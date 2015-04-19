لبنانية تحبس أولادها الثلاثة 17 عاماً خوفاً عليهم من المجتمع
بيروت ـ قررت أم لبنانية حبس أولادها الثلاثة 17 عاماً خوفاً عليهم من المجتمع، ولم تحرمهم فقط من الذهاب للمدرسة أو رؤية الأقرباء بل حرمتهم أيضاً حتى من رؤية الشمس.
وتبيّن من خلال حوار خاضه برنامج “أحمر بالخط العريض” على قناة إل بي سي اللبنانية، مع أحد أولادها أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، فيما أكدت الوالدة أنها لا تسمح لهم بالخروج إلى المدرسة خوفاً عليهم من الاختلاط مع رفاق قد يدلّونهم على طريق السوء أو جرهم إلى تعاطي المخدرات على غرار حالات تشاهدها في التلفزيون، على حد قولها.
وفرح الوالد عندما تمكن مقدم البرنامج من إقناع الوالدة بإخراج ابنها الكبير من المنزل ليقابل طبيب حساسية، ورداً على سؤال حول دور الأب في تربية أولادها اعترف أنه لا يمكن معارضة رغبة زوجته لأنها “الحاكمة” في المنزل، مؤكداً أنه يرغب في خروج أولاده من المنزل ومخالطة المجتمع.
* ربما ( هدفها ) نبيل و ( شريف ) ولكن ( الأسلوب )
( خطأ ) وأحمق وغبي !!!
* س : أين أقارب وجيران هذه العائلة ( الغريبة ) العجيبة ؟؟؟
* س : هل يُعقل عجز ( الأب ) لهذه الدرجة من ( السلبية ) ؟؟؟
* عموما : سالفة وقصة تصلح ( لفيلم ) حزين وبائس ؟؟؟
* شكرا
الي بعيش ياما يشوف وبنهاية لا يمنع حذر من قدر
اخي سامح تحياتي لااشطرك الراي وانما غلطه كبيره من الولده تجاه اولادهاه ان تحرمهم من ابسط حقوقهم ومنه التعليم الأساسي الدي يفرق الشخص به الصح عن الغلط والله اعلم.
عليهم إخضاع الأم المتسلطة والأب المستكين المسلوب الإرادة لعلاج نفسي عاجل قبل أولادهما.
تخاف على أولادها من المخدرات
ولا تخاف عليهم من الجهل
ولا حول ولا قوة الا بالله
لازم المجتمع يتحمل مسؤليته تجاه العائلة هذه لان خبراتهم بالحياة اصبحت ضعيفة بالعكس هم الان اضعف تجاه المخاطر التي حاولت الام ابعادهم عنها