة لانها محرمة عليه في الدنيا هكذا حرموا الحب علينا حرمووه يا اخوتي ماذا تريدون بعد ذلك ،،جوائز من السماء !!!!!
لا أعلم من أين أنت ياأخت أحلام.. و لعلمك أنه في كثير من البلاد العربية إن لم يكن فيها كلها فالشواطئ مليئة بمن يرتدين البيكيني..و وسائل الاتصال الاجتماعي الغراميات فيها بنسب عالية…أما من جعل الشباب يبحث عن الحور العين بهذه الدرجة فهو أزمة الزواج و الطلاق التي هي فعلا أحد أسباب إنهيار هذه الأمة…و شكرا لك يا أخت الرجال…
مقهور بحق السماء الا ترى الفكر الذي يشرعن ارهاب الدولة ممثلا بطاغية الشام فكرا فرعونيا متصديا لنموذج موسى في كتاب الله ؟
الا ترى ان فكرا طائفيا يرى البقة ولا يبصر الفيل هو اسوا بكثير ممن تعمم عليهم لفظ الوهابية وانت اجهل الناس بها ، وصحيح انني لست وهابيو ولست سلفية لكنني ارى الوهابيين افضل منكم وان اختلفت معكم ومعهم على الاقل دعموا الشعب المظلوم ولم يدعموا سلطة وسخة ظالمة يندى لها جبين الانسانية كما فعلتم وانتم تطبلون للدم الذي يسفكه يوميا وتمارسون الرقص على جراحات الاطفال المدفونين بالميغ والبراميل والنساء المغتصبالانهم مثال لقول الشاعر
لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم
صدقت يا أخت العرب..فهم في سوريا سلموا المراكز في جميع الاختصاصات لطائفة معينة و همشوا الأخرين…تماما كآل فرعون و عندما ثار قوم موسى نكلوا بهم أبشع تنكيل…
من دعم ثورات أوروبا الشرقيه وكالة المخابرات الامريكية .. .من دعم المعارضة في سوريا وكالة المخابرات الامريكية
.من دعم ألمانيا الشرقيه ???اول مرة نسمع عن تورة ألمانيا الشرقيه المعلوم ان المانية توحدت بعد ان اقتسماها الحلفاء بعد الحر العالمية التانية … لنقل العربنة عوض الصوملة لان الدول العربية المستقرة لا تقل بؤس و هوان باسثتناء الجزائر و المغرب ربما لاهم امازىع مستعربين
نعرف الأسلوب و الله المستعان
لا يوجد طريقة للثورة و المحافظة على الدولة. لقد رايت ما حدث في مصر فقد انقلبت الدولة على الثورة.
الدول العربية الحالية قامت اصلا بارادة المستعمر الذي حدد حدودها و نظامها قسرا و منحها الاعتراف. و لو تركها المستعمر لارادة ابنائها لقامت فيها قلاقل حتى استقرت بالشكل الذي يرضيها او تتفق بينها عليه و غالبا ما سيكون مختلفا عن الحدود و الشكل الذي رسمه المستعمر
بعد الثورة فان الخلافات المحلية و التدخلات الاجنبية ستعطل تكوين الدولة الجديدة حتى يستقر الوضع الجديد. و هذا ما حدث في كل الحالات. وآخر الامثلة التي اعادت الثورة فيها بناء الدولة هي ثورة ايران. اما ثورات دول المعسكر الشرقي فكانت ثورات سلمية ثم فيها اعادة بناء الدولة كليا و بكلفة عالية و لكن بدون سفك دماء لان القوى الخارجية كانت متفاهمة و ايجابية
الثوار يسقطون الأنظمة والضباع ترد عليهم بإسقاط الدول فتعيدهم إلى مرحلة ما قبل الدولهة ولا تسمح ببنائها من جديد ما لم تكن اذنابها على رأس الدولة
كتاب وصحافيون واسلاميون وغير ساهموا في حملة
تصفية القضية الفلسطينية ولا يزالون .
صارت ايران العدو الاول وصارت الطائفية تحركنا.
الثقافة السياسية تحت الصفر وشاعت الجاهلية الجديدة
وغاب دور المفاجيال الأيفون والكوكا كولا فاسلة والمرض استحكم فلا حياة
لمن تنادي !!
انشالله انتصر غريب
ثورة السورية كانت ثورة الشعبية
سلمية وما زالت مستمرة..
