عالم فلسطيني: نظرية آينشتاين خاطئة
الناصرة ـ «القدس العربي»: يؤكد العالم الفلسطيني البروفيسور رمزي سليمان، أستاذ علم النفس في جامعة حيفا، أنه أنجز نظرية فيزيائية يترتب عليها أن نظرية آينشتاين النسبية الخاصّة وفرضيتها الثانية بأن سرعة الضوء ثابتة، خاطئتان،وبالتالي فإن نتائجها، وبضمنها أشهر معادلة في العلوم〖E=m c〗^2، خاطئة.
ويستغرب سليمان في تصريحات لـ «القدس العربي» استمرار تمسك الفيزيائيين بنظرية تتناقض مع أهم المعلومات المستخلصة من التجارب المختبرية والمشاهدات الفلكيّة، ومع نظريات مهمة كنظرية الكوانتوم (Quantum) ونظريات «الانفجار الكبير» (Big Bang). ويشير إلى أن هنالك إجماعا موثقا بالقياسات على أن أجرام الكون تبتعد عن بعضها بتسارع، وهي نتيجة حاز من حققها على جائزة نوبل في حين تدّعي نظرية آينشتاين بأن الكون مُسَطَّح وثابت.
كما يشير سليمان إلى أن هنالك نتائج موثوقة تبيّن أن العالم يحوي حوإلى 4.6 % مادّة عاديّة في حين تدعي نظرية آينشتاين بأن كل الكون مركّب من مادة عاديّة، لافتا إلى أن نظرية آينشتاين لا تقول شيئا عن الطاقة السوداء والمادة السوداء اللتين تشكلان معا أكثر من 95% من الكون.
وكان سليمان قد حاز على تأشيرة دخول خاصة لباكستان من سفارتها في عمان، وشارك في مؤتمر علمي في مدينة لاهور قبل أيام وتطرق لرؤيته هذه. تم ذلك برعاية الأكاديمية الباكستانية للعلوم وجامعة بنجاب والمركز الدولي للفيزياء النظرية والاتحاد العالمي للرياضيات.
وقال سليمان لـ «القدس العربي» إنه حظي باستقبال كريم واهتمام من لافت من قبل باحثين في باكستان وتعاملوا معه كباحث فلسطيني بصرف النظر لكونه يحمل جنسية إسرائيلية.
وشارك في مؤتمر لاهور نحو 200 باحث في علوم الرياضيات والفيزياء من دول مختلفة وقدم سليمان محاضرة حول نظرية نسبية جديدة يعتبرها بديلة للنظرية النسبية لآينشتاين وسط تركيز على الناحية التطبيقية العملية فيها بغية فهم ديناميكية الكون ومن جملة ذلك ديناميكية الطاقة المظلمة.
وسليمان من مدينة حيفا وهو بروفسور في علم النفس ورئيس القسم في جامعة حيفا سابقا وبحوزته ماجستير في الهندسة الإلكترونية وتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر مشابه في باكستان في الصيف المقبل.
سرعة الضوء
وردا على سؤال يوضح سليمان أن نظريته تقوم على رفض فرضية آينشتاين القاضية بأن سرعة الضوء مُطلقة، والقول بأن كل شيء نسبي، بما في ذلك سرعة الضوء.
وينبه إلى أن هذا التغيير المطروح يفضي إلى نتائج تُبيِّن أن نظريته تتوافق مع قوانين نيوتن للحركة ومع نظريات الكوانتوم»، الانفجار الكبير». ويضيف أن النظرية تقترح تعريفات للطاقة المظلمة والمادة المظلمة (Dark Energy and Dark Matter)اللتين تشكلان معا أكثر من95% من الكون، ويكاد علم الفلك لا يعرف عنهما شيئا، وأن صحة التعريفات تتأكد من حقيقه كونها تنجح في التنبؤ بتركيبة الكون.
كذلك يقول سليمان إن النظرية تتوصل إلى نتائج مهمة عديدة لا يتسع المجال لتفصيلها، منها حساب كميّة الطاقة الحرجة اللازمة لتحوّل المادة إلى حالة موجية، والتنبؤ بدقة بالسرعة التي تم التوّصل لها عليها مؤخرًا في تجارب الطاقة العليا على النيترينو السريع وكانت قد حظيت باهتمام علمي وإعلامي واسعين بسبب العواقب التي قد يترتب عليها تكرارها، لكونها تناقض فرضية آينشتاين.
محمد النشائي
ويقول البروفيسور المصري البارز محمد النشائي، الذي كان مرشحا لجائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2009، يقول في رسالة للبروفسور سليمان إن دراستها هي الأكثر أهمية منذ كتابة النظرية النسبية وميكانيكا الكوانتوم لافتا إلى أن نتائجها مذهلة، لا تصدق».
