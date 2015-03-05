الانتحار في تونس.. ظاهرة يغذيها الفقر وغياب الحوار المجتمعي
القيروان (تونس) ـ من ناجح الزغدودي ـ ضيق ذات اليد، وفقر سياسات التنمية، وغياب الحافز والتواصل الإنساني بين مكونات المجتمع الذي قد يسميه البعض حوارا؛ عوامل يراها خبراء، بمثابة “دوافع″ للانتحار في تونس التي شهدت مؤخرا تزايد لعمليات قتل النفس دفع كثيرين لإسباغ وصف “الظاهرة” عليها، وقاد آخرين للبحث في حلول ناجعة لها، تتضمن سياسة اجتماعية شاملة، والحث على تبني نمط للعيش السليم.
ووفق دراسة أعدها “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، نشرت قبل أسبوع، تصدرت محافظة القيروان، وسط تونس، نسب الانتحار بتونس عام 2014، بواقع 31 حالة انتحار من مجموع 203 حالة بكامل البلاد. وسجلت البلاد 304 حالة انتحار عام 2013.
والسنة الفائتة، أصدر مفتي الجمهوريّة التونسيّة السابق، حمدة سعيد، بيانا أكد فيه أن “قتل النفس بالحرق أو الغرق أو بالخنق أو بأي وسيلة، حرام في الإسلام”، داعيا “كل المسلمين إلى عدم الالتجاء إلى حل الانتحار مهما أصابهم من بلاء الدنيا وضيقها وأن يصبر ويثابر”، في محاولة لكبح جماح الظاهرة التي تزايدت وتيرتها في المجتمع.
إلا أن عمليات الانتحار تواصلت منذ ذلك التاريخ وسجلت البلاد، انتحار 23 شخصا في شهر أغسطس/آب 2014، ثم 27 حالة انتحار في ديسمبر/كانون لأوّل من نفس العام. وتركزت حالات “الانتحار” بمحافظة القيروان في منطقة “العلا” و”الوسلاتية “و”حفوز″ و”بوحجلة”.
ووفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجلت ”العلا” وحدها نحو 15 حالة انتحار بين أبريل/ نيسان 2014، وديسمبر/كانون الأوّل 2014، وسجلت نسبة عالية منها في صفوف تلاميذ والمنقطعين عن الدراسة، علما وأن هذه المنطقة تتصدّر أسفل الترتيب التنموي على السلم الوطني، وهو 260 من أصل 264 منطقة في كامل أنحاء الجمهورية، حسب معطيات قدّمها النائب بالبرلمان طارق الفتيتي، لمراسل “الأناضول”.
وحسب المنتدى، تراوحت أسباب تفاقم الظاهرة، بين عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية، كما شملت حالات الانتحار مختلف الفئات السنية بين 9 سنوات و75 عاما من التلاميذ والموظفين والعاطلين والمزارعين والتجار. إلا أن المنتدى أفاد بأن القاسم المشترك بين هذه الحالات هو انتماؤهم للمناطق الريفيّة بمحافظة القيروان التي يشكل فيها سكان الريف حوالي 68 بالمائة من عدد السكان المقدر بـ600 ألف، وفقا لإحصائيات رسميّة.
وأفاد عبد الستار السحباني، وهو مختص في علم الاجتماع بتونس وصاحب دراسة حول الانتحار، الأناضول، بأنه “تم تسجيل 18 حالة انتحار أطفال في 2014″، مشيرا إلى أنّه “من أهم أسباب هذه الظاهرة غياب الحوار بين مكونات الأسرة مع الأطفال الذين يعانون من حالة اكتئاب بالإضافة لغياب الحوار في الوسط المدرسي مع المربي”.
السحباني قال إن “تونس شهدت 203 حالات ومحاولات انتحار في 2014، أي بمعدل 17 حالة ومحاولة شهريا”، موضحا أن “الشريحة العمرية بين 26 و35 سنة هي التي تتصدر حالات الانتحار بـ60 حالة فيما بلغ عدد حالات انتحار الأطفال 18 حالة من بينها 12 حالة تخص الفتيات”.
وبخلاف إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لا توجد أرقام دقيقة ولا دراسات رسميّة تهم جهة القيروان سواء لدى وزارة الصحّة أو الشؤون الاجتماعيّة ولا وزارة الداخليّة.