او تحولت ثورة دموية
كل هدا تجربة جديدة تأتي قبل بناء دولة حديثة
من وجهة نظرى المتواضعة
العيب ليس بحكام واو غيرهم
العيب فينا نحن
عندما نرى الاطفال يحرقون ونكتفى بالدموع ثم نحول قناة التلفزة الى برنامج اخر
العيب فينا
ربنا يصلح الحال
اعتقد ان العرب دفعوا ثمن سخريتهم من الشعب الصومالي بدلا من مساعدته كاشقاء
فالصومال حاليا تتمتع بطمقراطية حقيقية والدليل انتخابات ارض الصومال واقليم بونت لاند وانتخابات مقديشو التي اتت بالرئيس حسن الشيخ محمود وفقد المشكلة تكمن من حركة الشباب الارهابية وتم دفها خارج العاصمة وتقوم بهجمات يائسة
وضع الصومال ممتاز بالمقارنة مع دول الحضارات العربية فرج الله كربتهم واصلح احوالهم والصومال مقبلة على ازدهار وتقدم بعد رجوع الكفاءات الصومالية من الخارج والله عز وجل يرفع اقواما ويضع اقواما كل يوم هو في شان
الشعوب العربية تربة على الدكتاتورية من يوم ولادتها الى ان تموت وعندما يتمكنوا من اسقاط الحكومات تخرج علينا كل مجموعة منهم هي من تريد تحكم والدوس على الاخرين لانهم تربوا على الدكتاتورية من نعومة اظافرهم ولا يوجد منهم من يحاسب نفسه ويانبه ضميره ويسال نفسه ان للناس حق كما له الحق ولاكن هذا البند مغيب من ذهنه تماما ولا يريد الا هو ان يحكم مع جماعته واسقاط اي حكومة حتى لو كانت معادية للاسرائيل بل تجد هذه المجموعة يتحولون الى عملا للاسرائيلين والامريكان باسم الدمقراطية وهذا ما نشاهده اليوم في المعارضة السورية ساكنون في فنادق خمسة نجوم .
الله المستعان
سلام خاص للدكتور فيصل القاسم كانا صومالي ما كثبث عن صومال اعرف ليسث بلسخره اواستهزاء هي نقطه مفيده في رساله مفيده جدا كيف حكام العرب دمرو بلاد العرب و دمرو الشعوب معاههم . حكم حكمل عسكري ٢١ سنه و٢٤ سنه حروب اهليه وهذا هي نتجة حكومات دكتاتوريه
و لهذا ظهرت لهم داعش التي أعلنت عليهم دولة الخلافة الإسلامية و التي ستفعل بهم مالم تفعله الأوائل !!!
و هكذا هي الآن ماضية نحوهم و في كل الإتجاهات و بلا أي تردد !!!
الحقيقة أقول أن الدكتور فيصل القاسم من الصحفيين الكبار الذي أحبه في صدقه وصراحته وثقافته…فمايجري في منطقتنا العربية يا أخى الحبيب هو تخاذل حكام العرب عن نصرة شعوبهم..لان الحاكم العربي لايحب الا السلطة ولايحب الا نفسه وكرسيه…لو كان أي عاقل في مكان بشار الجزار مثلا ..أقسم بكتاب الله يترك السلطة ولايترك شعبه يتشرد…وقس عليها في كل مثال المجرم الارهابي المالكى الصفوى القذر ..ماذا يفل في أهل السنة والجماعة غير الكرسي ….والشعوب أيضا ليست في مستوى الوعي والفهم مايخططه لنا الاعداء والاصدقاء على السواء…فالقضية ليست قضية مصطلحات لبننة أو صوملة أو سورنة …ولكن في عقل العربي انه يحب أن يكون منهزما للاسف…وأن العدو هو العدو لابد له من تخطيط لقتل الرأي الحر ليعيش هو على دمائنا وثروتنا…والعدو والحاكم العربي لهما نفس الاهتمام …فالاول يحب ان يبقى الحال ماهو عليه والثانى لايستطيع أن يعيش في جو من الحرية والرأي الاخر…والقران الكريم يا دكتور فيصل الطيب الكريم علمنا الراي الاخر …وهو في توضيح رؤية فرعون حينما قال..انا ربكم الاعلى ووجهة نظر أبليس وغيرهما من الطواغيت الاشرار…فالمسألة مسألأة وجود…وكل واحد يدافع عنن كيانه…ولكن الشعوب لللاسف لها فضاء الحرية التى تتمنى ان تعيشه ولكن الحاكم والعدو الاخر لايترك لهما مجالا بأي طريقة سيكون مناوئا له وضده…ولهذا كما قال الشاعر الثائر أحمد مطر ممكن نحن سواسية كأسنان كلاب البادية….فالعدو الغاصب مثلا الصهيونى الغادر هو عدو والسيسي العربي الغادر هو عدو أيضا …لهما نفس المصلحة ولهما نفس التوجهات…والشعوب ليس لها الله تعالى ….وبشار الجزار المجرم ومايفعله في أهلنا الاحرار من قتل وذبح وتشريد….حينما نلتقيهم في الجزائر أو في أي مكان نبكي دما على شعب حر أصيل اسمه الشعب السوري الابي كيف لزرافة خبيثة تتحكم فيه …لايوجد شعب عربي لايحب الحرية …ولكن لابد للحرية من تضحية ورجولة وشموخ ….والشعب العربي كالعنقاء من رمادها تحيا…لابد للحاكم أن ينجلي ولابد للانسان العربي أن يعيش في حرية …نحن في حرب ممكن نخسر المعركة ولكن لانخسر الحرب…تحياتى الى الشعب العربي المسلم الوحيد رجالات الرجال كتائب القسام والمقاومة في فلسطين الجرح والنزف والنصر والمقاومة …ومشكور أخي الدكتور فيصل على مقالاتك دائما تستهوينى كأنها الشهد …أخوكم صلاح الدين السدي من الجزائر
الاستاذ عادل بندر الحوت :
اولا : الذي صفى القضية الفلسطينية هو من ربط دعمه لها بحلفائه الساديين ايران ربطت دعمها لحماس بتاييد الاخيرة للاسد هاتك الاعراض وقاتل الاطفال والنساء ومن اقحمت افضل حركات المقاومة واقواها في حرب العصابات ( حزب الله ) في حرب طائفية وحرفت البنية المعنوية للحزب وجنوده ودمرتبوصلته ووجهتها عن القدس الى سوارع حلب وبغداد وصنعاء .
