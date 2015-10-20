أنا مع بشار الأسد!
محمد كريشان
الأول من فلسطين والثاني من تونس، كلاهما صحافي وكلاهما صديق أو.. هكذا يفترض. يقول الأول « ليس مهما أن يبيـــد بشار الأسد شعبه بالكامل، المهم أن يبقى هـــو ومعه شعلة المقاومة ضد إسرائيل»، أما الثاني فكلامه أهون بكثير إذ يقول «أنا مع الأسد، أحيانا يجب في لحظة اتخاذ القرار…إما أن تختار السيىء مع بعض الأمل في أن يتغير الحال وإما أن تختار الأسوأ وترى بعينيك الانهيار».
أما الفلسطيني، وهو ليس الوحيد من هذا الرأي بين قومه، فمن الصعب جدا، حتى لا يقال شيء آخر، فهم كيف يمكن لمن ضاع وطنه بالكامل، وهو من مناطق 1948، ويرى ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بإخوانه في الضفة والقطاع، ويستغيث بالعرب والعالم كله لنجدته، أن لا يرى غضاضة في أن يلتفت إلى جاره السوري، وهو من لم يقصر معه يوما ونكبته قد تكون أكبر من نكبته أصلا، ليقول له.. «إسمع أنا مع بشار ولو أبادكم جميعا»!!. أكثر من ذلك، ما يفعله نتنياهو اليوم بالفلسطينيين، بل وما فعله جميع أسلافه من قبله، لا يساوي شيئا أمام ما فعله بشار بشعبه، ومعه أبوه من قبله. بل أكثر وأكثر من ذلك، ما فعله حكام سوريا «المقاومون» بالفلسطينيين في أكثر من مناسبة لم يكن بعيدا، في أحسن الحالات، عن كثير مما فعله بهم كثير من الزعماء الصهاينة. يكفي أن نتذكر ما جرى في مخيم «تل الزعتر» في لبنان عام 1976 أو حرب المخيمات وحصارها عام 1983 في طرابلس أو مؤخرا مخيم اليرموك في دمشق. هذا دون الحديث عن الضرر الذي ألحقته القيادة السورية طوال نصف قرن بالعمل الوطني الفلسطيني ككل وأغلبه يدخل في باب المزايدات الفارغة.
وأما التونسي، وهو الآخر ليس الوحيد من هذا الرأي هناك، فمن الصعب جدا، حتى لا يقال شيء آخر، كيف يمكن له أن يفتخر بأنه أنجز ثورة أطاحت بحاكم مستبد ولا يرى غضاضة أن يعلنها صريحة أنه مع بشار الأسد الذي يهون أمامه بطش أي حاكم عربي آخر. بن علي ،الذي قيل فيه كل ما قيل، لا شيء يذكر لا من قريب ولا من بعيد ببشار. ثم ماذا لو جاء إلى التونسيين في عز سعيهم للإطاحة ببن علي من يقول لهم : أنا مع بن علي!! ترى بماذا كان سيشعرون أو كيف يردون وهم من لم ينسوا أو يغفروا إلى الآن كيف أن فرنسا وقفت مع الرئيس السابق وأمدته بوسائل قمع المظاهرات، فكيف لو أنها تدخلت عسكريا لنجدته، كما يفعل الروس اليوم مع بشار؟! هذا بالضبط ما يمكن أن يشعر به السوري اليوم عندما يسمع تونسيين يقولون إنهم مع بشار وتدخل الروس إلى جانبه، مع أن بن علي لم يفعل في شعبه في أقل من شهر ما يفعله بشار باستمرار في شعبه في يومين لا غير.
الفلسطيني أعمى بصيرته كرهه للإسرائيليين فوقف مع كل من يصرخ ضدها ولو زورا وبهتانا، والتونسي أغشى بصيرته كرهه لكل الحركات الإسلامية المسلح منها وغير المسلح فصار يؤيد من يعاديها مهما أتى من أفعال. لو عبر الإثنان عن استهجانهما للحركات التكفيرية المخيفة التي تحارب الأسد (وليست كلها كذلك)، وهي من تحاول تعويض دكتاتورية دموية بدكتاتورية أخرى باسم الدين، لفـُـــهم ذلك بسهولة، إذ في هذه الحركات فعلا الكثير مما يـُـرعب عن الديمقراطية والدين معا، لكن أن يــركن الإنسان للظالم فقط لأنه يحارب سيئين، هو المتسبب الأول في جلبهم إلى بلاده، فذاك ما لا يمكن استساغته.
لا كره إسرائيل وممارساتها ولا كره الحركات الجهادية المتطرفة، ولكل وجاهته الخاصة، يمكن أن يبررا القول إني مع بشار، فالمقارنة بينه وبين من يحاربونه لا تعطي للوقوف معه أي مشروعية إذ «المقارنة لا تعني الصواب» كما تقول الحكمة الفرنسية، وأقوى منها طبعا ما جاء في كتاب الله العزيز «وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدِلُوا»، أي لا يحملـكم بغض قوم على ألا تعدلوا في الحكم عليهم أو فيهم.
