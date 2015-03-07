«القبيلة السنية».. من صدام حسين إلى البغدادي
وائل عصام
من يقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» اليوم؟
إنها الميليشيات الشيعية والكردية وإيران وامريكا والنظام السوري.. هذه الأطراف نفسها تماما هي التي دخلت في صراع دموي مع نظام صدام حسين القومي العلماني. تبدو «القبيلة السنية» بوجهها العلماني القومي كصدام حسين، أو وجهها الإسلامي الجهادي كالبغدادي، تعيش صراعا مزمنا مع محيطها الشيعي الإيراني ومع الغرب..
وتبدو أحزاب القومية العربية، أو الاسلام السياسي، وكأنها تمظهر سياسي بنمط حداثي لمشروع القبيلة وشيخها، وإضافة الى الحاضر، فإن الاختلاف بين هوية ابناء «القبيلة السنية» عن محيطهم المتصارع معهم يظهر جليا في نظرتهم للتاريخ، فبينما ينظرون لتاريخ الخلافات الراشدة والاموية والعباسية والعثمانية على انها مصدر إلهام وفخر، تنظر الشيعية السياسية وبعض الأقليات والعرقيات، ويشترك معهم الغرب، الى تاريخ الخلافات الاسلامية نظرة تتراوح بين العدائية والقطيعة، أو قبوله على مضض، بعد النظر اليه على انه تاريخ «امة عربية» مجردة من عنصرها الاسلامي، لدرجة ان يعتبر قومي عربي علوي كزكي الارسوزي، ان اعظم عصور العرب هو العصر الجاهلي قبل الاسلام، ويعتبر الاكراد القوميون ان صلاح الدين الايوبي مسلم وليس كرديا. اما الشيعية السياسية فانها تعتبر صلاح الدين الايوبي وهارون الرشيد ومعاوية وابو جعفر المنصور رموزا «للطغاة» بنت عليهم مظلوميتها. انه اختلاف على نموذج الدولة والحكم ممتد من الماضي الى الحاضر.. فكيف سيكون المستقبل؟
عام 2003 وبعد سقوط بغداد بأيام زرت تكريت، خلال عيد ميلاد صدام حسين، نهاية أبريل، كانت مجموعة من الاطفال وبعض العائلات قد تجمعوا أمام همرات القوات الامريكية واخذوا يهتفون لصدام حسين، الشيء نفسه شاهدته بالموصل، وثقت ذلك بالفيديو، اليوم وبعد 12 عاما أتلقى رسالة من أحد الشباب يقول «أنت لا تتذكرني، كنت في العاشرة من عمري عندما جئتنا عام 2003». ابتهجت بهذه الرسالة ، فما أجمل شهود الذاكرة، اسأله وما حالكم اليوم، يجيب: «كثيرا ما عرف عن اهل تكريت المنافسة مع سامراء، والبغدادي من سامراء، وكما كتبت احزاب الشيعة على جدران بغداد يوم دخول القوات الامريكية «ألف امريكي ولا تكريتي» اصبحنا نقول اليوم «ألف دولاوي داعشي ولا ميليشياوي شيعي». ان تكريت تمثل احد أوجه رمزية «القبيلة السنية» في صراعها مع القوى الشيعية وايران والغرب، فهي معقل للبغدادي زعيم تنظيم «الدولة الاسلامية»، ومدينة صدام البعثي العلماني، ومسقط رأس الناصر صلاح الدين الايوبي، كلهم زعماء من «القبيلة السنية»، وكلهم خاضوا صراعا دمويا مع القوى الشيعية وإيران، وكلهم ايضا خاضوا حروبا مع الغرب بوجهه العلماني الامريكي اليوم، أو المسيحي ايام الحملات الصليبية.