ثانيا : هل عادى الناس ايران لانها شيعية؟ لا بل لانها ظالمة تقف في وجه الشعوب التي لا تريد حكامها وتدعم اسوا الدكتاتوريات والانظمةالسادية الطائفية في العراق وسوريا ؟
الم تتسبب ايران في سقوط عشرات الالاف بدعمها لهذين النظامين الوسخين؟
* الم يفرز هذا قهرا سياسيا ومشكلةطائفية في العراق بسبب سجون المالكي وسياساته الاقصائية الطائفية المتمسكة بحقد القرون الوسطى وساديتها ؟
اذن لماذا لا تكون عدوا وهي تستحل الدماء وتدافع عن المتجانس معها مذهبيا وتثبت الطغاة وتساهم في قمع شعوب المنطقة كما لو كانوا من امة اخرىوكما لو كان دمهم حلالا وحقهم في اختيار حاكمهم كفرا سياسيا يستحقون عليه الابادة باسم ( الارهاب التكفيري )
نعم لقد اختارت يايران موقعها الجديد من دعم فلسطين الى وحل الطغاة ولهذا اصبحت عدوا للاحرار والمقاومين الرافضين لظلم الاسد وشرعنته فكيف لك ان تمنعني من اعتبارمن يقتلني ويدعم من يقتلني على الهوية ويبرر دفن شعب باكمله تحت الركام بالبراميل المتفجرةويتفلسف علينا بداعش كيف لي ان لا اعتبره عدوا؟ )
اولا الاخ قاسم لاحظ ان كل الدول العربية هي مثال سيء للحكم الراشد بلا استثناء من المملكات الى الجملوكيات الى الديكتاتورية ثانيا الثورات او الانتفاضات كما يحلو لي تسميتها في الوطن العربي جاءت بشعار اسقاط النظام لتحل محله الفوضى اليس من الاجدر التفكير في اللاعب البديل قبل اخراج الاعب الاساسي خمول الفكر العربي وحماسته الزائدة تجعله عاجز عن التفكير وطرح الاسئلة في الوقت المناسب نسقط نظام ما……….. وماذا بعد ذلك ………نتقاتل من اجل السلطة يجب اعادة اعمال الفكر العربي والاسلامي بصفة عامة قبل البدئ في تجسيد اي مشروع على ارض الواقع وهنا اتذكر مقولة ( التفكير يساعد على زيادة الخصوبة عند الرجال ربما هذا هو الحل لدفع اشباه الرجال لمحاولة التفكير في العواقب ) واعذرني ان كان كلامي فظ او خارج عن سياق الاداب العامة فانا مجرد مواطن بسيط محدود التفكير سلام
الاخ عبد الكريم البيضاوي السلام عليكم : انا انتقد سطرا واحدا في مقالك عندما تقول يريدونها ديمقراطية اسلامية مع ان الديمقراطية هي الشد والجذب وليس القبول بالواقع بلا جدل ) لماذا يا اخ عبد الكريم تعتقد ان من يختار الاسلام ليس لديه نظرية فكرية الم يكن الشرق العربيشيويعيا احمرا وكان لا دينيا في الستينات واواخر الخمسينات والسبعينات ؟
نعم اذن الناس التي تختار الاسلام فحصته وجربته وجربت غيره وتريد هذه المجموعةالانسانية التي اختارت الاسلام ان تحكم بشرائعه فهل يمكن ان تنسجم مجموعةانسانية مع تشريع لا تؤمنبه اختيارابلتفرضهسلطات انقلابية
* اما عن الحوار اخ عبد الكريم البيضاوي فنظرة بريئة متجردة في القران الكريم ستجدانه كتاب حوار بامتياز ناقش حتى في مسلماته العقائدية ولا يمكن لفكرة انسانية مطلق فكرة دينية كانت او وضعية ان تنجح وتبقى وتنتشر ان لم يكن هناك من حاورها انتقدها اعتنقها او عارضها هذا تعرض له الاسلام كدينعندما نشا في بيئةعريقة في الوثنية ولا تؤمن بالغيب ومع ذلك انتصر حضاريا وثقافيا ايضا في الشرق الذي كان شيوعيا منذ اربعين سنة نجح الاسلام في استقطاب معتنقين احرار له بل ان معتنقي الاسلام عقيدة وتشريعا سنتشرون على رقعة الكرة الارضية وينتمون في الاصل لثقافات فكرية ودينية متنوعة فكيف اذن لا يكون الاسلام دين حوار انا شخصيا احببت الاسلام بعد بحث طويل ومشكك فيه لان الشك يفرض نفسه طريقا لليقين في مجتمع بشري يعج بمعتقدات متناقضة ونظريات كلها تدعي وصلا بليلى
