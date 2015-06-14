قيادي سابق في «تنظيم الدولة» يروي تفاصيل تأسيس الجولاني لخلايا «النصرة» الأولى في دمشق ـ الجزء الأول
وائل عصام
إسطنبول ـ «القدس العربي»: في ضاحية قدسيا بدمشق كانت اجتماعات الجولاني الأولى لتشكيل خلايا «جبهة النصرة» في دمشق، ساند الجولاني في تشكيل المجموعات بدمشق قياديين عراقيين من «تنظيم الدولة» أحدهما ينتمي لعشيرة البوعيسى في الأنبار وقد قتل لاحقا، كما ساهم جهادي أردني كان مرافقا للزرقاوي بتشكيل نواة لمجموعة قادت مجلسا عسكريا من خلايا لجهاديين سوريين في أنحاء العاصمة، وقد نجح الجولاني في تنظيمها بسرية خلال الأشهر الأولى من عمر الثورة السورية إلى ان تمكنت من تنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات استهدفت الأفرع الأمنية للنظام السوري كفرع فلسطين .
وبحسب قيادي سابق في «تنظيم الدولة» عايش تفاصيل خلية دمشق فإن الجولاني كان قد اتفق معهم على عدم إعلان بيعته لـ»تنظيم الدولة» على الملأ لحين اشتداد عود التنظيم، ويقول القيادي ان علاقة الجولاني بالبغدادي في بداية تأسيس «النصرة» كانت متينة، وكانت تصله رسائل مكتوبة في بعض الاحيان ، وأن الجولاني كان مطيعا بشكل مطلق لتوجيهات التنظيم و»أمينا» في تطبيق توجيهات البغدادي.
وتلقى الجولاني مساعدات مالية من «التنظيم» على قاعدة اقتسام المداخيل المالية بين العراق والشام والتي نشر الكثير عنها، ويوضح الجهادي العراقي ان جزءا كبيرا من تمويل التنظيم في هذا الوقت (عام 2011) كان يأتي من التجار السنة في الأنبار والموصل.
الجولاني كان حريصا على عدم تكرار أخطاء لتجارب جهادية سابقة وآخرها العراق، وهو ما جعل قيادة «تنظيم الدولة» تثق بأنه سينجح في قيادة «التنظيم» في الشام، بعد أخطاء عدة وقع فيها «التنظيم» في السنوات الأخيرة، لذلك كان الجولاني يفضل اتباع منهج أقل تشددا، خصوصا انه كان يكرر ان السوريين «اصابتهم غفلة كبيرة وابتعدوا عن الجهاد» بسبب نظام الأسد.
ويسرد القيادي لأول مرة تفاصيل إشراف الجولاني على العمليات العسكرية الأولى ضد النظام في دمشق، ابتداء من عمليات اغتيال للضباط وصولا لتفجير الأفرع الامنية ومنها فرع فلسطين، ويقول «في ضاحية قدسيا كنا نعقد الكثير من اجتماعتنا في البداية، حيث كان يقيم جهاديون عراقيون متخفين عن أعين النظام، ومنهم القيادي من عشيرة البوعيسى في الأنبار، ومع بداية اشتداد المظاهرات والتوتر الأمني منتصف 2011، بدأت أعين النظام والأمن تلاحقنا، فقررنا الانتقال لمنطقة يسكنها أبناء الطبقة الغنية بحيث نصبح بعيدين عن الأعين، فذهبت إلى مشروع تدمر واستأجرت منزلا بمبلغ 65 ألف ليرة شهريا، وهناك واصلنا اللقاءات مع الجولاني، وبدأنا من خلال المجلس العسكري المنتشر في عدة مناطق بدمشق وريفها كمخيم اليرموك الاعداد لعمليات اغتيال للضباط ، واستخدمنا العبوات اللاصقة كثيرا، وكنا نصنعها بأنفسنا، نشتري المواد من السوق ونصنعها، واستخدمنا عدة شقق في جرمانة كمقرات سرية لنا، مستفيدين من انتشار العراقيين هناك، وبعد عدة عمليات ناجحة باغتيال ضباط، قررنا انه يجب البدء بعمليات لهز هيبة