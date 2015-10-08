بحسب دراسات: 9 تفاصيل صغيرة في الرجل تُغري النساء بسرعة
لندن ـ قالوا قديماً وما زالوا، أن “النظرة الأولى” تعتبر مدخلاً لعلاقةٍ عاطفية، بين أي فتاة وشاب، وفي هذا السياق، كشفت عديدُ الدراسات عن أن هناك 9 أمور تُغري الفتاة في الشاب، وتلفت نظرها فيه.
هذه الأمور نختصرها في النقاط الـ9 التالية، كما أوردتها الدراسات:
1.دراسة من جامعة برونيل قالت أن بعض النساء يميلون إلى وجوه الرجال الأكثر أنثوية.
2.أثبتت دراسة بريطانية أن الرجال الذين يعانون من التناقضات في طول إصبع اليد أقل جاذبية من غيرهم.
3.النسبة الذهبية كانت تستخدم لرسم لوحات لأجمل الوجوه والأماكن وتعني تناسب تقاسيم الوجه وأكثر الرجال وسامة هم براد بيت الذي يمتلك 9.3 من أصل 10 .
4.الوجه المائل إلى الأعلى: أظهرت دراسة صغيرة أجراها باحثون في جامعة “نيوكاسل”، أن الرجل ذو الوجه المائل إلى الأعلى أكثر جاذبية من الرجل ذو الوجه المائل إلى الأسفل.
5.رائحة جسم الطبيعية تجذب المرأة للرجل إذا كانت طيبة بغض النظر عن رائحة العطر الذي يضعه ويتعلق الأمر بالنظافة التي تختلف من شخص لآخر.
6.الدراسات بينت أن الرجل ذو الشعر الكثيف في الجسم هو أقل جاذبية من الرجل ذو الشعر القليل.
7.الرجل الطويل أكثر جاذبية من الرجل القصير.
8.صدق أو لا تصدق شيء بسيط مثل القميص يمكن أن يؤثر على فرصتك مع النساء. والدراسات أكدت أن النساء يجدن الرجل الذي يرتدي اللون الأحمر أكثر جاذبية من غيره.
9.وجدت دراسة من جامعة كولومبيا البريطانية أن الرجل الذي يعبر عم مشاعره بفخر دون خجل هو الأكثر جاذبية.
للاسف ماعندي ولا واحدة من هاالمواصفات، شو أعمل؟
لا تذهب الى لندن وخليك بالحبيبة مصر
فبنت البلد خير بألف مرة من بنات الخارج
يكفي أن بنت البلد تتفهم ما يريد منها زوجها !
مع تحياتي ومحبتي واحترامي لك يا عزيزي يوسف وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
الاخ منصور انا كذلك
اشتري من السوق
يوسف
انتحر
ههههههه
هذه مواصفات غربية بحيث يكون الرجل صفاتهاقرب للنساء اما المرأة الشرقية فتفضل الرجل الرجل بغض النظر عن الشكل وليس الرجل الذكر وان كان يحتمي بامراة
الله يحفضك يا يوسسف ضحكت كثير إنت رجل يا رجل ما يهمك
كلااااام
القضية ليست اكثر من موضوع عرض و طلب
انا باقيلي اللون الاحمر فقط و اكون مكتمل باركولي
التدين والاخلاق و الرجوله و المعامله الحسنه و العفه و الطيبه هي التي تجعل الرجل ملك جمال
دعنا من دراساتهم الغربية … المرأة العربية التي لم تتشوه فطرتها .. تفضل الرجل المشعر و الشهم الكريم والمخلص العفيف بغض النظر عن اي صفات أخرى .. فرب طويل وسيم .. بخيل زائغ العينين لا يغير على أهله.
اهم شي تكون رجوليتك موجوده هذا الكلام يتعلق ب الجانب فقط لا غير ام العرب يجب ان يكون لديهم لحيه وشمل وشعر ف الجسم هذا تعاليم دين الاسلام والحمدلله على حسن الخلق فبعض ناس يتمنو يكونو كاملين لا غير افهم اخر كلامي وركز