ويتابع النشائي «لقد توصلتَ لأحد أهم الاكتشافات في الفيزياء النظرية التي تتوافق أيضاً مع التجارب. لا يوجد إنسان يستطيع تفسير ما هي الطاقة المظلمة ومن أين تأتي. أنت فعلت. اعتقد أنك تستحق جائزة نوبل».
ويحذر من أن الناس سيصابون بالذهول حينما سيرون فلسطينيا مسلما، هو ليس حتّى بفيزيائي أوعالم رياضيات، يحوز على جائزة نوبل في الفيزياء.
ويضيف النشائي الذي تعرض لحملات غير موضوعية عليه في أوساط علمية غربية «أنت أشد خطرًا على المؤسسة (العلمية) مني وسوف يكرهونك عشر أضعاف ما كرهوني.. هذا النوع من الكراهية هو بمثابة وسام شرف».
إنه لمن دواعي القبطة والسرورأن يقف أمام العالم الأستاذ الفيزياء العربي المسلم وأن يفند نظرية السرعة الضوء التي تكلم عنها ءانيشتاين
خبر يسرنا ولا يسر أعدائنا
السؤال هو لو استلم جائزة نوبل للفيزياء فهل سيقولون عنه عالم فلسطيني
أم بسبب جنسيته سيقولون عالم اسرائيلي
ولا حول ولا قوة الا بالله
لكم الله يا أهل فلسطين
الفيزياء أصعب العلوم على وجه الأرض. أشعر بالاعجاب بعلماءها و أعتقد أنهم يتمتعون بنسب ذكاء عالية و فيما يتعلق بنظرية أينشتاين فأعتقد أن صحتها مرهونة بعدم اثبات خطأها و تسقط عندما يكتشف العلماء ما يناقضها و ان كنت لا أفهم التفاصيل التي تحدث بها العالم الفاضل. يا له من موضوع مشوق و مثير.
موضوع ممتاز
ولكن بدون العواطف لانستطبغ ان نقول انه دحض نظرية ايتشتاين وهي فقط للامانة وضع الواقع الاعجازي لمعراج الرسول ص على الورق مع العلم بوجود علامة استفهام كبيرة جدا على كيفية اطلاق اينشتاين نظريته المذهلة مع انه فشل في الاعدادية ولم يحصل عليها بسبب الرياضيات والفيزياء وكونه كان يعمل فيما بعد كموظف استقبال وحيد في الجمعية العلمية الالمانية حيث يقوم (باستلام مخطوطات براءات الاختراع والنظريات شخصيا على ان يسلمها الى الجمعية لدراستها وتقيينها)
وكان جوابه الوحيد غلى سؤاله كيف ومن اين ياتى بهذا العلم والنظريات فيقول لاادري انما هي ايحاءات وارى امامى صور للمعادلات تتراقص على الجدران فاقوم بقرائتها
اما عدم الدحض فهو حقيقة لم يدحضها فهي قائمة ومتينة ولكنه تكلم عن جانب لم يتكلم فيه اينشتاين بسبب جهله به حينذاك ولم يكتشف الا حديثا وللانصاف فان اينشتاين نفسه قد اشار اليه بمالايقبل الشك من ان هناك امورا اكبر من عصرة وعقله تنتظر من يميط اللثام عنها
اهنئ نفسى بوجود مفكرين مبدعين منا كمسلمين وعرب وهذا ليس غريبا على امة وضعت اساسا لعلوم كثيرة جدا ولكنى اتمنى على الاستاذ المسلم العربى الفلسطينى ان لايسمح لدولة المسوخ ان تجير علمه لصالحها واذكرك بان اينشتاين الانسان اليهودي رفض ان يكون رئيسا لدولة المسوخ لانه قال لهم لايشرفنى ان اكون رئيسا لكيان يقتل الابرياء ويهجرهم فانت اولى بهذا الموقف منه بعد ان قتلوا اهلنا واحبتنا فى فلسطين
انشتاين حتى لو ثبت ان نظريته خاطئة فيجب استمرار اعتبارها صحيحى لانّه يهودي . ففي العالم الغربي اليهدية هي المعيار الصحيح الذي لا نقاش فيه والى إشعار آخر
°°° سلمى ، أصعب العلوم هي علوم الذرة .