*اخي عبد الكريم الحرية مفهوم هام ولكن القانون والتشريعات والقيم الروحية التي هي اختيار اعتناقي لمجموعة انسانية تنظم نفسها على شكل دولة تطبق هذه القيم هو شكل اجتماعي مقبول ومسوغ ودائماسيكون هناك اقلية لم يحالفها الحظ لحشد التاييد لفكرتها عليها ان تخضع للاغلبية على الاقل في النظام التشريعي والسياسي لانه لا يوجد قانون جمعي في هذه الدنيا حتى في النبوات والاديان هناك قانون اغلبي ولكن لا تجمع البشرية او المجموعة الانسانية على صوابية فكرة ما ولكن قد تؤيدها بشكل اغلبي
وتقبل تحيتي واحترامي اخي اللدود الذي يكره القمع ويمجد الحرية ( ولو كانت ضارة في بعض صورها ) عبد الكريم البيضاوي
أيها الأخوة الكرام مشكلتنا الحقيقية فى الوطن العربى والاسلامى التى نتعثرمرة تلوى الاخرى برأي هى شيئان: اولا؛ الهيمنة الاستعمارية للاوطان والتحكم بمقدرات الأمة من جميع الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، حيث لم نعد نملك اى شيء بل أصبحنا عبيدا مشردين فى أوطاننا بسبب الأنظمة القمعية التى نصبهاالاستعمار عند خروجه شكليا من بعض بلداننا فى القرن الماضي. ثانيا: الاستنساخ والتقليد الأعمى بالقيم الغربية الدخيلة فى بلادنا، حيث نحن تركنا قيمنا وأخلاقياتنا الاسلامية النبيلة، ونسينا تاريخنا وإنجازاتها الطويلةوعواملة قوتنا وهى التمسك بحبل الله وسنة رسوله، التى أعز الله بها العرب والمسلمين حين كانو ضعفاء تتخطفه الأعداء قبل الاسلام،وما نصرقطاع غزة الأخير وقلة عدد وعدة المقاومين ببعيد عنا.
مشكلتنا الاساسية عزيزي فينا نحن…نحن من نتركناهم يهيمنون و لم نقارعم الحرب بل ،إستسلمنا…و من يستسلم يكن عبدا حتى في عقر داره….في الثانية عندك كل الحق فلا عز لنا بدون الإسلام…
يا فيصل:
إنها الشامولة الشاملة !!!
لو كان عندنا قائد أو ملك مخلص للعروبة والأسلام
لو كان عندنا شيخ يفهم جوهر الاسلام وليس نواقض الوضوء ..
لو كنا عبادا للرحمن ..
لما كان ما كان ..
لقد قاد الثورة السورية من الخارج ,, الفسقة والفجرة وعبيد الدولار ..
وقادها من الداخل الشرفاء الأشاوس الذين ما لبثوا أن قتلوا وشردوا وملوا ..
هذا سبب فشل الثورة ..
وكلنا بنعرف ان والشعب السوري روح قلبوا البوجقة ..وكتر الحكي وبس يصلحلو فرصة … بنسى كل شي وبحط الخطأ على غيروا
(
سوري محروق )
هكذا ربوهم و أنشأوهم …و كما تزرع تحصد…صدقت..!!
يا فيصل:
حبذا لو أنك ذهبت ذات مرة إلى مناطق نفوذ دولة الخلافة الإسلامية و عملت على تقديم حلقة من برنامجك الشهير: الإتجاه المعاكس يا زلمة !؟!؟!؟!
من وجهة نظري
أخطأ المثقف عندما ظنَّ أنَّ الشعب يُريد الديمقراطية في 25/1/2011
وأخطأ المثقف عندما ظنَّ أنَّ الشعب يُريد الديكتاتورية في 30/6/2013
الشعب يُريد نظام يُنتج مثقف ونخب حاكمة عندها القليل من الأخلاق والذمّة والضمير والإنسانيّة لكي تتعامل معه بمصداقيّة واضحة لا تحوي ضبابية عبدالفتاح السيسي فيها لكي تترك لمثقف النخب الحاكمة حرية تفسيرها على مزاجه من خلال ثقافة الـ أنا بلا اسس منطقية أو موضوعية وبالتالي علميّة.
