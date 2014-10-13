مصر: وزارة الصحة تدشن موقعا على الانترنت لتلقي طلبات الحصول على عقار جديد لعلاج فيروس سي

القاهرة ـ «القدس العربي»: دشنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية،تحت رعاية وزارة الصحة والسكان،الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات مرضى فيروس سي للحصول على العقار الجديد «سوفالدي»للعلاج من «سي».

يمكن للمرضى الوصول والدخول وتسجيل بيانتهم بالموقع بمجرد كتابة (www.nccvh.org)، على الانترنت،وتشمل صفحة الموقع مقدمة تنص على انه تحت رعاية وزارة الصحة والسكان،و تيسيراً على السادة المواطنين قامت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بإنشاء هذا الموقع لمساعدة مرضى الكبد في الانضمام للحملة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية،وتوضيح امكانية حجز المرضى للعلاج من خلال هذا الموقع عن طريق إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي،وبعد مرور 24 ساعة من الحجز يمكن الاستعلام عن بيانات وعنوان وحدة العلاج المتاحة لاستقبال المريض في الموعد المحدد.

وعن عقار «سوفالدي» الجديد،قال الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الموقع تم إطلاقه للمرضى القادرين على استخدام الانترنت وتسجيل بياناتهم، كما ان اللجنة حرصت على تسهيل اجراءات التسجيل لأبعد الحدود مراعاة لعدم المتعلمين فالمريض فقط سيقوم بإدخال اسمه ورقمه القومي وليس اي بيانات طبية قد تكون صعبة عليه،وان غرض اللجنة من اطلاق الموقع هو فقط تنظيم وتيسير ذهاب المرضى لمراكز الكبد الـ 26 المنتشرة في انحاء الجمهورية،بدلاً من تكدس المرضى في وقت واحد مما يؤدي للتشتت واختلاط البيانات والواسطة والمحسوبية لتيسير الدخول للكشف.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي» أنه في خلال يومين كأقصى حد ليوم غد السبت ستعلن اللجنة عن خط ساخن للمرضى غير القادرين على استخدام الإنترنت لتسجيل بيانتهم من خلاله والحصول على العقار،واضاف، أن تكلفة «سوفالدي» هى 2200 جنيه «للقادرين»،أما ان كان المريض غير قادر على توفير تكلفة العقار فيستطيع الحصول عليه مجاناً من خلال نفقة الدولة أو لو كان له تعاقد مع»التأمين الصحي».

ونوه الدكتور «عصمت»، الى أن هذا العقار لم يجرب على مرضى «الفشل الكبدي»،وبالتالي هو غير مناسب لهم،ولكن الدولة قامت بتوفيره لعلاج مرضى فيروس سي وليس الفشل الكبدي، وأن من أهم مميزات هذا العقار،أنه بدلاً من العلاج بعقار نسبة فعاليته 50٪ مثل عقار «الانترفيرون» سابقاً،سوف يتم العلاج بعقار فعاليته تصل لـ90٪،والميزة الأخرى للـ«سوفالدي»،بدلاً من علاج المريض لمدة تصل لــ48 اسبوعا سيتم علاجه بالسوفالدي لمدة 3 شهور فقط.

وعن الخصائص الطبية للـ«سوفالدي»، قال ان جميع علاجات «فيروس سي» الحديثة وليس سوفالدي فقط تتميز بأن آثارها الجانبية على المرضى تقل بنسبة كبيرة جداً عن الآثار التي كان يسببها عقار «الانترفيرون»،وقام «عصمت» بتوجيه كل الشكر والإحترام لوزارتي الصحة والتنمية الإدارية على انجاز واطلاق الموقع الجديد في هذا الوقت القياسي،وتيسير حضور المرضى لمراكز الكشف والعلاج.

ويشمل الموقع الجديد 5 أقسام،هي الرئيسية وتعليمات هامة،والحجز واستعلام وأسئلة شائعة،ويشمل قسم تعليمات هامة الطلبات المطلوبة من المريض لتسهيل عملية إجراء الكشف والتسجيل بالبرنامج العلاجي، وهي طباعة الورقة المدون بها حجز موعد الكشف من على البوابة الإلكترونية، وإظهارها عند الدخول في اليوم المحدد لمقابلة الطبيب، وعدم إبراز ورقة الحجز يتسبب في تأخر المريض عن الدخول للكشف،مع الاحتفاظ بتلك الورقة لإظهارها مع كل زيارة للوحدة، وضرورة الحضور شخصياً لوحدة العلاج في اليوم المحدد،مع مراعاة عدد المرافقين، لتجنب ازدحام أماكن الانتظار بغير المرضى الأولى بالرعاية والجلوس.

وأكد الدكتور خالد قابيل،عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية،في تصريحات صحافية،ان عدد المسجلين على الموقع للحصول على «سوفالدي» حتى ظهر اول يوم من اطلاق الموقع، تجاوزالــ20 ألف مريض.

وكان الدكتور «وحيد دوس»،رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات،قال مسبقاً إن نسبة الشفاء ستكون مائة في المائة، لافتا إلى أن «أولوية العلاج للحالات الحرجة»،موضحاً ان تكلفة السوفالدي تعتبر 1٪ من السعر العالمي للدواء الذي يتكلفه مريض «سي».

علا سعدي