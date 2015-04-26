دمشق تسهل إجراءات منح جوازات السفر للسوريين المغادرين بطرق غير شرعية
دمشق- (أ ف ب): سمحت السلطات السورية لسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بإصدار وتجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين في الخارج وبينهم عدد كبير من اللاجئين والمعارضين، من دون مراجعة الأجهزة الامنية في دمشق، وفق ما اوردت صحيفة سورية الأحد.
وذكرت صحيفة الوطن المقربة من السلطات ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم عمم الخميس قرارا “سمح بموجبه منح او تمديد الجوازات ووثائق السفر للسوريين ومن في حكمهم (اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا) الموجودين خارج سوريا، من دون الرجوع الى ادارة الهجرة والجوازات في دمشق او اتخاذ اي اجراء اخر، حتى للذين غادروا البلاد بصورة غير مشروعة”.
ويسري القرار وفق الصحيفة على “الذين يحملون جوازات ووثائق سفر صادرة او ممهورة بأختام غير رسمية بعد سحب هذه الوثائق والغائها”، في اشارة إلى الوثائق الصادرة عن جهات غير رسمية.
واعلنت ممثلية “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” في كانون الثاني/ يناير بدء عملية تجديد صلاحية جوازات السفر للسوريين المقيمين في قطر والبالغ عددهم نحو ستين الفا.
وسفارة سوريا في الدوحة مغلقة بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وقطر، احد ابرز الداعمين للمعارضة السورية.
ودأبت السفارات السورية على التدقيق في هويات طالبي الحصول على جوازات السفر عبر وزارة الداخلية في دمشق والتي كانت وفق الصحيفة، على “تواصل مع الجهات الامنية الاخرى المختصة”. وغالبا ما استغرقت هذه الاجراءات فترة تمتد “بين اسبوع الى شهر”.
وسمحت دمشق في شباط/ فبراير 2013 بتمديد العمل بجوازات سفر مواطنيها المقيمين في الخارج لمدة سنتين “بغض النظر عن الاسباب التي كانت تحول دون ذلك وعن الموافقات المطلوبة للحصول عليها”.
ويساهم القرار الجديد وفق الصحيفة “في تراجع الكثير من مخاوف الذين غادروا سوريا بطريقة غير شرعية ويسهل عودتهم الى البلاد(…) وسيؤدي في الوقت ذاته الى ان يؤمن مصدرا مهما للقطع الاجنبي”، الذي تعاني البلاد من نقص حاد فيه نتيجة للنزاع المستمر منذ اكثر من اربعة اعوام.
وتضمن تعميم الخارجية المرسوم الرئاسي الصادر الثلاثاء الماضي والذي تم بموجبه تحديد الرسم القنصلي لمنح جواز السفر بمبلغ 400 دولار اميركي والتجديد او التمديد بمبلغ مئتي دولار.
ونزح اكثر من أربعة ملايين سوري من البلاد وتحديدا الى دول الجوار كتركيا ولبنان والاردن جراء النزاع الدامي الذي ادى الى مقتل اكثر من 220 الف شخص. ويقيم العديد من معارضي النظام خارج سوريا منذ اعوام عدة.
جواز السفر الامريكي: 110 دولار. جواز السفر البريطاني: 72.5 جنيه استرليني يعني 108 دولار. جواز السفر الالماني: 80 يورو يعني 110 دولار. جواز السفر الفرنسي: 42.5 يورو زائد تعرفة سكرتاريا. جواز السفر الاسباني: 26.5 يورو. جواز السفر السوري: 400 دولار. جواز السفر اﻻردني 50 دينار اي مايعادل 70 دوﻻر جواز السفر المصري 135 جنيه اي 17 دوﻻر ووووو وبالنهايه اقول للعالم نحن ليس لنا مثيل .
هذه الأسعار في حالة وجود الشخص داخل بلادة
اما في حالة التجديد في الخارج تكون الأسعار مضاعفة
جواز أردني للمقيم بالخليج من اي سفارة يكلف 300 ال 400 دولار
جواز أوروبي يصل تكلفته الى 300 دولار
وهكذا
حاب استفسر منكم بكم تكلفة استخراج الجواز الاردني بالنسبة للاجئين السوريين المقيمين في الاردن ؟ ارجو الاجابة بكل التفاصيل وشكرا