في العراق يبدو الحاضر وكأنه لا يختلف عن الماضي.. يذهب صدام ويأتي البغداي وسيذهب البغدادي يوما ويظل النزاع نفسه، هو ممتد من مقتلة كربلاء حتى العباسيين وصولا ليومنا هذا.. ولهذا ربما نجد أن اكثر الكلمات شيوعا في قاموس الاحزاب الشيعية وايران هي «الصداميون والتكفيريون» فهم ينعتون كل حالة سنية قوية تحاول التصدي لهم بأنهم صداميون بعثيون او تكفيريون. والمفارقة أن ايران والميليشيات الشيعية قاتلت لسنوات نظام صدام البعثي بنخبته السنية، وهي الان تقاتل دفاعا عن نظام الاسد البعثي بنخبته العلوية، حتى معظم قيادات الميليشيات الشيعية والجيش الحكومي كانوا من البعثيين والضباط في الجيش العراقي السابق، ولكنهم شيعة ، تماما كالضباط السنة البعثيين الذين انتمى كثير منهم للجماعات المسلحة الاسلامية و»القاعدة»، لقد انهار حكم البعث فعاد كل لقبيلته.
وقد أمكن لي ملاحظة احتفاظ حتى البعثيين بتأثير هوياتهم الفرعية من الاسبوع الاول لسقوط بغداد، عندما بحثت عن الدكتور المرحوم المفكر الياس فرح عضو القيادة القومية فوجدته مختبئا في كنيسة خوفا من الميليشيات الشيعية، التي اخذت تبحث عن البعثيين لقتلهم، ولم يحظ بحماية اي مقر او فرقة حزبية بعثية، بينما لم يستطع عزت ابراهيم رفيقه في الحزب الحفاظ على نفسه الا بالاختباء في تكية نقشبندية بحماية انصاره الصوفية. ان الانتماءات الكامنة والهوية العميقة، البدائية من روابط قبلية او عقائدية دينية، هي التي ما زالت تؤثر في توجيه الناس والجماعات بعد الف عام، وما زالت تشكل دافعا اساسيا للصراع، مهما اختلفت الواجهات الحداثية والاقنعة التي تسقط في اول اختبار. واجهات كالتيار القومي واليساري مثلت محاولات عظيمة للتوفيق والتعايش في المشرق العربي بين السنة والاقليات، لكنها فشلت لانها حاولت اخفاء وانكار اختلافات كان من الأجدر التوقف عندها ومواجهتها وحلها بدلا من الهروب منها بمحاولات توفيق تنهار في أول اختبار، لترجع مجتمعاتنا لعقلية الغاب، بعد ان تمظهرت بالحداثة..
فاليوم بدا واضحا ان السنة ومعظم الشيعة وابناء الاقليات الذين انتموا للاحزاب القومية واليسارية جميعهم ارتدوا الى هوياتهم الاصيلة العميقة، فالقومي العلماني السني عاد ليتماهى مع مظلومية قبيلته بشيخها الجديد، واليساري الشيعي والمسيحي العربي بات حليفا للخميني والاسلام الفارسي، وحتى ان لم يحالفه فهو يشترك معه وجدانيا بحساسية مفرطة وعداء جامح للاسلاميين السنة، تجمعهم ذاكرة نزاع ازلي لاكثر من الف عام مع السلطة الاسلامية السنية.
ان اكبر صراعات العالم القديم، ما زالت تحركها نزعات بدائية دينية، وهويات كامنة، من اسرائيل التي يدعمها الغرب، وهي مثال واضح على شعب تجمعه روابط الانتماءات الدينية الكامنة التي حافظ عليها ليشكل بعد مئات السنين دولته المعتمدة على اساطير اليهودية.. اما باكستان والهند فقد باتت الهندوســية والاسلام يمثلان لهما عقائد مرتبطة بنشوئهم وكيانهم القومي اكثر منها اديانا.
