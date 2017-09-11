﻿رياح عاتية في شمال أوروبا تقتل أربعة

هامبورغ ـ رويترز: ضربت رياح عاتية شمال أوروبا مما تسبب في مقتل أربــعة أشخاص على الأقل وإلغاء رحلات جوية وتعطيل المرور على طرق برية وخطوط للسكك الحديدية وإغلاق موانى بحرية في واحدة من أكثر العواصف شدة في سنوات.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الهولندي تحذيرا باللون الأحمر للأقاليم المنخفضة في شمال البلاد والأقاليم الساحلية حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة مسببة أضرارا تقدر قيمتها بملايين اليورو.

وفي ألمانيا قال بيتر هارتمان المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح بلغت حوالي 160 كيلومترا في الساعة بالمناطق المرتفعة.

وأضاف قائلا «هذه واحدة من أشد العواصف في الأعوام الأخيرة» مشيرا إلى أن قوة الرياح التي تضارع الإعصار هي شيء غير معتاد في هذا الوقت من السنة.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن نحو 140 رحلة جوية ألغيت في المطار مع إغلاق أحد المدارج.

وقال متحدث باسم مطار سخيبهول في أمستردام بهولندا – وهو رابع أكبر مطار في أوروبا – إن نحو 90 رحلة جوية ألغيت بسبب الرياح العاتية.

وفي روتردام – أكبر ميناء بحري في أوروبا – أغلق مرفآن للحاويات واضطرت السفن إلى الاصطفاف في طوابير في البحر.