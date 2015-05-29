ديكان مبدعان يتصارعان: الفيتوري وقباني
غادة السمان
أخط هذه السطور بمناسبة رحيل الشاعر محمد الفيتوري مؤخرا، فالنهايات تذكرنا بالبدايات. التقينا نزار قباني وأنا بالشاعر الفيتوري للمرة الأولى في سهرة أدبية في منزل سفير السودان في بيروت يومئذ الأديب مصطفى مدني وزوجته عايدة كريمة المفكر الأديب جمال محمد أحمد (الذي كان يومها سفيرا للسودان في لندن).
ومنذ اللقاء الأول بين نزار والفيتوري الراحل منذ أسابيع، شعرت بأن كهارب المودة لم تصبغ صلتهما بل النفور المتبادل.
نزار كان طويل القامة أزرق العينين بالغ الوسامة والأناقة، تحيط به الجميلات وهو الذي «فصل من جلد النساء عباءة، وعمر أهراما من الحلمات» كما يصف نفسه في إحدى قصائده. إنه «الطاووس الأجمل» والفيتوري «غراب متوحد». ولأنني أحب قصائد الفيتوري كنت (أخون) قرابتي العائلية ونزار لأجلس إلى جانب الفيتوري الزنجي قصير القامة الأقرب إلى بشاعة الوجه لكنه يصير جميلا حين يقرأ قصائده ويشع من عينيه ضوء قمري.
الشجار الودي
الشعراء الفخورون بأنفسهم يكره بعضهم بعضا حين تصطدم كواكب (الأنا) لديهم.
وسهرة بعد أخرى (فقد كنا نزار والفيتوري وأنا من الضيوف الدائمين في تلك السهرة الأدبية الراقية الأسبوعية) ولقاء بعد آخر نضجت علاقة الكراهية المتبادلة بينهما، لكنها كانت كراهية (أفلاطونية) على وزن «الحب الأفلاطوني» دونما إعلان عنها أو ممارسة لشعائرها بالأذى حتى اللفظي. وكنت أشعر بأن جوهر تلك الكراهية المتبادلة بإخلاص نادر. تعاليهما على بعضهما.
الفيتوري الشاعر، صاحب دواوين: أغاني أفريقيا ـ عاشق من أفريقيا ـ اذكريني يا أفريقيا ـ أحزان أفريقيا وسواها، والفخور بزنوجته لفظيا على الأقل، كان يلمح إلى أن نزار ليس أكثر من شاعر عادي لكنه النجم الاجتماعي» مما يجلب له الشهرة بصفته شاعر التغزل بالمرأة. والفيتوري هنا يظلم نزار (الشاعر الكبير).
أما نزار فكان يقول لي وأنا أقود سيارتي لإيصاله إلى بيته بعد السهرة في طريقي إلى «وكري»: الفيتوري شاعر من الدرجة الثانية، معقد من شكله ولونه، ويضيف: أما (أفريقياته) فهي تعبير مرضي عن عقدته التي تتحكم به ويحاول تجميلها إنسانياً. وكنت أقول لنزار إن الله وحده يعلم ما في الصدور، كما كنت أدافع عن شعر الفيتوري.
تبادل الأدوار بين الفيتوري ونزار!
إتقان نزار والفيتوري لفن الكراهية جعلنا في تلك السهرات نشهد استعراضا جميلا للإبداع. وكروائية كنت استمتع بالمشهد الإنساني النادر لألوان الغيرة والكراهية في الطبيعة البشرية، الرمادية قليلا أو كثيرا والبريئة من البياض المطلق.. والسواد الناصع.
وهكذا كانا يتبارزان في السهرة لا بالسيف والترس بل بالقصائد وكان صراع الديكة بينهما أبجديا. وعلى سبيل النكاية بنزار، كان يحلو للفيتوري ان يقرأ لنا قصيدته الغزلية الجميلة جدا بإلقاء بصوته الأفريقي الحار، كصوت عراف القبيلة وكاهنها:
في حضرة من أهوى
عبثت بي الأشواق
حدقت بلا وجه
ورقصت بلا ساق
وزحمت بطبولي وراياتي الآفاق
عشقي يُفني عشقي وفنائي استغراق
مملوكك أنا
لكنني سيد العشاق..
