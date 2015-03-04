نوال السعداوي: انا ضد الحجاب لانه ضد الاخلاق
القاهرة- كشفت الكاتبة المصرية نوال السعداوي فى حديثها فى أحد ندواتها الثقافية، أسباب هجومها على الحجاب الإسلامي، قائلة:”الملابس لا تعبر عن أخلاقي، فالرجال والنساء في إفريقيا عرايا، ولا أحد يسألهم عن السبب، فالجو هناك حار وحينما يصبح الناس جميعًا عرايا، فلا عيب في ذلك” وفقا لموقع “المصريون”.
وتساءلت السعداوي: لماذا المرأة تغطى والرجل لا يغطى؟، لماذا أنا ضد الحجاب؟، مضيفة:” لأنه ضد الأخلاق، لأني لو أنا أردت أن أظهر بمظهر الشريفة، اشتري حجاب بخمسين قرش أو بخمسين جنيه، واشتري الجنة بهذا المبلغ، وأنا أريد أن أدخل الجنة بأخلاقي وسلوكي، وليس بقماش على رأسي”.
وتابعت: وهو كلام عجيب لا علاقة بالمنطق على الإطلاق، فإذا كان العري من وجهة نظرها ليس ضد الأخلاق، فلماذا حينما نغطي أجسادنا يصبح ذلك ضد الأخلاق، متابعة شرحها: “المرأة تتحجب لأن الرجل عينه شهوانية، فينظر لها وتفسد الأخلاق، وهذا صحيح، فالمرأة لها شهوة أيضا، فلماذا لا نغطي الرجل أيضًا، وهنا أقول: الإبداع هو القدرة على رؤية المتناقضات، فاكتبوا عنى تلك العبارة”.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
قال صلى الله عليه وسلم :” إن لكل دين خلقاً ، وإن خلق الإسلام الحياء” وقال صلى الله عليه وسلم :” الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة ” وقال عليه الصلاة السلام : ” الحياء والإيمان قرنا جميعاً ، فإن رفع أحدهما رفع الآخر “.
ولا حول ولا قوة الا بالله
هي أبله، ساحرة، أبله (هذا هو حريت التعبير)
لا أدري من يأتي أكثرية المعلقين باراء بأن الحجاب أمر من الله، ولدت وعشت سنوات الشباب في العراق لم أشاهد يوماً إمرأة محجبة، عدا نساء مسنات، مدارس مختلطة بدون محجبات أماكن العمل، التسوق، المرأة كانت تذهب الى السينما مع صديقاتها وبدون حجاب، هكذا كان العراق في فترة الخمسينات، الستينات، السبعينات والى بداية سنة ٢٠٠٠، لم نسمع عن التحرش ضد المرأة، كان مجتمعاً عراقياً رائعاً وراقياً، وكذلك كان المجتمع في غالبية الدول العربية من سوريا، الاردن، مصر، لبنان، تونس، المغرب ما عدا بعض المجتمعات الخليجية، وحتى الأسلامية تركيا، إيران المرأة لم تكن تلبس الحجاب، سؤالي هل المرأة في تلك الأزمنة كانت تعصي أوامر الله ، بالتأكيد لا، لأن بدعة الحجاب ضهرت من قبل الشيوخ الذين تبحروا في إصدار الفتاوى منها البعيد عن المنطق المعقول، المجتمعات كانت أفضل بكثير منها في وقتنا الحاظر، لماذا، لأنه كلما تدخل العلماء في فرض أفكارهم بالقوة حينها الفرد يصبحُ مُسيراً وليس مخيراً.