وتربط المنظمات الحقوقيّة التونسية بين ارتفاع نسبة الانتحار، وتدني حظوظ التنمية والظروف الاجتماعيّة بمحافظة القيروان التي شهدت تحرّكات احتجاجيّة فردية وجماعية من أجل مطالب التشغيل والماء وتحسين ظروف العيش، خلال الفترة الماضية.
وبالرغم من بدء المنظمات الحقوقيّة والاجتماعيّة في التحرك الميداني للتحسيس بخطورة ظاهرة الاقدام على الانتحار، والحد من تفشيها، عبر أنشطة تربوية وثقافيّة بالاشتراك مع الهياكل الرسميّة والمختصّين في علم النفس والاجتماع فان الانتحار لم يتوقف، بل تزايد، حسب مراقبون.
ووفق فرج خماري، رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالقيروان(حكومي)، تتنوع أسباب الانتحار في تونس، وفي قلبها العوامل الاجتماعية النابعة عن العزلة والفقر ، لافتا إلى أن محافظة القيروان تسجل 4.5 بالمائة كنسبة فقر بين سكانها في 2014، وهي نسبة معنية بالأشخاص الذين “لا يتجاوز مستوى دخلهم اليومي دينارين”(حوالي 1 دولار).
وإلى جانب العوامل الاجتماعية، حدد تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أسباب أخرى للظاهرة، تتعلق بغياب الأب الذي يتوجه من القيروان للعمل في العاصمة لأشهر طويلة، وغياب المرافق الأساسيّة من ماء وطرقات وتغطية اجتماعيّة وصحيّة، والإخفاق المدرسي لدى التلاميذ نتيجة غياب التواصل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية والتعليمية وكذلك داخــل الأسرة.
وقالت ريم سعيدان، وهي اخصائية اجتماعية بإدارة الشؤون الاجتماعية بالقيروان ( حكومي) للأناضول إنه “لم يعد مستغربا تحول الانتحار إلى ظاهرة بحكم التغيرات المتتالية الحاصلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ونسق الأحداث المتتالية التي تسببت في إحباط نفسي”، مضيفة “اقترن الانتحار بفعل ثوري أو موقف من الحياة وهي صورة لعب الإعلام دورا في التسويق لها دون الأخذ بعين الاعتبار مما قد يؤثر في هذه النفوس خصوص لدى الأطفال”.
واعتبرت سعيدان أن “حل الظاهرة سياسي بالأساس، ويجب أن ينطلق من تبني سياسة اجتماعية عاجلة تمكن من حلول قريبة المدى وبعيدة الأهداف”.
وحملت حنان الحليوي، رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالقيروان والاخصائية نفسيّة، في حديث للأناضول، الإعلام مسؤولية “التسبب في استفحال ظاهرة الانتحار بالتناول الخبري دون التعهد بالتوعية والتحسيس″.
ومن الحلول التي تقترحها الدكتورة الحليوي “توخي نمط العيش السليم من حيث الغذاء والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية وتسمح للعائلة والمجتمع المدني بلعب دور في هذا الإطار”.
يذكر أن الثورة التونسية انطلقت شرارتها بعد أن أقدم الشاب محمد البوعزيزي في محافظة سيدي بوزيد، على إحراق نفسه يوم 17 ديسمبر/كانون الأول سنة 2010، وأصبح الانتحار حرقا أو التهديد بالحرق بمثابة “الرمزيّة الثورية في تونس″.(الاناضول)
* ( الإنتحار ) حرام شرعا وكل من ينتحر من ( المسلمين )
يعود لضعف ( إيمانه ) وثقته برب العالمين .
* على ( وزارة الشؤون الإجتماعية ) والجمعيات الخيرية في
كل الدول العربية مساعدة العائلات ( الفقيرة ) والشباب العاطل عن العمل .
* يا من ضاقت عليه الدنيا وأُغلقت جميع الأبواب أمامه ينذكّر
أنّ باب ( الله ) الرحمن الرحيم الذي يقول للشيء كن فيكون
( مفتوحا ) أمامه .
* أرم حملك ع الجبار رب العالمين وادعوه ليلا ونهارا بالفرج
وسوف تُفرج بإذن الله الواحد الأحد .
شكرا .
الإنتحار ليس مرده الفقر, لوكان كذلك لانتحر جل فقراء العالم بينما العكس , من بين الدول المتصدرة للإنتحار دول غنية.
