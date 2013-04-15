100 جنيه فلسطيني تظهر بعد نصف قرن وتباع بـ100 ألف دولار لثري عربي

دبي ـ اشترى رجل عربي ثري عملة ورقية فلسطينية بـ 65 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل الـ100 ألف دولار، وهي نادرة جدا وتظهر لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما، وكانت هذه القطعة معروضة للبيع في مزاد علني في لندن، العاصمة البريطانية.وحسب ما جاء في موقع “العربية.نت” عرضت شركة “سبينك” المتخصصة بتنظيم المزادات في لندن، 1690 ورقة نقدية جميعها من الأوراق القديمة أو النادرة في مزاد علني كبير، يمثل واحداً من أكبر المزادات في هذا المجال، إذ بيع عشرات القطع النقدية العربية القديمة والتراثية، وكان من ضمنها عملات فلسطينية مختلفة تعود إلى الفترة ما بين العام 1929 إلى العام 1944.

وقال أحد المتخصصين في تجارة العملات النادرة، أيمن عبده أن الورقة الفلسطينية من فئة الـ100 جنيه، سجلت أعلى سعر وحصلت على الاهتمام الأكبر لأنها تظهر لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة.

وأضاف عبده أن الورقة من فئة “الـ100 جنيه فلسطينية” في العام 1929 كان يمكن أن تشتري بها قطعة أرض في أجمل بقاع فلسطين، لذلك لا يعد سعرها الآن مرتفعا جدا، ولكن استطاعت هذه الورقة أن تحافظ على قيمتها اليوم عندما بيعت بـ100 ألف دولار.

يشار إلى أن المدير التنفيذي لشركة “سبينك”، بارنابي فاول، أكد بأن المئات من أثرياء الخليج يقصدون لندن سنويا من أجل المشاركات بمزادات القطع الأثرية القديمة، وأضاف “سوق العملات النادرة والأثرية يشهد انتعاشاً كبيراً بفضل الهواة الذين يقصدونه من منطقة الخليج، خاصة من قطر ودبي”.