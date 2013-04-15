100 جنيه فلسطيني تظهر بعد نصف قرن وتباع بـ100 ألف دولار لثري عربي
Apr 14, 2013
دبي ـ اشترى رجل عربي ثري عملة ورقية فلسطينية بـ 65 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل الـ100 ألف دولار، وهي نادرة جدا وتظهر لأول مرة منذ أكثر من 40 عاما، وكانت هذه القطعة معروضة للبيع في مزاد علني في لندن، العاصمة البريطانية.
وحسب ما جاء في موقع “العربية.نت” عرضت شركة “سبينك” المتخصصة بتنظيم المزادات في لندن، 1690 ورقة نقدية جميعها من الأوراق القديمة أو النادرة في مزاد علني كبير، يمثل واحداً من أكبر المزادات في هذا المجال، إذ بيع عشرات القطع النقدية العربية القديمة والتراثية، وكان من ضمنها عملات فلسطينية مختلفة تعود إلى الفترة ما بين العام 1929 إلى العام 1944.
وحسب ما جاء في موقع “العربية.نت” عرضت شركة “سبينك” المتخصصة بتنظيم المزادات في لندن، 1690 ورقة نقدية جميعها من الأوراق القديمة أو النادرة في مزاد علني كبير، يمثل واحداً من أكبر المزادات في هذا المجال، إذ بيع عشرات القطع النقدية العربية القديمة والتراثية، وكان من ضمنها عملات فلسطينية مختلفة تعود إلى الفترة ما بين العام 1929 إلى العام 1944.
وقال أحد المتخصصين في تجارة العملات النادرة، أيمن عبده أن الورقة الفلسطينية من فئة الـ100 جنيه، سجلت أعلى سعر وحصلت على الاهتمام الأكبر لأنها تظهر لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة.
وأضاف عبده أن الورقة من فئة “الـ100 جنيه فلسطينية” في العام 1929 كان يمكن أن تشتري بها قطعة أرض في أجمل بقاع فلسطين، لذلك لا يعد سعرها الآن مرتفعا جدا، ولكن استطاعت هذه الورقة أن تحافظ على قيمتها اليوم عندما بيعت بـ100 ألف دولار.
يشار إلى أن المدير التنفيذي لشركة “سبينك”، بارنابي فاول، أكد بأن المئات من أثرياء الخليج يقصدون لندن سنويا من أجل المشاركات بمزادات القطع الأثرية القديمة، وأضاف “سوق العملات النادرة والأثرية يشهد انتعاشاً كبيراً بفضل الهواة الذين يقصدونه من منطقة الخليج، خاصة من قطر ودبي”.
للأسف الشديد أن نقول بأنه سيأتي اليوم وتباع به خرائط فلسطين بعد أن يشتري الكيان المحتل كل شيء والفلسطينين يبحثون عن السلام الضائع في صحراء هذا العالم العربي الميت!.
للخبراء هل هذه الورقة غير الستة المعروفة ام انها واحدة منها
مبروك للقدس العربي النافذة الجديدة للتعليقات . مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
للعلم : مكتوب باللغة العبرية بجانب كلمة فلسطين وبين قوسين حرفان (ا ,ي) اختصار “ارض اسرائيل” مما يبين جهل العرب بحجم وتاريخ المؤامرة على فلسطين
يعني هذه العملة بريطانية وليست فلسطينية
هذه الورقة النقدية وما كتب عليها هي اكبر دليل على جهل العرب …فكيف تكون العملة فلسطينية ويكتب عليها بالعبرية ؟ ولماذا لا زلنا نحن العرب ولغاية الان نجهل اللغة العبرية ؟ هل في تعلمها تطبيع وخيانة ؟؟؟ لا …بل ان في تعلمها معرفة …والمعرفة قوة وسلاح .
اعجبني آخر تعليقين حيث كنت اعرف ذلك واقول بأن حربنا مع اسرائيل هي حرب اذكياء خبيثين مع اغبياء عاطفيين ,كانت وما زالت,والامثلة على ذلك كثيرةومنها منذ فتح الحدود بين “اسرائيل” والاردن -اي على الجسر فتوجد قارمات باللغة العربية: ايها المواطن الكريم ……….,ومقابلها باللغة العبرية:ايها الساكن الكريم….. فهم يخططون لتغيير التاريخ بذكاء خبيث
والله يا اخوة انه الواحد بيستغرب من التعليقات…خلاص اذا واحد اشترى شيء به اسم فلسطين يعتبر خائن ومعترف باسرائيل..هذا التخلف بعين ذاته.كما كان يعمل الجيش الاردني على الجسور يكبو كل حاوية تحوي الزيت والزيتون الفلسطيني بمجرد انه مكتوب عليها بالعبري.. وينسى الجميع ان اهلنا بالضفة والقطاع مجبورون على استخدام البضاعة الاسرائيلي لعدم توفرالكافي من لبضائع العربية البحتة. أنا شخصيا أحيي ألأخ العربي الذي اشترى هذه القطعة ولو كانت بمليون دولار لأنها تؤكد على حاجتين اولا دعمه للشعب الفلسطيني وتأزره معه ومع هويته وثانيا التذكر دائما بوجود الكيان الصهيوني على ارض فلسطين.. هذا ليس جهل بل بالعكس ذكاء اكثر من الصهاينه حتا ياتي ذلك اليوم الذي نذكرهم به ان فلسطين لا زالت فلسطين مهما حاولو تغييرها بمساعدة البعض من اخواننا العرب.. الكاتب فلسطيني حر
اذا كانت الورقة النقدية مطبوعة ما بين 1925 و1944 اي قبل الاحتلال الاسرائيلي ، فلما الكتابة باللغة العربية والعبرية .