لو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أن من وقفوا مع ستالين وهتلر وموسوليني في انتهاكاتهم الداخلية أو مغامراتهم الخارجية، أو إلى التاريخ القريب مع ميلوسوفيتش في حربه المجنونة ضد البوسنة، كان لهم هم أيضا حججهم وتبريراتهم، غير أن رحيل هؤلاء الطغاة لم يترك لهؤلاء من بعدهم سوى وصمة تلاحقهم إلى اليوم أنهم كانوا يوما ما مع من لا يجوز أخلاقيا قبل سياسيا الانحياز لهم. وهكذا سيؤول الوضع مع أنصار الأسد. أما التذرع ببقاء سوريا لتبرير دعم الأسد، مع أنه هو نفسه من أضاع البلد بصلفه وعناده وفتحها على مصراعيها لجيوش أجنبية وجعلها نهبا لميليشيات متطرفة، معه وضده، فكلام متهافت للغاية… فأي معنى لبقاء الوطن بعد أن يهلك كل مواطنيه!!؟؟
٭ كاتب وإعلامي تونسي
محمد كريشان
تحياالتكنولوجيا الروسية والامريكية وليخسئ الخاسئوون
كلامك يا أستاذ كريشان ينطبق على بعض المثقفين الليبراليين الذين لا زالوا يؤيدوا السيسي واجرامه برابعة وكذلك باقي الشلة من الظالمين كالقذافي وصالح وعسكر
وميليشيات الجزائر والسودان وموريتانيا والعراق وحتى ايران وروسيا ووووو
ينقص الليبراليون ببلادنا شيئ واحد ألا وهو الضمير
ولا حول ولا قوة الا بالله
السؤال المرعب الذى لا يتركنى والذى لا أستطيع أن أتحاشاه هو : لماذا فى منطقتنا وفى بلادنا العربية والأسلامية فقط كل هذه الوحشية والتدمير والقتل والذبح والتهجير والترويع والتشريد لأناس مساكين ؟ من أفغانستان إلى أريتريا والسودان إلى سوريا والعراق وليبيا و مصر واليمن من نيجيريا إلى مالى وحتى البوسنة وكوسوفووالبانيا وتركيا ؟ هل هناك مسؤول ؟ هل هى لعنة النفط وتجارة الاسلحة التى وجدت فى هذه البلاد سوقا مربحة لهذه النشاطات وأرضا خصبة لها ؟ تعددت الأسباب والموت واحد !
يعني يا سيد كروي الضمير أصبح مقتصرا على الإسلاميين مثلا؟ مثل هذا النقاش غير مجد. الناس يفكرون بطرق مختلفة وإذا كنت تعيش حقا في النرويج فيفترض أن تعرف أن احترام المواقف المختلفة وحرية التعبير عنها هي من أول أصول الممارسة الديمقراطية.
أنا فلسطيني-أردني وأنا أيضا مع الرئيس بشار الأسد. والأمر يا سيد محمد كريشان، مع احترامي لوجهة نظرك، لا يمكن تبسيطه بالطريقة التي طرحتها في مقالك. نعم، أنا مع الأسد لكنني لست مع الأسد في إبادة الشعب السوري وأنا على يقين أن الرئيس الأسد ليس بصدد ولم يفكر يوما في إبادة الشعب السوري. لكنني سأقول لك شيئا واحدا: إن ما ارتكبته ما تسمى بـ”المعارضة المسلحة” خلال العام الأول من الصراع المؤسف في سورية أسوأ مما ارتكبه حزب البعث الحاكم والأجهزة الأمنية السورية ضد الشعب السوري.
تحية الى الرئيس الدكتور بشار الأسد و الى الشعب السوري الذي تتآمر عليه حوالي مائة دولة ، و لكن النصر سيكون من نصيب أبناء سوريا الشرفاء و المخلصين .
اخي العزيز محمد .
لقد اصبت .. ففي بلدي يوجد البعض ممن يقفون مع بشار فقط لكرههم للصهاينه , ولكن للاسف الشديد يوجد اخريين يقفون معهم من منطلق عقائدي ,,, فحسبنا الله ونعم الوكيل في بشار واعوانه …
اللهم ارحم اخواننا في سوريا وانصرهم على الطاغيه …
اللهم ارحم اخواننا في سوريا والرئيس الدكتور بشار الأسد
بعض من ابناء تونس و للاسف يرى بان حلال هو يثـــــور و حرام على الغير ان يثــــور !!! أما مايجري في سوريا هو كما قال احد الاعلاميين :في سوريا قوى عظمى تقاتل شعبا حرا ممنوع عليه السلاح
حَسِبتُكَ جاداً أستاذ محمد، الشكر لله انك لم تكن كذلك.
