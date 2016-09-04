إطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر السوداني بعد مئة يوم من إعتقاله
صلاح الدين مصطفى
الخرطوم ـ «القدس العربي»: وسط هتافات دواية «حرية سلام وعدالة ،الثورة خيار الشعب» خرجت جماهير مدينة النهود «غربي السودان» وهي تستقبل إبراهيم الشيخ عبدالرحمن رئيس حزب المؤتمر السوداني في أول لقاء جماهيري له بعد الإفراج عنه أمس الأول وهي المدينة التي اعتقل فيها قبل مئة يوم .
وكان محمد بشارة دوسة وزير العدل السوداني أصدر قراراً بإطلاق سراح إبراهيم الشيخ ، ووصف القرار بأنه يجيء اتساقا مع روح الوفاق التي تنتظم البلاد وحرصاً من الدولة على إرساء دعائم السلام.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن كبير المستشارين ياسر أحمد محمد رئيس نيابة أمن الدولة والمشرف على التحريات في البلاغ قوله بإن وزير العدل طلب أوراق البلاغ رقم 1624 بتاريخ 7/6/2014 بقسم شرطة النهود تحت المواد 50 ، 51 ، 62، 69 ، 159 والمتهم فيه إبراهيم الشيخ عبد الرحمن رئيس حزب المؤتمر السوداني ،بعد اطلاعه على الدعوى الجنائية والذي دارت وقائعها في مدينة النهود في يوم 6/6/2014 بميدان الحرية ، والذي عقد فيه الحزب الذي يرأسه المتهم ندوة سياسية تناول فيها المذكور قوات الدعم السريع تعدياً واصفاً إياها بعبارات وألفاظ غير لائقة، الأمر الذي حدا بالسلطات لتحريك دعوى جنائية في مواجهته.
وأضاف رئيس نيابة أمن الدولة أنه وبعد اطلاع الوزير على تلك الإجراءات والتي اكتملت فيها التحريات الجنائية وتوافرت فيها البينات المبدئية المعقولة التي ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر ، قرر الوزير وتغليباً للمصلحة العامة استخدام سلطته تحت المادة 58-1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم وإخلاء سبيله فوراً ، ووجه جهات الاختصاص بوضع القرار موضع التنفيذ ومن ثم إخلاء سبيله من سجن الأبيض وحفظ الإجراءات في مواجهته.
ويذكر أن الشاكي في البلاغ هو جهاز الأمن والمخابرات الوطني وحدة النهود .
وقضى الشيخ فترة سجنه متنقلا ﺑﯿﻦ السجون في مدينة ﺍﻟﻨﻬﻮﺩ وﺍﻟﻔﻮلة بغربي البلاد ، ﺛﻢ سجن ﮐﻮﺑﺮ الشهير قبل أن يعاد إلى سجن ﺍﻻﺑﯿﺾ في شمال كردفان ورفض أن يقدم إعتذارا عن حديثه الذي اتهم فيه قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بارتكاب انتهاكات وهو الأمر نفسه الذي اعتقل بسببه رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لمدة شهر قبل ان يطلق سراحه بعد إن إعتذر .
وخاطب رئيس حزب المؤتمر السوداني مهنئيه عقب اطلاق سراحه قائلا:» الذي يريد أن يحتفل باطلاق سراحي عليه أن يرفع علم السودان
يرفعه فوق بيته ، في عربته ، في سطح مكتبه وهذا هو كل الذي أريده منكم «. كما خاطب أمس ندوة جماهيرية بمدينة النهود أكد فيها على موقفه السابق في المضي قدما لإقتلاع حق الشعب في الحرية والديمقراطية.
وقال مستور أحمد محمد الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني»للقدس العربي»،إن الإفراج عن رئيس الحزب لا يعني نهاية الأمر، مؤكدا أن هدفهم الأساسي هو مراجعة القوانين المقيدة للحريات و جعلها متسقة مع الدستور، وأضاف أن الحزب لديه ثمانية أشخاص آخرين معتقلين على رأسهم البروفيسور صديق نورين الموقوف بقانون الطواريء وتم تجديد حبسه لسته أشهر أخرى بعد قضائه نصف عام في المعتقل ،إضافة للصحافي حسن اسحق الذي اعتقل أثناء تغطيته ندوة بالنهود.