النظام، باستهداف أفرع الأمن، فتم إعداد شاحنة مفخخة لاستهداف فرع فلسطين، واختير شاب جزراوي (سعودي) لتنفيذ العملية، وقمنا برصد الموقع لأيام طويلة، وإرشاد المنفذ للطريق، وبعد إكمال التحضيرات، قمنا بتفخيخ شاحنة في مزارع قرب جرمانة، وعقدنا اجتماعا أخيرا، وكان الجولاني حريصا على عدم إيقاع قتلى مدنيين، خصوصا وان هناك جامعة قرب فرع فلسطين، وباصات مدرسة تمر صباحا أمام الفرع، وأكد الجولاني على تجنب المدنيين، وقمنا باختيار توقيت يكون فيه الشارع فارغا، فجرا، وعند التنفيذ، انطلق منفذ العملية بالشاحنة حسب الخطة، وكنا ننتظر، لكن تأخر التنفيذ، لان الانتحاري ضل الطريق وأضاع موقع الفرع!! وكان القيادي من الأنبار هو المشرف على العملية، فخاطر بنفسه وذهب لاقتياده بسيارته، وأرشده للطريق الصحيح، وتمت العملية، كان انفجارا هائلا، وقتل عدد من الضباط فقد كان وقتها موعد لاجتماع لمكافحة الإرهاب، وفتحت أبواب السجن وسقط الفرع فعليا، وهرب العناصر الأمنيون، وفتحت أبواب المشجب، وعرفنا لاحقا ان كثيرا من السجناء كان بإمكانهم الهرب ولكنهم خافوا الهرب، فأصابنا الإحباط، وروى لنا بعض المعتقلين الذين كانوا وقتها في فرع فلسطين ان شدة خوفنا كسوريين من الأفرع الأمنية جعلتنا لا نجرؤ على الهرب حتى والفرع ساقط ومشجب السلاح مفتوح أمامنا والعناصر هاربة.
لكن من شدة الانفجار تضررت بعض البيوت قرب الفرع، وايضا حصل ما كنا نخشاه، فبهذا التأخير بموعد التفجير عن الفجر بسبب ضياع المنفذ بالطريق، تزامن الانفجار مع موعد باصات المدارس التي كنا نريد تجنبها، وفعلا أصاب الانفجار باص طلاب وقتل بعض الأطفال.
وفي اجتماعنا الأول بعد الانفجار، جاء الجولاني حزينا، كان يردد .. «باص مدرسة راح، هذه دماء سفكت، إسألولي شرعا ما الحكم؟» فقلنا له انه «قتل خطأ» والحكم دفع الدية والصيام، وقال الجولاني انه سيصوم شهرين متتابعين، وأمر ان يذهب اشخاص من «التنظيم» ليلتقوا الجرحى ويعطوهم أموالا، ولدفع الدية لأهلهم، وهكذا أبرينا ذمتنا وفق الشريعة.. ومعظم العمليات اللاحقة التي استهدفت الأفرع الأمنية واغتيال الضباط لم يقع فيها قتل للمدنيين إلا نادرا».
ويصف القيادي العراقي الجولاني بالشرعي «الوقاف»، أي الملتزم الأمر الشرعي بدون جدال، ويضيف «كان يسمع لمن أكبر منه، صاحب مشورة، مؤدب، خلوق»، ويبدو ان اقامة الجولاني الطويلة بالعراق لم تكسبه فقط العقلية التنظيمة للجهاديين بل ايضا بعض صفات أهل العراق ولهجاتهم، وفي هذا يوضح القيادي السابق بتنظيم الدولة «صفات أهل الموصل تغلب عليه، التدبير بالأمر، كان يقول عن نفسه، انا مصلاوي، وكنا نضحك، حتى اللهجة الشامية نساها، لدرجة انه عندما يقف عند حواجز النظام كان يستحضر اللهجة الشامية» .
الجزء الثاني والأخير ينشر في عدد الغد.
وائل عصام
جهد تشكر عليه يا أستاذ وائل
بصراحة أنا متفائل بالفاتح أبومحمد الجولاني
فلربما تفتح على يديه فلسطين بعد تحرر سوريا من الطغاة
لا تنسوا أن الجولان لا زال محتل !!!!!!!
ولا حول ولا قوة الا بالله
إلى الكروي داود،
تفاءلْ بالجولاني كما يحلو لكَ، يا هذا، ولكن دعْ هذا التفاؤل لك ولنفسك ولا تحاولْ أن تمثَّل دورَ واعظٍ ساذجٍ لا يعي ما يقولهُ، في المقام الأول.