أغلب الظن هو العامل الإجتماعي, العزلة والوحدة والتفرد بمشاكل مستعصية بدون مساعدة أو رحمة من أي جهة عائلية أو رسمية حكومية ,تغلق الأبواب وتغيب الحلول فيصبح الفرد لايرى أمامه يوى السواد والظلام القاتم , الحل لديه وضع حد للمأساة بمأساة أكبر في حال وجود أقرباء يشعرون بالذنب والتقصير في حق المنتحر, مآسي حقيقية.
سبب الانتحار الأساسي هو بضعف الوازع الديني
فلو كان للانسان ايمان بالله لأصبح عنده أمل بالحياة
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) النساء
۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) الزمر
ولا حول ولا قوة الا بالله
كان الله في عون كل من ابتلي بالاكتئاب فوالله لا يعلم احد مرارته الا حينما يبتلى به، ولكني أدعو كل واحد يشكوا من هذا المرض ان يصبر لوجه الله تعالى ويعلم ان الفرج بيده وحده سبحان وتعالى ( القلب بين أصابع الله يقبله كيفما شاء) وإلا يقبل على التخلص من الحياة بهذه الطريقة لان هناك بعد الموت حياة اخرى، بالتأكيد الذي ينتحر لن يكون فيها سعيدا،، فهذا ما اخبر عنه الرسول عليه السلام ان من ينتحر نهايته نار ترمي بشرر كالقصر ، نعوذ بالله منها ومن كل مايقارب اليها. موضوع الانتحار غاية في الأهمية.
عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء
حياك الله يا عزيزي أكرم من الحبيبة فلسطين وحيا الله الجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
كله من التشجيع علي الانتحار في المجتمع حولو المنتحر لبطل
عندما أحرق البوعزيزي نفسه قالوا شهيدا ….شهيدا ….قلنا إنه منتحرا ….أذكر أني كتبت هنا على القدس العربي تعليقا تناولت فيه الموضوع وقلت لو كل منتحر يحتسب في عداد الشهداء فأبشروا بعمليات إنتحار جديدة ، وهذا بالضبط ما يحصل …!
فالشعب أصبح يتفهم حالات الإنتحار بل ويعطيهم الغطاء التبريري بطريقة مباشرة و غير مباشرة !
بعد سنوات الغربة كنت في تونس لفترة قصيرة ـ حسبتها طويلة رتيبة ـ ولكن هذه المرة قلت لا للنزل ، نعم للإحتكاك بالحياة العامة مباشرة ، وأقولها أن الثورة الحقيقية يجب أن تتوجه للعقول للمواطن نفسه ، ظواهر شعبية غزت و ناقوس الخطر أدقه من هنا على صفحات القدس العربي أن العقلية السائدة ( عقلية اللامبالاة ، الربح السريع ، الأنانية ، الجهل ، الغشّ، الركون للراحة ، الجلوس الساعات الطوال في المقاهي و ….وـ….) هي المشكل وليس الساسة فقط ! أتمنى أن أتوسع في طرح الموضوع في فرصة قادمة
النقد هو الطريق الأصلح للإصلاح
* عزيزي ( كمال ) حياك الله .
* ( النقد هو الطريق الأصلح للإصلاح ) كلام سليم ولا غبار عليه
ولكن للأسف هذا الكلام يمشي عندكم في ( ألمانيا ) أماّ في ( تونس )
ومعظم الدول العربية ( ما بمشي ) ؟؟؟
* أن تنقد ( الحكومة ) يعني أنت مخرب ومعارض ومش بعيد
يلبسوك تهمة ( الإرهاب ) وتروح بشربة مي ( كما يقولون ) .
* يا عزيزي : (ثقافة النقد ) لا يوجد لها سوق ف العالم العربي .
* بعدين على راي ( عادل إمام ) : إحنا نفهم ( أكثر من الحكومة ) ؟؟؟
* تحيا ( الحكومة ) تحيا تحيا .
شكرا .
أستاذ كمال التونسي ، الانتحار نتيجة للاكتئاب العقلي و هي ان يحمل المرء نفسه نتيجة كل الظروف و المشاكل التي يمر بها . و هذا بحسب علماء الشريعة يعتبر مرضاً عقلياًيسيطر علي المريض و يدفعه الي الانتحار و بالتالي هو ليس كافراً .