وجدد موقف حزبه في الحصول على كل الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطن السوداني وعلى رأسها حق التعبير وتلقي وتداول المعلومات ، وطالب بضرورة تغيير قانون جهاز الأمن الوطني الذي يتعارض مع الدستور «على حد تعبيره».وقال إن الشيخ سوف يصل اليوم للخرطوم وتم إعداد برنامج استقبال ويخاطب احتفالية يشرفها زعماء أحزاب وناشطون.
رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم الشيخ المحامي ساطع الحاج قال إنهم تلقوا إخطاراً من السلطات بولاية شمال كردفان يوم الإثنين باستلام قرارسحب اوراق قضية رئيس حزب المؤتمر السوداني واحالتها الى النائب العام، تمهيداً لاطلاق سراحه بقرار من وزير العدل الذي استخدم سلطاته وفقاً للمادة 58 من القانون.
وقال في مؤتمر صحافي إنه اجرى اتصالات مع وزارة العدل والقصر الرئاسي، وإن الجهات ذات الصلة نقلت إليه الافراج عن موكله عقب اكتمال الاجراءات.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير وجه باطلاق سراح الشيخ عقب لقائه ثابو مبيكي -كبير وسطاء أفريقيا للسلام في السودان- في الإسبوع الماضي في سبيل تهيئة المناخ للحوار الوطني بين الحكومة ومعارضيها.
صلاح الدين مصطفى
الشعب قولوا معي .. في هذه الساعه :
ربي ها أنت ترى مكاني و تسمع كلامي و أنت أعلم من عبادك بحالي ربي شكواي لك لا لأحد من خلقك فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركه، ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سمواتك و أجرني من عظيم بلائك، اللهم يا مسخر القوي للضعيف و مسخر الجن لنبينا سليمان و مسخر الطير و الحديد لنبينا داود و مسخر النار لنبينا ابراهيم (سخر لي عبادك الطيبين من حولي وسهل لي أموري وارزقني من حيث لا أحتسب) ، ربي بحولك و قوتك و عزتك و قدرتك أنت القادر علي ذلك وحدك لا شريك لك.. اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك و طمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني و دنياي ومعاشي و عاقبة أمري عاجله و اجله، اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي و هوان أمري و ضعف قوتي، اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل و الأمر و التفكير، ربي اثرني و لا تؤثر على ، ربي انصرني و لا تنصر علي .. إلهي ارحم ضعفي و فرج همي و اجبر كسري و آمن خوفي و امطرني برزق من عندك لا حد له، و فرج من عندك لا مد له، و خير من عندك لا عدد له اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي ڤيہٌ .. اللهم ولمرسل هذه الرساله مثل ذلك ،، يارب في هذه الساعه أسالك الراحه لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه يا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني وبشر أصحابها بفررح لايذكرهم بوجعهم واسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم .. اللهم إغفر لوالدي وادخلهم جنتك ياأرحم الراحمين .. اللهم اعتق رقابنا من النار ، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ، اللهم ارضى عنا اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد ، استغفر الله واتوب اليه ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، اللهم وفق من ارسل لي الرساله ويسر له اموره بالدنيا والاخره وارزقه النظر الى وجهك الكريم واحسن خاتمته ووالديه وارزقه ضعف مايتمنى بالدنيا والآخره ..
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ..
مرر هذا الدعاء حتىَ تقُول الملائگه ولك المثل
عالة علي النهود والمعاهو بايعين الوطن أنا اقترح يخرج من النهود يخلينا نبني معارضة فشلت ودمرت دار حمر وين الامير لايمكن نرضي بفنه ونرفض الكل اخافو اللة نحن ناس عايزن نعيش