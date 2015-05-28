﻿لبنان: تحركات واعتصامات في المخيمات احتجاجا على قرار «الأونروا» تعليق مساعداتها النقدية الشهرية للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان

بيروت ـ «القدس العربي» : لم يمر قرار وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» بوقف المساعدات المالية للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان مرور الكرام، وهو بدأ يثير غضب النازحين الفلسطينيين وتتجه القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية الفلسطينية إلى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية في المخيمات كافة لدفع الوكالة الدولية للتراجع عن قرارها.

وكان مسؤول في وكالة «الأونروا» أعلن أن الوكالة ستكون مجبرة على تعليق مساعدتها النقدية الشهرية لبدل الإيواء التي تقدمها للنازحين الفلسطينيين ابتداء من شهر تموز/يوليو 2015، وبالتالي لن يتمكن أكثر من 43000 نازح يحصلون على مساعدة نقدية شهرية لبدل الإيواء بقيمة 150 ألف ليرة لبنانية (100 دولار أمريكي) للعائلة وبدل غذاء بقيمة 40 ألف ليرة لبنانية (27 دولار أمريكي) للشخص، من الحصول على المساعدة النقدية الشهرية لبدل الإيواء». وقد عقدت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية اجتماعا في مقر سفارة فلسطين في بيروت، ناقشت فيه آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية وأوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان بتقليص الخدمات والتقديمات بالنسبة للسكان والنازحين من سوريا، وتوقف المجتمعون «عند القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة وكالة الأونروا في لبنان، وخصوصا ما يتعلق بتقليص خدماتها وتقديماتها تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان، ومنها وقف دفع بدل الإيجار للنازحين من سوريا وتخفيض المساعدة الإغاثية ووقف برنامج الطوارئ في مخيم نهر البارد المنكوب».

وحذر المجتمعون «من التداعيات السلبية لهذه القرارات على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا، مطالبين المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية والدول المانحة التدخل العاجل لوقف التراجع في خدمات وكالة الأونروا وتقديماتها في لبنان والعمل على زيادة التقديمات الانسانية والاغاثية والصحية والتعليمية وتأمين فرص العمل لابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان».

وأعرب المجتمعون عن «رفضهم رفضا تاما القرارات والإجراءات الإخيرة التي اتخذتها إدارة الأونروا»، مطالبين إياها بالتراجع عنها فورا والعمل على تأمين الموارد المالية لتحسين تقديمات وخدمات الوكالة في لبنان باعتبار ان هذه الوكالة أنشئت عام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لحين العودة إلى فلسطين. خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة والأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا».

وطالب المجتمعون «الحكومة اللبنانية والدول المانحة وإدارة الأونروا بتحمل مسؤولياتها والعمل على تأمين الموارد المالية لاستكمال إعمار مخيم نهر البارد المنكوب وعودة سكانة اليه باعتباره محطة على طريق العودة إلى فلسطين وإبقاء نظام الطوارئ لحين إعمار المخيم»، وجددوا «تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم في فلسطين ورفض مشاريع التوطين والتهجير، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ودعم ميزانية وكالة الأونروا لمواصلة أعمالها وزيادة تقديماتها للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم». وأكدوا «على وقف وتجميد الدعاوى بالنسبة لتجمع جل البحر ومخيم القاسمية استنادا لما تم التفاهم عليه مع المراجع اللبنانية الرسمية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووزارة الداخلية».

وأكد المجتمعون «دعمهم التحركات الشعبية السلمية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان والنازحون من سوريا من أجل تحقيق مطالبهم وحقوقهم لدى وكالة الأونروا، داعين جماهير الشعب الفلسطيني في لبنان للمشاركة في الاعتصامات السلمية التي ستقام في كافة المناطق يوم الجمعة 29-5-2015 أمام مكاتب مدراء المناطق ويوم الثلاثاء 2- 6 – 2015 أمام مكاتب مدراء المخيمات للمطالبة بحقوق شعبنا وتحقيق مطالبه المحقة لدى إدارة الأونروا».

سعد الياس