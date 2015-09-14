دهشة في فرنسا نتيجة تفضيل السوريين اللجوء لألمانيا وبريطانيا
حسين مجدوبي:
مدريد – «القدس العربي»يبحث الاتحاد الأوروبي توزيع اللاجئين السوريين على مختلف الدول الأعضاء، ويفضل المهاجرون ألمانيا ودول شمال أوروبا على فرنسا ودول جنوب أوروبا، وهو ما أدهش الفرنسيين وجعل جريدة «لوموند» تعالج الموضوع متساءلة عن نفور المهاجرين من فرنسا. وهذا الشعور يمتد إلى مهاجري دول تعتبر فرنكفونية مثل المغرب العربي التي يفضل مهاجروها بريطانيا والولايات المتحدة.
وتشكل أزمة اللاجئين السوريين أكبر تحد لأوروبا بشأن النزوح بعد الحرب العالمية الثانية. وتتحمل ألمانيا حتى الآن رفقة إيطاليا واليونان المسؤولية الكبرى، مما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء، وهو التوزيع الذي يثير الكثير من التحفظ والاحتجاج بين هذه الدول.
ويفضل السوريون اللجوء إلى ألمانيا ودول شمال أوروبا ومنها السويد. وقام سوريون لاجئون في دول جنوب البلاد مثل إسبانيا بترك هذا البلد الواقع جنوب أوروبا والتوجه إلى شمال هذه القارة. ويعتبر السوريون شمال القارة رفقة ألمانيا أحسن بكثير من دول جنوب القارة سواء على مستوى المعاملة أو تقديم المساعدات.
ويبقى المثير هو نفور المهاجرين حتى من دولة كبرى مثل فرنسا وتفضيل أخرى عليها مثل ألمانيا، الأمر الذي أثار دهشة المسؤولين الفرنسيين. وتناولت وسائل الإعلام الفرنسية كيف بالكاد نجح المكتب الفرنسي للاجئين في مدينة ميونيخ الألمانية في استقطاب لاجئين سوريين للقدوم لتقديم طلب اللجوء في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة.
وكتبت جريدة «لوموند» الشهيرة في صفحتها الأولى بعنوان بارز في عدد أمس الاثنين «هؤلاء المهاجرين الذين لا تثير فرنسا أحلامهم». وعالجت مسألة اللاجئين السوريين، وكذلك لاجئي بعض الدول الأفريقية الذين جعلوا من الأراضي الفرنسية معبرا فقط نحو دول مثل بريطانيا وألمانيا والسويد. واستعرضت الجريدة أسباب هذا العزوف ومنها اللغة الفرنسية التي تقف حاجزا بحكم تحدث السوريين الإنكليزية ثم ظروف الاستقبال غير الملائمة ومنها مراكز الإيواء ومعاملة المؤسسات السلبية للاجئين ضمن أسباب أخرى كثيرة.
والواقع أن هذه الأسباب التي سردتها «لوموند» غير كافية لتبرير نفور المهاجرين واللاجئين السوريين والأفارقة من فرنسا بل الظاهرة تمتد إلى مناطق نفوذ فرنسا مثل المغرب العربي. ففي السنوات الأخيرة، أصبح المغاربيون يفضلون الهجرة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، ولم تعد باريس تشكل لهم حلما مثلما كان الأمر في الماضي.
ويعتبر نفور المهاجرين من دول غربية عنوانا على فقدان جاذبيتها. وعلاقة بالمغرب العربي، يبقى تفضيل المغاربيين لشمال أوروبا والولايات المتحدة عنوانا لنقاشات قوية تشهدها دول هذه المنطقة ومنها التخلي التدريجي عن الثقافة الفرنكفونية لصالح الثقافة الأنكلوسكسونية.
ويتعاظم نفور الجيل الجديد من المغاربيين من فرنسا كوجهة للهجرة المفضلة والرهان على الدول الأنكلوسكسونية. ومن العناوين البارزة لهذا التحول ارتفاع الأصوات التي تطالب بتعليم أنكلوسكسوني وتغيير الفرنسية باللغة الإنكليزية.
حسين مجدوبي:
يفضل السوريون تجنب فرنسا لغلبة شعور العداء العنصري خاصة ضد كل ما هو عربي بسبب سلوك بعض الناشئة المغربية في فرنسا والتي لا تشجع على استلطاف الفرنسيين للعرب .