مقال ممتاز وتحليل موضوعي فهمت ان الصحفي التونسي هو غسان بن جدو اما الصحفي الفلسطيني فلا اعرفه نظرا لكثرتهم
لا فض فوك وليخسأ المنحبكجية
الأخ محمد كريشان،
منذ زمن بعيدٍ بعيدٍ، والحكام العرب المجرمون، وعلى رأسهم النظام الأسدي المافيوي الأشد إجرامًا، لا يستقوون إلا على الشعوب العربية المنكوبة، ولا يقمعون إلا أبناء وبنات هذه الشعوب، أينما ولوا وجوههم. وما الحروب الضروس القائمة التي يشنُّها هؤلاء الحكام العرب المجرمون على أبناء وبنات هذه الشعوب (وهم في حقيقة الأمر يقتلون أبناء وبنات جلدتهم ليس إلا)، وما هذه الحروب سوى أدلة تاريخية وواقعية ونفسية على هذا الكره الذاتي والنبذ الذاتي والانتحار الذاتي. وهذا يدلُّ، بدوره، على أن هؤلاء الحكام العرب المجرمين لم يتطوروا نفسانيًّا بعدُ إلى ما وراء ما يُعرَف بـ«الطور الفمِّي» في أطوار التطور المادِّي والمعنوي للنفس الإنسانية. تمامًا كما هي الحال في السلوك «النفسي الاجتماعي» الفعلي لآكل لحم البشر(أو الـ cannibal) الذي يُبدي في البداية توقًا عاطفيًّا شديدًا إلى التهام ألدِّ خُصُومه، ولكنه في النهايةِ يلتهم مُساكِنيهِ الأكثر حميميةً.
هذا هو الواقع النفسي الاجتماعي المخزي والشائن لهؤلاء الحكام العرب المجرمين، ويا للأسف!
يا سيد كريشان ونحن نحبك ونقدرك ونتابع كتاباتك الشيقة الا انه لم يحالفك الحظ هذه المرة
نقول وانا فلسطيني بان اغلبية الشعب الفلسطيني مع ثورة اخواننا السوريون لكن نحن هنا لسنا في دائرة الاتهام لكي ندافع عن انفسنا فانت تعلم وللاسف ان الثورة السورية قد مزقت العالم العربي بين مؤيد ومعارض والفلسطينيون هم جزء من العالم العربي
اما ان تمنن بوجود اللاجئين الفلسطينيين في سوريا فهذا ليس مناسبا ولائقا
وننتقد انتقائك للفلسطيني وانت تعلم ن هناك من الاعراب من هم اكثر ولاءا للنظام السوري
وكيف نكون ملكيين اكثر من الملك والذي قتل وشرد وحرق البلد وادخل اليها طواغيط الفرس والروس هم سوريون انفسهم
صحيح ان النظام السوري الاجرامي قتل الالاف وشرد الملايين الا ان ضياع بلد بكامله واحتلاله على مدى ثمانين عاما من المفسدون في الارض وتشريدهم لشعب باكمله وانتهاكهم لحرمة الاقصى هو اكبر جريمة عرفها التاريخ المعاصر
مع التحية ووفقكم الله في نقل كلمة الحق
صرح الجنرال ويسلي كلارك, القائد الأعلى الأسبق لحلف شمال الأطلسي, على محطة CNN أن الدولة الاسلامية (داعش) “أنشأها أصدقاؤنا وحلفاؤنا للتغلب على حزب الله”.
وهكذا يضع الجنرال كلارك اسرائيل في موضع الاتهام.
منذ عام 2001, والجنرال كلارك يعتبر المتحدث باسم مجموعة من كبار الضباط المعارضين للتأثير الاسرائيلي على السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتطوراتها الامبريالية العدوانية, وإعادة تشكيل “الشرق الأوسط الكبير”. كما اعترض على نشر قوات في العراق, وعلى الحرب ضد ليبيا وضد سورية.
