نوال السعداوي: انا ضد الحجاب لانه ضد الاخلاق

القاهرة- كشفت الكاتبة المصرية نوال السعداوي فى حديثها فى أحد ندواتها الثقافية، أسباب هجومها على الحجاب الإسلامي، قائلة:”الملابس لا تعبر عن أخلاقي، فالرجال والنساء في إفريقيا عرايا، ولا أحد يسألهم عن السبب، فالجو هناك حار وحينما يصبح الناس جميعًا عرايا، فلا عيب في ذلك” وفقا لموقع “المصريون”.

وتساءلت السعداوي: لماذا المرأة تغطى والرجل لا يغطى؟، لماذا أنا ضد الحجاب؟، مضيفة:” لأنه ضد الأخلاق، لأني لو أنا أردت أن أظهر بمظهر الشريفة، اشتري حجاب بخمسين قرش أو بخمسين جنيه، واشتري الجنة بهذا المبلغ، وأنا أريد أن أدخل الجنة بأخلاقي وسلوكي، وليس بقماش على رأسي”.

وتابعت: وهو كلام عجيب لا علاقة بالمنطق على الإطلاق، فإذا كان العري من وجهة نظرها ليس ضد الأخلاق، فلماذا حينما نغطي أجسادنا يصبح ذلك ضد الأخلاق، متابعة شرحها: “المرأة تتحجب لأن الرجل عينه شهوانية، فينظر لها وتفسد الأخلاق، وهذا صحيح، فالمرأة لها شهوة أيضا، فلماذا لا نغطي الرجل أيضًا، وهنا أقول: الإبداع هو القدرة على رؤية المتناقضات، فاكتبوا عنى تلك العبارة”.