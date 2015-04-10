﻿السالك يحمل النظام المغربي والأحزاب السياسية مسؤولية قيام جبهة البوليساريو

الرباط – القدس العربي : يحضر ملف النزاع الصحراوي كلما اقترب موعد مناقشة مجلس الأمن الدولي للملف، واذا كان كل طرف من أطراف النزاع «يجدد» و «يؤكد» مقاربته للنزاع وتسويته، فإن اللغة تعرف تغييرا، وحتى المواقف أحيانا تزحف نحو الجديد لكن ببطء، لأن الأطراف تدرك ان الحل سيكون تراكميا وعلى المدى الطويل وليس دفعة واحدة.

في ندوة «ملف الصحراء، الرهانات والآفاق»، التي نظمها مركز «هسبريس» للدراسات والإعلام، أول أمس الخميس أطل تعبير «الحوار» وهيمن على لغة المشاركين وفيما هيمن تحميل الماضي وأخطائه مسؤولية النزاع من أساسه على مواقف المشاركين وحملت جديدا بمشاركة أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، وإن كان معارضا لقيادتها.

المحجوب السالك أحد مؤسسي الجبهة ومؤسس تيار «خط الشهيد» المعارض لقيادتها الحالية دون ان يتخلى عن مطالبة حق تقرير المصير للصحراويين وإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية حمل النظام المغربي والاحزاب السياسية مسؤولية قيام جبهة البوليساريو واندلاع النزاع وقال ان «نزاع الصحراء الغربية، وتأسيس البوليساريو جاء نتيجة، لأخطاء فادحة للنظام المغربي، والأحزاب المغربية، ولكن علينا ألا نخاف من أخطائنا» موضحا «سنة 1972 جاء الولي مصطفى السيد، (مؤسس جبهة البوليساريو)، إلى الأحزاب السياسية، لدفعها لتحرير الصحراء من يد الإسبان، لكن ردود بعضهم، وفي مقدمتهم المرحومان علي يعتة (زعيم الحزب الشيوعي المغربي)، وعبد الرحيم بوعبيد (زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) كانت مخيبة، بدعوى أن السياسية ليست للأطفال، فيما ذهب علال الفاسي (زعيم حزب الاستقلال) للقول، ناضلوا وسنتفاوض باسمكم مع الإسبان» وقال ان الولي قال للفاسي اتريدون بيعنا قبل الميلاد.

وأضاف «هم من دفعونا لتأسيس الجبهة، وبعد ذلك استقلبتنا الجزائر ونظام القذافي وتم تمويلنا، بالأموال والسلاح وهذا لم يكن من أجل سواد عيوننا، ولا من أجل مصلحة الصحراويين بل من أجل الهيمنة على المغرب العربي».

وقال السالك ان «الخاسر الأكبر من النزاع في الصحراء هن النساء والأطفال لأن قيادة البوليساريو تسترزق بالنزاع، والجزائر وهو نفس الأمر بالنسبة لبعض اللوبيات في المغرب»، لذلك على المثقفين والأطر من الجانبين أخذ المبادرة، وفتح الحوار لقطع الطريق على الانتهازيين»، لأنه «عبر الحوار سيحل هذا النزاع الذي حال دون قيام المغرب العربي» وأضاف أنه من الأطر الأولى التي دعت للحوار، بين المثقفين لإيجاد حل لنزاع الصحراء، الذي عمر طويلا، أن «المغرب اليوم ليس هو المغرب القديم، الذي غادرناه مكرهين قبل أربعين سنة» وقال «جئتكم من مخيمات تعاني التهميش، والاقصاء، ولا أحمل بندقية، بل حاملا غصن زيتون لمحاربة سياسة وثقافة الإكراه، وكسر الحاجز الذي تركته سنوات النزاع القائم على الحقد بيننا». داعيا إلى احترام الانسان الصحراوي الذي يفضل الكرامة، وأن لا ينظر له كمواطن من الدرجة الثانية، مبرزا أن «الإهانة والتهميش لن تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي البوليساريو، أو شيئا آخر لا تحمد عقباه». محمد اليازغي الوزير للأمن العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا أكد ان المغرب ارتكب أخطاء كبيرة في الصحراء، خلال بداية الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أدت إلى تعقد القضية وتحدث عن خطأين كبيرين ارتكبهما النظام المغربي، غيرا مجرى الأحداث في الصحراء، أولهما حين أقدم على حل جيش التحرير وثانيهما حين ووجهت التظاهرة التي قام بها الشباب الصحراوي بقيادة مؤسس جبهة «البوليساريو» الوالي مصطفى السيد، سنة 1972 في مدينة طانطان بالقمع من طرف الجنرال أوفقير.

واوضح «لو بقي جيش التحرير مقيما على حدود إقليم كلميم لتمكن من التحرك بعد استقلال الجزائر اذ ان حل جيش التحرير حرم المغرب من وجود قوات مناضلة للتحرير تستطيع أن تتحرك دون أن تكون تابعة للدولة الرسمية، وأضاف «كان هذا الخطأ الأول، تلاه الخطأ الثاني حين تم قمع الشباب الذين قادوا مظاهرة طانطان، بينما كان على الحاكمين أن يأخذوا العبرة منها ويعبأ الشعب المغربي كله لتحرير الساقية الحمراء».