تبا لقائد ونظام يريد أن ينصب كرسيه على جماجم شعبه بشار الأسد ونظامه انتهى خلقيا بعدما فعله بما فعل في بلده التي للأسف أصبحت في خبر كان؟
القضية ليست تنحي بشار او بقائه في السلطة – الاهم هو الحفاظ على سوريا و تاريخها و شعبها و عروبتها … المعادلة الوقعية اليوم تقوم على المحافظة على الجيش السوري منعا للانتشار داعش و اخواتها الى مختلف ارجاء الوطن العربي … و انهيار و تفكك الجيش السوري سيؤدي الى انتشار الرعب في ارجاء الوطن العربي كله من داعش و اخواتها .. و للحفاظ على الجيش السوري هناك حاجة لبقاء بشار في السلطة … هذه معادلة و ليس تأييد أو دعم لشخص … نتذكر كلنا قبل الحرب على العراق كيف كان الاعلام يصرخ صدام صدام صدام و ماذا كانت النتيجة مليون ضحية عراقية بعد سقوط صدام … و ماذا عن الملوك العرب الذي يسعون للاسقاط بشار .. هل هم ديمقراطيون ليبيراليون ناعمون او قياصرة فعليون ؟؟؟؟
أخي محمد كريشان الكاتب والمذيع المتألق حقيقة :
لعبة ” المقاومة ” اخترعها حافظ ليستر خلفها نظام طائفي عسكري مستبد براغماتي يقدم خدمات أمنية لأجهزة المخابرات العالمية ومنها إسرائيل وأمريكا
نظام حافظ ارتكب مجزرة تل الزعتر ضد الفلسطينيين وخمسة آلاف شهيد
نظام حافظ عام 1982 ابان العدوان على لبنان سحب قواته من محيط صيدا وترك المقاومة
نظام حافظ سهل لليهود احتلال لبنان 1982
نظام حافظ قسم حركة فتح 1983 واعدم ضباط من جيش التحرير لرفضهم قصف المخيمات
نظام حافظ سهل لعصابات أمل الانقضاض على بقايا المقاومة الفلسطينية التي بدأت تتجمع من جديد بعد عام 1984 وزد حركة أمل بالأسلحة لحصار مخيمات بيروت حتى أكل المحاصرون الفلسطينيون القطط والكلاب
لذلك فإن من ساهم في القضاء على المقاومة الفلسطينية وإضعافها هو حافظ وليس إسرائيل والمقام لايتسع لسرد جرائمه ضد الفلسطينين من إغتيال وغيرها حتى أن الشهيد ياسر عرفات كان دائما يقول حافظ هو سبب تشتت الفلسطينين
وماذاك الولد إلا من ذاك الاب انظر ماذا فعل بشار بمخيمات الاخوة الفلسطينية حصار وتدمير
لقد سقط قناع المقاومة الذي يستر خلفه عالم من الاجرام والمافيا والخدمات الامنية المأجورة هذه حقيقة نظام المقاولة والمماتعة
صفعتين كبيرتين جدا تلقيناهما نحن السوريين
الاولى من بشار الذي كنا نحسبه ممانعا و مقاوما فاذا به يستخدم جيشنا لقتلنا وحماية كرسيه واستعان بالقاصي و الداني علينا بعد ان تشدق طويلا و طويلا جدا بالسيادة الوطنية
والثانية من اشقائنا العرب فقد كنا ننتظر متهم مظاهرات مليونية ضد روسيا و ايران التي تقتلنا
المشكله الكبرى أن يشار بالدليل حليف لإسرائيل
و أنا مع محمد كريشان في كل ما قاله. شكرا لك أستاذنا الفاضل على مقالك الرائع. لا شئ يمكن اضافته له.
اذا كان الاسد مجرم فالمعارضة السورية ليست اقل منه اجراما بكل اطيافها.وكيل الاتهامات وتاجيل التصالح ماهو الا تعنت وجريمة في حق سوريا .
وعليه فالاجدر ان يتصالحوا فيما بينهم ويحقنوا دماءهم ويبقوا على ما تبقى من شكل الدولة والعمران.
هذا هو الخطاب الذي نريده تصالح الاخوة فيما بينهم.و
لافض فوك
كان سياسيونا يقولون إناا نبني دولا لا تزول بزوال الرجال فإذا بنا أما (رجال) لا يزولون بزوال الدول ؟؟؟؟
انصار الاسد لو تتذكرون في السنه الثانيه للثورة تقريباً . كانوا يرفعون شعار : الاسد او تُحرق البلد ) ولم يعي هؤلاي الحمقى نتيجة شعارهم الاجوف. فاليوم نقول لهم بلدكم حرق واسدكم غِرق ) ( وبالمنطوق الكلامي هناك ثلاثه عوامل رئيسيه ( الوطن – الشعب . النظام ممثل بالرئيس ) فلو فرضنا هلك الشعب كله مع بقاء النظام والوطن . او قل يبقى رمز النظام فقط الرئيس . فهل يحكم تراب بدون شعب ) فمجرد التفكير بهكذا طريقه دليل على حماقة صاحبها . لانه اذا ضل وحيدا فهو سيخاف ويترك الوطن ويشرد . تعالوا الى الفرضيه الاخرى . هلكوا عن بكرة ابيهم ورمز نظامهم ! وبقي الوطن فقط . السؤال من الاقدم في الوجود الانسان ( بشار) او الوطن ( التراب السوري) لاشك ان التراب هو الاقدم وجودياً . ومايكون قديما فعليه يحتدم الصراع حديثاً. فكل هذه المعارك التي امامنا انما هي على التراب السوري الارض . وليس الانسان . فلا رهان على الانسان ابداً. وانما الرهان على التراب فقط لانه اقدم الموجودين حالياً . فان قيل ومن سياتي بالتراب مستقبلا ً محرراً ( اي بدون رمز ولا شعب ) . وقد هلك الشعب عن بكرة ابيهم .وللاجابه عن هذا السؤال . انه متى ما هلك كل حلفاء بشار من الروس الى حزب الله وغيره من الميليشيات سياتي بعدهم اهل التوحيد الخالص لله وهم من يقبضون زمام الحكم في سوريا ولكن هذا سياخذ مدة زمنيه طويله ربما تستنزف مئات الملايين من البشر . حتى يقضي الله امرا كان مفعولا . وسوؤال لماذا اخرتت اهل التوحيد فقط من بين الناس انهم من ياتون بالوطن . فاليك الجواب الشافي الكافي : يقول الله تعالى ( والعاقبه للمتقين ) ولم يقل للطغاه المستكبرين . او للحلفاء المذهبيين . والله المستعان
لماذا لانقول أن المال السياسي والفكر المسيس وليس الحر قد أعمى البصائر
وأنا كجزائري أرى قول الثانيهو الأصح : أحيانا يجب في لحظة اتخاذ القرار…إما أن تختار السيىء مع بعض الأمل في أن يتغير الحال وإما أن تختار الأسوأ وترى بعينيك الانهيار».