ولكن فترة السيتينات والسبعينات ليس هي المقياس، علما ان السيدة مريم كانت محجبة والصحابيات كانوا محجبات، رغم اني مش محجبة لكن احب ان اقول الحق،
لماذا همك الوحيد في المدافعة عن المرأة هو الحجاب وخلعه. أآخذة المرأة في عصرنا جميع حقوقها وكرامتها ولم يعد غير الحجاب هو العائق
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدتي يا من تأخذك العزة بالإثم الحجاب ليس في ثمنه ولدخول الجنة وإنما يا سيدتي الحجاب هوية لك لا علاقة لها بالشرف او حتى التدين .فكثيرا من السيدات يشبهن الأوربيات في شكلهن، في هذه الحالة مثلا الحجاب يحدد الهوية دون تمييز او عنصرية او تقديس . فهو بكل بساطة تنفيذا لأمر الله.واعتقد ان هذا يكفيك ام ستحللي وتفتي…!!!!
” فهو بكل بساطة تنفيذا لأمر الله.”
ألأخ الكريم
التنزيل الحكيم hd المصحف الشريف هو كلام الله ومن الله انا ؤمن بذلك وحده من الله . النص الألهي هو مرجعنا ارجو منك ان تذكر لي بأي اية جاء امر الله للمرأة بأن ترتدي الحجاب. فقط لتذكريك ان الجلاباب ليس معناه الحجاب. وشكراً.
زمن العجايب اليس الحجاب ستره لماذا لا تدافعين عن المرأه في قضايا هي بحاجه للمسانده بها .
يوجد قضايا كبيره تخص المرأه مثل حق العمل ومثل حق تبوء المناصب العامه في بعض الدول العربيه.
لماذا تحصرين همك في مواضيع في الحجاب وهل هذا يضرك بشيء.
انا اتفق انه لا حجاب، لكن أمثلتها جدا متطرفة في الطرح و انا اكره المتطرفين بكل شيء.
الجنة لله يورثها ويُسكنها من يشاء
ومن اراد ان يدخل الجنة فليفعل ما يريده صاحب الجنة ليفوز بها
اليس هناك شروط في كل المسابقات والمباريات والتحديات
وكل تحدي او مسابقة او منافسة لها قوانين وشروط يضعها احدهم او مجموعة او لجنة
فإذا كان صاحب الجنة وضع شروط لها فلا تتوقع ان تدخلها بشروطك بل بشروطه وليس بما يرضي نفسك وعقلك بل بما يرضيه
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين موحدين مسلمين لقضائه وحكمه وراضين بشرعه
شكرا لك يا اخ صلاح محمد والاخت حره على هذا الرد.
فتح الله عليك
هذا هو المنطق
ماهي الشروط واين موجودة؟ وهل الحجاب ضمن الشروط؟؟ علما ان الحجاب لم يذكر بالاركان الخمسة ولا بالكبائر ولا بالصغائر
بل إنتي ضد الأخلاق الحميدة
الحجاب هو هوية أي زي موحد للمرأة المسلمة!!!.اييييه هذا ما كنت أود أن اسمعه!.أي ليس أمر إلهي كما يدعون بافواههم. الحمد لله بانت الرؤيا.
أنّ كلمة “حجاب” قد تطورت، فمعناها في القرآن غير معناهااليوم. مؤسسةالحجاب وما ترتبط به من آليّات مراقبة كانت تخص صنفا واحدا من النساء أي النساء الحرائر،ولكن وجد في المجتمع الإسلامي القديم صنف آخر من النساء هن الإماء اللاتي يمثلن بضاعة بشرية يتم تبادلها تجاريا،ولو عدنا إلى كلّ التفاسير القديمة للآيات التي ذكر فيها الحجاب لوجدنا أنّها تستثني الإماء من هذه الآليات، فالخمار كان وسيلة للتّمييز بين الحرائر والإماء، حتى إن الخليفة عمر كان يضرب بسوطه الإماءاللاتي يتشبهن بالحرائر ويحجبن كامل أجسادهن، وذهب الكثير من الفقهاء إلى أن عورة المرأة الحرة تختلف عن عورة الأَمة، فعورة الأَمة كعورة الرجل موضعها ما بين السرة والركبتين، وقد أباح الفقهاء تعرية الأَمة بل ولمس أعضائها الجنسية لمن يريد شراءها. فالأمة لم تكن معنية بحفظ الأنساب وبالشرف، إلاّ إذا تغيّر وضعها من أَمةإلى “أم ولد”. هذه المعطيات التاريخية، وخاصة اختصاص النّساءالحرائر بالحجاب دون الإماءهي التي يتمّ تغييبها اليوم من قبل الداعين إلى الحجاب، فهم يقدمونه على أنه أمر إلهي لاتاريخي، والحال أنه موجود قبل الإسلام كما تبين الكثير من الدراسات.