في مناطق الصراعات تنطبق تلك المقاربة غالبا، العرب السنة في فلسطين، وعلى مدى نزاعهم مع اسرائيل، ظلوا يوصفون بالارهابيين العرب، سواء كان وجه الفلسطينيين العرب السياسي علمانيا أم يساريا كياسر عرفات وجورج حبش، او كان وجها اسلاميا كحماس، فالصراع مع اسرائيل يجعلهم بنظر الاسرائيليين اليهود شيئا واحدا:عربا مسلمين ارهابيين. والصومال المسلمة تعيش صراعا مزمنا مع اثيوبيا بسلطتها المسيحية، سواء كان وجه الصومالي السياسي يساريا ملحدا كسياد بري او اسلاميا من المحاكم الاسلامية.. وهو التفسير الذي توصلت اليه بعد ثلاث زيارات للصومال في ثلاثة عهود، فكنت ألحظ تمسك السكان بالاسلام، في المدارس الصوفية وجدت الاطفال يحفظون القرآن حتى من غير ان يفهموا العربية.. الاسلام بالنسبة للصوماليين مقترن بهويتهم القومية التي تميزهم عن محيطهم الاثيوبي المسيحي النزعة.
والامر ينطبق داخل العرب السنة احيانا، ففي ليبيا، هناك صراع بين قبائل على السلطة والنفوذ، مثلا الصراع بين مصراته وبني وليد يتمظهر كل فترة بشكل سياسي معين، مرة قبليا ايام الاستعمار الايطالي، ومرة بالثورة الليبية التي كانت فيها مصراته الى جانب الثورة وبني وليد ضدها، ويذهب القذافي ويعود الصراع نفسه برايات مختلفة، ولم استغرب ان أرى بعض قبائل بني وليد وحلفائهم في سرت ينضمون لتنظيم الدولة الاسلامية تمايزا ربما عن مصراته ذات التوجه الاخواني.
إن تجاوز تأثير الانتماءات الفرعية والاتفاق على هوية جامعة، تؤمن بالتعايش على قواسم انسانية مشتركة هو تحد فشلنا به للآن، خصوصا بالمشرق العربي، بلا شك انها مسالة مهمة لانهاء النزاعات، وارساء السلم، ولكن أيضا التخلي عن هذه الروابط والعصب زمن الصراعات في عالم قديم قائم على روابط العصب يعني امرين لا ثالث لهما.. إما الفناء والابادة، واما البقاء ضعيفا تابعا لمشروع خصمك ممن حافظ على العصبة والرابطة في وقت تخليت انت عنها.
ان «القبيلة السنية» وإن أحبت الظهور دائما بانها «الأمة» تعيش تحديا داهما، فهي فقدت قيادة الامة وفي طريقها للتلاشي اذا فقدت العصبة الرابطة بين ابنائها من اجل التماهي مع الحداثة، وفي سبيل التمظهر بالتعايش والتوافق مع مكونات محيطها التي احتفظت بروابطها وعصبياتها العتيقة التي تمنحها القوة والحماية، سواء كانت مذهبية كالشيعة وطوائف الاقليات اوعرقية كالاكراد.
الاسلام كان عاملا وحيدا في تحقيق النهضة القومية والوحدة للقبائل العربية لاكثر من اربعة عشر قرنا، وتحقيق أول كيان سياسي جامع لهم، وهو يعود اليوم ليشكل بتياره المعتدل الاخواني وتياره المقاتل الجهادي معبرا وحيدا عنهم في السلم والحرب.
٭ كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»
وائل عصام
لقد ارتقيت بنظري يا أستاذ وائل من مرتبة كاتب الى مرتبة أديب وبامتياز
بالنسبة للعراق فان المذهبية قد غلبت القبلية فالمعروف تعدد المذاهب بالقبيلة
فأفراد القبيلة أصبحوا الآن يعطون ولائهم للمعممين عوضا عن شيخ العشيرة
دمر الله من دمر العراق
دمر الله من دمر سوريا
دمر الله من دمر اليمن
دمر الله من دمر لبنان
ولا حول ولا قوة الا بالله
* من الآخر : ـ
* لا يمكن لأي ( دولة ) أن تتقدم وتنهض إذا قامت ع ( الطائفية )
أو ( العنصرية ) .
