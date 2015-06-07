شيرين ومروان خوري يصفان نجوم روتانا وجمهور إليسا بالغنم

القاهرة ـ صرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤخرا بأن كل النجوم الذين يعملون بشركة “روتانا” مثل “الغنم”، وهو الوصف الذي رد به الفنان مروان خوري على جمهور إليسا.

وحسبما ذكر موقع “البوابة” دخل الفنان مروان خوري في دائرة الهجوم مع جمهور إليسا عقب غنائه لأغنية “لو”، خلال حفل الموريكس دور، حيث حصلت الأغنية على جائزة أفضل أغنية لبنانية لهذا العام، وهي الأغنية التي كتبها ولحنها مروان خوري وقامت بغنائها الفنانة إليسا.

وعقب استلامه الجائزة في الحفل الذي أقيم مؤخرا فى بيروت، وبعد أدائه الأغنية على المسرح، انهالت التعليقات من معجبي إليسا عبر صفحته على “تويتر”، رافضين أداءه للأغنية وتوجيه أبشع العبارات والاتهامات له، علما بأنه صانع هذه الأغنية وبدون إبداعه لما وجدت وغيرها من الأغاني الناجحة التي قدمها لإليسا، وهو الأمر الذي جعله يخرج عن صمته، وقام بالرد على المعجبين عبر تغريدات قوية فكتب: “بعد ما رفضت الست تبعكن تأديتها، اضطريت على طلب وإصرار من الـ”موريكس″ إني قدم الأغنية، والمفروض كنت بس استلم جائزة الفنان الشامل”، ثم تبعها بتغريدة تانية: “إلى ما يسمى بمعجبين إليسا أو بتعبير أصح (الغنم)، أنا من رفضت إني أستلم جائزة عن أغنية لو”.

وكانت شيرين قد صرحت فى أحد البرامج منذ عام بأنها لن تعمل مع روتانا مرة أخرى، لأنها تتعامل مع النجوم المصريين بشكل غير لائق، وقالت: “العدد فى الليمون”، وعادت لتكرر الهجوم، وهو الأمر الذى أغضب الجميع منها، وعلى رأسهم سالم الهندي الذي تعجب من هجوم شيرين على الشركة، خصوصا أنها استفادت كثيرا منذ انضمامها لشركة روتانا حتى رحيلها عنها وانضمامها لنجوم ريكورد التابعة لإذاعة نجوم إف إم.

وقال الهندي فى تصريحات صحافية: “من الواضح أن شيرين انطفأت إعلامياً، ورأت أن مهاجمتها لـ”روتانا” ستعيد الأضواء إليها من جديد، وهي غير محقة فى هجومها على الشركة، لأنها لم تنل منها غير كل خير، فـ”روتانا” أضافت لشيرين أكثر ما أضافت هى لـ”روتانا”.

ونفى “الهندى” في تصريحاته وجود محاولات للتصالح مع شيرين وتقريب وجهات النظر فى الخلاف الحادث بينهما، قائلا: “لا مجال للتفاوض أو تقريب وجهات النظر قبل اعتذارها عما صدر منها بحق زملائها”.

الوصف الذي وصف به مروان وشيرين الطرف الاخر من ازماتهم لم يكن الاول والاخير، فقد تكرر الامر اكثر من مرة بين فنانين وفنانات عرب، ومنهم احلام وشمس الكويتية، وكذلك رولا سعد واصاله، حيث هاجمت رولا جمهور الاخيرة فجعلها ترد بعبارات قوية.