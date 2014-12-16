سجادة صلاة كاظم الساهر تثير الجدل على “انستجرام”
Dec 16, 2014
القاهرة- شارك الفنان العراقي كاظم الساهر متابعيه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بصورة تجمعه بابن أخيه ساهر الساهر.
متابعو الفنان العراقي لفت نظرهم شيء آخر في الصورة، حيث لاحظوا وجود سجادة صلاة مفروشة على الأرض وراء كاظم.
بعض المتابعين أكدوا على عدم معرفتهم بديانته من قبل، واعتبر البعض الآخر أن وجود سجادة صلاة بمنزل كاظم الساهر أمر طبيعي لكونه مسلم.
وكان كاظم الساهر قد كشف من قبل أن والده سني ووالدته شيعية من النجف الأشرف.
وهل الاسلام بحاجه الى أن يضع فنان سجاده أو !!! شي غريب والله
بعض المتابعين أكدوا على عدم معرفتهم بديانة كاظم الساهر! !!
يعني ..كاظم ،ما سيكون …يهودي مثلاً
كاظم مثال المواطن العراقي المعتدل
دينه الفن وهو كاف.
اتقی الله فی کلامک
دینه ان لا الله الا الله و ان محمد رسول الله
اما ما یسمی بالفن هو مجموعه موسیقه و غنا بعیده کل البعد عن الدین.
تحاتي لآخر الفنانين المحترمين كائنة ما كانت ديانته
كاظم الساهر يستحق لقب القيصر و من غير ما يشتري سيارة مثل سيارة الفنانة احلام و مجوهراتها.
ماعلاقه الناس بديانة كاظم او غيره .. لقد وصلنا لقمة التطرف .. اننا امة التطرف ونبذ اﻵخرين
الكثير من الزملاء والاخوه العراقيين، كنا نأكل سوياً وندرس سويا ونقضي وقت الشباب سوياً، كثيرين بينهم لم يكن يعرف ماهو مذهب أباه او امه، المهم انه عراقي اولاً وعربي ثانياً او العكس. متى حصل هذا التشرذم والتشظي الطائفي؟ عندما أتت د. كوندوليزا بنظرية الفوضى الخلاقه، و كانت من بين من ساقوا ( الثور الفالت زمامه، على رأي شاعرنا الكبير عباس جيجان) وحصل ما حصل وكانت النتيجة…
العلاقه بين الناس مبنيه على االاخلاق و الاحترام لا علاقه بالدين تجد كثير من المسلمين الملتزمين بالصوم و الصلاة يؤذون بعضهم و يسبون بعضهم و يأكلون عرق العامل و لا يعرفون الله الا باب الجامع….لا اعمم اقول الكثير
ربما تفید هذه التصرفات وتکون اعلانا ودعایه عن الاسلام وعن الدین فی الزمن الذی ضئل دورالدین فی الحیاه
أحيي جميع المعلقين على هذا الموضوع. ورأيي انه من اقبح الأمور التي أقراها مابين الفترة والأخرى ان نلاحق بعض المشاهير لنعرف ديانتهم، أو طائفتهم . ماذا يتغير اذا عرفنا؟؟؟؟ اليسو ببشر مثلنا؟؟؟؟
هل اصبح وجود سجادة يثير لدينا جدل والله هذا الشي غريب
ماذا سيغير اذا كان هذا الفنان العراقي الرائع كاظم الساهر سني او شيعي ؟ ياجماعة الخير العراق كل عمره لا يعرف الطائفية او العنصرية مطلقا منذ قرون عديدة ، الطائفية المقيتة هي فتنة خبيثة زرعتها قوى الشر الصهيونية لدمير الشعب العراقي والدول العربية الاخرى .اتذكر في كل طفولتي وايام شبابي كان من المخجل جدا ان تسائل اي عراقي عن مذهبه او دينه او قوميته . للاسف هذه الايام هناك ايادي خارجية خبيثة اججت موضوع الطائفية والعنصرية بين فئات هذا الشعب العريق صاحب اقدم حضارات العالم