واعتبر اليازغي أن هناك عناصر مهمة تصب في صالح المغرب تتقوى كلما عمر النزاع، ومن ذلك الاختلاط بين مغاربة الشمال والجنوب، خصوصا وأن 90 بالمائة من سكان الصحراء هم حضريون، وهو ما اعتبره عنصرا أساسيا بالنسبة لمستقبل قضية الصحراء، سيجعل القضية غير قابلة للحل إلا باعتراف المنتظم الدولي بالوحدة الترابية للمغرب.

وقال المسؤول المغربي السابق انه اذا كان «المغرب في صحرائه ولن يضره استمرار النزاع وحتى ولو دام مئة عام إضافية»، الا أن مسألة الوحدة، وإن كانت قائمة، «إلا أنها ليست دائمة، ويمكن أن تتلاشى في أي وقت»، وأضاف «لا بد من استمرار دمقرطة المغرب، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها، والحوار مع أبناء الصحراء، لأن الإنسان لا يولد وحدويا، بل يصير كذلك بالحوار والنقاش».

معربا عن خوفه من استمرار النزاع على أبناء الساقية الحمراء المقيمين في مخيمات تندوف، والذين يعيشون لاجئين تحت سلطة الدولة الجزائرية، وهم «يعيشون في وهم كبير وهو أن الساقية الحمراء وادي الذهب ستستقل وتصبح دولة».

واتهم اليازغي الجزائر بالتأثير على مسار جبهة «البوليساريو» بعد نشأتها وقال ان الجبهة أسست كإطار سياسي وحدوي، وكانت لديها مساطر ديمقراطية، لكن المعادلة تغيرت بعد دخول حكام الجزائر على الخط، وتوقع اليازغي ألا يخرج مجلس الأمن بأي قرار حاسم، موضحا «حسب المعطيات المتوفرة يصعب أن يخرج مجلس الأمن بأي قرار، ما دام موقف الجزائر التي تعتبر طرفا أساسيا في القضية لم يتبدل، وهو ما يجعل من المستحيل أن يفرض مجلس الأمن حلا لهذا المشكل».

وبالنسبة للمفكر حسن اوريد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ومؤرخ المملكة سابقا يبقى الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب حلا ذكيا لنزاع الصحراء غير أن الحل يمر أساسا عبر حوار شامل مع من يملك الشرعية للحديث باسم الصحراويين، وعبر استقلالية قيادات البوليساريو عن إملاءات الغير وتغييرها لأفكارها المسبقة عن المغرب، وعبر تغيير الإدارة المغربية لطرق تدبيرها للملف.

وقال ان من شأن الحكم الذاتي أن يكون مفتاحا لحل المشكل ولبناء المنطقة المغاربية ككل، أما «حديث البوليساريو عن حمل السلاح، فمن الأفضل أن يبقى شعارا وفقط، لأنه لا توجد قوة في المنطقة تستطيع تهديد المغرب. لم يكن ذلك ممكنا في فترة السبعينيات، ولن يكون ممكنا الآن» يلفت المؤرخ السابق للمملكة.

وهو يعتقد ان هناك مسالك كثيرة لتطبيق أفضل للحكم الذاتي زيادة على الحوار الجاد، يجب «أن نتعاون جميعا من أجل فك هيمنة اللوبيات في منطقة الصحراء. الإدارة وحدها لن تستطيع ذلك ما لم تكن مدعومة برأي عام وبأشخاص لهم مصداقية» وأن نعود إلى أصل المشكل، أي» أن نعتبر أن مشكلة الصحراء تعود إلى الاستعمار، وبالتالي نتبنى مقاربة تصحح خلل الخارطة الناتجة عن الاستعمار. ففي نهاية الأمر، يمكن أن نستحدث الدول، لكن لا يمكننا استحداث الشعوب».

وكرر حسن أوريد التشديد على أن الحوار يبقى الطريق الوحيد للوصول إلى حل النزاع، غير أن هذا الحوار يجب أن يكون «شجاعا، وجريئا، وشاملا، وممتدا، وليس مجرد تمرين أكاديمي»، وأن يجمع جميع الأطراف، بدل التعويل بشكل تام على الأمم المتحدة التي تخضع قراراتها للتوازنات الدولية، والتي لا تستطيع فعل شيء أمام القطيعة الحالية بين أطراف نزاع الصحراء. وقال اوريد ان من بين أخطاء تدبير الملف من طرف الإدارة المغربية، ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي لا يمكن تجزيئها، وما يخص كل أنواع الاختلالات التي شابت التعامل الرسمي مع هذا الملف، لا يجب أن تدفع إلى تبني خيار آخر غير الوحدوي وهذا الخيار لصالح ساكنة المنطقة، ولصالح المنطقة ككل، ومنها حتى الجزائر. كما أن الحوار يقتضي أن تكون للبوليساريو شرعية، فإن كان لا يمكن إنكار الشرعية المكونة لجبهة البوليساريو في مرحلتها الأولى، فلا يمكن كذلك إنكار أن من غادرها والتحق بالمغرب لديه شرعية، ولا يمكن التغاضي عن أن عبارة «الشعب الصحراوي» أتت مع الاستعمار الفرنسي الذي رغب في تقسيم المنطقة، ولا يمكن إهمال أن من يمثل الصحراويين، أكبر من أن يحصر في البوليساريو وحدها.

محمود معروف