كلام خاطئ وليس له أساس من الصحه، ولا مجال لتفنيده هنا لضيق المساحه خصوصاً أنه تم تفنيده بدل المره ألف.
هذا هو الفرق، بين من يردد ويعيد كالبغبغاء، وبين من يقرأ التاريخ ويحلل يعقله واضعا كل حال وحدث في زمانه الصحيح. شكراً لتعليقكم المفيد.
مع احترامي للدكتورة نوال السعداوي، هناك خطأ في تحليلك و في منطقك أستاذتي الجليلة، اتفقنا ام اختلفنا الحجاب حرية شخصية و شخصية فقط. لكل شخص الحرية في اللباس و المعتقد. اما كلامك عن الجنة فهو أيضاً بعيد عن المنطق. رحم الله ابن رشد…
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً (36)﴾. (سورة الأحزاب).
Hidjeb doesn’t have any meaning in islam but every woman is free to wear or not.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ, وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ, وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ العامة
ولا حول ولا قوة الا بالله
الكاتبة طرحت وجهة نظر قابلة للنقاش بأسلوب منطقي، لكن عموم الردود أخلاقوية تقووية ولا أحد ناقش حججها من ناحية المعقولية..
فعلا مجتمعنا لم يرتق بعد إلى الطور العقلاني ولم يتمكن بعد من اكتساب آليات وأدوات المحاججة العقلانية ثم نتساءل دائما لماذا تفوق علينا الغرب رغم أن ديننا هو الأصح وكيف تجاوزتنا حتى الأمم الناشئة حديدا وبقينا في ذليل الأمم
الكاتبة المتنورة على حق وكلامها صحيح تماما وواضح وضوح الشمس. والاجابات عليها تدل على اننا في مسيس الحاجة لهذه الاراء المتنورة لانها اجابات تعكس عقول مغلقة.
الدكتوره نوال السعداوي
انا من المعجبين في كتاباتك وأفكارك لكن هذه المره اخذلتني كلامك عن الحجاب .. اذا انت لا. تقتنعي في لبس الحجاب فهذا رايك الخاص احتفظ ًي فيه لوحدك ولا تلوثي أفكار آلبنات في هذه الفتوى .. ليس لانك دكتوره يعطيك الحق في التدخل في ديننا انت لست عالمه دين حتى تفتي لنا في هذه الأفكار الشريرهً.. في افريقيا مسلمات كثيرون ويلبسون الحجاب مع انهم يعيشون في مناطق حاره جدا!!
نورا هاشم
والله انا اشفق عليكي عمرك فوق 70 سنه وانت ضد امر من اوامر الله عزوجل وغد سوف ترحلي عن الدنيا والاثم يتبعك الا يوجد عندك خوف من الله عز وجل وما عملت لأخرتك اختي المسلمه الحجاب لازم وهو عفه
نحن المسلمين نعبد الله كما أمرنا ويريدنا أن نعبده سبحانه وتعالى …. لا كما نريد نحن أن نعبده …!!!؟؟
يا لها من مشاكسة ومعادية للإسلام ، ترى ما هو موقعها يوم القيامة وكيف ستواجه غضب الرحمان عليها .
