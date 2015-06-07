شيرين ومروان خوري يصفان نجوم روتانا وجمهور إليسا بالغنم
القاهرة ـ صرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤخرا بأن كل النجوم الذين يعملون بشركة “روتانا” مثل “الغنم”، وهو الوصف الذي رد به الفنان مروان خوري على جمهور إليسا.
وحسبما ذكر موقع “البوابة” دخل الفنان مروان خوري في دائرة الهجوم مع جمهور إليسا عقب غنائه لأغنية “لو”، خلال حفل الموريكس دور، حيث حصلت الأغنية على جائزة أفضل أغنية لبنانية لهذا العام، وهي الأغنية التي كتبها ولحنها مروان خوري وقامت بغنائها الفنانة إليسا.
وعقب استلامه الجائزة في الحفل الذي أقيم مؤخرا فى بيروت، وبعد أدائه الأغنية على المسرح، انهالت التعليقات من معجبي إليسا عبر صفحته على “تويتر”، رافضين أداءه للأغنية وتوجيه أبشع العبارات والاتهامات له، علما بأنه صانع هذه الأغنية وبدون إبداعه لما وجدت وغيرها من الأغاني الناجحة التي قدمها لإليسا، وهو الأمر الذي جعله يخرج عن صمته، وقام بالرد على المعجبين عبر تغريدات قوية فكتب: “بعد ما رفضت الست تبعكن تأديتها، اضطريت على طلب وإصرار من الـ”موريكس″ إني قدم الأغنية، والمفروض كنت بس استلم جائزة الفنان الشامل”، ثم تبعها بتغريدة تانية: “إلى ما يسمى بمعجبين إليسا أو بتعبير أصح (الغنم)، أنا من رفضت إني أستلم جائزة عن أغنية لو”.
وكانت شيرين قد صرحت فى أحد البرامج منذ عام بأنها لن تعمل مع روتانا مرة أخرى، لأنها تتعامل مع النجوم المصريين بشكل غير لائق، وقالت: “العدد فى الليمون”، وعادت لتكرر الهجوم، وهو الأمر الذى أغضب الجميع منها، وعلى رأسهم سالم الهندي الذي تعجب من هجوم شيرين على الشركة، خصوصا أنها استفادت كثيرا منذ انضمامها لشركة روتانا حتى رحيلها عنها وانضمامها لنجوم ريكورد التابعة لإذاعة نجوم إف إم.
وقال الهندي فى تصريحات صحافية: “من الواضح أن شيرين انطفأت إعلامياً، ورأت أن مهاجمتها لـ”روتانا” ستعيد الأضواء إليها من جديد، وهي غير محقة فى هجومها على الشركة، لأنها لم تنل منها غير كل خير، فـ”روتانا” أضافت لشيرين أكثر ما أضافت هى لـ”روتانا”.
ونفى “الهندى” في تصريحاته وجود محاولات للتصالح مع شيرين وتقريب وجهات النظر فى الخلاف الحادث بينهما، قائلا: “لا مجال للتفاوض أو تقريب وجهات النظر قبل اعتذارها عما صدر منها بحق زملائها”.
الوصف الذي وصف به مروان وشيرين الطرف الاخر من ازماتهم لم يكن الاول والاخير، فقد تكرر الامر اكثر من مرة بين فنانين وفنانات عرب، ومنهم احلام وشمس الكويتية، وكذلك رولا سعد واصاله، حيث هاجمت رولا جمهور الاخيرة فجعلها ترد بعبارات قوية.
* للأسف مجتمع ( الفن ) يسوده الفساد وسوء الأخلاق وحب الذات
والجري وراء ( الشهرة ) و (الأضواء ) والثروة بأي طريقة كانت
حتىّ لو كانت ( غير لائقة وغير أخلاقية ) وشكرا .
ينطبق عليهم المثل الشامي ” فخار يكسر بعضه”
ادهور الفن
ستشهد منطقتنا العربيه حرب فنانين وفنانات…..
المايسترو مروان خوري امتداد لجيل العمالقة من الفنانين العظماء.
°°° ينتمون لجيل الفنانين العظماء….. الذين يصفون زملائهم بالغنم .
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*** بشرى ، الفن والفنانون ( العظماء ) يتقدمون !…
الإنسان يحكم على الحيوان من منظور الإنسان ومن معيارالإنسان ومن ذكاء الإنسان ومن أحكام مسبقة , الذكي والغبي , الماعز والغنم , الحصان والحمار, الحكم النزيه لابد أن يأتي إلا من بني جلدتهم , ماذا تقول الغنم في حق الغنم بحسب معاييرالغنم البسيطة ؟ ومامعيار الذكاء بينها هو السؤال.
انا في الفتره الاخيره اصبحت احس ان الفنان مروان خوري لا يريد الي الفنانه اليسا النجاح والتقدم وكانه يعاقبه علي النجاح الذي تحققه بوجود الحانه وكلماته بعدم التعامل معها لتفشل وعندم وجدها تتعامل مع اشخاص اخرين وتحقق النجاح معهم لم يرضيه ذلك وعل سبيل المثال زياد برجي واحمد ماضي ي اغنيه يامرايتي التي تحقق نجاح منقطع النظير اتمني من الاستاذ الكبير مروان خوري ان يضع اسبابه الشخصيه بعيدا عن العمل ويستمر ي التعاون مع ملكه الاحساس اليسا لانهم يمثلان ثنائيه لامثيل لها من اجل المستمع والمواطن العربي الذي اصبح ي امس الحاجه الي الفن الراقي الذي يقدمونه معا ويبتعد عن الحقد والانانيه
الغناء سياسة ملئ الفراغ