سجادة صلاة كاظم الساهر تثير الجدل على “انستجرام”

القاهرة- شارك الفنان العراقي كاظم الساهر متابعيه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بصورة تجمعه بابن أخيه ساهر الساهر.

متابعو الفنان العراقي لفت نظرهم شيء آخر في الصورة، حيث لاحظوا وجود سجادة صلاة مفروشة على الأرض وراء كاظم.

بعض المتابعين أكدوا على عدم معرفتهم بديانته من قبل، واعتبر البعض الآخر أن وجود سجادة صلاة بمنزل كاظم الساهر أمر طبيعي لكونه مسلم.

وكان كاظم الساهر قد كشف من قبل أن والده سني ووالدته شيعية من النجف الأشرف.