خسارة كبيرة ارض العرب تغذي في العالم كله واهلها جائعون ! وابناؤها اختار الانتحار بدل النزول الى الارض الخصبة واكل خيراتها وشق ارضها واخراج كنوزها وخيراتها واكل غلتها ؟ فالعالم العربي كله مسؤول عما يحدث للعالم العربي فارض العرب ارضه بدا اعتصابها وبدا فناء شبابه وعزته ودخل في فتنة لاتترك لا الاخضر ولا اليابس النمو الديموغرافي في العالم العربي بعد سنوات ادا بقى الحال في فوضى فنهاية تكون صعبة نسال الله العفو والعافية ونسال الله ان يطفيء الله هذه الفتنة التي خلقها اعداء العرب والمسلمين ونسال الله ان يتعقل العرب ويشدوا على الاحزمة و يوقفوا الفرقة ويسعوا الى اطفاء الفتنة ويجعلوا ارضهم ارض امن وامان وعدل والله المستعان والله هو الذي يصلح حال هذه الامة التي حالها اصبح يرثى له ؟
تحية للأخوين سامح و يحي ، الإنتحار ظاهرة غير جديدة ولكن أخذت منحى تصاعدي في تونس ، يجب دراستها و الوقوف على أسبابها و مسبباتها ، و المنتحر في النهاية يرسل جملة من الرسائل الإجتماعية و السياسية يجب أخذها بعين الإعتبار .شكرا لكما و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى معظم المعلقين،
بدلاً من أن تنصِّبوا أنفسكم في منصب من يفتون بفتاوٍ ما أنزل الله بها من سلطان، أرجو أن تبحثوا في الأسباب والدواعي التاريخية والواقعية التي تحدو بالمواطن العربي عامة، وبالمواطن التونسي خاصة، إلى الانتحار. وأقصد بهذه الأسباب والدواعي تلك التي تمس مساسًا مباشرًا الجذور الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو النفسية أو حتى الجنسية منها، الجذور المرئية أو اللامرئية التي تتوغل في حنايا تلك الهوة الشاسعة بين الطبقة الحاكمة، من جهة، وبين طبقات الشعب على اختلاف فئاته وأطيافه، من جهة أُخرى.
* للأخ ( حي يقظان ) حياك الله .
* يا طيب أنت تطلب فوق طاقة المعلقين ؟؟؟
* ما تطلبه المفروض يقوم به ( الباحثون ) والإخصائيون والخبراء
ووزارة ( الشؤون الإجتماعية ) ووزارة ( الشؤون الدينية )
ووزارة ( العدل ) ووزارة ( الداخلية ) .
* وظيفة ( الدولة ) البحث عن الأسباب من كل الزوايا ومعالجتها .
شكرا .
قال تعال : (الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات )
فلو كانت البلاد تحكم بشرع ربي ما كان هذا يحدث وليس في تونس فقط أنا متأكد .
ومن أسباب الإنتحار ضعف القلب والإيمان وليس الفقر أو الوحدة فأنا فقير وحيد ليس لدي شي ولا عشيقة ولا حاجة لي فيها ولاكن نفسي أغنى من البحر الخضم
كيف أضعف وربي الله كيف أحزن والقرأن كلام الله كيف أخاف ومعي الله لو تفنى الناس وأبقى وحدي لستأنست بالله .
أقول يا شعب تونس عودوا إلى دينكم وشرع ربكم وكل الشعوب العربية وإلا ستعيشون حياة ضنكا وفي الأخرة تحشرون عميا
الأخ سامح،
إذن لا تنصِّبوا أنفسكم في منصب من يفتون بفتاوٍ ما أنزل الله بها من سلطان، من هذا الخصوص. على الأقل فكروا في الأسباب والدواعي التاريخية والواقعية التي ذكرتُها في تعليقي السابق، هذا إن لم يكن بوسعكم أن تبحثوا فيها أو تفعلوا، بالتالي، شيئًا من أجلها!!!
أوافق الأستاذ السحباني فيما ذهب إليه إلى أن بيئة الطفل ومحيطه التفاعلي البين فردي وكذلك الجماعي داخل العائلة أو المدرسة يمكن أن يغذي سلوكه الانتحاري ويساهم في تقريره ارادة الموت ورفض الحياة .