وسوقاً على هذا المنوال الصدق ليس من الإخلاق لإن هناك الكثير جداً يكذبون وأمورهم ماشيه عال العال والإخلاق نفسها ليست من االإخلاق في شئ وإلا لكان أقتنع بها عديمو الإخلاق !
أنا مع نوال على طول الخط مادام فيه فايدة وشهرة من السير عكس االبشر….زيدينا من بركاتك ياأخت سعاد فقد وقف المنطق بذات نفسه مشدوهاً أمام فتوحاتك الفكرية
ترى لو كان يوجد مثلك ومثلي واحد آخر أما كانت الأمة بخير؟
يالله …يبدوا أن هذه الشعوب لا تستحقنا .
كيف لها ان تغير وتتكلم عن الحجاب الذي فرضه الله علينا كنساء للستره ودرء الفساد اليست هي من تنادي ضد الحجاب قاتلك الله ايتها الجاحده
والله أتعجب كثيراً اذا سمعت بعض الألفاظ تصدر من أمثال هذه الكاتبة
التي تجعل نفسها ملمة او متخصصة في الشؤون الافريقية وهي بعيدة كل البعد عن ذالك وخير شاهد على ذالك ما قالتها عن افريقيا… أنا سنغالي عشت في مصر سبع سنين واعرف ان درجة الحرارة في الصيف في مصر اعلى بكثير مما تكون في السنغال… وكثير من دول غرب افريقيا تتساقط فيها الأمطار تسعة أشهر إذن كيف تكون هذه الدول حارة
الإسلام دين تكليف…وقد وضحت العقيدة الإسلامية المعاني والمغازي من أمر الحجاب سيما وأنها مسألة أخذتها الصحابيات حال نزول الآية الكريمة في أمر الحجاب حباً وطواعية ودون أي جدل~وهو تكريم من الله من فوق سبع سماوات
لهذه المرأة التي حفظها الدين الإسلامي وحقوقها الشرعية دون أي انتقاص لحقها
كعضوة فاعلة في المجتمع وأعتقد أن قمة الرقي والفكر هي أن لا نعود للعصور الأولى أو الوسطى حيث كان الناس شبه عرايا وجاء الإسلام الحنيف ليُكرم بني البشر
ووضع الضوابط له والنواهي خدمة وكرامة وحفظاً لإنسانيته والعكس هو قمة التخلف والرجوع بالإنسانية لتلك العصور ولو كان العري دليل تقدم لكانت البهائم أكثر تقدماً~
* من الآخر : إمرأة تبحث عن ( الشهرة ) على حساب ( الدين )
وقيمه النبيلة .
شكلاا .
* ألا تعلم هذه السيدة أنّ ( مصر ) سجلّت ( أعلى ) نسبة
( تحرش ) ع المستوى العالمي ؟؟؟
شكرا .
* الشباب في مصر يتحرّش بالفتيات وهن ( محجبات )
كيف يكون الحال لو خلعن الحجاب ولبسن لباس ( غير محتشم ) ؟؟؟
شكرا .
انت الحرة و نحن الجواري ..صدقت ايتها الدكتورة العزيزة من منا يجرؤ يواجه هولاء الذكور المسعورين لم يتغير رأيهم بالمرأة منذ ظهور العبوديةة لقد تم ختاننا بهذا الحجاب يحسبونه هين و هو عند الله عظيم .. لماذا فرضوا هذا الحجاب المقيت لماذا ولدنا احرار و لم يسالوننا ماذا نحب لقد سرقوا شكلنا الطبيعي و صرنا مثل رؤوس الديدان و حرمونا من بهجة الحياة لقد كذبوا علينا و اضاعوا عمرنا هباء
حسبنا الله و نعم الوكيل
لا تتكلمي من عندك…. اقرأي سورة القرآن التي امرت النساء بالحجاب ذلك اذكى لهنّ فلا يؤذين. خلقنا في هذه الدنيا من اجل الطاعة والعبادة وليس للإعتراض على كلام الله. انصحك بالتوبة والإنابة لله قبل ان يحين موعد الإقلاع من هذه الدنيا ولا فلن تستطيعي العودة ثانية حتى تصلحي ما تفسدين. اللهم ان هذا منكر لا يرضيك يارب العالمين.
