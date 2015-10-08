بحسب دراسات: 9 تفاصيل صغيرة في الرجل تُغري النساء بسرعة

لندن ـ قالوا قديماً وما زالوا، أن “النظرة الأولى” تعتبر مدخلاً لعلاقةٍ عاطفية، بين أي فتاة وشاب، وفي هذا السياق، كشفت عديدُ الدراسات عن أن هناك 9 أمور تُغري الفتاة في الشاب، وتلفت نظرها فيه.

هذه الأمور نختصرها في النقاط الـ9 التالية، كما أوردتها الدراسات:

1.دراسة من جامعة برونيل قالت أن بعض النساء يميلون إلى وجوه الرجال الأكثر أنثوية.

2.أثبتت دراسة بريطانية أن الرجال الذين يعانون من التناقضات في طول إصبع اليد أقل جاذبية من غيرهم.

3.النسبة الذهبية كانت تستخدم لرسم لوحات لأجمل الوجوه والأماكن وتعني تناسب تقاسيم الوجه وأكثر الرجال وسامة هم براد بيت الذي يمتلك 9.3 من أصل 10 .

4.الوجه المائل إلى الأعلى: أظهرت دراسة صغيرة أجراها باحثون في جامعة “نيوكاسل”، أن الرجل ذو الوجه المائل إلى الأعلى أكثر جاذبية من الرجل ذو الوجه المائل إلى الأسفل.

5.رائحة جسم الطبيعية تجذب المرأة للرجل إذا كانت طيبة بغض النظر عن رائحة العطر الذي يضعه ويتعلق الأمر بالنظافة التي تختلف من شخص لآخر.

6.الدراسات بينت أن الرجل ذو الشعر الكثيف في الجسم هو أقل جاذبية من الرجل ذو الشعر القليل.

7.الرجل الطويل أكثر جاذبية من الرجل القصير.

8.صدق أو لا تصدق شيء بسيط مثل القميص يمكن أن يؤثر على فرصتك مع النساء. والدراسات أكدت أن النساء يجدن الرجل الذي يرتدي اللون الأحمر أكثر جاذبية من غيره.

9.وجدت دراسة من جامعة كولومبيا البريطانية أن الرجل الذي يعبر عم مشاعره بفخر دون خجل هو الأكثر جاذبية.