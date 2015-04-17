قصة زواج شيريهان من زوج إسعاد يونس
القاهرة ـ البعض يتعجب من علاقة الصداقة بين الفنانة المصرية شيريهان وضرتها الفنانة إسعاد يونس وخاصة أن كل منهما تعبر عن حبها للأخرى في كل مناسبة، ولكن الحقيقة أن للقصة بداية أخرى.
علاقة شيريهان بعلاء الخواجة بدأت عندما كانت تمر في فترة من حياتها بأزمة نفسية، فلم تجد سوى صديقتها إسعاد، وزوجها علاء الخواجة لتحكي لهما عن أزمتها، وتطور الأمر إلى حب نشب بينها وبين زوج صديقتها تطور مع الوقت إلى زواج.
شيريهان تزوجت سرًا من الخواجة، وعاشت لفترة زوجة سرية حرصًا على مشاعر صديقتها إسعاد، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما “لؤلؤة”، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.
إسعاد عرفت بالأمر من خلال الصحف، وثارت ثائرتها واتهمت شيريهان بأنها خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها وأنها أدخلتها بيتها ولكنها خانت الأمانة، وخرجت إسعاد للصحف لتؤكد أنها الزوجة الوحيدة للخواجة وأن شيريهان ليست موجودة في حياته، في الوقت الذي خرجت فيه شيريهان بتصريحات لتؤكد أنها الزوجة الثانية لعلاء الخواجة.
الأمر تحول كليًا بعد إصابة شيريهان بالسرطان، حيث بدأت إسعاد تدعو لها بالشفاء وترتبط بها أكثر، وأكدت شيريهان في أكثر من لقاء صحفي أن إسعاد يونس صديقتها المقربة، وأنها أول من وقف بجانبها.
الفنانة إسعاد يونس حكت عن صداقتها مع شيريهان في لقاء قديم وقالت “العدل لم يتحقق إلا بالعلاقات الإنسانية المثالية، وهذا ما قررته من أجل أولادي، عمر ونورهان، بالإضافة إلي شيريهان التي ساعدتني علي ذلك لأنني فوجئت بها، قمة الطيبة، والطعامة، والسذاجة مثلي تماما، ومن الصعب أن أجد رجلا بنفس شهامة ورجولة ورقة مشاعر علاء الخواجة، وأن أراه من أنبل الرجال، لذا سألت ذاتي لماذا لا نخلق (هابي فاميللي)، رغم أنني ضد تعدد الزوجات، وكلها حالات استثنائية بحتة، ونحن متفاهمون جدًا، وحريصون علي مصالح بعضنا معا”.
يا خطافة الرجاله امانه مافيش
* بدون ( زعل ) ؟؟؟
1ـ ( شريهان ) خانت فعلا الأمانة وغدرت بصديقتها .
2 ( إسعاد يونس ) طيبة ولأنها كذلك ( تجاوزت ) وسامحت
صديقتها الغادرة .
3 ـ الفحل ( علاء ) أخطأ ف البداية وصلح خطأه ف النهاية .
* الخلاصة : فيلم تراجيدي رهيب بس ( ناجح ) ونهايته ( سعيدة ) .
* شكرا
اسعاد اسم على مسمى
Happy Family
can’t use Arabic language to express that
or this way you will be a class
بصراحة انا متابع جيد دائما للاخ سامح من الامارات ويعجبنى دائما التعليقات التى يكتبها وثقافتة الواسعة
* حياك الله يا أخ ( احمد ) من مصر واسعد الله أوقاتك .
* شكرا
لهذه الأسباب حرم الله الاختلاط..ليس منعا للتعدد وانما منعا للزنا واختلاط الأنساب. الحمد لله السيد خواجة طلع شهم وتزوجها. لذلك على كل زوجة ان لا تصف صديقتها لزوجها وان لا تجمعه بها في جلسة فذلك اسلم لهم جميعا.
الى she
أضيف على ما تفضلتي به ان تكون نصيحتك للخاطبات وايضا للواتي على وشك خطبة شخص ما حتى لو كان الموضوع لم يتعد بعد الاعجاب من بعيد ,على البنت ان تكون حريصه جدا لان وصفك للخطيب الحالي او القادم (او تعريفها عليه)ربما يشعل الغيره(وهي طبيعيه غريزيه) في نفس اقرب صديقاتك وربما تخطفه منك ولا يغرنك حبه الشديد لك او استقامته او تدينه تذكري انه بشر وممكن ان يقع.
أعرف بنت كانت مخطوبه لطبيب ذو مركز مرموق وكانت تصف رقته لاقرب صاحباتها وكانت تخرج معه وتدعو صديقتها للخروج رافة بالصديقه وحبا بها وكانت النتيجه ان تزوج الصديقه وترك الخطيبه(هذه قصه اعرف اطرافها الثلاثه) انتبهن يا بنات ولا تظنن ان هذه القصه تقع فقط في الوسط الفني.
فعلا كلامك صحيح يا اخ حمد ونسأل الله السلامة
قصة بتحصل كتير يمكن كل يوم وقصة شيريهان ذكرتها الكاتبة مريم راشد بالتفصيل في كتابها طعم الخيانه وذكرت حاجات مكتبهاش الاعلام ولا قرب منها لان في حاجات ما تتقالش في الاعلام والقصة الحقيقية مختلفة وبتأكد ضعف الانسان بس مش اي انسان
فعلا محدش يامن لواحده تدخل البيت لانها فعلا بتخطف الراجل حتى لو كانت صديقه حسبى الله ونعم الوكيل