لو كان الدين رأي ما اتبعه احد ولكن الدين
إتباع وتنفيذ ما امرنا الله فيه ببساطه ورايك
هذا يدل على الكفر في كلام الله
الحجاب الراس ام حجاب الوجه والراس الان نتكلم عنه لان لي موقف من الاثنين وحجاب الطوارق لي منه موقف
وهل السفور هو الاخلاق!!! عجبي
هذه لم تخاف الله — لو تخاف الله لما تكلمت اصلا –
ما فات المثقف الفلسفي التي اساسها ثقافة الـ أنا، هو أنّه في اللغة التي تمثل الواقع هناك شيء يسمى ألوان الطيف الشمسي، فلذلك أن تقول عن اللون الأبيض أنّه أسود، ومن ثم تصدر فتواك على اللون الأسود، هذا لن يجعل اللون الأبيض أصبح أسودا، ولا أصبح لفتواك أي شيء من المنطق أو الموضوعية أو المصداقيّة، بل هي إلى التدليس اللغوي أقرب، وبعيدا عن المروءة والأخلاق لتسجيل نقاط ضد من لا يعتبره من ضمن الـ أنا الخاصة به، خصوصا وأنَّ حكمة العرب لخصت اسلوب رائع للمنطق والموضوعيّة في النقد ألا وهو اسلوب “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”.
أمّا بالنسبة للديمقراطيّة ومعناها الحقيقي والتي تختلف عمّا يحلم به المثقف (الفلسفي خريج السوربون) في مسألة المساواة والعدالة، لأنَّ الديمقراطية مثلها مثل الديكتاتورية تفرض أن تكون النخب الحاكمة فوق القانون أو الدستور في نظامها، ودليلي على ذلك بالإضافة إلى حق النقض/الفيتو للنخب الحاكمة في نظام الأمم المتحدة، هو ما قاله سكرتير عام الأمم المتحدة كوفي عنان في تعليقه على ضرورة أن يتم محاكمة جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا وأزنار رئيس وزراء اسبانيا فيما قدموه من مستمسكات مزورة من أجل اصدار قرارات من الأمم المتحدة من أجل شرعنة احتلال كل من افغانستان والعراق بعد ما حصل عام 2001، بأنه لا يجوز تقديمهم للمحاكمة لأنَّ كل منهم تمَّ انتخابه ديمقراطيا في بلده.
وهذه تُبين كيف أنَّ الشعب أكثر وعيا من مثقفينا حينما طالب بأنَّ الشَّعب يُريد اسقاط النِّظام الذي يكوّن مثقف ونخب حاكمة بلا ذمة ولا ضمير ولا أخلاق، وكل همّها أن تفضفض دون حتى أن تلتزم بمعنى المعاني أو مبنى المباني لأي لغة كانت، فهذا هو مفهومها للحداثة؟!
ما رأيكم دام فضلكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى,وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
هذه هي مصر الذي يريدها الغرب و أعداء الاسلام من نوال السعداوي الى توفيق عكاشة الى لميس الحديدي الخ………. تم أختراق مصر ويتم تغير طبيعة المجتمع المصري وهذه المرة بدعم حكومي منقطع النظير فهذه السعداوي التي تدعي الديمقراطية تصادر رأي ملايين المحجبات عن قناعة تامة لا بل وتزدريهم وتزدري أفكارهم وتسعى الى نشر الرذيلة في المجتمع فكل إناء بما فيه ينضح وهذا الهجوم المتكرر على الدين من قبل مدعيي الثقافة والفن و الإعلام في مصر والذي ظهر في الفترة الأخيرة مؤشر خطير جداً يستأهل الوقوف عنده ومعرفة مآلاته و الواقفين خلفه والمحرضين عليه و أستغرب موقف السعودية حاملة لواء الاسلام أنها لم تحرك ساكناً إزاء ما يجري في مصر من هجوم مباشر على الاسلام من قبل اتباع السلطة في مصر من مثقفين و فنانيين و إعلاميين على الأقل من باب إيقاف الدعم المادي التي يعيش عليه الاقتصاد المصري في هذه الأيام.