لهذين الصحافيين
أقول
الرجاء ابتعدوا عن جلالة الصحافة.
وشكراً
أبو ماهر
برلين
غريب من الاخوة العرب ان يقفوا مع بشار حفاظا على الدولة حتى ولو ابيد الشعب السوري عن بكرة ابيه. وهل بقاء الدولة بشعب ايراني افغاني يفيد العرب والقضية العربية باي شيء وخاصة بعد ثبات تعامل بشار واسياده الروس مع اسرائيل.
على كل حال كما قلنا منذ البداية نتمنى لكل موال لبشار ان يرزقه الله مثله مقاوم ممانع يسومه سوء العذاب ويحشران سويا امام الملك الحق العدل.
المعارضة السورية هى التى استجلبت الغرباء و الاجانب من الشيشان و الاوزبيك و الاتراك و الصينيين الى سوريا ، و استوطنوا فيها ، و تقاتلوا فيما بينهم على بيوت السوريين اذ تقاتل الشيشانيون و الاوزبيك فى الرقة على تملك البيوت الاجمل و الاغلى بعد تشريد اهلها و طردهم ، الايرانيون و حزب الله جاءوا للدفاع عن مقدسات الشيعة و الحدود السورية اللبنانية كى يمنعوا انتقال عدوى داعش و اخواتها الى لبنان ، و قد صرحت المعارضة الطائفية السورية النظام يقاتل عصابات مسلحة تحتل البلدات و المدن ، و قبل ان يظهر هؤلاء السوريون عاشوا معززين مكرمين فى اوطانهم ، و السياح الخليجيون بالدرجة الاولى كانوا يتركون بلادهم و ياتون للاستمتاع فى سوريا الامان و الخير و السعادة و الفرح
الفلسطينى فى سوريا لم يجد عربيا يعامله باخوة و يفتح له كل الابواب كما فى سوريا ، و المقاومة الفلسطينية لم تدعمها حكؤمة عربية كما دعمتها الحكومة السورية
ليتك يا استاذ كريشان لم تذكر صفة فلسطيني او تونسي فان مثل هؤلاء موجودين في كل مكان و هم ايضا ضد شعوبهم و اهليهم؟
والله العظيم حدث في قرية صغيرة اسمها العشارة تابعة للميادين التابعة لمحافظة دير الزور أن قام داعشي عمره 15 سنة بقص شارب رجل محترم من أهل المنطقة عمره 57 سنة وأمر الرجل أن أن يدوس بحذائه على شاربه….؟؟؟؟ وأنا مسؤول عن صدق هذه الحادثة وأرجو أن تتأكدوا ، ناهيك عن جلد النساء أمام أهاليهن على أيدي الغرباء…؟ هل إذلال الناس والدوس على كراماتهم دليل على ثورة وخير وحرية….؟ ا
استاذ محمد كريشان فى رأيك ما هو الحل الآن للحرب الاهلية السورية !!!!!
