﻿منظمة «مدد» في الجنوب السوري تعتمد مبادئ الحياد وعدم التبعية لأي تيار سياسي أو ديني

درعا ـ «القدس العربي» برزت في القنيطرة وغوطة دمشق الغربية مؤخرا منظمة «مدد»، وهي إحدى المنظمات التي تهتم بالأطفال والأمراض النفسية التي يصابون بها جراء الحرب التي تعيشها كافة المدن السورية كخطوة نحو مجتمع مدني بعيدا عن أي اتجاهات سياسية.

وقال المدير والمسؤول العام لمؤسسات «مدد» الدكتور أبو زياد مدد إن: «منظمة مدد كندية الترخيص، وتعمل بشكل ميداني في سوريا، وهي مكونة من مؤسسات المجتمع المدني وتعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، والطبية، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والخدمات المجتمعية، وخدمات التعليم، والدعم النفسي، وبناء القدرات البشرية للسوريين أينما وجدوا وضمن الإمكانات المتاحة».

وأضاف إن «المنظمة تعتمد في عملها قواعد سلوك العمل الإغاثي المتبعة من قبل منظمات الصليب والهلال الأحمر الدولي، وكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعايير العمل الإنساني».

وأشار أبو زياد إلى إن مؤسسة مدد للتعليم والطفولة هي مستقلة، وتعنى بتقديم خدمات التعليم البديل للطلاب المنقطعين عنه من المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، إضافة لتقديم الدعم النفسي للأطفال المتضررين من آثار الحرب على أرض محافظة القنيطرة.

بدوره، يقول الناشط الحقوقي أبو علي الهودجي العامل في منظمة «مدد» إننا: «نقوم بتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأسر التي نزحت إلى محافظة القنيطرة منذ بدء موجات النزوح من المناطق التي تشهد عنفاً إلى أماكن أكثر أمناً للمدنيين».

وأضاف «المنظمة تعنى أيضا بتحسين شروط حياة النازحين، وتنمية مقدراتهم من خلال مشاريع تنموية مختلفة، وتعتمد المنظمة مبادئ الحياد وعدم التبعية لأي تيار سياسي أو ديني أو مناطقي كأساس لعملها، وتعتمد درجات عالية ومدروسة من التقييم والتوزيع والتوثيق». وتعتبر منظمة «مدد» الأولى من نوعها في جنوب سوريا وتحديداً منطقة القنيطرة وغوطة دمشّق الغربية وحصدت شعبية وتأييدا كبيرا بسبب المشاريع العديدة التي رعتها، والتي لامست حاجيات المجتمع في تلك المنطقة.

وتعتبر منظمة «مدد» كمنظمة سورية مرخصة في دولة كندا تعرف باسم «مدد»، وشعارها «مدد ومنعمرك يابلد»، كما تعتبر من كبرى المؤسسات السورية التي تخدم مصالح المجتمع السوري التعليمي في جنوب سوريا، وتحديداً قطاعي القنيطرة وغوطة دمشّق.

وعملت المؤسسة على إنشاء مدارس تعليمية ودورات تقوية منها اللغات «الفرنسية ـ الإنكليزية» لطلاب الحلقات الأولى والثانية والثالثة التعليمية من السوريين وبالإضافة لعامة الناس.

مهند الحوراني