* الطائفية والعنصرية يعني ( التخلف ) والنظر للخلف بدل النظر ( للأمام ) .
* أي ( دولة ) تُشجع الطائفية والعنصرية حتما دولة ( فاشلة )
بكل المقاييس .
شكرا والشكر موصول للأخ الكاتب .
العراقيون قاموا بثوره ضد حكومات حزب الدعوه المواليه لأيران مماعرف بثورة أبناء العشائر وقد تمكنوا من الأستيلاء على مطار صدام الدولي في نيسان من العام الماضي وهذا يعني الأستيلاء على كل العراق لولا تدخل الجيش الأمريكي بشده مما حدى بالثوار للأنسحاب. ومنذ ذلك الحين أخترعت امريكا قصة داعش والبغدادي الشبح لضرب الثوره– واعتقد انت تعرف ان البغدادي هو عميل الموساد واسمه اليوت سمسون وله صور مع السناتور الأمريكي جون مكيين. —- لأعرف لماذا أقحمت اسم الرئيس صدام في كل هذا والرجل رحل منذ اعوام– هذا الكره لهذا الرجل الذي بنى وحمى العراق لأكثر من 30 عاما” لن ينتهي من قبل الأعلام العربي المتصهين–
الصراع طائفي بامتياز ومنذ قرون عدة
أتوقع وعن قريب انحصار المد الفارسي الشيعي في العراق وسوريا واليمن ونفوذها وتسلطها على دول الخليج العربي الضعيفة والغنية في ءان! عندما تقوم اسراءيل وامريكا بالضربة المنتظرة من سنين على المفاعلات النووية الإيرانية ثم البنية التحتية لها … وستتحالف امريكا مع سنة العراق وسنة سوريا “القاعدة والدولة” ضد الميليشيات الشيعية وحزب الله بعد هزيمة ايران المدوية والخاطفة وهذا ليس تخمين بل معطيات الواقع على الارض سيفرض هذا السيناريو الاكيد ورغبة امريكا واسراءيل بالأخذ بالثائر من ايران وحزب الله وبشار العلوي لما حدث في حرب ٢٠٠٦ ومقتل المارينز بواسطة حزب الله وسوريا وهناك ترسبات كثيرة متراكمة تأكد الهجوم المرتقب من امريكا واسراءيل على ايران ، وما حدث في واشنطن الا عملية تمويه لما هو قادم وهو تدمير إيران
بلادي وان جارت علي عزيزة
وأهلي وان ضنوا علي كرام
Dear Mr Isam
Thank you very much for this article. It is smart and logic approach to understand the underpinnig philosophy behinde the current Clahes among the different components of one society like “Arabs”. Feel free to contact me at almansour_adli@yahoo.com. I have reached the same conclusion since more than 20 years when I was a student at City University-London. I analayse thedifference in behavior of Individuals and Socities under the title ” Management at Turbulant Time”.
Once again thanks and regards
Dr Al Mansour
لب المقال في اسطره الثلاث الأخيرة؛ مقال ممتاز شكرا جزيلا أستاذوائل عصام.
من أقوى وأعمق المقالات التي قرأتها في توصيف الحالة العامة لما نعيشه من اضطرابات في المشرق .. أحيي الكاتب على هذه الدقة في التحليل والبراعة في عرض الأفكار!
وأثني على كلام المعلقة قبلي ان لب المقالة يتخلص في اخر 3 سطور!
مقال رائع ولكن اختلف جدا معك بموضوع : ان التيار القومي واليساري مثلت محاولات عظيمة للتوفيق والتعايش في المشرق العربي بين السنة والاقليات، لكنها فشلت لانها حاولت اخفاء وانكار اختلافات كان من الأجدر التوقف عندها ومواجهتها وحلها بدلا من الهروب منها بمحاولات توفيق تنهار في أول اختبار، لترجع مجتمعاتنا لعقلية الغاب، بعد ان تمظهرت بالحداثة..