الاخ علي نور الله
أريد أن أسألك ماذا تفعل مليشيا حسن نصرالله والمليشيات الطائفية من العراق وباكستان وأفغانستان والحوثيين والصينيون والايرانيون والروس هل هم يتنزهون هم بعشرات الالاف من أول يوم بالثورة حيث لم يكن في الطرف المقابل أحد يا أخي حاسد الشعب السوري المسلم على عدد قليل من المقاتلين من الشيشان الابطال الذين جاؤوا لمساعدة الشعب السوري المسلم ضد طغيان بشار بن حافظ والمليشيات الطائفية التي استجلبتها إيران من كل حدب وصوب لذبح ااشعب السوري المسلم
إلى علي الكلام ا
المقاومة الفلسطينية الباسلة في حربها الأخيرة في القطاع لمن لا يعلم ومنذ 2012 لم تتلق دعما حركة الجهاد الإسلامي الأقرب إلى طهران لم تستطع ابتلاع الزور والاجرام ووصل الأمر إلى محاولة شق صفها وانصحك أن تغير نزار انك لتستطيع القراءة جيدا فنظام الأسد لمن لا يعلم أحرى محادثات سرية مع العدو في العام 2008ونحن الفلسطينيون لن نمنح نظام القتل المتوحش الطاءفي الذي يحافظ على سيادة الأراضي السورية السوخوي الروسي ويشعر في تقسيم البلاد وإنشاء دولة الساحل المسخة التي شرفها الوطني ملطخ بالفودكا الروسية ودماء الشهداء الأطفال المقتولين ظلما في ريف دمشق والزبداني وريف حمص الشمالي إيران وروسيا تقسمان بالنار والناس طرطور الزور ودمية الحاكمين الروس والفرس الذي لا يدافع عنه الا المحللون العور! سقط ولهذا دخل الروس و الايرانيون وأما كل حر متضامن مع دم الأطفال علمانيا كان او إسلاميا لم يلبس إيمانه بظلم ودم فكل مسلمي الأرض يدافعون عن حرمة دمشق في وجه بوتين ودميته ودم مسلم واحدبل ودم بريء واحد مسلما كان او لا أهم عند الله تعالى من حجة مقامات أهان مقامها العالي من دافع عن طاغية هتك في سجون عرض خمسة آلاف زينب قالت لا لا ليزيد بل ل فرعون وهامان وجنودهما بالم
التوقيع جريحة فلسطينية منشقة عن حزب الاسد الله سابقا لانها مقتنعة ان طريق القدس تمر من شوارعها من الجنوب والجولان وجبال السلط عجلون وحتى سواحل القبارصة وليس الزبداني!!
..سقطت فى الفخ يا اخت غادة..تحياتى لك ولكل اهلنا فى فلسطين..
السلام عليكم
اخي الكوروي انا اعرف المؤمن و المسلم الشريف المخلص للله تعالى و اللدي يقول كلمة حق يكون منصف و كما تعرف و انت سيد العارفين الحق دائما يعلى و لا يعلى عليه عندما تعلق على وجهت نظرك هذا امر عادي و لا بد علينا ان نحترم رأي الاخر مهما مكان و يكون لان كل انسان كيف يرى الامور و لاكن عندما تتكلم تتكلم على الميليشيات الجزائر و السودان و العراق و ايران و سوريا هاذا ظلم في حق نفسه لو كنت تكلمت على كل الدول العربية بحكامها و امرائها و ملوكها الجبابير كنت احترم رأيك و لا اعلق ابدا ولاكن عندما تكيل بمكيلين هذا ل يجوز كأنك تصور لنا انا حكام السعودية و غيرهم ملائكة يا أخي صدقني لو السعودية او المغرب او الاردن او اي ملك من الملوك وقع له ما وقع في سوريا لاكان فعلوا اكثر بكثير ما فعلو النضام في سوريا
صدقت يا اخى..لكن لا حياة لمن تنادى..هدا ديدن المتربصين..
كلامك منطقي جدا يا عزيزي جمال الدين ولكن ليس واقعي
فحين يقع شيئ مما ذكرت فستجدني أواجهه وبشدة
تحياتي ومحبتي واحترامي لك وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
..تحياتى الى المعطى منجب..
..اللعبة مكشوفة..
الكيل بمكيالين..وبصورة فاضحة..
اذاكان الاختيار هو بين سيئ و اسوأ فأمريكا و اسرائيل و الاحتلال العسكري الاستعماري المباشرهو افضل من بشار و افضل من اي دكتاتور عربي
لا ادري لماذا يجب المفاضله والمقارنه بين الانظمه العربيه او الجهات المسلحه مثلا داعش. كل الانظمه العربيه بدون استثاء تعبانه هذه هي الحقيقه. نحن مع الشعب السوري وهذا الفلسطيني الذي يصرح علنا مع بشار ما هو الا شبيح. من الصعب فهم ذلك . للاسف جزء من الفلسطينيين يعانون ما تعانيه الدول العربيه من الشبيح في الراي.
مقال إبداعي و شجاع، شكرًا لك أستاذ محمد كريشان. أنا كسوري أعتقد أن الشيطان لو حضر بشحمه و لحمه لن يستطيع إلا بالكاد أن يتفوق على الطاغية الأسد ا
حتى ابناء وطني الكثير منهم مع المجرم بشار الاسد
متاثرين جدا بنظرية المؤامرة…….