ألا تعلم أن الجولاني لا يعدو أن يكونَ ذلك السلفي المتزمِّت الذي يكفَّر الشيعي أو العلوي لمجرَّد شيعيَّته أو علويَّته، لا لمجرَّد إجرامه بحق الشعب السوري الأعزل إن كان مجرمًا بحق؟ حتى السنِّيُّ الذي يشاركُ النظامَ الأسديَّ الطائفيَّ المجرمَ بهذا الإجرام إنما هو، في نظر الجولاني، أقلُّ سوءًا من العلماني أو اليساري أو الليبرالي، حتى لو لم يرتكب أيُّ من هؤلاء الأخيرين أيَّةَ جريمةٍ بحق الشعب السوري الأعزل.
ألم يخطر ببالكَ أن هذا السلفي المتزمِّت لا يهمُّه ما يحلُّ بالآخرين من نكباتٍ وفواجعَ أبديةٍ بقدر ما تهمُّه تبرئةُ ذمَّته، هو بالذات، وبأية وسيلةٍ تُمليه عليه “الشريعة” التي يفهمها، هو بالذات؟
بطبيعة الحال، بعد أن أصاب الانفجار المذكور من الطلاب ما أصاب وقتل من الأطفال ما قتل سيصوم الجولاني شهرين متتابعين، وسيأمر أن يذهبَ اشخاصٌ من «التنظيم» ليلتقوا أهل القتلى ويعطوهم أموالاُ بمثابة “دِيَّاتٍ” لهم، لكي يرتاح “ضميرُهُ” هو (أي الجولاني) دون غيرهِ،… وهذا كلُّ ما في الأمر،… وطز بأهل القتلى إن ظلًّوا يتألَّمون حزنًا على مَنْ فقدوهم إلى أبد الآبدين!!!
وجهة نظر أحترمها منك يا عزيزي حي يقظان
لكن الجولاني أفضل الموجود – بالنسبة لي
ولو قرر تحرير فلسطين لكنت معه !
تحياتي ومحبتي واحترامي لك وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
آه يا فلسطين يا مسكينة!
هذه هي المتاجرة البخسة بالقضية الفلسطينية بعينها، إن كنتَ لا تدري يا عزيزي الكروي داود!!!
فلسطين ..
تبكي طعنات السنين ..
وعزة فخر الشهداء والمناضلين ..
وظلم العرب لأنفسهم والمستعمرين ..
فلسطين ..
لغة مقهورة في شفة طفل حزين ..
موت امرأة تحت أقدام الظالمين ..
واندثار وتمزيق أشلاء أطفال من الرحم قادمين ..
فلسطين ..
مسرى نبي الله الأمين
وحضارات يشهد لها جل العالمين ..
وأمومة تنهشها أنياب الحاقدين الغادرين
– قصيدة لا أعرف صاحبها -
ولاحول ولا قوة الا بالله
واين ما ذكره الاستاذ من وحشية القــاعدة!!!!؟؟؟؟؟
أسمح لنفسي بما أني صومالي واتابع وكلي ألم بما ترتكبه القاعدة ( شباب المجاهدين) في الصومال، واليكم بعض التفصيل فقط للجرائم التي اعترفوا بها:
- قتل الطلبة وأمهاتهم في طابور الحائزين على منح دراسية في تركيا بحجة أنهم ذاهبون لتعلم الجاسوسية!!!!!
- قتل طلبة كلية الطب وأساتذتهم في حفلة تخرجهم( كان من بين القتلى وزير العليم العالي وربما قتلوا الكل ليظفروا بالوزير!!).
- قتل المصلين في المسجد وفي صلاة الجمعة ( ليظفروا بعدد من المسؤولين الحكوميين الذين كانوا يصلون أيضا!!! غريبة أن يصلوا اليس كذلك!!!؟؟؟)
- قتل السجد الركع ( ومعظم العمليات الجهادية في المساجد!!) في أنحاء متفرقة في الصومال، وكثير من القتلى هم اما كانوا منهم أو كانوا متعاطفين معهم سابقا، وتبرؤا منهم لجرائمهم.
- قتل كبار القوم في القرى التي يسيطرون عليها وتعليق رؤوس القتلى على رماح ( الكلاشنكوف) والسبب لاخافة السكان.
لم تنجح حركة الشباب في اقامة نظام اداري فعال لخدمة الناس ولو كان ذلك في قرية صغيرة.
- لم أسمع عن سكان قرية واحدة في الصومال كله وقفت الى جانب حركة الشباب حين دخلت قوات الاتحاد الافريقي الى تلك القرى، رغم قوة العصبية القبلية في الصومال!!!
- لم تترك الحركة أي اثر في سلوك الناس ، حيث رمى الناس نمط معيشة الحركة بمجرد اندحارها!! بل تحول البعض الى الضد وخلطوا بين همجية الحركة وسماحة الاسلام.