ويكرر عبارة «لكنني سيد العشاق» كما لو كان يتحدى نزار.
ويقبل نزار التحدي ولعبة تبادل الأدوار فيلقي بقصيدة إنسانية وطنية والحضور في السهرة ثملون بالشعر الجميل.
ثم يقرأ نزار لنا شعراً إنسانياً في المرأة مزايداً بذلك على (الديك الفيتوري الآخر) قائلا:
ثقافتنا فقاقيع من الصابون والوحل
فما زالت بداخلنا رواسب من أبي جهل
نرجع آخر الليل،
نمارس حقنا الزوجي كالثيران والخيل
نمارسه خلال دقائق خمس
بلا شوق ولاذوق ولا ميل
ونرقد بعدها موتى.
ونتركهن وسط الناروسط الطين والوحل
قتيلات بلا قتل بنصف الدرب نتركهن….
قضينا العمر في المخدع
وجيش حريمنا معنا، وصك زواجنا معنا
وقلنا الله قد شرّع
ليالينا موزعة على زوجاتنا الأربع
ويرد الفيتوري بقصيدة ويشتعل الليل بالإبداع بين طفلين أبجديين مبدعين يتشاجران…
علاقات ملتبسة
الصداقات اللدودة بين المبدعين كانت دائما مليئة بالصواعق والبروق والوعود والحب/الكراهية، كما في علاقة غوغان وفان كوخ وعلاقة جبران من جهة، وميخائل نعيمة وسعيد عقل من جهة أخرى. وكانا يغاران منه ويزعمان ان مرد نجاحه ليس لإبداعه بل لهجرته وكتابته بالإنكليزية. هنالك أيضا وصلة المبدع البريء موزارت مع موسيقار البلاط الرديء سالييري الذي غار منه وحقد على إبداعه، وكانت تلك الصلة وحياً لفيلم رائع هو «أماديوس» حيث «المزمار المسحور» لموزارت والغيرة السامة من سالييري. والأمثلة تطول وبوسع ناقد تأليف كتاب مشوق عن العلاقات الملتبسة بين المبدعين التي تبلغ حدود الأذى أحياناً.
وقلما تصفو سماء علاقة كما حدث بين شيللي وكيتس، وهما شاعران كبيران. وقد علمت بعلاقتهما الجميلة الإنسانية مصادفة حين كنت اتسكع في «ساحة إسبانيا» في روما وقرأت بطريق الصدفة لوحة تقول:
هنا عاش الشاعران شيللي وكيتس. (وكان أحدهما مريضا والآخر يعتني به).
ولكن ذلك نادر. كأنه الاستثناء الذي يؤكد القاعدة: وهي لعبة صراع الديكة التي لا تخلو من أديبات نساء يقارعن بموهبتهن ذكور الأدب ويربحن جولات.
ومن أطراف حكايات الغيرة الأدبية ما حدث بين يوسف إدريس ونجيب محفوظ حين فاز الثاني بجائزة نوبل، اشتعل يوسف إدريس غيرة ولإنه إنسان طيب وصريح وبريء كطفل لم يُخْف ذلك، وأعلن غضبه على صفحات الصحف وكان مقتنعا بأن جائزة نوبل يجب ان تذهب إليه. وبعدها نال إدريس جائزة عربية مجزية ماليا لكنه نالها مناصفة مع كاتب آخر، ومن جديد أعلن غيرته وغضبه على صفحات الصحف… واتطلع إلى كتاب نقدي يتناول عشرات الحكايات المشابهة من الشرق والغرب، فالمبدع طفل كبير، والبعض لا ينجح في إخفاء هذه الحقيقة!
غادة السمان
شكرا للكاتبة السيّدة غادة: خطأ لعلّه مطبعي أو هو سهو :مملوكك أنا
لكنني سيد العشاق.. والصواب: مملوكك لكنّي سلطان العشّاق
السلام عليكم
إنّ صراع الكبار من الكتّاب والشعراء والساسة مجد وينبوع يروي جذور الحضارة لتعطينا ثمرة يافعة وزهرة ذات ألوان زاهية في أكمامها مغمّدة …وما نيزا والفيتوري إلاّ نموذجين من نماذج الصراع الادبي الايجابي الخلاّق وبفعل هذا الاحتكاك و التصادم الاسفنجي قد تولّد لدينا نحن التحاكي لهما من اجل أن نحاكي لننتج…وما المبارزة الشعرية بين الاسدين إلاّ صورة من صور الصراع بين ما يسمى بالصراع الادبي بين الشيوخ والشباب… ومن نعمه أنّه يصب في بحر الانتاج الادبي الذي أصبح ويصبح موروثا ثقافيا نفتخر به و يزيدنا تشبثا بحرفنا العربي العريق….