فرنسا بلد سيئ لللاجئين وخاصة المسلمين منهم
ولذلك يتسابق اللاجئين بفرنسا لمغادرتها الى بريطانيا
أما اللاجئين السوريين فهم يختارون الأفضل لهم ولدينهم
على فكرة :
فآخر عدد من مجلة شارلي ايبدو قد قدحت باللاجئين السوريين بكاركاتير يستهزء بغرقهم وكاريكاتير آخر يستهزء بالطفل الغريق ايلان
ولا حول ولا قوة الا بالله
فرنسا ساهمت بتدمير سوريا ، لا يمكن نفسيا لمواطن سوري ان يطلب اللجوء في بلد يشارك بتدمير بلاده .
و ستشاهدون قريبا ان موجة اللجوء ستكون ابى بلدان اقل عدوانية و اكثر حيادية بالشان السوري .
لا اوافق الاخ منصور على رأيه والدليل ان اللاجئ لا يفضل اسبانيا . اللاجئون كان الله في عونهم يتكبدون مشاق ومخاطر و يبذولون الغالي و النفيس للوصول إلى بلد فيه فرص العمل والحياة. اسبانيا اقتصادها لا يقارن بالمانيا والحياة بسوريا كما قال لي اصدقاء سوريون افضل من الحياة باسبانيا. والحمد لله رب العالمين
اللاجي بدا يتدلل ويتدلع واذا بدك تحيره خيرو . المانيا وبريطانيا يظهر ان امتيازات العيش فيهما اكثر رفاهية .. على العموم راحت ولاح تروح على ما تبقى من سكان سوريا والعراق والمناطق الملتهبة اللي ما بيقدروا يهربوا لاني شايفة ان من يهرب من وطنه هو محط الاهتمام والمساعدة.
الألمان الأقرب للعرب والمسلمين ولآ تعجبوا كيف إستقبل الشعب الألماني المهاجرين وكيف إستقبلهم الفرنسيين وسيكون لهؤلاء المهاجرين شأن لألمانيا وهذا منذ الحلف بين الألمان والخلافة العثمانية سابقا ولليوم الأمان القرب حتى آلاف المسلمين متزوجين من الألمانيات ويعيشون عادي جدا بالغالب فلتعيش ألمانيا حرة مستقلة
لاجئون للمال وليس للامان .. نقطة سطر جديد
السوريون يهربون من إجرام النظام في سوريا وبراميله
لو أتيحت لهم مناطق حظر جوي ضمن الأراضي السورية ماكنا نشاهد كل هذه الموجات من المهاجرين
السوريون يفرون حفاظا على رقابهم من داعش و من جلدهم من جبهة النصرة ، السوريون يخشون من قيام خلافة إسلامية ارهابية و للاسف الدولة السورية و الجيش السوري لم يعودا باستطاعتهم تامين الحماية عن السوريون في كل مساحة سوريا ، و ذلك بسبب التأييد الأعمى لتركيا و بعدوا الخليج لقوى الاٍرهاب و التكفير ،
الصورة واضحة من البداية هؤلاء اللاجئين أصبحوا أختياريين ومدللين ويرغبون اللجوء للدول ذات المساعدات المرتفعة والسخية. للاسف أكثر من نصف اللاجئين لاينطبق عليهم صفة لاجئ وانما تسللوا ضمن الباقين وأستغلوا الوضع الانساني الصعب للسوريين.
فرنسا سيئة الصيط هل نسي الناس احتجاجات الفرنسيين العرب من عدة سنوات
وكيف يعانون طبعا لا.
اليست فرنسا من منع غطاء الرأس للمسلمات مهددا اياهن بمخالفات ماليه كبيره
كان يجب على المهاجرين التوجه نحو إيران أو روسيا – أنا لا أمزح- حتى يشكلوا ضغط على هاتين الحكومتين باعتبارهما المساهم الرئيسي في تهجيرهم, هل يا ترى كانت إيران التي ما فتأت تدعي الحب والوله للشعب السوري هل كانت ستفتح لهم أبوابها؟؟
بالنسبة للذين ينتقدون المهاجرين, إذا كان هناك مجال للإختيار فلما لا, أم أنكم تريدونهم أن يهاجروا من ذل وفاقة وحرمان الى مكان آخر مشابه, ضعوا أنفسكم مكانهم ماذا كان يتوجب عليكم أن تصنعوا؟ حتى الحيوانات في أدغال إفريقيا تهاجر الى أماكن الوفرة والأمان.
رأيي الشخصي, لو كنت مكان أي واحد من المهاجرين لفضلت الموت في الوطن قتالاً لهذا النظام المجرم على الهجرة والذل والإغتراب فالعمر واحد والرب واحد والموت واحد.