الله يهديكي يا حجه
عندما تقفين للحساب امام الله هل ستحصلين على شفاعة الرسول محمد صلى الله علية وسلم ام سيقال لهو لا تعرف ما احدثو بعدك فيقول صلى الله علية وسلم سحقاً سحقاً.
الدكتورة نوال لسعداوي لديها شخصية قوية جداَ وهي انسانة مبدعة بكل معنى الكلمة، وهي من برج العقرب ومن احدى صفات برج العقرب التطرف والتمرد، وهي تمارس رياضة المشي والسباحة وهي تجاوزت ال ٨٥ عام، وكانت تنزل الى ميدان التحرير وتجلس في الخيمة مع الشباب الصغار وتتحدث معهم اثناء الثورة المصرية .
استغرب كثيرا لمذا يشن هجوم لادع اذا تعلق الامر بالحجاب لماذ لا نعتبر ان ذلك ايضا من حرية المرأة انا ارتدي حجابا و لم يجبرني احد على ارتدائه فكما تقدم السيد sem usa حقيقة انه في حقبة ما من الزمن كانت السيدات لا يرتدين حجابا لكنني اتعجب انا من استغرابك عن فرض الحجاب فان كنت مسيحيا فلست مخاطبا من قبلي ، لكن ان كنت مسلما فلابد انك تعرف القرأن الكريم الذي فرض فيه الله الحجاب على المرأة و خلاصة القول القرأن الكريم كتاب نزل للعالمين و يأخذ به المسلمون الذين يسلمون انفسهم لله تعالى فمن قبل بالعقد فلابد انه سيلتزم بشروطه و من يخالف بندا من العقد فلابد من جزاء ، انا لا أرى اي سبب لاثارة هذه الضجة حول الحجاب إلا للطعن في مصداقية الدين الاسلامي فمن يريد ان يخالف الاسلام فليفعل- هذا كتابنا و هذا ديننا- فمن أمن بالله تعالى لا بد ان يكون عابدا له فيتبعه قال الله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض) وان كانت نوال السعداوي لا تريد ارتداء الحجاب فلا تفعل و ليس عليها ان تقدم مبررات لذلك و عن حديثها عن شهوة الرجل او المرأة نحن نسمع عن اغتصاب النساء و لم نسمع عن اغتصاب الرجال فشهوة الرجل قد تدعمها قوته مقارنة مع المرأة و لا اجد في الحجاب الا صونا للمراة.قال الله تعالى (ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما)
المثال الذي اتت به نوال السعداوي ركيك وبعيد عن الواقع الاجتماعي الذي تنتمي اليه عام 2015!! ولو سمحنا لانفسنا التفكير بهذه الطريقة فالسؤال يطرح على الدكتورة نوال كالاتي : من تقاليد الهندوز المتوارثة يوجب بحرق الزوجة بعد وفاة زوجها تمجيدا لصفة الوفاء!! فلما لا تناشدي المراة اليوم بهذا العمل بما ان الوفاء من السمات السامية؟؟
الابداع يادكتورة برايالمتواضع هو ان نرى شيء لا يراه الاخرون وليس اخالف لكي اعرف!!