قالت العرب حكمة رائعة، ربَّ ضارة نافعة، فبرنامج البرنامج لد. باسم يوسف على قناة سي بي سي وقناة الفراعين ونجمها وصاحبها د. توفيق عكاشة أفضل دليل لرجاحة عقل الحكم أيام الرئيس محمد مرسي في مصر، حيث الأول لأن اسلوبه كان ناقدا بمصداقية مبنية على أدلّة واضحة هو يناقشها بطريقته الساخرة فلذلك لم يتم صدور أي حكم تجاهه أو تجاه القناة التي تبث برنامجه، في حين تم صدور حكم بغلق قناة الفراعين وسجن د. توفيق عكاشة لأنَّ هناك فرق واضح لدى من يستخدم عقله ما بين خفة الدم من خلال النقد الساخر، وما بين الدلع بالتهريج والمسخرة من خلال خلط الحابل بالنابل للخروج بخزعبلات كخزعبلات د. توفيق عكاشة.
وهذا دليل آخر على أنَّ دولة العسكر أو السّامريّ (الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية) ليس فيها عقل للتمييز هذا إن لم تكن هي المحرّضة على مثل هذا الهبل والإسفاف والردح عن عمد وقصد من أجل إفساد وتجهيل الشعب.
ما رأيكم دام فضلكم؟
بسم الله الرحمان الرحيم.
هل تتصور معي يا حضرة الدكتور ولو للحظه ان نتخيل سيناريو لم يحصل منذ العصور الوسطى .
تصور ان الدول العربيه لم تقسم حسب مخطط سايكس بيكو . بل بقيت دولة موحدة من المحيط الى الخليج , يحكمها رجل او نظام واحد سَميهِ خليفه او ملك او كما شئت , وتكون دولة خاليه كليآ من اي تأثير أو ضغوط من قوى اجنبية استعمارية ولها حكومة وطنيه مخلصة استشارية . مؤمنة بالله . وليس بها اعضاء ماسونيين , ونظام يمكن ان نسميه ديموقراطي . وتكون كقوة ثانية او ثالثة او حتى رابعة في العالم , وهي على درجة عالية من الحضارة والتقدم على جميع الأصعدة , ان اخذنا بالاعتبار ان اميريكا هي القوة الاولى في العالم . ماذا يمكننا ان نستنج من هذا السيناريو .
1ــ سوف لا ولن توجد دوله اسمها اسرائيل .
2ــ كل المصايب والمشاكل التي حصلت لنا سواء في العراق او في سوريا او في لبنان او في كل الدول العربية كان من ورائها دائمآ اسرائيل والصهيونيه العالميه . كانت لن تحصل ابدآ .
نظرآ لاكتشاف النفط والغاز في بلاد العرب بكميات هائله , مما جعل الدول الاوروبية الاستعمارية يسيل لعابها للأستيلاء على هذا الكنز وخصوصآ بعد الثورة الفرنسية , والثورة الصناعية في اوروبا ثم اتحاد اليهوديه الصهيونيه العالميه مع الدول الاستعماريه الاوروبية , لوجود وطنآ قوميآ لليهود , وكانت عدة طروحات لتوطين اليهود في بلاد عديدة ولكن كلها رفضت من اليهود . وفي احد الاجتماعات بين حكام الدول الاوروبيه للتشاور بينها نظرآ لتوسع الاسلام بشكل خطير على اوروبا المسيحيه , ورغبتهم في الاستيلاء على النفط , اقترح عليهم اليهود للنجاح في هذه المهمة انه من الضروري التخلص من الحكم التركي على بلاد العرب , ثم الاستيلاء على بلادهم وتقسيمها الى عدة دول وتوطين اليهود في وسط بلادهم (فلسطين ) وهم لديهم خبرة قديمة في التعامل معهم ولهم خبرة ايضآ بالتفريق بينهم , وبما ان الاوروبين كانوا قد ضاقوا ذرعآ باليهود وخبثهم ومكرهم , كانت فرصه جيدة للتخلص منهم الى الابد. وهذا هو الذي ما زلنا نعاني منه الى يومنا هذا .