أي انه مشكوك في هذه العملة ، والله أعلم
يا جماعة وعد بلفور الأنجليزي عام 1917 وفلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني فطباعة العبرانية على النقد الفلسطيني جزأ من هذا المخطط وكان الجنيه الفلسطيني يطبع في بريطانيا والصهيونية سيطرت على المال الفلسطيني أولا وثم على الأرض 1948! وهي مسيطرة حاليا على أموال العالم وخصوصا أموال الخليجيين العرب.(بدون طباعة العبريانية على نقدهم) لأنهم لا يريدون الصحراء .
نحن لا نلوم ولا نعتب الاخ الذي اشترى القطعة بحسن نية منه وانتماء صادق ولكن نريد تذكير العرب عامة والفلسطينيين خاصة بان الطرف الاخر يلعب معنا لعبة الذكي الخبيث لانه خطط بالماضي ويخطط للمستقبل لتغيير التاريخ والحقائق,حتى في وقتنا الحاضر يمرر اكاذيبه علينا وعلى العالم وآخرها ان الفلافل اكله شعبية اسرائيلية ,ولربما سيسمع احفادنا بان الكوفية الفلسطينية من التراث الاسرائيلي؟؟
صحة هذة الورقة هذة الفترة من تاريخ فلسطين كانت كل الاوراق الرسمية تكتب بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والعبرية وانا من مواليد هذة الفترة وشهادة ميلادي مكتوبة بالعربية والعبرية والانجليزية وهذا دليل للاشخاص اللذين يشككون في صحة المعلومة
سنة 1379 سعودي و مصر 1940 _1422 و اسرائيلي 1958 و يونانيى 1939و روسي 1919 -1898 و … اما العملات المعدنية من 1330 ….
بالعربي او الانجليزي اوالعبري كانت تكتب اسم فلسطين لم يظهر اسم اسرائيل الا بعد عام ٤٨
العمله الفلسطينيه ظهرت باسم حكومة عموم فلسطين وفلسطين كانت تقع تحت سلطة
الاستعمار البريطاني وهذا يؤكد أن موافقة المستعمر البريطاني هي إجباريه على
شكل العمله الفلسطينيه واجبارية كتابة اللغه العبريه حتى تثبت الوجود الصهيوني
في فلسطين . إضافة الى أن سيطرت الانجليزبسطت على كل مناحي الحياه في فلسطين وهذا ما فرضه الاستعمار الفرنسي والبريطاني
على معظم الاراضي العربيه . لقد هيمن هذا الاستعمار على كافة حدود الدوله
العثمانيه للوطن العربي . إسرائيل تتفن في شراء اية عمله اسرائليه قديمه حتى
تثبت وجودها التارخي في فلسطين منذ حكم الملك سليمان في حين تتجاهل شراء ايه عمله اسلاميه او بيزنطيه او اية صكوك نقديه قديمه لطمس حقيقة التاريخ الفلسطيني
اللذي أنشأ منذ العهد الكنعاني أجداد الفلسطينيين
معلومه إضافيه أن البريطانييين استولوا على 15 مليون جنيه ذهب فلسطيني
واللتي تعادل بارقام اليوم 15 مليار جنيه استرليني وذلك سنة 1947. وهذا حق فلسطيني لا ينسى
مرحبا للجادين فقط ورق نقد 100جنيه للبيع بعد الغحص
للبيع موجود عندي عملات فلسطينية قديمة من الجنيهات يوجد ورق جنيه وحديد
ممكن اقدر اشوفك انا بشتريها
يوجد عندي عملة معدنيه عام 1936
في كمان وحدة للبيع بنفس الفئة وبحالة ممتازة
ممكن اشوفها انا بدي اشتريها
ممكن تراسلني على الايميل
عرض عليه ورقة المئة جنيه فلسطيني وهي قديمة ولكن بحالة جيدة لكن المشكلة ان التاريخ المثبت على الورقة هو 20 ابريل 1927 ولا اعلم هل هذه الورقة صحيحة ام لا على اعتبار ان او اصدار كان بشهر سبتمبر والعجيب بالموضوع ان شكل الورقة يوحي بانها حقيقية وان جميع العلامات المائية ظاهرة ( غصن الزيتون ) هل من الممكن ان يفيدنا اي شخص خبير بموضوع العملات بالموضوع ……. مع الشكر