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°°° شخصيا لا يمكن أن أفهم أكثر من الأستاذ الفلسطيني في ميدانه ، لكني أعتقد ، وحسب ما أعلم – لأن علوم الفلك من ” هوايتي ” المحببة أكثر – ، فإن الأستاذ رمزي سليمان ، ربما قريب من الحقيقة المرة ، ذلك أن العالم الكبير اينشتان ربما لم يذهب ” بعيدا ” في كل ما ابتكر . لكن هذا لا ينقص من قيمة وعبقرية أنشتاين أبدا أبدا ، لأن المحيط العلمي الحالي أوسع وأعمق للباحثين من المحيط الذي ” استفاذ ” منه العالم اينشطاين في أواخر القرن التاسع عشر .
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°°° ومعلوم أن فزياء الكون ( علوم الفلك ) ، أغلبها مبني على نظريات انشتاين .
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°°° الفرق هو ان عالمنا ، الأستاذ الفلسطيني ، هو ” عربي” ، لهذا منابر الإعلام الغرب لم تقفز على ” نظريته الجديدة ” ، ويمكن ان تمرّ مرور الكرام ، وفي الإتجاه المعاكس ، لو كان صهيونيا أو فرنسيا ، لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها …
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°°° فلما نعلم ان فضائيات العالم العربي عددها يتجاوز الأف (؟ ) ، تتحصص في أقل أهمية من هذه النظرية ، كالتدشينات او السفريات أو المقابلات والإجتماعات الفارغة ….أما الدعاية للفكر العربي، لم تاخذ نصيبها بعد من الفضائيات ، بل مخصصة لبراميج الرقص والغناء و التضليل …فلا داعية للإستغراب إذن..
الترجمة المباشرة للمقال من اللغة الانجليزية ادت الى خطا كبير اذ ان ان المقال بالعربية يقول انه دكتور في علم النفس وهي الترجمة ل PHD اي دكتور في الفلسفة ، وهو على الاغلب يحمل دكتوراة في علم الفيزياء ، وليس في غلم النفس او الفلسفة
الغريب، المضحك المبكي في هذا الادعاء الساذج. أن العلامة البروفيسورر سليمان هوعالم نفس وليس فيزياء.
من وجهة نظري يا رمزي سليمان أنت ورائد صلاح وبطرح حنا من أهل فلسطين ممن صمد ولم يهرب من فلسطين عام 1948 بسبب المذابح التي قامت بها قوات الهاغانا وغيرها من قوات الكيان الصهيوني “للأغيار” من أجل إرعابهم ودفعهم على الهروب، أمل العالم لإيجاد حل بديل بدل دولة “الحداثة” الديمقراطية مثل الكيان الصهيوني.
وبالمناسبة لاستيعاب أي موضوع تحتاج إلى الانتباه إلى التوقيت والسياق، فمثلا هناك سبب من عمل اسطورة من آينشتاين في وقته، مثلما الآن الإعلام الإيراني يعمل اسطورة من قاسم سليماني لدرجة الرغبة في عمل يوم ميلاده عيد وطني، ففي وقت آينشتاين كانت هناك رغبة في تأسيس الكيان الصهيوني، ويرغبون في قائد لها، فيجب تكوين أو صناعة رمز أو إيقونة للدولة، مثلما يُريد الإعلام للإمبراطورية الإيرانية بعد صناعة إيقونة الخميني وخامنئي، ولكن من الواضح أنّ العالم آينشتاين يختلف عن المثقف والسياسي في حساباته وانسانيته فرفض أن يقبل استلام منصب رئيس الكيان الصهيوني في حينها، ولا ندري هل سيكون لدى قاسم سليماني العسكري (الذي يجمع المثقف والسياسي ورجل الأمن) أي شيء من انسانية آينشتاين العالم؟
من وجهة نظري نحن في حاجة الآن إلى أمثال العالم محمد ديب شحرور والعالم مهند الفلوجي (صاحب قاموس الفردوس) والعالم رائد صلاح والعالم رمزي سليمان والعالم محمد النشائي لتكوين مجلس لمناقشة كيف سنوقّف جنون التوحش هذا الذي تعيشه دولة “الحداثة” في بلاد الرافدين والنيل (والتي تشمل العراق وسوريا وتركيا) كبداية من خلال تجاربهم المعرفيّة؟
ما رأيكم دام فضلكم؟
أولا هذا فخر لي وشرف عظيم لايضاهيهما شيء في هذا العالم الفسيح، أن يكون هذا العالم عربيا، فلسطينيا، ومسلما، وأنا على يقين تام بأن الأمة العربية والإسلامية تمتلك الكثيرون من أمثال الأخ سليمان والناشئ وغيرهما ،ولازالت هذه الأمة العظيمة تنجب عظماء أمثال هؤلاء. فالغبطة والسرور لكل أبناء هذه الأمة، وحتى لو لم يعترف بعلماؤنا هؤلاء، إلا أن الحق والحقيقة لابد وأن يظهران للعيان ولو كره القائمون على منح جوائز العلم والإبداع.انا أعلم تماما بأن حكام وأعلام هذه الأمة تائهون هائمون على وجوههم، وإلا كيف لخبر مثل هذا له قيمة انسانيةكبيرة لها علاقة بتطور البشرية على صعيد عالم الفيزياء والتقنية، والذي ابهرنا به عالمنا السيد سليمان،اأن يمر مرور الكرام،، مع العلم لو أن عالمنا هذا غربيا كان، لصدعت أعلام الغرب رؤوسنا لسنوات طويلة، ولأعادونا إلى عصر الذرة ومراحل تطور الفيزياء منذ انطلاقتها. ليظهروا لنا قوة وقيمة هذا الحدث. ولكن هذا زمن لاكما يتخيلون ولسوف يتم الخير والإبداع لهذه الأمة العربية والإسلامية حتى نهاية العالم.