قبل قصة ” فرصة ” اللجؤ فقضية الهجرة من العالم الثالث وخصوصا جنوب المتوسط وافريقيا هي قضية حلم عند كلّ شاب حيث فيه البلغ الذي يعطي للعاطل عن العمل شهريا يعادل راتب عدة اشهر في هذه الدول .فشقاء ومشقة وراتب متواضع ام راحة وشم هوا بدون عمل مع راتب اضعاف ما يقبضه في بلده .ليس هناك مجال للمفاضلة .والنتيجة هوان اوروبا المسوؤلة عن ذلك في دعمهاللدكتاتوريات وللحكام الفاسدين مقابل عقود مع شركاتها .اذن ما تربحه الشركات يدفع اضعافه المواطن الاوربي عشرات المرات في الكلفة على فئات اجتماعية غير مؤهلة للعمل في وسائل انتاج متطورة وتجتاج الى القراءة والكتابة وبعض المعارف العلمية العامة .
.لومند. لاتريد ان تقول ان التضييق الذى تقوم به السلطات الفرنسية والعنصرية المتاصلة فى الشعب الفرنسى والاستعلاء حتى مع الذين ولد اباءهم او اجدادهم فى فرنسا …فرنسا بلد عنصرى بامتياز وقد كانت سلطات تلك البلد لاتسمح للفلسطنيين والسوريين بالعمل فى سبعينيات القرن الماضى وكانوا يعيشون على الهبات من جمعيات خيرية او اشخاص مسلمين ومن لايعرف فرنسا يظن انها دولة ديمغراطية وتحترم الاجانب مع شعبها نعم وشعار..حرية .اخوة .عدالة ..هو لاهل البلد اما مع الاجانب ..ياكل ماله ويسب ملته وبالاخص اذا كان مسلما …او عربى …
“يفضل السوريون اللجوء إلى ألمانيا ودول شمال أوروبا ومنها السويد. وقام سوريون لاجئون في دول جنوب البلاد مثل إسبانيا بترك هذا البلد الواقع جنوب أوروبا والتوجه إلى شمال هذه القارة. ويعتبر السوريون شمال القارة خاصة ألمانيا أحسن بكثير من دول جنوب القارة سواء على مستوى المعاملة أو تقديم المساعدات”. … عفوا لشدة الكلمات الحقيقية . العرب من المشرق الى المغرب يتكالبون على الهروب الجماعي من بلدانهم و اللجؤ الى المانيا و السويد و النرويج و الدنمارك فقط بسبب المساعدات التى تمنحهم المأكل و الملبس والسكن و المعيشة المجانية ليتفرغوا للجلوس على المقاهي و إنجاب طفل كل عام لزيادة نسبة المعونة المقدمة لهم ويكرهون العمل منذ عشرات السنين بل و أصبحت الأجيال الجديدة من أبنائهم يفضلون العمل فى تهريب و توزيع المخدرات أو السيارات المسروقة لأنها تدر أكبر جزء من المال الحرام بإقل جهد عمل و للعلم هذة نسبة كبيرة منهم حيث القلة الشريفة تعمل بكل جهد لتربية أبنائها بعيدا عن ذل المساعدات الحكومية . فإذا ما أصبحت الأخلاق منقرضة فى البلاد العربية فإنها أضعاف مضاعفة فى الغرب ولكم فى متابعة أخبار الحوادث الجنائية فى هذة الدول خير شاهد على ذلك حيث أصبح الدين و التدين تخلف غير مرحب به . وإذا ما كان التبشير بالديانة المسيحية فى البلاد العربية له مكانة مرموقة حاليا وخير شاهد على ذلك تنصير الملايين فى العراق بعد تحريرها خير شاهد و الأن %99 من المهاجرين السابقين و الحاليين تم تنصيرهم أو هم فى الطريق اليه خلال عقد واحد فقط من الزمان .
فرنسا بلد سيئ وعنصري…كما اللغة الفرنسية ميتة …؟؟؟
والدول الأنجلوساكسونية نافذة للمستقبل وضامنة للحقوق
ومكان للأمان وتفجير الطاقات والإبداع
فضلا عن اللغة الحية …لغة العلوم
فرنسا . اسبانيا. ايطاليا . دول متخلفة جدا بالمقارنة مع المانيا وبريطانيا … هدا هو السبب الجوهري..
علي حسب راي الشخصي
التعامل مع الدول الاوربية بتختلف من دوله الي اخري فنجد ان المانيا تمنح اللجؤ للدول العربية علي راسهم سوريا ولا تمنح اللجؤ الي الدول الافريقية بغرض العنصرية السائدة في المانيا منذو قرون