لسنا مع احد..نحن ضد التدخلات الاجنبية كهما كانت..وضد المتربصين..وسنبقى بادن الله
جزا الله اخ كريشان على قوله
والله ما حدث في سوريا عرا كل حكام العرب والغرب
اخي مروان من جزاءر المليون شهيد عندما كنا في المقاومة كنا فيها لنحارب الظلم عندما استشهد منا وجرح واعتقل ونفي من نفي يا اخي مروان كان هذا عملا إنسانيا وأخلاقي واسلاميا من أحل كل مظلوم بعض النظر عن طائفته ودينه عندما ناقشنا من كانوا مسؤولين عنا لماذا ننصر نظاما ظالما كان الجواب والله على ما اقول شهيد وفي مكتب الأمانة العامة للحزب أننا نعلم انه نظام ظالم انه الحرس القديم لحافظ الأسد هو من أدار الازمة ولكن لدينا معلومات ان قطعة سلاح واحدة لن تمر لنا ان سقط الأسد قلت له يا سيدي لماذا نحمل السلاح! أليس من أجل الضحايا المظلومين ام علينا ان نقبل بنصره ربع مليون إنسان اغلبهم مدنيين
ليمر السلاح؟!! هل السلاح غاية ام وسيلة هل نقبل بقتل السوريين الأبرياء في عمليات القصف الجوي البشعة من أجل ان يمر سلاحنا ما قيمته ان لم ندافع به عن كل طفل سوري مظلوم خرج مشوه الجثة يا مروان من مقرات الأمن السياسي يا مروان يا اخي ماذا تتصور شعوري عندما أرى صور طاغية دكتاتور بدلا من الشهيد مغنية ماذا تتصور شعوري كلها فلسطينية في حرم الحزب عملت أحد عشر عاما في الزمن الجميل عندما اكتشف ان السفاح أصف شوكت أصبح شهيدنا الجديد كيف احترم قيادة تعلمني كربلاء والحسين وانصر فرعونا قاسي القلب لماذا سكت الجمع عن قول لا هل نحن مجاهدون في سبيل الله ام قطيع لا يناقش لا يا مروان ان كل شهيد سوري سقط بظلم النظام في رقبتنا ان الشرخ الطاءفي ابعد مما تتخيل لأن شعار المعركة الذي رفع أيضا طائفي هل طريق القدس من حلب أين صواريخنا في الجنوب وأين هلايانا أبناءك في الضفة ما حدا فاضي لفلسطين يا أخ مروان انت لا تنخدع يختبر الله الضماءر ونقاء الولاء فهل يمكن ان نكون البارحة جنود الله والنبي واليوم نهتف ل فرعون اصدقك القول يا أخي انا أشفق على من اغتر ماضينا بدلا من ان يأخذ على يد إخوته ويمنعهم من الظلم بصم له هل تعرف ماذا يسمينا فقراء حينا السورين النازحين من قراهم على أيدينا حزب الشيطان!! هل تعرف لماذا لأن الشيطان نفسه لن يستطيع تأييد جريمة بهذا الحجم في حيي يا مروان آلاف إلغاء لات السورية الثكلى تدعو علينا قبل الطاغية يا اخ مروان لو كان على كتفك سلاح ورأيت جثة
حمزة الخطيب هل ستضيع وقتك في الجدل امزتقطع فورا بحزم الجهاد الصادق اليد التي فعلت ذلك حتى لو كانت يد أبيك اخي مروان انا شاهد من أهلها وما نعلمه أكثر مما تتصور وما يجري مزق قلوبنا سيدهم الا قص والحجز في الزبداني يدافع عن مقام لم يستهدفه أحد هل هذه رسالتنا الأخلاقية ان نترك المظلومين من أحل مصالح إيران الإقليمية شخصيا لست نجدية ولم أكن في جيش إيراني بل كنت في جيش الوحدة الإسلامية المتجه الى القدس على هذا عاهد نا عشنا وضحينا رحم الله الشهيد عماد مغنية كان الخزب بعده استشهد وصل الطريق
يا اخ مروان من الحزاءر الحبيبة اقول لك إياك ان تصدق الإعلام عندما يزج بأهم مسؤولينا السابقين ومنهم من كان مسؤول غرفة عمليات عشرين عاما كاملة إلى حرب اليمن!! وعندما يموت قادة من الخرس سبق وأن جاهدوا معنا وجاهدنا معهم في العراق وسوريا عندما تتوقف العمليات في الجنوب اللبناني لا بضربة عسكرية على ترسانتنا الصاروخية يا مروان بل بقرار سياسي من أحل السيطرة الإقليمية لطهران عندما يتم إلباس كل محتج على ظلم الأجهزة الأمنية السورية طاقية داعش!! عندما يصبح المنتفضون على ظلم السلطات من أطفال ونساء وشيوخ خافوا في المساجد ضد