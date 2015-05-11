التبجح الإسرائيلي والإعتزاز الفلسطيني !
تستمر مسرحية الانتخابات الإسرائيلية قدما ً بفصولها المعقدة والمتشابكة ( فنومينولوجيا ً ) أي ظاهرتيا ً فقط ، لأن الاستراتيجية الصهيونية لا يمكن المساس بها أبدا ً مهما شاب العمليات الانتخابية أية شائبة ، وهذا يسجل لحساب الديمقراطية المزعومة التي تتبجح بها هذه الدولة الغاصبة ، والتي تحاول أن تظهر بمظهر الدولة المتحضرة ، والتي يستوجب على العالم أن يدعمها ويساندها بكل الإمكانات لأنها ضحية الهولوكوست النازي الألماني .
( إسرائيل ) تستغل الظروف والمتغيرات التي تحصل ببعض الدول العربية المجاورة ، ولاسيما المتاخمة لحدود فلسطين التاريخية ، ففي كل أزمة تكون لها يد في الخفاء ، تتقدم بالمسرحية الهزلية للأمام لتثبت للعالم بأنها الدولة الوحيدة التي تمارس الديمقراطية على أكمل وجه ، فيما دول الجوار تكون بأشد الحاجة لها ، أي بعبارة أخرى لا مفر لهذه الدول إلا بالتطبيع المباشر معها والاستفادة من تجربتها ، والغاية النهائية معروفة .
الفلسطينيون يراقبون دائما ً العملية الانتخابية ، وللآسف يضعون كل ثقتهم بالأحزاب الإسرائيلية التي تشارك في العملية ، وتراهن على المتغير في جسم الكيان الصهيوني ، والحزبين الكبيرين الليكود والعمل الإسرائيليين كانوا مسيطرين تماما ً على المشهد قبل أن يظهر حزب ( كاديما ) فاتحا ً المجال لتكاثر الأحزاب اليسارية واليمينية ، والتجربة طيلة فترة الاحتلال مع الحزبين مريرة وشاقة حتى هذه اللحظة . والاعتقاد السائد لدى الأوساط الفلسطينية بأن المتغير قد يتأتى من داخل الكيان الصهيوني وبالانتخابات حصرا ً متناسين العقلية الشايلوكية الثابتة والتي تقول : لا شيء مقابل لا شيء .
إن الحقيقة التي يجب أن تقال في هذا الصدد ، العملية الانتخابية الإسرائيلية في أي زمان ومكان لا تعنينا نحن العرب عموما ً والفلسطينيين خصوصا ً ، لأن المراهنة ومضيعة الوقت كل ذلك يأتي في مصلحة العدو ؛ وبدلا ً من عملية التسقط المضنية في سلوكيات من هنا وهناك ، يجب التركيز على قدراتنا وإمكاناتنا وتقويتها ، والعمل على تفعيل الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وعدم الاستغناء عن الحاضنة الإسلامية والعربية ، والحفاظ على مركزيتها في الأذهان العربية على أقل تقدير ، والبحث عن كافة السبل لمحاسبة ( إسرائيل ) على جرائمها المرتكبة بحق الشعب العربي الفلسطيني ، ولاسيما بعد انضمامها كعضـو مراقـب بالأمـم المتحـدة.
الفلسطينيون أيضا ً بشقيهم الفتحاوي والحمساوي ، يمارسون عمليات انتخابية ؛ لكن هذه الانتخابات لا تشابه الانتخابات الإسرائيلية ؛ لأنها تجري دون التركيز عليها إعلاميا ً، وذلك لعدم أهميتها وقراراتها الطوباوية المعتمدة على العواطف والتمنيات ، و( إسرائيل) لا تعيرها انتباه .. ومن العيب القول : أن أحزابا تحررية تحت الاحتلال تكون على خلاف .. فالخمول الذي أصابهم يعزى للاعتزاز بالماضي والوقوف على الأطلال ، فشر العالمين ذوو خمول ، إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا .
من هنا يجد الاعترار الإسرائيلي له متنفسا ً ، وهو يلتحم باليمين واليسار ، لا مشكلة ، ما دام في الطرف الآخر الكثير من الخلافات والاختلافات ، والتي لا يمكن أن تزول على المدى القريب والبعيد ، أي مستمرة ومتفرعة .. والفلسطينيون لا يمكن أن يشكلوا كدرا ً لهذا الصفو الإسرائيلي ، إلا إذا تحاملوا على أنفسهم وتنازلوا ، ووضعوا خلافاتهم واختلافاتهم جانبا ً ، وأعتقد جازما ً بأنهم بعيدون جدا ًعن هذا الأمل .
الوضع الإسرائيلي بعد الانتخابات ماض في سياسته بالاستيطان ، وسياسة القهر والجور ماضية أيضا ً ، فنتنياهو ( الاستيطاني ) لم يجد رد فعل حقيقي على تصريحاته ووعوده بعدم قيام دولة فلسطينية ما دام هو في رأس الهرم الصهيوني ، والمبادرة العربية والاتفاقات المبرمة في السابق كلها تنكر لها ، وبالعربي بلوها واشربوها ، فالاستراتيجية الصهيونية لا تنظر بأي حال من الأحوال لرئيس الوزراء هذا أو ذاك فحسب ، بل تعتبرهم بالمكملين لها ، وعليهم التنفيذ والتقيد بحذافيرها ، واسحق رابين أكبر شاهد ، عندما قرر أن يجمح عن الاستراتيجية الصهيونية .
و( الاستراتيجية ) الفلسطينية مستمرة أيضا ً في الاعتزاز بالماضي ، والركون على التحالفات العربية الناشئة ، والتهافت على العواصم العربية لعقد المؤتمرات وملف المصالحة العالق ، ولاسيما المتغيرات التي فرضتها ما يسمى ( عاصفة الحزم ) وظهور السعودية بمظهر الدولة التي بها تنفرج الكرب !! وتنحل العقد !! وهي التي ومن أدبياتها محاربة الفكر التحرري بالمطلق .
محمدعياش – كاتب وإعلامي
* مقال جيد وقيم وموافق عليه بشدّة .
* ( اسرائيل ) كيان همجي عنصري حتىّ النخاع ولا يتوّقع المرء
الخير والعسل من هذا الكيان العنصري السرطاني في جسم العرب والمسلمين .
* تفعيل الوحدة بين ( فتح وحماس ) أفضل رد على هذا الكيان العنصري .
* ع السلطة الفلسطينية إفهام اسرائيل المجرمة أنها على استعداد للذهاب
الى ( الجنائية الدولية ) لكشف جرائم العدوان الإسرائيلي الغاشم ؟؟؟
* شكرا
مقال يختصر الواقع المرير بإيجاز واختصار شديد…وأضيف..بدون ديمقراطية من محيطنا إلى خليجنا لن تقم لنا قائمة ..بل سنبقى بلدان العالم الثالث المتخلف الذي لا حول له ولا قوة..
تحياتي للكاتب العزيز..بوركتَ وقلمك…