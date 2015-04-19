لبنانية تحبس أولادها الثلاثة 17 عاماً خوفاً عليهم من المجتمع

بيروت ـ قررت أم لبنانية حبس أولادها الثلاثة 17 عاماً خوفاً عليهم من المجتمع، ولم تحرمهم فقط من الذهاب للمدرسة أو رؤية الأقرباء بل حرمتهم أيضاً حتى من رؤية الشمس.

وتبيّن من خلال حوار خاضه برنامج “أحمر بالخط العريض” على قناة إل بي سي اللبنانية، مع أحد أولادها أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، فيما أكدت الوالدة أنها لا تسمح لهم بالخروج إلى المدرسة خوفاً عليهم من الاختلاط مع رفاق قد يدلّونهم على طريق السوء أو جرهم إلى تعاطي المخدرات على غرار حالات تشاهدها في التلفزيون، على حد قولها.

وفرح الوالد عندما تمكن مقدم البرنامج من إقناع الوالدة بإخراج ابنها الكبير من المنزل ليقابل طبيب حساسية، ورداً على سؤال حول دور الأب في تربية أولادها اعترف أنه لا يمكن معارضة رغبة زوجته لأنها “الحاكمة” في المنزل، مؤكداً أنه يرغب في خروج أولاده من المنزل ومخالطة المجتمع.