مساكم الله بالخير
كلامكم وتحليلكم جميل رائع
بس من باب النصيحة يعني
شو نعمل برأيكم؟
اصير انا رئيس؟
بتنتخبوني؟
اذا صرت رئيس اول كلامي بالخطاب الجمهوري
هو:
بلا مانضحك عبعض وخلينا نضب عحالنا بلا مصخرة
وبعدها ممكن استقيل مو اكيد
…
كانكم بتقولوا
طاسة غرنطاسة بالبحر غطاسة وكم بيضة بالصحن
كل كلمة تكتبها غادة الشاويش عي في الصميم.كل من حوّل بوصلته فهو هائم في ضلال. نحن لسنا ضد ايران بل رأيناها على طريق الصواي بل راى اغلب الهرب ان صدام كان في اعلانه الخرب على ايران انه كان ظالما في البدايه ولكن عندما راينا اصرار ايران على الاستمرار بالحرب العبثيه ادركنا ان لها مآرب اخرى. صدام كان مستعد لتناسي كل الجراح وان يقبل بايران كصديقه وجارة عندما انبرت له اسرائيل وامريكيا . نحن كفلسطينيين قاطبة زغالبية الشعوب العربيه طبعا عدا الخليج وقفنا مع صدام والعراق وادركنا انها حالة مفصليه فاما ان تقوم الان قائمة العرب وما ان يهوون في الدرك الاسفل وكان ما كان……ويا ريته ما كان الى ان وصلنا الى ما عليه اليوم. فها اخطأنا عندما اصطففنا الى جانب العراق؟؟؟؟؟ .. تعطى فرصة للامه بالنهوض وتصر على اندثارها!!!! ما الذي كان يمنع الرئيس الممانع الاسد الاب من الوقوف مع العراق؟؟؟؟؟ ما الذي منع مبارك من الوقوف مع العراق؟؟؟ .لا ناسف على موقفنا.
ولكن ماذا كان دور ايران ؟؟؟؟؟؟ سرقت طائرات العراق واعادتها عندما كانت حاجة لذبح العراقيين بها. اين اختفى الطيارون والعلماء العراقيون؟؟؟ كيف تغلغلت اسرائيل في العراق ؟؟ من هم الخونه في العراق؟؟
غادة الشاويش لها أقوالها و آرائها… في أغلب الأحيان هي واقعية فهي صائبة…صدام خرج عن الدور المرسوم له و تعداه فحورب….المانع السيد الاكبر الآمر الناهي…هم اللذين ينادون باقامة الهلال …(الأحمر أو الأسود… سيان)…..و فهمك كفاية..
إستخدام مصطلح”الصوملة”كنموذج للذولة الفاشلة والبائسة ليس صحيحا وإستخدام مثل هذا المصطلح لوصف ما يجري في سوريا هو نوع من تزييف التاريخ
أولا:الصوماليون شعب أبي ولا يسكت عن الإضظهاد والدكتاتورية فإذا لم تعجبه حال الدولة عارضها نهارا جهارا ولا أحد يستظيع أن يقول له إخرس
ثانيا:الدكتاتور الصومالي محمد سياذ بري كان مواظنا يحب تقدم بلاذه وأمته والتاريخ تشهد بأنه لم يخضع لكلام أحد فقظ حبه للسلظة هو مما ذمر البلاذ
ثالثا:المعارضة الصومالية في بداية الحروب كانت بقياذة أشخاص كان الواحد منهم يخظظ تكتيك يقضي على فرق عسكرية بلمح البصر فبعضهم تصدى لإثوبيا قبل الحرب وهزمها هي وحلفائها السوفيت والغرب في بعض المياذين وبعضهم حل بالأمريكان هزائم لا تقذر حتى فرو من الصومال أو الجحيم كما سموها
رابعا:لم يكن بحوزة الدكتاتور محمد سياد أية أسلحة كيماوية وفتاكة
خامسا:ليس في الصومال ظائفية ولا أعراق مختلفة فالكل سنة على المذهب الشافعي
أوربا الشرقية ليس بأحسن حال عندما كانت شيوعية لقد كانت شعوب أوربا الشرقية تعيش بأمن. ورخاء لقد دمرت وا ما يسمى الثورات العربية هو مخطاط صهيو أمريكي بتمويل خليجي وهو الجزاء التاني من فلم سيسبيكو
*اخوتي عاطف زعلوان اتمنى ان يرزقنا الله حب الحق واهله ومعرفته وما اخطانا فيه ان يصوبنا وما كان صوابا ان يزيدنا بصيرة وان يجعل حقدنا على الظلم لا على اخواننا وانبغوا علينا انها معركة القلب ان تعادي الظلم ولا تحمل في قلبك سوى الدعاء بان يرد الله المسلمين الى دينهم ردا جميلا اذا استمرت الامور على ما هي ماضية فيه سيتعمق الشرخاللهم احقن دماء المسلمين واجعلنا وكل اخواننا ممن يعملون بالحق ويقولونه مخلصين وممن لا تنجح قوة في الارض في ان تجعلهم يفرحون لدم مسلم مسفوك وينحدرون الى المباهاة بدماء بعضنا .اللهم ما نقوله من الاحتجاج هو على قرارات السلطات الظالمة اما مساكين الشيعة والسنة من الشباب البرئ المخلص اللهم ادخرهم لفلسطين لعلهم يذكرون
مسلمةمتالمة جدا للقتل الطائفي
