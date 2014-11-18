جنود «جيش النمر» التابع للنظام: سهيل حسن سيطيح بالأسد ويصبح رئيساً لسوريا
شيخه العلوي يولم على اسمه قبل كل معركة... ويعتمد سياسة «الأرض المحروقة»
اللاذقية ـ»القدس العربي» ـ من أليمار لاذقاني: في حديث مع عنصر متطوع في سرايا العقيد في جيش النظام السوري سهيل حسن، أو «جيش النمر» كما يسمونه، اعلن أنّه «الآن في درعا وسيحقق انتصاراً قريباً هناك»، مشيرا إلى أن «النمر» لم ير ابنه منذ ثلاث سنوات وانّه أقسم ألا يراه قبل النصر، وانّ شيخه يدعو له قبل كل معركة بوليمة كبيرة على الطريقة العلوية، وانه نجا من عدّة محاولات اغتيال، على الرغم من إصابته في إحداها، كما أكد أنّه المطلوب الأول في سوريا.
وبين «ح.ج» في حديث خاص لـ «القدس العربي»، أن النمر مرشّح الإيرانيين والروس لقيادة المرحلة الانتقالية في سوريا، وأن عناصره على قناعة تامّة بأنّ النمر سيصبح رئيساً للبلاد بعد أن يطيح بنفسه بالرئيس، مؤكدا أنّ صلاحياته ليست من الرئيس كما يدّعي البعض، بل هي من الروس والإيرانيين، وأنّهم يثقون به حتّى النهاية.
ودلل بذلك على تحركات النمر التي تطال المناطق الحساسة أو تلك التي باتت في وضع سيئ، أما قوات الأسد فلا تعرف سوى الهزائم واحدةً تلوى الأخرى على حد قوله.
وحول ما أشيع عن القصّة التي تقول إنّ النمر سيعدم نفسه أمام الرئيس كما وعده، ضحك «ح.ج» قائلا: «هناك خمس نسخ طبق الأصل عن النمر لجعل تغييبه عن ساحة القتال شبه مستحيل، وإحدى هذه النسخ هي ضابط استخبارات إيراني».
وبين «ح.ج» أن حسن ومنذ أن أطلق الإيرانيون يده في حماة اعتمد في القتال على ثلاث ركائز أساسية، أولاها منع السرقات منعاً باتاً لكي يحافظ على معنويات جنده، وانه يقوم بإعدام أي شخص يقوم بتعفيش أي بيت ميدانيّاً وبدون أي رادع.
وأشار إلى أن الركيزة الثانية التي اعتمد عليها «النمر» كما يسميه هي الصلاحيّة المطلقة في التحكّم بجميع القوات «جيش، وميليشيات الشيعة، والميليشيات المحليّة، فالطيران مثلاً يقصف أي منطقة يأمر سهيل حسن بقصفها دون أي تلكؤ.
أما الركيزة الثالثة على حد قول «ح.ج» فهي اعتماده سياسة الأرض المحروقة، فلا شيء يتحرك خلفه سوى جنوده، ولا يسمح بأن يتهدد أمن جيشه ولو حتّى مدينةً بأكملها.
وحول عدد أفراد جيش «النمر» بشكل تقديري، قال «ح.ج» إن مقاتلي النمر كلّهم متطوعون معه طوعاً ومن جميع الكتائب والفصائل الموالية، وانّ عددهم قد يتجاوز الثمانين ألفا ويتحركون وفق إشارة من إصبعه، ويتقاضون رواتب جيّدة بالنسبة للجيش أو للميليشيات المحليّة، كما انّهم ذوو نفوذ في دوائر النظام وفعالياته.
وأضاف «ح.ج» أن النظام لم يسمح عبر تاريخه بظهور شخصيّة توازيه وبالأخص الشخصيات العلوية أو حتّى تتمتع بشعبيّة ما، وأنّ ظهور النمر تمّ رغماً عن الأسد، مبينا أن النمر هو الأمل الوحيد في النجاة وأنّ الأسد إلى زوال.
إذا كان هذا النمر كذلك فأنا أدعو له بالإنتصار في جميع معاركه.
هذا الكلام صحيح
فقد تململ العلويون من خسائرهم بجيش الأسد الجالس بقصره
أما العقيد سهيل نمر فقد ترك أهله منذ 3 سنوات ولم يشاهد ابنه
ورفض ترقية الأسد له الى رتبة عميد – الظاهر يطمع بأكثر من هذا
مع الأسف أن العلويين قد ربطوا مصيرهم بالحكم بالرغم أنهم أقليه
أي اما أن يحكموا سوريا أو يدمروها على من فيها
لذلك فهم بطريق الفناء
نمر وأسد ووحش كأن سوريا حديقة حيوانات. و
هههههه رهيبة. الله يخلص الشعب منهم.