ولااستبعد هذا الكلام منك لما نعرفه من ميولك العلمانية وانت حر انا رايي انه كان محاولة من هذان التياران القضاء على الامة بالقضاء على السنة كحاكم وشريعة يرجع اليها العالم الاسلامي ويجتمع عليها ليكون قوة هائلة تنافس العالم فتم زرع هكذا افكار لتهدم الامة وهدمتها لقرن من الزمن ولكن الله فضحها وسيعيد بناء قوة الامة من جديد
كما كان عصرها هو عصر التخلف والانحطاط والعري والذل وليس حداثة ولا تمظهر بالحداثة !
مقال جميل ولكن ليس هناك شىء إسمع العالم العربى والصحيح هو الشرق الإسلامى
تحيه كبيره للاستاذ وائل على هذا المقال الرائع
لقد أصبت كبد الحقيقة
التاريخ يعيد نفسه
متابعه الأحداث منذ سقوط الخلافة وظهور الاخوان وتأسيس الكيان الغاصب واغتيال البنّا وظهور ابن لأدن وما تلا ذلك معروف.
أليس من العجيب ان يسقط النظام البهلوي (الأب والابن)العلماني والمرتبط ارتباطآ وثيقا بألغرب ويحل محله نظام ديني موغل بألتطرف ،يحمل ارثآ تآريخيآ ملئ بآلحقد والكراهيه والانتقام وشوارع طهران مثال صارخ على ذلك.فآينما توجه نظرك على الجدران وبآلخط الكبير(كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء) وشعار(يا لثارات الحسين)
وفي تركيا العلمانيه التي أراد لهل الغرب ان تنسلخ عن كل ما يذكرها بالإسلام بعد سقوط الخلافة ،فأذا هي تعود من جديد الى اصولها الاسلاميه
وأصبح اتاتورك في خبر كان كأخيه شاه ايران.
هل هي الدولة الصفوية والعثمانية من جديد ؟ وهل الشام هو الذي سيكون الفيصل في هذا النزاع(الشام اقصد به سوريا،لبنان،الاْردن وفلسطين)
لايمكن اعتبار تنظيم الدولة الاسلامية صنعية امريكية اومن عمل الموساد
الاخ الكاتب: النخب في القبيلة السنية العربية كما تسميها لم تعتز بدينها ومذهبها بل كانت تعتز بعروبتها واختارت البعث كعقيدة وانجبت نخب سياسية عروبية ضيقة افق اليوم بعد ان تمت محاصرة هذه القبيلة من ايران تذكرت انها سنيّة. الكلام ينطبق على السوريين فقد نسوا انهم مسلمون سنة وانساقوا خلف عائلة الاسد العلوية البعثية. الفرق بين النخب في القبيلة السنية في العراق انها لا زالت تعشق البعث والتطرف اما في سوريا فالسوريون كفروا بالبعث وسينتصرون في نهاية المطاف
ايها الاستاد الفاضل الامر لا يتعلق بانبعاث هوية من تحت الرماد او من غيابات التاريخ المظلمة,قد يكون قولك على جانب من الصواب ولكن ليس كله عين الحقيقة,الصراع السني- اليهودي النصراني الكردي الشيعي هو صراع وجود وبقاء,فهذه القوى مجتمعة تعتبر عدوا ازليالاهل السنة مهما بلغت صفة التدين الذي تطلقونها عليهم:معتدل او متشدد او متدبدب.
نشكرك استاذ وائل على المقال الرائع .ولكن للاسف لايوجد من يقرأ ولامن يفهم مقصد كلامك
والانتماء هو لب الهوية وعضد التمترس للدفاع عن الامة ولا أنتماء افضل من أن تتوحد غايات ابناء الامة السنية تحت لواء الاسلام لحفض بيضته في التصدي لهذا العالم القذر ومشروع اميركا الكربوقراطي الساعي لحكم العالم عن طريق السيطرة على مصادر ثرواته ونهب خيراته تحت شعار الديمقراطية المخضبة بدمائنا