رغم حبي لهذا العلم وجهلي به تماما، إلا أنني أرغب بعد هذا الخبر عن علمائنا العرب المعاصرون أمثال السيدين سليمان والناشئ، أن أتابع هذا العلم ومايصدر من أبحاث عن علم الفيزياء، ومايصدر من علمائنا عنه.
أتمنى من الإعلام والصحافة العربية أن تغطي مثل هذه الأخبار التي تصدر من مبدعينا العرب والمسلمين بالشكل الذي يليق بهم وأفكارهم أسوة بالغرب مع كل الشكر والتقدير لمن نقل هذا الخبر عن نظرية السيد سليمان المتممة أو ربما المفندة لنظرية عالم الذرة الإنساني أينشتاين.
أبو ماهر
عبد السلام فران
كاتب عربي فلسطيني
برلين
اوافقك ان كانت سرعة الضوء ثابتة فلماذا هناك اشعاعات قادرة على ان تنزع الالكترونات من الذرات بحيث هناك اشعاعات غير قادرة على ذلك
من اشهر اقاويل اينشتاين هي ١_ان النظريه ان لم تتوافق مع الواقع فيجب ان تغير الواقع ٢سبب النجاح هو الا تخبر احدا بمصادرك ٣ ان النظريه الصحيحه التي تتوافق الواقع هي التي لم يتم اتابتها وان تم اتبات النظريه فهي لا تتوافق مع الواقع الحالي وانا اقول بان كل شيئا له بدايه ونهايه فالكون والزمن وكل ما على الكون يرد الي اصله في يوم عظيم وهو يومالحساب بما ان الكون يتغير مع مرور الزمن فبذالك القوانين تتغير لان قانون نيوتن كان صحيحا في وقته ولكن في قرن العشرين معش ينوافق في عصرنا الحديت الا اينستاين والان يقول العالم الفلسطيني ان سرعه الضوء ليست تابته نعم فانا اوافقك الراي فسرعه دايما تبدا من الصفر وتسرع تسرع الي ان تبت في سرعه معينه ومع مرور الوقت تبتدا في التناقص الي ان تصل الي الصفر وكذالك الشمش فنحن في مجره التبانه نعيش الان في اقصا سرعه الي ان تتلاشي الي ما كانت عليه في اول ما خلقها الله سبحانه وتعالي فهناك جزر ظهرت حديتا وهناك جزر تغرق هذا اتبات ان الكون يتغير مع مرور الزمن وكذالك الزمن فقال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم انه سيظهر لنا المسيح الدجال اربعين يوم يوم يمر مثل الشهر ويوم يمر مثل الاسبوع ويوم مثل الساعه ويوم مثل الدقيقه فهذا اثبات بان الوقت يتغيرمع مرور الزمن وانا اقول بان الكون والزمن والقوانين تتغير مع مرور الزمن يقول الله تعالي (لكل اجل مسمي) و سبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم
ان علم الفيزياء الفضائية مركب على قاعدة خاطئة وهي لعدم فهمنا لحقيقة عمل الجاذبية وايضا لحقيقة الجاذبية نفسها .
الجاذبية ليست الا طاقة حرارية محولة بواسطة حركة الماء واينما وجدت الجاذبية وجد الماء والحركة الدورانية والمجال الكهرومغناطيسي وطبعا الطاقة الحرارية وهذا الكلام مثبت بتجارب علمية وموثق في مجلة علمية لعلوم الفيزياء قبل 9 شهور ويمكن قراءتها على الرابط التالي http://www.sciencepublishinggroup.com/
journal/paperinfo.
aspx?journalid=622&doi=10.11648/
j.ajpa.20140206.12
ان شاء الله سوف ننشر نضرية جديدة العهد وسوف تفتح افاق كبير لفهم الكون وسوف تبين ماهي الجاذبية وماهيا الضواهر الطبيعية