الظلم عملاء إغراق الحزب يا مروان في المعارك الإقليمية لطهران هو آخر مراحل مقاومتنا وشخصيا اقول لك وأنا مسؤولة عن كلامي أمام الله وأمام كل من يقرؤني اليوم ولا ألزم احدا بتبني وجهة نظري لأنني اعتقد ان القضية أوضح من الشمس ان الحزب بدأ خط انكسار ه فهل يا بعد حرب الألفين وستة خدمت في حرمه أحد عشر عاما وفي جهازه الأمني والعسكري وفي الملف الفلسطيني تحديدا اقول لك يا مروان ان شباب الحزب يظنون أن معركة سورية هي معركة ظهور المهدي! هذا هو الخطأ ب وأنهم يحمون المقامات وأنهم ان لم يقاتلو كل المعارضة السورية فإنها ستقاتلهم في عقر دارهم عملت في دمشق وفي عواصم عديدة عندما تصبح التعبئة الجديدة لمقاتلي الحزب الجدد
رح تسلب السنة الكعبة ونلاحقهم حتى آخر سني من أين أتى هذا الخطاب الهابط الطاءفي ومن الذي هوى بالناس إلى الحضيض الطاءفي ومن الذي أضاع البوصلة من يحرر فلسطين بسكين من صنع يده او بصواريخ تم تطويرها على يد المقاومة الفلسطينية زمن انقطاع الدعم الإيراني إلى ثمانين كم بعد ان كانت فقط أربعين كم وعندما يصطف آلاف من مقاتلين ا في مكان مهم في الجنوب نتفرج على حرب غزة ومن ثم الانتفاضة الثالثة ولا نطلق طلقة فاعلم أننا متنا لان طريق القدس من الزبداني!! فهل يوجد أبشع من هذا الفخ!!!!
مقهوووووورة صامتة عن الكثير!!
والله اوجعت قلبى يا اخت غادة..ولم اكن ابدا اقصد الإيذاء ..انها حرب يا اختى ولا يوجد طرف احسن من الاخر..المشكلة هى الكيل بمكيالين وتغيير البوصلة( كان يجب الحفاظ على ان العدو الاستراتيجى هو الكيان الصهيونى..رغم ما فى القلب من وجع)..اعتدر مرة اخرى..
السلام عليكم
ان ما يدور في الوطن العربي ما هو الا مرحلة من مراحل التطور التي لا بد من ان يعيشها فهي مرحلة فرضت علية كما فرضت على من غيرة من دول وإمبروطوريات اصبحت من التاريخ
شئنا ام ابينا سننتظر الميلاد الجديد نعم قد تعبنا من هذا الميلاد لاكن ما بعد العسر الا اليسر
السلام عليكم، ما يبدو غريباً اخوتي أن الكاتب الفلسطيني يقول حبه لبشار الأسد على حساب اباده الشعب وذلك لكرهه للصهاينة، اريد ان اسئله سؤال عبر منبركم هذا، هل بشار الأسد أو حافظ الأسد، حرروا فلسطين أو الجولان السوري المحتل، حتى يحبه، ماذا قدموا للشعب الفلسطيني، إذا كان بشأن استضافة سوريا لفلسطيني 1948 ‘أو 1967،فهو مخطئ، لأن الشعب السوري هو الذي استضاف أهله الفلسطينين، وليس ال الأسد، الأسد قدم للفلسطينيين، التفرقه بين الفصائل الفلسطينية، ودعم فريق على حساب الآخر، وإذا كنت أعمى البصيره فهذا شانك، ولكن تتبجح علينا وتقول بقاء الأسد أهم من اباده شعبه فأقول انا لك بقاء دوله إسرائيل أهم من اباده شعب فلسطين من امثالك، وليس الشرفاء هنا اقصد، ارجع بالتاريخ لترى ماذا قدم الشعب السوري، الذي تفضل الأسد عليه، قبل مجئ ال الأسد، ودمتم اخي محمد كريشان
(ولاتركنو الى الذين ظلمو فتمسكم النار) صدق الله العظيم لايعرف سوريا الا من واجه ظلم عائلة استبدت وقتلت واستباحت حرمات شعب اعتبرته عبيدا وليس مواطنين هل هناك من يهلم ان الهلوي في سوريت قبل الثوره يحق له مالا يحق لغيره من عمل ودخل هل يعرف العرب ان بقية السوريين كانوا اذا سمعوا انسان يتكلم بلهجة اهل الساحل كان يتوجس خيفة وينظر اليه على انه يستطيع فعل اي شيء ولارادع له لانه من الطائفه التي تحكم البلد هناك الكثير عن الظلم الموجود بسوريا ومن اراد ان يعطي وجهة نظر فله ذلك ولكن فليتقي الله في شعب تكالبت عليه جميع حثالات الارض وشرد وعذب ونهب ودمر واغتصبت نسائه ممن ياترى؟ اليس من حاكم عنده جيس من المفترض ان موجود للدفاع عن امنه