كام ضبع على كام واوي على كام ذئب على كام ثعلب و بشرط حريمهم تكن كوبرات على أصلات على أناكوندات مع شوية بلاك مامبات وووو
المعذرة و قبل ما أنسى:
حط الخفافيش معاهم
يعني من مجرم إلى مجرم
لم نعرف ماهي علاقة هذا “النمر” بإسرائيل أﻻن أو في المستقبل
من الاسد للنمر مذلة جديدة لاهل الشام ,لا بدّ أن ترجع الامور إلى نصابها طال الزمان أو قصر.
ابدا لن تكون ايران من يقرر من يحكم سوريا. الشعب تالسوري وحده له الحق في هدا القرار
الهم لا جبروت الا جبروتك الهم بتقديرك و نصرك للمظلوم دمر جميع هؤلاء المتجبرين
لسا ماخلصنا من الاسد تيطلع ها انمر
اللهم اجعل كيدهم في نحرهم نقسم بالله العظيم انكم الى زوال قريبب
هذا صحيح , حتما بشار الى زوال والهدف قيام كانتون نموذه كردستان العراق .اقليم اقليات فيه حرية وديمقراطية بعكس المناطق السنية المستهدفة في ان تكون مدمرة وتقاد بقيادات متخلفة حتى يلتغي دورها ووجودها الغالب الذي كان سائدا قبل البدىء بمشروع الغائها ودورها عبر الوكيل المعتمد الايراني .
الموضوع أخذ أكبر من حجمه والفكرة هي إيجاد رمز مخيف للبطولة العسكرية وتم اختيار هذا الضابط لأنه سوري ويقود حسب ادعاء النظام مقاتلين سوريين فقط … من يدمر الأرض والمدن هو سلاح الجو والبراميل والمدفعية الثقيلة والتي تقصف كل مدينة محاصرة بلا توقف لمدة مئة يوم حتى تتحول إلى أرض مستوية وخالية من الإنس والجن , حينها يتقدم جيش النظام المؤلف من ميليشيات عراقية وأفغانية وإيرانية ولبنانية وبعض السوريين للتصوير. هذا الضابط هو رمز مصنوع ليصور بطل ومجرم عسكري ربما يحاكم دولياً فيما بعد على جرائم حرب عوضاً عن القاتل الحقيقي!!
اللهم اهلك الظالم بالظالم وفك اسر الشعب السوري “ما النا غيرك يا الله”. (ويمكروا ويمكر الله لهم وهو خير الماكرين)
طيب انت بتحكي قال الله وقال الرسول …. اتقوا الله بالسوري يا اردنيين
اللهم اهلك الظالم بالظالم وفك اسر الشعب السوري “ما النا غيرك يا الله”. (ويمكروا ويمكر الله لهم والله خير الماكرين)
منع السرقات ومنع الاعتداء على منازل الامنين هذا هو مطلب السوريين وان كان هذا هو النمر فليكن هو او اي احد اخر الا التكفيريين فهم خارج الحسبة نهائيا .
رواية هوليودية مثيرة للضحك . أرجو مِن كل مَن يُفكّر أن يُعيد قراءة هذه الديباجة الغريبة ويتمعّن في مدى الخيال غير المحدود لكاتبها ومن أوحى بتعميمها . تصوّروا مثلا أن هذا المدعو نمر يريد الإطاحة ببشار في الوقت الذي مازالت فيه طائرات براميل المتفجرات ” البشّارية ” تأتمر بأمره حتى الآن ..وقس على ذلك …؟َ
شاميون أصلاء وليمت دعاة الفتن والجهل والأرهاب في غيظهم
لسنا ندري هل اصبحت سوريا غابة تتحكم فيها الوحوش نسال الله ان لا يخرج علينا ضبع بعد الاسد والنمر ..وان كانت اسمائهما اسد ونمرفافعالهما افعال الضباع
أن أعتقد أنه سوف ينتصر على بشار.
للشك ان الغرب سيتبنى هذه القصة وربما هو من ألفها والعترة على الشعب فما زالت سورية مليئة بالثروات لصايدي الثراء والمرتزقة
فيلم هندي ..
لكم الله يا شعب سوريا الابي يا احرار الشام …من اسد مزعوم الى نمر غير معلوم ….
كم أنتم بسطاء أيها المعلقون تصدقون كل ما تقرؤون فلا عجب بأن سميت ثورتكم بثورة الحمير. حولتم البلاد الى ركام.
كل حدا وألو رأي..بس اللي بعرفو انو نحنا اللي رح ننتصر بسوريا بقيادة اسدنا ونمرنا والشعب السوري والجيش العقائدي الذي يحقق انتصارات عليكم وضاغتكم حتى الموت