الآن هناك من يحاول اقناع السوريين بمحاربة طغيان حليق اللحية واستبداله بطغيان ملتح!!!
أمن أجل هذا ضحى السوريون وقاتلوا وقتلوا وهجروا من ديارهم؟؟؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!!!!
هذه أفعال داعش يا عزيزي علي
فداعش والشباب وبوكو حرام من نفس العائلة وأقصد الخوارج
تحياتي ومحبتي واحترامي لك وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
الفاتح أبومحمد الجولاني اليس من الخوارج ؟؟؟؟ ام الدين يطبق حسب الهوى والراي؟ لن يحرر فلسطين الخوارج ان كانت نصره او حسره او داعش فدع عنكم المتاجره لو كنتم صادقين حقا لوجهت البوصله لفلسطين ها قد امتلكتم القاذفات والبابات وما يسمى محاهدين ( اشداء على المسلمين رحماء على اليهود )..اما ردي للاخ حي يقظان حياك الله وبياك وبارك بك…دينا الحنيف حث على القصاص وعلى اهالي الاطفال الابرياء الذين قتلوا بالانفجار المطالبه بالاقصاص من الجولا ني ولا يستطيع اي مسلم كان من كان ان ينكر ذلك الا اذا استبدلنا الاسلام بشريعه حسب الهوى والرأي..والسلام
مجرد فوضى وحروب الطوائف حيث يقتل المسلم مسلما مثله ظنا منه انه كافر يستحق … انها حرب طويلة عمرها 1500 سنة
الأخ علي الصومالي،
أحسنتَ على ما قلتَه عن الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم «الشباب المجاهدين» بحق إخوتنا وأخواتنا في الصومال الشقيق. حقيقةً، كلُّ تنظيم، كبير أو صغير، متفرع عن تنظيم «القاعدة»، في أية بقعة من بقاع الأرض، وخصوصًأ في آسيا وأفريقيا، لا يخدم سوى ما تتمناه أمريكا وأحلافها وأتباعها وأذنابها، في نهاية المطاف.
ما لك.. هنا.. إلا أن تعيد النظر جيدا في تفاؤلك المثير للشفقة بهذا الجهادي المتعصب.. يا سيد داود الكروي..
حياك الله يا عزيزي طارق وحيا الله الجميع
لكل حادثة حديث وأنا لغاية الآن متفائل فيه ما لم يتغير
تحياتي ومحبتي واحترامي لك وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
نصرة او داعش ، كلهم جماعات قتله ومجرمين ، والإسلام منهم براء ، الله يلعنهم قتلة العباد والأطفال ،
أخي الكروي داود أهنأك على رؤيتك للوضع
لكن لو كنت من طلاب الحق وأحسبك كذلك
ابحث في أقوال أهل العلم الصادقين لترى أن ما يحصل في الشام جهاد
وايس الجهاد حكر على فلسطين
ولابد من تحرير حدود فلسطين أولاً ليتسنّى لنا بعد ذلك المحاربة في فلسطين
فاصدق ربّك وأسس من الآن والتحق بإخوانك في الشام من هم تحت إمرة الفاتح الجولاني أو غيره من شباب الجيش الحر
ويسعدهم والله رؤيتك بينهم
أخي الكروي داود أهنأك على رؤيتك للوضع
لكن لو كنت من طلاب الحق وأحسبك كذلك
ابحث في أقوال أهل العلم الصادقين لترى أن ما يحصل في الشام جهاد
وايس الجهاد حكر على فلسطين
ولابد من تحرير حدود فلسطين أولاً ليتسنّى لنا بعد ذلك المحاربة في فلسطين
فاصدق ربّك وأسس من الآن والتحق بإخوانك في الشام من هم تحت إمرة الفاتح الجولاني أو غيره من شباب الجيش الحر
ويسعدهم والله رؤيتك بينهم
تحياتي للشيخ الفاتح ابو محمد الجولاني حفظه الله من كل سوء
المقال لا يعدو كونه دعاية رخيصة للجولاني وغيره, فنحن السوريين نعلم ماذا يعني وجود عراقيين او سعوديين في دمشق في تلك الاثناء وكم حاجز امني يلزمك ان تقف عليه قبل نزولك من ضاحية قدسيا المحكومة امنيا بشكل كبير الى العاصمة.
ولو كان الجولاني وصحبه هناك لقبض عليهم من اول اسبوع.