الحكمة من الحجاب انه يخفي مظاهر الجمال والاغراء وكذلك مظاهر القبح والتنفبير من مظهر شعر المرأه احياناً كثيرة واللبيب من الاشارة يفهم
عندما امرض اذهب الى الطبيب وعندما تتعطل السيارة اذهب الى المكنيكي وعندما ابحث عن فتوى في امر ما اذهب الى عالم فى الدين نرجوا النشر
السلام عليكم
اولا اريد ان اقول ان بعد تصفحي لعديد من التعليقات تبين ان هناك الكثير من الافكار و التي اخذت محلها من عقلي و فكري .. و التناقض االذي لا يجب ان يكون خلافا … و لكن للاسف .. الموضوع متعلق بديني .. و كما قال البعض نحن هنا لعبادة الله سبحانه .. لذا ليس لنا راي محدد .. قال الرسول و شرح اهمية حجابنا .. كما ان الكون بما فيه يحتاج لحجاب يحمبه فماباك نحن نساء لا قوامة و لا طاقة لنا ؟؟ المهم هذا الموضوع اولد في نفسي اباءا اكثر مما كان عليه؛ ان الحجاب جزء مني .. و لست ضده .
شكراا
بمنطقك نفسه يا أستاذة إذا كان الحجاب لا يعكس الأخلاق فالعري والسفورلا يعكسانه أيضا وبما أن الأخلاق تعكسها السلوكات الفعلية للإنسان فليس من حقك بنفس المنطق أن تنفي الأخلاق عن متحجبة كي تبرري التعري والسفور. فكل وشأنه في اختيار ما يناسبه لباسا ومظهرا فلا داعي للدكتاتورية المبنية على الترهيب الفكري المقرون بنفي صفة الأخلاق عن الحجاب و طرح بديل ضمني في نقيضها ” العري”.
أرجو على الأقل أن تحترمي معايير الفلسفة التي تتكلمين بها وعنها فالمنطق لا يتجزأ والحرية كذلك أما أن تمنطقي ما تشائين ومنعين الآخر من حريته الشخصية ومعتقداته الشخصية فذلك إعادة إنتاج لنفس نمط الترهيب الذي تشجبينه.
بسم الله الرحمن الرحيم
بين الاسلام عورة الرجل والمراة وحدد مايستر عورة كل منهما , النساء بالحجاب والجلباب والرجال بستر الجسم من الاعلى والاسفل وبين ذلك ايضا. فليس من الضرورى ان يلبس الرجل حجابا لان الاسلام امر النساء بالحجاب. ثم ان هذا امر ربانى الاصل ان يلتزم به الجميع . وكل واحد يتحمل مسؤولية عدم التزامه ولا احد يستطيع الزام غيره. انا اود ان اسال سؤالا : لماذا لا نطالب النساء الغير متحجبات بالحجاب …؟ اليس هناك مسيحيات ويهوديات يلبسن غطاء الراس فلماذا لا احد يطالبهن بخلعه..؟ الى المدافعات عن حرية المراة , من قال ان لبس المراة للحجاب انتقاص لحريتها…؟ ولماذا تفرضون انها لبسته بالاكراه..؟ لماذا لا تفرضون انها لبسته مخافة الله وتطبيقا لاوامره ..؟ لماذا لا تفرضون انها مقتنعة به وتستمتع بالحجاب اكثر وتشعر بالعزة اكثر بالحجاب …؟ كلنا نؤمن بان الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة وهناك من يصلى وهناك من لا يصلى من المسلمين لماذا لا تطالبون بعدم الصلاة ولماذا لا تطالبون بعدم صوم رمضان للمراة حفاظا على حريتها ..؟ المطالبة بعد الالتزام بالحجاب غير منطقى وغير لائق وتدخل في شؤون الغير , اى امراة تريد خلع الحجاب فلتخلعه وهى حرة , حقها ان لا يتدخل احد في اختياراتها وهى مسؤولة عن ذلك امام ربها , ومن اختارت الحجاب لها ذلك ولا لاحد حق في التدخل باختيارها.