في الاخير إني أرى عقدة الفيتوري في اللون وعقدة نيزار في الوسامة(طبعا مع كل تحفظ…ورحم الله الشاعرين)
ولله في خلقه شؤون
وسبحان الله
قصيدة رؤيا للشاعر محمد الفيتوري
خارجاً من دمائك
تبحث عن وطن فيك
مستغرق في الدموع
وطن ربما ضعيت خوفاً عليه
وأمعنت في التِّيه.كى لا يضيع
أهو تلك الطقوس؟
!التي ألأبستك طحالِبها في عصور الصقيع
أهُوتلك المدائن؟
تعشق زوارها ، ثم تصلبهم فى خشوع
أهو تلك الشموس ؟
التي هجعت فيك
حالمة بمجىءِ الربيع
أهُو أَنت؟
وقد أبصرتك العيون
!وَأبصرتها في ضباب الشموع
سيدة غادة، لعل الشاعران الراحلان كان سيؤذيهما الخوض علنا في موضوع حصل ضمن سهرات ادبية خاصة!
هناك الكثير من الكتب التي تناولت الخصومات الأدبية, لعل أشهرها كتاب ( على السفُّود ) للرافعي – والسفود هو العود الذي يُنظم فيه اللحم من أجل الشوي – وكتاب ( المساجلات والمعارك الأدبية ) لأحمد أنور الجندي, وكتاب ( معارك أدبية ) للناقد محمد مندور… ولا يخلو كتاب ( الرؤوس ) لمارون عبود من سخرية مرّة من بعض الكتاب, ولا زلت أذكر عبارة يسخر فيها من طه حسين بقوله إن كلام طه ” كالبرتقال اليافاوي قشره أكثر من لبه “….
مبدعة انت كعادتك سيدتي .. غادة السمان
تجمعين لنا من كل بستان وردة
لنبدأ نهارنا وردي رغم الشدة.
سلمت أناملك .. سيدتي
ورحم الله شاعر الياسمين نزار قباني وعاشق افريقيا محمد الفيتوري.
دمت ودام قلمك نابضاً.
من يٌشعِرُه الشِعر بسرور نبيل يُعتبر شاعراً حقيقياً ولو لم يكتب بيتاً واحداً طوال حياته.ولا اعرف من هو قائل هذا الكلام.
قلم الأديبة غادة السمان محبّر بالعطر وهي تؤمن بعدالة القول ولا تحمل مذراتها مثل كثيرين وتخلط الحب بالتبن.. لقد كانت صادقة ومنصفة في توصيف الشاعرين (الأشقر والأسمر).. الشاعران الراحلان من قارتين عربيتين (آسيا وافريقيا)… والأصدقاء لهم مكانة خاصة في ذاكرة الروائية السورية السيدة غادة..ولن يخطئ قلمها في التعبير بنزاهة عن تلك السهرة .. والتحية الحارة لها من دمشق.. / باسم عبدو/ رئيس تحرير جريدة “النور” السورية – عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب -
في بداية شبابي كنت اقرا لهذين الشاعرين كل جديد صدر عنهما.فكان نزار قباني شاعر المرهقين رغم كتابته عن النكسة واسباب الهزيمة .الا ان جمالية شعره وبساطته كانت تفتننا خاصة ما يتعلق بالاحساس.كانه يعبر عن خوالجنا اذا قيل عني احس كفاني…ولااطلب الشاعر الجيدا..غير ان اجمل القصائد التي تركت في نفسي اثرا عميقا هي تلك التي كان يصدح بها محمد مفتاح الفيتوري..فلقد كان قلبا نابضا برسالته.حيث لم اكن احس بسواد بشرته لكن اشعاع قلبه كان يتراءى من خلال ابداعه حتى ماابدعه في المراة.. رحم الله الشاعرين المفلقين..
