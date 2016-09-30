﻿40 شركة أجنبية تقدم عروضا لإنشاء مطار مدني جنوب العراق

بغداد – الأناضول: قال سامي الأعرجي، رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في العراق، أمس الخميس ان 40 شركة أجنبية قدمت عروضا لإنشاء مطار الفرات الأوسط الدولي في محافظة كربلاء(جنوب)، والذي تصل تكلفته إلى ملياري دولار، ويستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في كربلاء أمس ان «40 شركة أجنبية (لم يكشف عن هوياتها) قدمت عروضها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار لإنشاء مطار الفرات الأوسط الدولي في كربلاء، وطلبنا من العتبة الحسينية ترشيح 5 شركات من بين الشركات الـ40 كي تتولى هيئة الاستثمار الوطنية اختيار شركة واحدة من بينها».

والعتبة الحسينية هي مؤسسة دينية تتبع ديوان الوقف الشيعي وتتولى الإشراف على المراقد الدينية في كربلاء، وتكفلت بتمويل مشروع إنشاء مطار الفرات الأوسط الدولي من مخصصاتها المالية.

وتضم العتبة المقدسة مرقد الإمام الحسين، والتي يقصدها زوار من كل الطوائف سواء من السنة أو الشيعة.

وأوضح الأعرجي أن «الهيئة الوطنية للاستثمار ستصدر إجازة الاستثمار الخاصة بالمطار خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد استكمال الاجراءات القانونية والفنية المتعلقة بمشروع المطار الدولي».

وأنجزت شركة فرنسية متخصصة العام الماضي تصاميم مطار كربلاء الدولي في كربلاء مقابل 42 مليون دولار، فيما عوضت الحكومة الإتحادية في بغداد عشرات المزارعين بنحو 3.3 مليون دولار ممن سحبت أراضيهم لصالح المطار.

وكانت محافظة الديوانية جنوب العراق قد وقعت عقدا مع شركة الناصرية الكويتية في يناير/ كانون الثاني الماضي لإنشاء مطار مدني ومنطقة تجارية وصناعية بتكلفة 1.35 مليار دولار خلال خمس سنوات، على أن تتولى الشركة الكويتية إدارة المشروع لمدة 45 عاما.

ومنحت الحكومة الإتحادية المحافظات صلاحية التعاقد مع الشركات الأجنبية لإنشاء المطارات المدنية في ظل انخفاض الايرادات المالية للدولة العراقية، بسبب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويمتلك العراق أربعة مطارات مدنية أكبرها هو مطار بغداد الدولي، يليه مطار البصرة، والنجف، والموصل، فيما يمتلك إقليم شمال العراق مطارين، هما أربيل والسليمانية.