ناسف لعدم النشر بسبب طول التعليق
عندي سؤال لنوال السعداوي الطبيبة و هو كلاتي :
لو كان ابنك مريض بالسكري مثلا و منعه الطبيب من تناول السكاكر و الحلويات و لكنه قرر ان لا يسمع الطبيب لجهلة بعواقب ذلك او لعدم قدرته على كبح جماح نفسه المتشوقة للذة خبرها سابقا و انت الطبيبة العالمة بعواقب ما هو مقدم عليه و شدة تاثير ذلك الطعام عليه ، ماذا تصنعين ؟هل تسمحي له بذلك ؟ فان قلت له لن اسمح لك لانك ستضر نفسك و قد تموت .هل في رأيك سيستجيب لك و يقتنع ؟ على الاغلب سيقول لك لا انا حر . ستطرين الى منعه و لو بالقوة ، و ستغطين الحلوى حتى لا يراها و ستحظرين اكلها في المنزل .
الغريزة الجنسية فطرية تستعر في سن البلوغ بسبب التغيرات الجسمية فتصبح من اقوى الغرائز الملحة على العقل لتنفيذ طلبها باشباع تلك الغريزة فيحدث سراع بينها و بين عاطفة الايمان بالله و الرسول و حب الحق و العدل و لكل حجته المقنعة .
النفس المسلة تخاطب العقل بان لا يستجيب للنفس الا بالطريقة التي لا تعدي على حق الاخرين فالغاية لا تبرر الوسيلة ،الحلال هو السبيل الوحيد لذلك الا وهو الزواج اذا تحققت شروطه من قدرة مادية ، بدنية و نفسية ..الخ و الا فالتعفف هو الطريق الى ان تتغير الظروف و تكون بالصوم و الرياضة و غض البصر و ستر العورة للرجال و النساء .فالتغطية هنا ليست هدفا و انما لحكمة الا و هي منع المشتهي من النظر الى ما يشتهي حتى لا تشتد به شهوته فتفتنه عن دينه و الذي هو قارب النجاة بالنسبة له الى شط جنة الخلود .
الحجاب هو فطرة غريزية طبيعية و هو وسطي و ليس تطرفا لان العري هو التطرف لانه قبيح و الحجاب جميل و متناسق مع فكرة الدين بشكل عام .
الغرب يسير بخطى صاروخية نحوى العري الكلي و الاباحية لذلك لا يستطيع تقبل فكرة الحجاب ،و كذلك المستغربون او ذوي الافكار المادية الصرفه لان ضد مبدأ عقدي عندهم لا حياة الا الحياة الدنيا .
في الحقيقه يا اخت نوال ليس لحديث علاقه بالمنطق انتي تتحدثين بحديث مرتجل كل شخص لديه حريه شخصيه في التعبير لكن عليكي احترام حريه الاشخاص الاخره كما يعمل البعض ان مساله الحجاب ليها حجه قاطعه لتحريمها وشكرا
انا مسلمه محجبه اخترت لبس الحجاب بنفسي دون اي ضغوط لكن انا ارى ان الدين الاسلامي المشرع من الله عز وجل هو ما يناسب الانسان بشكل عام لان الله اعلم بشؤون عباده ولو لم يكن الحجاب يشكل ستر للمرأة التي يقيدها الحياء بشكل عام لانه من النادر ان تجد مرأة تجردت من الحياء الا اذا عاشت في بيئه فيها نوع من الانحلال الاخلاقي ، غير ذلك لن تجد مرأة تتجرأ على التقرب من الرجل بدافع شهوه انما الرجل بالعادة يلي بتقرب من المراة خاصه اذا كانت جميله وانا طالبه جامعيه حجابي يحفظ لي شرفي فلا اذكر انه قد تم التعرض لي من اي طالب يدرس معي لكن في المقابل يتم التعرض للفتاة غير المحجبه وهذا واقع عملي موجود في المجتمعات العربيه ولا أظن ان اهانه الدين والمعتقدات تسمى منطق او حريه شخصيه