مقال رائع يا د. فيصل فقط أجد أنك تركز كثيراً على دور الاجنبي او العدو في الاقتتال بيننا من اجل السلطة، إنما السبب هو عشقنا المجنون للسلطة واستعدادنا للتضحية بكل شيء من أجلها. فقبل اكتشاف اميركا قامت الحروب بين الامين والمأمون وبين بني العباس وبني أمية وكذلك في المغرب العربي والاندلس .إذاً “دود الخل منه وفيه” وإن كان خصمنا او عدونا يحاول ان يستفيد منه وهذا من “الشطارة” في السياسة. أملنا الوحيد هو في إقامة حكم ديموقراطي حقيقي حتى ننتهي من الحروب من اجل السلطة التي هي قديمة قدم حمورابي عندما حطم دولة “ماري” وحتى من قِدم سرجون الأكدي. ومع أجمل التحيات وكل تقدير لدورك البارز
عندما تكلم اجدادنا باسم الاسلام والامة الاسلامية علة كلمة الحق و زهق الباطل وكنا خير امة بعثة للناس,اما الان وانتم تتخلون عن الامة الاسلامية وتنادون بالامة العربية والقومية العربية والثوراة العربية و الجامعة العربية وترددون اين انتم يا عرب,فاعرفوا ان الذل و العبودية هما النهاية لا محالة,اما في ما يخص ما اسميتموه بالربيع العربي فان التاريح شاهد على عدم انتماء المغرب الاسلامي الى وطنكم العربي رغم تحريف التاريخ وتضليل الناس و تعريبهم باسم الدين والاسلام بريء براءة الذئب من دم يوسف,
السلام عليكم أستاذ الاعلام العربي الفذ د. فيصل … و شكراً للمقال المواتي لحالة الامة في يومنا هذا…أريد أن أجيب على سؤالك ” الذهبي ” ….
” هل، يا ترى، نماذج الصوملة واللبننة والعرقنة والسوّرنة و اللبينة سببها فشل العرب في إدارة ثوراتهم وتوجيهها في الاتجاه الصحيح كشعوب أوروبا الشرقية…؟؟؟؟
وأقول نعم ثم نعم سبب الفشل هو العرب أنفسهم في أدارة ثوراتهم و توجيهها في الاتجاه الصحيح…ولكن ما هي الاسباب لو أردنا المقارنة بدول أوروبا الشرقية:
1- بالنسبة لدول أوروبا الشرقية القرب الجغرافي والتأثير والتأثر بشعوب أوروبا الغربية وأنظمتها الديمقراطية كان عاملاً حاسماً بتقديري. هذا الامر في حالة العرب ببساطة لايوجد لعدم توفر الجوار الجغرافي و المتاخمة عدا ديمقراطية أسرائيل وبدرجة أقل الديمقراطية التركية ولذلك فأن الثقافة الديمقراطية وممارساتها كان من الاهمية بمكان ” تأسيسها ” ثم تنميتها ثم ممارستها وهذا سيستغرق وقتاً ليس بالقصير…لربما جيل أو جيلين متتابعين.
2- في حالة العراق التي سبقت الدول العربية الاخرى بالتغييربثماني سنوات فأن التطور ” الديمقراطي ” مرهون بالتخّلات الاقليمية وبالذات تركيا و أيران و السعودية.
3- في حالة أوروبا الشرقية كان تأثير الدول الغربية ” حاسم و مباشر و فوري ” على الانظمة الشيوعية و أقتلاعها من الجذور !!! في حالة العرب الانظمة السابقة ما تزال فاعلة من خلف الستارمثل العراق اليمن وليبيا أو أنقلبت على الشرعية المنتخبة مثل مصر أو ماتزال في السلطة مثل سوريا.
خلاصة الحديث هو أن الربيع العربي أصبح ” شتاء ” ولا حول ولا قوة ألا بالله العلي العظيم !!!
إن الوضعية الصبعة التي تمر بها المجتمعات العربية جاءت كنتيجة لمخلفا ت الإستبداد والتصحر الثقافي الذي أتى على المجتمعات العربية فخلق وضعية كارثية
لقد ساهم الشارع العربي في تأصيل نظام الإستبداد وكذلك الحكام الغربيين عن طريق مساندتهم المباشرة للطغاة فالزلزال التي مر على المجتمعات العربية لم يتنبأ بحدوثه ولو مفكرواحد من خلال دراستهم الجادة ويعود السبب في ذلك في تحليلهم أن هاته المجتمعات لم تبلغ بعد درجة الوعي والنذج للأنقلاب على حكامها ونتيجة لذلك فإن السرعة في التغيير ستكون له إنعكاسات سلبية على بناء ديمقراطية في ظرفية وجيزة لأن الأرضية غير مهيئة وليس هناك نموذجا عربيا يمكن الإقتداء به كما جد في دول أوروبا الشرقية فكيفالمخرج
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..أنيس المحجوبي باحث في التاريخ المعاصر التونسي
انشاالله كل دول العرب تذوق الحرب لانهم ضخكو علينا واحنا نضحك اليوم. اكره العرب. ْكلهم ظالمين والكفره
اطفال الصومال لاتضرب بالغاز السارين ولابراميل المتفجرة يااخ فيصل
( العربنة ) هو الميثال الأفضل !!!!! فلا هذا أفضل من هذا !!! وأولئك الذين يعتقدون انهم في مأمن ( فالدور جاء عليهم ولاشك !!!!!!!! . ) في عام 1996
وكنت اتسوق في العاصمة دمشق الجميلة سألني اخ سوري ( من وين يا اخ ؟ فقلت له من الصومال . فقال لي ، لماذاأنتم تقتلون بعضكم من بعض ؟ ) طبعا لم اجد له اجابة . أسف جداً لما يحدث لسوريا والله لا تستحق ذلك.