تحية للأديبة الروائية الذائعة الصيت بكتاباتها السردية
الفيتوري له خصوم من ديكة آخرين، مثل الشاعر العراقي الكبير، عبد الوهاب البياتي الذي تقلب فترة طويلة في التدلل، وعاش مثل أمير بين المشارق والمغارب. وقد سئل يوما عن رأيه في الفيتوري، فتجاهله مدعياً أن لم يسمع به.وهذه عداوة أكثر حدة من التظاهر بالتعايش..
سيد باسم عبدو بعد التحية، كان من الافضل ان يكون التعليق باسمك ويمكنك بهذا الطريقة حتى الرد على تعليقي.
الى غادتنا الرائعة اهدي اخر ما كتبت
هذي الأناقة ُ والحضور ُ المُذْهِل ُ
وَهْج ٌ بلُبِّ حُشاشَتي يَتَنَقَّل ُ
لاحت ْفأَطرقت ِ الشُّموس ُ كسيرة ً
شمس ُ الأناقةِ أَشْرَقَت ْ فتأمَّلوا
يا من ْ لها نَسَج َ الاله ُ ملامحاً
فيها الملاحَة ُ والجمال ُ مُكَمَّل ُ
لله ِ ما هذي الحلاوة ُ والسنا
شمس ٌ تسير ُ وهالة ٌ تَتَشَكَّل ُ
لا تطلعي فالغيد ُ تقطُر ُ غَيْرَة ً
وتكاد ُ دمعاً من حُضورك ِ تَهْمِل ُ
ماذا اقول ُ وانت ِ أَجْمَل ُ من ْمشى
بل ْ انت ِ في الدنيا قصيدي الأَجْمَل ُ
من ْ لي بِوَصْف ِ مُكَمَّل ٍ كَلِماتُه ُ
عَسَل ٌ و نظرتُه ُ حُسام ٌ يَقتُل ُ
وعليه ِ من حُلَل ِ الأنوثة ِ ما اشتهى
ومن الأناقة ِ ما يُشيب ُ ويُهبل ُ
يا ربَّة َ السِّحْر ِ الطُفي بمُتَيَّم ٍ
فيه ِ الحنين ُ مجامراً يَتَمَثَّل ُ
لا تَتْركيه ِ فقدْ تعاظَم َ كَرْبُه ُ
و الحُبُّ يفعل ُ بالفتى ما يَفْعَل ُ
د نزار الخزرجي
السويد
مايس ٢٠١٥
لابأس في الغيرة إن كانت بصورة حضارية أو كما تُسمى بالحرب الباردة كما في حالة الشاعرين الراحلين الفيتوري وقباني . فهي سلاح ذو حدين ، إن استسلم لها المبدع ممكن تأخذ وتستنزف منه طاقته الايجابية وروح الابداع أو ممكن أن يُسخرها كوقود محرك لابداعه . فمثلما يولد الابداع من رحم الألم والمعاناة كذلك يولد من روح الغيرة وحب التنافس .ربما أيقظت هذه الغيرة عند الشاعرين ماكان غافيا لأن كل شاعر أومبدع هو عالم قائم بذاته.
أفانين كبة
مونتريال
قلتي: الفيتوري غراب متوحد
وقلتي: الفيتوري الزنجي قصير القامة الأقرب الى بشاعة الوجه
لكن ما قلتيه لن تخفيه عبارة: لكنه يصير جميلا حين يقرا قصائده ويشع من عينيه نور قمري
اما رأي نزار في شعر الفيتوري وشخص الفيتوري فسيطول الحديث عنه
ماذا كانت الردود على هذا الموضوع ستكون لو انه كتب بالانجليزية في اصدارة باللغة الانجليزية
مع تحياتي
سيداحمد علي بلال
مع احترامي للقامه نزار قباني
من الأسباب التي جعلت نزار قباني أكثر شهره أعلام دولته مما ادا إلا تكوين جماهيرية كبيره
ولكن الشاعر السوداني الكبير محمد الفيتوري لم يجد الإعلام الكافي
في السودان بل إن السودان في الفتره التي كان فيها الشاعر السوداني في قمه عصره قام بنفيه