الأخ فيصل مصطلحات ( الصوملة، العرقنة، اللبننة، اللبينة ، السورنة،اليمننة ، المصرنة، ) لم تعد مصطلحات جذابة عند عباقرة الكتاب والإعلاميين كميثال للدول الفاشلة او الفاشية . سميها ما تشاء فقريبا جدا ستسمع ( الجلجنة ……….. وغيرها )
لم يخطئ الدكتور فيصل قاسم في أستخدامه لمصطلح (الصوملة)، وليس هو صاحب المصطلح ، وانما هو مصطلح سياسي شائع ، دخل القواميس السياسية من أوسع أبوابها. ونحن الصوماليون (أمة ودولة) دخلنا التاريخ ،وصنعنا نموذجا، والتاريخ لا يرحم ولا يعرف المجاملات ، فمشكلتنا مع التاريخ وليس مع الدكتور قاسم وغيره، والكثير منا يريد أن يدخل حربا مع التاريخ ، وأن يمسح صورة الصومال والصوماليين خلال 25 عاما الماضية من الذاكرة الانسانية ، أي أنه يريد أن يمسح تلك الصورة المطبوعة في اذهان ملايين البشر، وبطون ملايين الكتب والبحوث والمناقشات والحورات المتلفزة، وهو أمر مستحيل ولا طائل من ورائه ، والأولى بنا في رأيي أن نعي درس ( الصوملة ) جيدا ونبذل كل الجهود كي لا يتكرر ذلك مجددا ، وننشغل في كيفية التجاورز من تبعاته، بدلا من شن الهجوم على من يستخدمة . وليس لنا (نحن الصوماليون ) حق ا حتكار استخدام المصطلح بعد أن أصبح نموذجا عالميا انسانيا، ملكا للجميع، يحق للبشرية جمعاء أن تستخدمه وتدرسه وتستخلص منه العبر والدروس والنظريات . وأخيرا :الأخوة الصوماليون فشل أمتنا بات واضحا لكل البشر مثل الشمس تماما ، ولم يعد هنا إمكانية للتستر عليه وإخفائه، وحتي إذا كانت بعض الدول العربية الشقيقة كسوريا أو العراق أو ليبيا بدأت تحذو حذو الصومال( مع تمنياتنا لهم بألا يقعو في المستنقع الذي وقعنا فيه) فما زال لدينا حق الاسبقية في صناعة النموذج ، فأربعوا على أنفسكم وهونوا عليكم يرحمكم الله.
رغم ان رؤساء الدول العربية هددو شعوبهم في بداية الثورات العربية وبالصوملة وفعلا تحول مصطلح الصوملة الي العرقنة والسورنة واللبنة واليبنة والمصرنة واليمننة ولذ اقول للشعوب الاسلامية ان اصل المؤامرة لبها و قشرها اصلها وفرعها من الدول الغربية اللهم اجعل كيد هم في نحرهم واحعل تدبيرهم في تدميرهم واحسن احوال الا مة الا سلامية في كل انحاء العالم.
ثورة بلا لجنة ومقترح يعني سيارة بلا اطارات وشكرا
إن الأنظمة العربية معظمها جاءت الى الكرسي بطريقة انقلاب – الصومال – ليبيا – عراق – سوريا – مصر – تونس – اليمن – وفعلا اصبحوا طواغيت ثم لم يتركوها حتى سووها على الأرض إذا نستطيع أن نقول كل هؤلاء تخرجو من مدرسة واحدة
فلنرى الايام القادمة ما تخبئ على من جاء فى الكرسي بالأميرية او الخليفية هل سيكون مصيرهم نفس رعيل الاول أم ماذا ؟
اشكر هذا الاخ في توضيحه عن مشاعره الجميلة. واقول لك يا ذكتور مئات من العرب نازحوا في بلدنا الحبيب ورحبنا بدون عنف مثل مصريين واليمنيين .. لهم ما لنا وعليهم ما علينا .. لا نحب كره الضيوف .